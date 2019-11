Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Aries

¿Dudas sobre seguir en tu trabajo? Recuerda que tu signo es el líder y tiene pensamientos muy cambiantes, así que analiza la mejor opción, no te dejes llevar por las emociones y reflexiona qué es lo mejor para tu futuro. Buscas el bienestar en todos los sentidos y es el momento ideal para lograrlo. Recibirás un bono económico y habrá un reacomodo de personal en tu empresa. Te invitan a una fiesta y celebras el cumpleaños de un familiar. Cuidado con problemas con tu ex pareja, pero no busques la reconciliación para no salir decepcionado, mejor trata de avanzar en tu vida amorosa. Decides ponerte a dieta, recuerda que la mejor inversión es en uno mismo. Trata de ser discreto para no atraer envidias. Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 17 y 23. Usa prendas de color amarillo o dorado para atraer la abundancia.

Tauro

Tendrás una semana de complicaciones en el ámbito laboral, te recomiendo no alterarte por cualquier motivo y no meterte en situaciones ajenas. Tu signo es muy impulsivo y está a la defensiva, así que estos días piensa dos veces lo que vayas a hacer o decir. Te llega la propuesta para un nuevo proyecto laboral; no lo dudes y acepta, vendrá la mejor época en tu vida. Cuidado con problemas de salud, visita al médico para verificar que todo esté bien. Te invitan a salir de viaje con tus amigos en estos días. Se presentará un reclamo o discusión de una ex pareja, trata de solucionarlo en paz y olvidarte de esa persona. Tendrás un golpe de suerte este jueves con los juegos de azar y los números 06, 23 y 99. Usa ropa de color azul. Si estás soltero seguirás así, Tauro se quiere mucho a sí mismo y no deja entrar a cualquier persona a su vida.

Géminis

Serán días con muchas ideas y pensamientos positivos para llevarlos a cabo. Tu signo atraviesa por una etapa de prosperidad, así que no dudes en hacer esos cambios y proyectos nuevos que te traerán buenos ingresos. Sales de viaje o decides tomar unos días de vacaciones con tu familia. Tendrás un golpe de suerte el martes con los números 03, 29 y 55. Usa el color rojo para atraer abundancia a tu signo. Semana de arreglar un asunto legal que saldrá a tu favor. Evita meterte en problemas y aléjate de personas que tengan algún negocio ilícito. Esta semana se arreglarán todos tus sentimientos y empezarás a buscar tu propio bienestar. Regresas a tomar una especialidad de tus estudios universitarios, sólo trata de ser constante y terminar. Serán días ideales para someterte a cualquier cirugía y saldrás de lo mejor.

Cáncer

Llegará un nuevo proyecto laboral a tu vida. Tu necesidad de crecimiento hará que tu mente trabaje al 100% para crear nuevos negocios que incrementarán tus ingresos económicos. En el trabajo bloquea las energías negativas hacia ti y deja de prestar atención a lo que dicen, recuerda que si los perros ladran es porque avanzas. Días de hacer pagos de tu casa, pero trata de cuidar tus gastos y ahorra lo más posible para que después no pases apuros. Te llega la invitación a una boda familiar. Sigue con el ejercicio y una correcta alimentación, que ya te ves de lo mejor. Planeas un viaje con tu pareja para finales de año. Tendrás un golpe de suerte el día miércoles con los números 02, 18 y 76. Usa prendas de color azul fuerte, será de gran ayuda para tu buena fortuna. Estos días se arreglan asuntos legales a tu favor.

Leo

Prosperidad y buen avance en tus metas de vida estarán presentes esta semana. Recuerda que lo mejor de tu signo es la fuerza para salir adelante y terminar cualquier proyecto que tengas en mente así que no te estreses demasiado y verás que lo lograrás. En tu relación de pareja a veces quieres controlarlo todo, pero deben darse su espacio para que puedan realizarse como personas. Calma tu temperamento y enfócate en ser feliz. Tendrás un golpe de suerte con los números 07, 29 y 43. Tu color para atraer buenas energías es el blanco. Te busca un amor nuevo del signo de Sagitario o Piscis que será compatible contigo; recuerda que en relaciones nuevas tienes que ir despacio para no abrumar a la pareja. Semana de compromisos personales. Evita opinar sobre situaciones amorosas de tus amigos, podrían tomar a mal tus comentarios.

Virgo

Semana de buenas energías alrededor de tu signo. Serán días de buena suerte en lo relacionado con el trabajo y la llegada de un dinero extra. Analiza todas las opciones que se te presenten y escoge la mejor, pero evita presumir lo que todavía no tienes. Recibes una invitación para salir de viaje a finales de año. En el amor ten cuidado con los celos y trata de no controlar tanto a tu pareja para evitar problemas sin razón. Para los Virgo solteros serán días de conocer a personas compatibles, así que viste con colores fuertes y usa mucho perfume. Este miércoles será de suerte en todo lo relacionado con relaciones públicas y emprender un negocio. Tus números de la suerte son 01, 29 y 88. Te sentirás mucho más preparado y con una gran fuerza para realizar cualquier negocio con éxito, así como empezar una nueva etapa en los estudios.

