Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Aries

Serán días de grandes logros personales. Te llegarán sorpresas de contratos y trabajos nuevos, así que trata de no sabotearte tú mismo. Piensa que eres el mejor y el líder de todo lo que te propongas, verás que el éxito está en tus manos. Cuidado con tus palabras, piensa lo que dirás para que después no te arrepientas. El jueves tendrás un golpe de suerte con una noticia que te dará mucha alegría. Tus números de la fortuna son 02, 33 y 51. Te recomiendo usar el color rojo en tu ropa para atraer la abundancia. No busques tanto el amor, deja que llegue a tu vida y te sorprenda, ya que tu signo nunca se quedará solo; tus signos más compatibles son Capricornio, Géminis y Virgo, así que pronto estarás en una relación estable. Si estás casado o comprometido, debes ser menos aprensivo para que la relación sea duradera.

Tauro

Semana de crecimiento en el ámbito laboral y de seguir con esa formación académica que te traerá oportunidades en el futuro. Eres muy decidido en todo lo que planeas, así que no dudes, tus metas se harán realidad. Te busca un amigo para invitarte a un viaje; acepta, te ayudará a relajarte un poco del estrés laboral. Te viene un golpe de suerte el miércoles con los números 03, 27 y 81. Trata de usar el color azul en tu ropa para atraer la suerte. Cuidado con las traiciones amorosas, es mejor hablar con tu pareja, y si ya no hay compatibilidad, pacten darse un tiempo. Si te encuentras soltero debes aprender a quererte primero ti mismo, así no tendrás problemas en tus relaciones sentimentales. Cuídate de problemas de nervios y trata de ir con el médico. Serán días de intenso trabajo, así que trata de calmarte y sacar adelante tus pendientes.

Géminis

Habrá mucha presión en el trabajo, recuerda que al ser el primer signo de aire te sientes vulnerable ante las presiones. Te recomiendo pensar dos veces en lo que dirás o harás para evitar problemas con quienes te rodean. Será una semana de energías cruzadas en todos los sentidos, por eso te sugiero que uses mucho perfume para cortar lo negativo. Seguirán los chismes alrededor de tu relación sentimental, aprende a ser prudente en tu vida amorosa. Recibes un dinero extra el martes por el pago del aguinaldo y un golpe de suerte con los números 05, 28 y 43. Trata de usar el color verde en tu ropa para atraer abundancia. Te invitan a una celebración familiar y te buscará un amor del pasado para arreglar algunos temas pendientes. Recibes una invitación para participar en un concurso; hazlo, que te irá de lo mejor.

Cáncer

Es momento de impulsar tu vida laboral, tu signo es responsable de todo lo que realiza y siempre busca el éxito, pero también debes ver la parte económica, por eso busca un aumento de sueldo o un bono para que sientas que trabajas por algo para el futuro. Te busca tu pareja para invitarte a salir de viaje. Atraviesas por una etapa de enamoramiento total y recibirás una invitación para una boda. No dejes para después tu carrera universitaria y prepárate. Ten cuidado en los temas bancarios. Tu día de suerte será el jueves. Una propuesta laboral mejor pagada te llegará esta semana y el premio en la lotería con los números 09, 73 y 88. Te recomiendo utilizar el color amarillo para atraer la fortuna. Mantén tu mentalidad de éxito y no dejes que tu mente se llene de malos pensamientos.

Leo

Realizarás prácticamente todos los planes que tienes en mente, sólo recuerda que una parte del éxito consiste en ser prudente y no platicar todos tus planes a futuro para no llenarte de malas energías. Eres el más vanidoso y fuerte de los signos del Zodíaco y eso te ayudará a alcanzar el éxito, pero eso sí, en cuestión de amores siempre serás el signo mas infiel y apasionado. Te recomiendo utilizar la frase “no prometas lo que no vas a cumplir” para evitar buscar problemas donde no los hay. Te llaman para un nuevo proyecto laboral. Te recomiendo no gastar tus ahorros; si tienes algún problema no lo resuelvas haciendo compras innecesarias, mejor haz ejercicio para liberar las presiones diarias de la vida. Gozas de un golpe de suerte el martes con los números 01, 25 y 33. Trata de usar el color naranja para atraer la abundancia.

Virgo

Tomas decisiones importantes en tu vida personal, recuerda que estás en una etapa de empezar a ver más por ti y hacer un patrimonio para el futuro; tu signo es el mejor administrado del Zodíaco y eso te hace ahorrar y controlar el impulso de gastar, pero a veces se vale consentirse un poco. Te encontrarás con una persona muy importante y eso te hará sentir muy bien, sólo trata de dejar a un lado el orgullo y enfócate en ser feliz. Será una semana de mucho trabajo y de estar sometido a mucha presión laboral, así que trata de organizar tu tiempo. En el amor conocerás a personas afines a tu signo, pero trata de no acelerarte; a tu signo lo domina la emoción y después el aburrimiento. Tendrás un golpe de suerte el miércoles con los números 04, 19 y 26. Cuida tu salud y visita a tu médico para tener el control sobre tu cuerpo.

