Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Aries

Semana de trabajo intenso y proyectos nuevos, así que trata de tomar vitaminas para que no te falte la energía. Es momento de saldar tus deudas y dejar de gastar en lo que no necesitas. Viene un cambio muy importante en tu trabajo, trata de analizarlo y dile sí al éxito; es momento de progresar en lo laboral. Sigue con el ejercicio y dieta, ya están dando resultados. Pides unas vacaciones este mes para visitar a tu familia. Las relaciones sentimentales son difíciles contigo, Aries, porque quieres controlar todo, pero trata de poner de tu parte para que tu relación actual funcione. Alguien de Acuario o Leo te pide regresar. Tendrás un golpe de suerte este jueves con los números 03, 22 y 91. Te buscan para invitarte a un negocio, hazlo, te irá bien. Para estar protegido contra las envidias, carga algo de oro o plata en tu cartera.

Tauro

Enfrentarás durante los siguientes días algunos problemas personales, pero recuerda que tienes el poder de quitarte todo lo negativo, sólo debes concentrarte en lo que requieres y verás que vendrá a ti la paz que necesitas. Sales de viaje de trabajo o a ver a tu familia. Tu día de suerte será el martes, te ofrecerán un contrato de trabajo que te dejará más satisfacciones, pero recuerda ser discreto para no llenarte de energía negativa; ese día prende una veladora amarilla para que la suerte se quede contigo más tiempo. No discutas con tu pareja, sí te quiere pero recuerda la importancia de darle su espacio y no ejercer presiones. Será una semana con amores nuevos y un golpe de suerte con los números 06, 07 y 21. Usa prendas de color rojo para atraer la fortuna. En el amor serás compatible con alguien de Capricornio, Aries y Virgo.

Géminis

Vienen días de buenas noticias en el trabajo o para nuevos proyectos, te aconsejo no comentarlo hasta que se concreten para no atraer envidias a tu alrededor. Recuerda que al ser el primer signo de aire, estás en constante crecimiento mental y espiritual. No te agobies por problemas de pareja y trata de llegar a un acuerdo; si no se puede, es mejor darse un tiempo. Recuerda que uno tiene que amarse primero para querer a otros. Analizas cursar una maestría o tomar un curso, ten en cuenta que prepararte te beneficiará a futuro. Trata de no descuidar a tus padres o a la familia. Tendrás un golpe de suerte el jueves con un nuevo amor del signo de Acuario o Escorpión, y serás correspondido. Te recomiendo no ser tan intenso en tus relaciones amorosas y aprender a darte tu espacio. Tus números de la suerte son 01, 22 y 37.

Cáncer

Tendrás la motivación para realizar algunos cambios en tu vida que te ayudarán a estar mejor. Tu signo es de agua y eso te hace desanimarte muy rápido o caer en depresión, te recomiendo darte baños de agua bendita y ponerte algo de plata que te sirva como protección. Cáncer es un signo muy confiado y eso provoca que te dejes llevar por personas que sólo quieren abusar de ti, así que trata de ponerle más carácter a tu vida. Te llega un dinero por la venta de un inmueble o comisiones atrasadas en el trabajo. Te vas de viaje por cuestiones de trabajo. Tu día de suerte será el miércoles, te vas a reinventar de todas las formas y te sentirás mejor contigo mismo. Si tienes pareja, te llega una propuesta de matrimonio, y si estás soltero, serán días de conocer personas afines a tu signo. Tus números de la suerte son 00, 13 y 45.

Leo

Tomarás decisiones importantes en tu vida personal. Tu signo atraviesa por una etapa de renacimiento laboral y serán días de crecimiento y de dejar atrás todo lo que te hacía daño, sobre todo, las malas amistades. Será una semana de mucho trabajo para hacer cambios en la estructura de la empresa. Tendrás un golpe de suerte el miércoles y será con los números 09 y 26; trata de combinarlos con tu fecha de nacimiento. En el amor seguirás con tu pareja, pero trata de no mezclar el trabajo con tu vida sentimental. Te recomiendo usar un listón rojo en el tobillo derecho amarrado con tres nudos y dejarlo ahí hasta que se caiga y usar mucho perfume. Si estás soltero, te buscará un amor del signo Sagitario o Piscis. Tu ángel de la guarda te dice que tu fortaleza y conocimiento te harán crecer como persona, no tengas miedo a los retos.

Virgo

Enfrentarás algunos problemas en el trabajo, trata de ser ordenado y no dejarte llevar por tu carácter explosivo; “el que se enoja pierde”. Recuerda que el amor no se compra, así que no trates que te quieran por lo que tienes, sino por tu forma de ser. Te invitarán a un evento o concierto en estos días. Recibes noticias de un familiar que se va a casar o comprometer y te dará mucho gusto. Si estás soltero, llegará un amor del signo de Escorpión o Acuario con mucha compatibilidad. Recibes dinero que esperabas y tramitas tu visa americana o pasaporte. Tendrás suerte en la lotería con los números 08, 27 y 31. Te recomiendo usar el color naranja para que la prosperidad reine en tu vida. El mensaje de tu ángel de la guarda es que seas fiel a ti mismo y que no cambies tu forma de pensar por otras personas, escucha tu voz interior.

