Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Aries

Propuestas de trabajo y negocio te llegarán en estos días. Trata de analizar qué es lo que te conviene en tu vida laboral. Cuídate de dolores de espalda y cuello que podrían ser ocasionados por la tensión nerviosa. No seas tan dramático en tu vida personal, recuerda que la vida es un cambio constante. Te busca un amigo para invitarte a un cumpleaños. Pagas deudas de tu tarjeta y haces compras para Navidad. En el amor seguirás estable con tu pareja, sólo procura que cada quien tenga su espacio y no presionarse. Tu ángel de la guarda te dice que para esta semana lograrás lo que te hayas propuesto y vendrá a ti el éxito en todas sus formas, sobre todo, en lo económico. Ten cuidado con las envidias, no todos son tan buenas personas como tú. Un familiar te busca para pedirte ayuda económica. Tus números de la suerte son 00, 19 y 78.

Tauro

Serán días de extrañar lo que ya no tienes. Te aconsejo no ser tan drástico en tu vida personal, recuerda que eres un signo muy tranquilo, pero cuando te enojas, explotas y no tomas las mejores decisiones. Alguien te invitará a realizar un viaje incluso al extranjero para hacer compras navideñas. Alguien del signo de Libra o Aries te buscará para pedirte un consejo y ayuda económica. Tramitas tu título universitario y piensas en tomar un curso de idiomas. Semana de mucho estrés laboral, pero recuerda no presionarte por cuestiones que no controlas. En el amor conocerás a nuevas personas. Considera que tu signo es el más conquistador del Zodíaco, por eso siempre te tardas para tener una pareja estable. Tu ángel de la guarda te recomienda que empieces a ser más ordenado en tus tareas diarias. Tus números de la suerte son 01, 22 y 34.

Géminis

Todo en la vida tiene una causa y efecto, esto quiere decir que analices todo lo que has hecho y pon en orden tu vida personal. Recuerda que tu signo es el más inteligente y siempre trata de ayudar a los demás para aprender a ser mejores. Realizas pagos de casa y un crédito de banco. Trata de no presionarte en cuestiones amorosas, deja que fluya y llegue en su momento. Te recomiendo revisar tu salud, recuerda que es lo más importante en la vida. Eres muy bueno en sistemas computacionales y administración, así que trata de tomar un curso relacionado que te ayudará en el futuro. Tu ángel de la guarda te dice que no permitas que el miedo sea más fuerte que tu deseo de ser alguien en la vida, lucha por lograr el triunfo. Te recomiendo cuidar tu dinero y no gastar por impulso. Tus números de la suerte son 01, 23 y 44.

Cáncer

Tu signo es el que más golpes de suerte tendrá este mes y esta semana ocurrirá uno de ellos. Te recomiendo atreverte a cualquier cambio que desees hacer en lo laboral o personal, pero trata de ser discreto porque tu signo constantemente atrae las envidias. Recibes un dinero y te pagan tu aguinaldo, considera ahorrar la mitad y gastar lo demás. Si estás estudiando serán días de exámenes y tareas finales de semestre, así que trata de ponerte al corriente. Eres el mejor en relaciones publicas, por eso te recomiendo que tomes un curso relacionado con esa área. Tu ángel de la guarda te dice que tengas palabras que te alienten a salir adelante y ser el mejor, y veras que al pronunciarlas todos los días lograrás lo que deseas. Un amor incondicional del signo de aire llegará estos días. Tus números de la suerte son 07, 29 y 33.

Leo

Semana de estar con algunas presiones en el trabajo. Te recomiendo tomar las situaciones que se te presenten con calma, tu signo es muy explosivo y hace que esa actitud complique algunos problemas. Te invitan a un concierto en el que te divertirás mucho. Recibirás un regalo de parte de un amor que te gustará mucho. Te recomiendo dejar de consumir tanta sal y alcohol, recuerda que tu punto débil es el hígado, así que trata de cuidar más tu salud. Serán días de reinventarte en lo físico y empezar con dieta y una rutina de ejercicio. Sales de viaje en estos días por cuestión de trabajo. Un amor del signo de Acuario o Aries estará muy presente en tu vida. Tu ángel de la guarda te dice que repitas todos los días estas palabras: “eres merecedor de la felicidad” y veras cómo se volverá realidad. Tus números de la suerte son 04, 16 y 21.

Virgo

Tomarás decisiones de gran importancia, Virgo. Tu signo atraviesa por una etapa para reinventarse. Madurarás en tu forma de pensar y dejarás atrás aquello que te hacía daño, sobre todo, malas amistades y amores que no eran para ti. Será una semana de mucho trabajo para hacer cambios. Tendrás un golpe de suerte el miércoles y será con los números 09, 23 y 41. En el amor seguirás con tu pareja muy estable, sólo trata de no mezclar los problemas de trabajo con tu vida sentimental. Continúas con el ejercicio y tomas un curso que te beneficiará en el futuro. Si estás soltero, un amor muy compatible del signo de Piscis, Tauro o Sagitario llegará a tu vida. El mensaje de un ángel de la guarda es que tu fortaleza y conocimiento te hará crecer como persona y que todos nos equivocamos, pero lo más importante es aprender de nuestros errores y no volverlos a repetir.