Libra

Tendrás muchas tareas laborales y presiones familiares por hacer bien todo a tu alrededor. Te sentirás de muy buen ánimo y más porque esa persona especial está otra vez a tu lado. Recibes un dinero extra por un fondo de ahorro o el aguinaldo, trata de pagar tus deudas y sanar tu economía. No pelees con tus compañeros de trabajo, recuerda que tu signo siempre despierta las envidias y eso hace que te alteres, así que trata de protegerte con algo de plata y así cortar esa corriente. Tendrás un golpe de suerte el 19 de noviembre con los números 05, 46 y 73. Recibirás una nueva oferta de trabajo y realizas el cierre de un proyecto. Cuídate del sol y problemas de acné o urticaria, así como de prevenir las luxaciones de la espalda o cabeza. Considera que tu punto débil reposa en las rodillas y el resto de las articulaciones.

Escorpión

Semana de suerte para tu signo y más en cuestión laboral, así que te recomiendo hacer los cambios positivos necesarios para tu vida. No lo dudes y empieza ya a estimular esa actitud emprendedora que te hará tener una mejor economía. Cuídate de chismes de una ex pareja o trata de quedar en paz y seguir conociendo personas más afines a tu forma de ser; de preferencia huye de las situaciones problemáticas. Evita contar tus logros y tu dinero delante de los demás para que no provoques envidias. Aprende a ser más discreto en lo que realizas. Tendrás un golpe de suerte el 21 de noviembre con los números 09, 34 y 65. Recuerda que los rencores no te llevan a ningún lado, así que sana tu corazón. Recomendación de salud para tu signo: evita tener problemas de la cadera y espalda baja, porque tardarás en curarte más de lo crees.

Sagitario

Vienen energías cruzadas en cuestiones laborales, por eso te recomiendo no tener ninguna discusión o diferencia con jefes de tu área, verás que pronto se alinearán las energías positivas a tu favor. Recibes un dinero extra por cuestiones de aguinaldo y fondo de ahorro. Sigue con el ejercicio y la dieta, que ya te ves de lo mejor. Ya no pienses lo que no es y en especial en cuestiones amorosas; tu signo es el tercero de fuego del Zodíaco y eso te hace dudar de todo, pero la base de una relación amorosa es la confianza, así que trata de estimular eso en tu vida para propiciar la armonía. Te viene un golpe de suerte el 19 de noviembre con los números 07, 21 y 34. Recuerda que te dominan los sentimientos y eso te hace frágil en cuestión de salud, en especial en las enfermedades relacionadas con los pulmones y los pies, así que te recomiendo tener más cuidado con estos órganos.

Capricornio

Tu agenda estará llena con muchos eventos y compromisos de trabajo, así que trata de vestirte de colores fuertes para que la suerte se ponga de tu lado. Siempre sonríe para que la buena actitud de los demás esté contigo. Te busca un amor del pasado para volver, trata de cerrar ese capítulo y avanzar. Recuerda que tu signo se detiene mucho en los recuerdos, así que libérate de esos pensamientos y aprende a estar mejor. Recibes un dinero extra por cuestiones de fondo de ahorro o aguinaldo, trata de formar un patrimonio y adquiere una casa o coche. Te sentirás un poco cansado o estresado, recuerda que es por la dieta y la baja de defensas, así que trata de tomar vitaminas para sentirte con más ánimo. Ya no busques pretextos para no estudiar. Tendrás un golpe de suerte el 21 de noviembre con los números 08, 30 y 99.

Acuario

Tendrás problemas en cuestiones laborales, así que trata de controlar más tu carácter y verás que pronto se alinearán tus energías positivas y estarás de lo mejor. Tendrás una junta de trabajo para cambios de puesto. Te invitan a salir de viaje para tomar unas vacaciones. Ya no busques a esa persona que te abandonó, recuerda que si no regresó es porque no le interesas, así que aprende a cerrar ese capitulo de tu vida y seguir conociendo personas más afines a tu signo. Recibes un dinero extra por cuestiones de aguinaldo o fondo de ahorro y eso te ayudará a cambiar tu coche o hacer unos arreglos a tu casa. Te viene un golpe de suerte el 20 de noviembre con los números 13, 15 y 23. La recomendación de salud para tu signo es enfocarte en todo lo relacionado con tu sistema reproductivo y las infecciones de transmisión sexual.

Piscis

Todo tiene una causa y, por consecuencia, un efecto, así que trata de medir siempre lo que hagas o digas para evitar problemas. En cuestión laboral, será una semana de mucho trabajo y nuevos proyectos. Tendrás energías revueltas, así que trata de relajarte y concentrarte para hacer bien todas tus labores. Evita presionarte en cuestiones amorosas; si ves que tu pareja no es como tú, mejor busca a alguien más compatible. Cuídate más de problemas psiquiátricos y de nervios, que esos son tus puntos débiles. Te recomiendo estimular el ejercicio y la meditación en tu vida. Tendrás un golpe de suerte el día 19 de noviembre con los números 03, 28 y 77. Usa más el color azul claro. Recuerda que el amor no se compra, se da. Un nuevo amor te regala un perfume. Tu lema: no esperar lo que no va a llegar, busca tu éxito.