Libra

Estarás rodeado de buena suerte en tu vida laboral durante esta semana, ya que por fin te dan ese puesto que estabas buscando desde hace tiempo, recuerda que es muy importante no platicar tus planes porque constantemente te rodean las envidias y por eso se atrasan tus cambios positivos. Tendrás un golpe de suerte el 06 de noviembre con los números 04, 19 y 23; combínalos con tu fecha de nacimiento para personalizar tu buena fortuna. Extrañas a un amor de Aries o Capricornio que ya no está contigo, recuerda siempre quedar en paz y cerrar círculos con personas que fueron importantes en tu vida. Tu ángel de la guarda te recomienda ayudar, enseñar y guiar como parte de tu misión en la vida. Cambia ya tu coche, no lo pienses, recuerda que también trabajas para darte gustos en la vida. Te haces una cirugía estética y te verás de lo mejor, lo cual mejorará tu ánimo.

Escorpión

Vienen algunos problemas de salud, pero recuerda que al acercarse tu cumpleaños se renueva tu energía y eso provoca que tus defensas disminuyan. No te preocupes porque cuando llegue tu festejo toda tu energía positiva se renovará por completo. En tu día te recomiendo encender una veladora roja, ponerte zapatos nuevos y cortarte el cabello para que toda las energías positivas estén cerca de ti. Cuídate de problemas de gastos innecesarios o pagos atrasados. Te busca un amor de Aries o Tauro que será muy compatible contigo. En el trabajo estás levantando muchas envidias y es normal porque tu signo es muy apasionado de lo que hace, así que trata de ser discreto con tus logros. Retoma la dieta para que evites subir de peso. Si estás en un proceso de divorcio o separación trata de quedar de la mejor manera. Tendrás un golpe de suerte el 07 de noviembre con los números 02, 31 y 44.

Sagitario

Semana para desahogar tus pendientes de trabajo y escuela, recuerda que tu signo es muy cumplido con sus deberes, por eso te recomiendo administrar mejor tu tiempo para que no te veas presionado. Recibes una compensación económica en tu trabajo, procura invertirla en tu casa o en un coche nuevo. Te mantienes en forma y eso hace que todo mundo te voltee a ver. Ya no busques a esa persona que no es para ti, ese amor sólo te vio por un interés. Tu signo siempre encontrará a la pareja ideal, pero mientras llega, diviértete. Conocerás a personas de Piscis, Aries y Leo que resultarán muy compatibles contigo. Te proponen un proyecto nuevo de trabajo que te dejará más ingresos, recuerda que estás en la época de progresar y hacer los cambios necesarios para mejorar tu economía. Tendrás un golpe de suerte el 05 de noviembre con los números 01, 23 y 78.

Capricornio

En estos días estarás con mucha presión de trabajo, ten en cuenta que te encuentras en la semana de revisión y eso te provoca algunas dificultades con tus jefes, pero trata de no enojarte sin razón, que esto pasará rápido y haz tu trabajo de la mejor manera para que tus compañeros no tengan pretexto de levantar chismes en tu contra. Trata de protegerte con algún objeto de plata. Te busca un amor del pasado con quien te dará mucho gusto volver, recuerda que tu signo es el más sexual y apasionado, y siempre necesita de esa pareja para estar feliz. Cuídate de la pérdida de objetos o robos. Necesitas controlar ese carácter que te aleja de quienes más te quieren en la vida; trata de tomar una terapia. Gozarás de un golpe de suerte el 7 de noviembre con los números 07, 21 y 33. Cuídate de problemas del riñón o intestino, trata de ir con tu médico.

Acuario

Mantén una buena actitud para salir de cualquier problema, recuerda que tu signo es el negociador del Zodíaco y eso ayuda a que siempre tengas la mejor solución. Te llega una revisión de tus jefes, trata de poner en orden tu trabajo. Te busca un amor de Aries o Libra para volver o tratar de quedar de la mejor manera. Cuídate de problemas de estómago o intestino, sigue con una dieta saludable. Te viene un golpe de suerte el 05 de noviembre con los números 04, 37 y 81. Acudes con el dentista para hacerte una revisión, recuerda que lo mejor que tiene tu signo es la sonrisa, por eso es muy importante que la cuides. Ayudas a alguien de tu familia con asuntos legales. Ya no pienses lo que no es, recuerda que tu signo se llena de pensamientos negativos de su pareja cuando no platica, así que es mejor comentarle lo que sientes y llegar a un buen arreglo.

Piscis

Tendrás muchas tareas pendientes en tu trabajo, ya se termina el año y eso hace que te esfuerces más para tener óptimos resultados. Sabrás de un embarazo familiar que te dará mucha alegría. En tu situación de pareja regresas con alguien del pasado que te hará muy feliz; recuerda que tu signo siempre necesita de una pareja para tener estabilidad y esa persona que volvió realmente te quiere, sólo trata de no sacar los errores del pasado. Te invitan a un proyecto de trabajo que te dejará más ingresos. Ya no seas tan infiel, tu signo tiene dos pescados y eso significa que siempre buscas más amores, pero trata de cambiar esa situación y mantenerte feliz en una relación amorosa. Compras unos boletos de avión para estos días. Tendrás un golpe de suerte el 06 de noviembre con los números 09, 25 y 43.