Libra

Cuídate de las personas que no son sinceras, trata de no platicar tus asuntos personales y ser más discreto de tus triunfos. Vigila tu alimentación, recuerda que somos lo que comemos; lleva una dieta más saludable. Arreglas papeles legales por parte de la familia como una herencia. Resuelves pagos de impuestos. Tomas un curso de tu área de especialidad que te servirá para crecer en lo profesional. El amor no se compra, se da, así que no trates de llenar de regalos a tu pareja, pues lo más bonito llega con los momentos sinceros. A los solteros les llega un amor de Acuario, Piscis o Aries que será muy compatible. Cuídate de problemas de la vista u oído. Recibes un premio por parte de la lotería con los números 08, 11 y 34. Procura usar mucho el color rojo para que la prosperidad reine en tu vida.

Escorpión

Es tiempo de madurar ante los problemas. Considera que a tu signo no le gusta que lo cuestionen y siempre toma una actitud de enojo cuando no le salen las cosas como quiere, así que trata de cambiar esa forma de ser y verás que la vida será más fácil. Tendrás un golpe de suerte el 13 de noviembre con los números 03, 25 y 66; combínalos con tu fecha de nacimiento para personalizar la buena fortuna. No te agobies por los problemas con tu pareja, en la vida sentimental hay altas y bajas, no todo puede ser felicidad, así que relájate. Extrañas a un amor de Aries o Cáncer que ya no está contigo, procura siempre quedar en paz y cerrar círculos con personas que fueron importantes en tu vida. Tu ángel de la guarda te recuerda que parte de tu misión en la vida es ser generoso y ayudar en lo que se necesite. Cuidado con robos o pérdidas si sales de viaje.

Sagitario

Tu salud mental estará de lo mejor y eso hará que prosperes en todo lo que tienes pensado. Esta semana a tu signo lo domina el estado de ánimo para hacer cualquier tarea, por eso es muy importante que estés rodeado de personas positivas que te dejen un aprendizaje y no te generen dudas e incertidumbre. Recuerda que el mejor momento para irte de un trabajo es cuando tienes otra propuesta laboral mejor pagada y que te guste más, así que no te dejes influir fácilmente. A veces eres muy sensible con tu pareja, trata de no tomar las situaciones tan en serio y deja que fluya el amor. Tu ángel de la guarda te dice que confíes en tu desempeño y creatividad laboral. Tus números de la suerte son 01, 27 y 88. Un familiar caerá en cama por culpa de una enfermedad, trata de estar atento a esa situación y bríndale apoyo.

Capricornio

Semana de oportunidades de crecimiento laboral, así que empieza a aplicar en varias empresas internacionales que te hablarán de un mejor puesto. Tú mismo te estresas respecto a tu vida amorosa y no sabes cómo solucionar los problemas de pareja, por eso mi recomendación es no buscar problemas donde no los hay y dejar a un lado los celos. Serán días de mucho trabajo con tu gerente o superior para trazar las estrategias de las últimas semanas del año. Te cuidado con problemas de la piel o los huesos. Tendrás un golpe de suerte el 13 de noviembre con los números 07, 30 y 55, combínalos con tu fecha de nacimiento. Preparas la fiesta para uno de tus hijos, procura no gastar demasiado. Ten precaución, sobre todo, con las caídas y pleitos. Tu ángel de la guarda te recomienda mantener la gratitud en lo más alto de tu ser.

Acuario

Estarás muy pensativo por el rumbo que toma tu vida, recuerda que tu signo es de aire y siempre necesita sentirse seguro de lo que tiene y lo que hace para estar en paz. Atravesarás por días de muchos contratiempos con personas del trabajo y eso te hace pensar en cambiarte, pero recuerda que tu mejor mes para buscar otra opción será enero, así que trata de calmarte y espera un poco para hacer ese cambio. Te invitan a realizar una producción artística o trabajar en algo relacionado con la publicidad. Cuidado con las pastillas para el estrés. Tendrás un golpe de suerte el 13 de noviembre con los números 06, 15 y 34. Te invitan a un evento de caridad. Sigues con el ejercicio y cada día te ves de lo mejor. Tu ángel de la guarda recomienda no detenerte y usar toda tu energía para lograr lo que tienes como propósito de vida.

Piscis

Deberás tener toda la buena actitud para lograr tus objetivos laborales. Recuerda que tu signo es muy exigente consigo mismo y todo lo quieres de la mejor manera y rápido, pero trata de calmarte, que al final lo lograrás. Recibes un dinero por parte de un pago atrasado y te dan el aguinaldo. Cuidado con problemas de virus o bacterias en el ambiente, recuerda que tu organismo está débil y te puedes contagiar de alguna enfermedad. Te busca un amor con quien hace mucho habías terminado; trata de ser amable y decirle que ya no hay vuelta atrás. En el amor seguirás muy estable con tu pareja y piensan en matrimonio. Tendrás un golpe de suerte el 13 de noviembre con los números 21, 53 y 97. Cuídate del mal de ojo, sobre todo, de personas que están cerca de ti porque siempre querrán lo que es tuyo.