Libra

Tendrás muchas presiones en cuestiones personales y de trabajo, por eso te recomiendo tener más paciencia y ser cauteloso con tus acciones, recuerda que tu signo es muy impulsivo y busca problemas donde no los hay, así que mantente tranquilo y con buena actitud. Cuídate de infecciones de estómago y ve con tu médico. Ya no extrañes el amor, si realmente lo quieres, búscalo de nuevo, pero considera que el orgullo a veces no es bueno y necesitas quedar en paz contigo mismo. El 27 de noviembre te invitan a comer y te dan un regalo inesperado por parte de un amor nuevo. Ya no seas tan determinante con tu amistades, toma en cuenta que la amistad es incondicional y no se puede forzar. Te viene un golpe de suerte con los números 01, 67 y 89. Usa los colores naranja y amarillo; acrecentarán tu suerte.

Escorpión

Estarás alterado por problemas personales, recuerda que tienes el poder de quitarte todo lo negativo, sólo necesitas concentrarte en lo que necesitas y verás que vendrá esa paz que anhelas para estar mejor. Sales de viaje por cuestiones de trabajo, recuerda que tu signo siempre necesita mover su energía. Tu mejor día será el 28 de noviembre porque la suerte te sonreirá en todos los sentidos, y más en cuestiones laborales, ya que por fin te ofrecen un contrato que te generará más satisfacciones, pero recuerda ser discreto con tus planes para que no te llenes de energía negativa. Ya no pelees con tu pareja, sí te quiere pero procura darle espacio para que no se sienta bajo presión. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 08, 32 y 56. Tu color es el azul claro. Tu compatibilidad en el amor será con los signos de Aries, Cáncer y Virgo.

Sagitario

Deberás tomar decisiones importantes respecto a tu ámbito laboral. Evita dejarte llevar por tus impulsos y busca lo mejor para ti. Recuerda que tu signo atravesará por una etapa de crecimiento económico y esto se debe a tu etapa de cumpleaños, así que trata de aprovechar todas las buenas energías que te rodean. Te busca un amor del signo de Cáncer o Leo para volver, así que trata de platicar tus dudas sobre la relación y llega a un entendimiento. Te viene un golpe de suerte el 27 de noviembre con los números 00, 21 y 34. Revisas tus cuentas bancarias para hacer pagos. Te invitan a un evento muy importante que te ayudará a crecer más en lo profesional. Compras un boleto de avión para salir de viaje a finales de año. A los Sagitario que analizan invertir en una casa o departamento, es el momento de hacerlo.

Capricornio

Semana de buena suerte para tu signo, sobre todo, en cuestión laboral. Si tienes un negocio propio verás que empieza a crecer en todos los sentidos. En sí, las energías del dinero estarán a tu favor, pero trata de ser más discreto con todo lo que realices y no lo platiques para que no te llenes de envidias. En el amor seguirás un tiempo solo; ten en cuenta que el Capricornio se quiere mucho y eso le hace más exigente, así que no tengas prisa, que la pareja siempre llega. Recibes una llamada de atención en tu trabajo por estar muy distraído, trata de concentrarte en tu desempeño laboral. A los casados les vendrá un embarazo. Te viene un golpe de suerte el 26 de noviembre con los números 01, 29 y 88. También el martes pon en orden todos los trámites que tienes pendientes y verás que se resolverán de inmediato.

Acuario

La buena suerte te rodea, por eso te recomiendo poner un negocio si se presenta la oportunidad o busca la forma de ganar dinero por honorarios. Recuerda que Acuario es el signo que atrae más la riqueza, así que aprovecha el tiempo. El martes tendrás juntas de trabajo para cambios muy positivos en tu desempeño, sólo evita platicarlo para que no provoques la envidia de los demás, así como los obstáculos. Te llega un golpe de suerte con los números 05, 66 y 91. Usa el color azul fuerte para atraer la abundancia. Un amor de Géminis o Libra volverá más fuerte a tu vida. Trata de estar en paz y no pensar siempre que tu pareja será infiel, toma en cuenta que es tu pensamiento y no la realidad. Ten cuidado en las calles, sobre todo, con las caídas. Planeas un viaje con tu pareja, recuerda que los mejores momentos ocurren en familia.

Piscis

Te llegan muchas posibilidades de éxito y atraviesas por una buena racha en lo económico, pero no debes dejar todo al azar ni caer en tentaciones que te desvíen de tus objetivos. Este lunes andarás con mucha prisa por terminar tus pendientes en el trabajo; debes ser más ordenado con tu tiempo y terminar lo que tengas planeado. Te busca un amor del pasado para volver, analiza la situación y, si no te conviene, no andes con alguien únicamente para no estar solo. Conocerás a alguien de Cáncer o Escorpión que será muy compatible contigo. Cuídate de problemas de riñón o intestino, lleva una dieta más saludable y no dejes el ejercicio. No pelees con tu familia, recuerda que ellos quieren lo mejor para ti, trata de escuchar siempre sus consejos. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 33 y 87. Tu color es el café.