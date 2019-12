Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Aries

Semana de suerte para tu signo. Serán días de cambios radicales en cuestión laboral para mejorar. Te invitan a una posada navideña de trabajo, sólo trata de tener mayor control con tus gastos. Te invitan a salir de viaje con tu familia en fin de año. Si estás soltero, llegará un amor del signo de Géminis o Capricornio muy compatible contigo. En el horóscopo del tarot te salió la carta El Emperador, significa que tienes el poder de hacer los cambios necesarios, pero recuerda que existe el efecto mariposa, es decir, que cualquier decisión que tomes repercutirá en toda tu vida; esta carta te recomienda siempre pensar dos veces lo que harás con tu destino, también te indica que llegarás muy lejos y te darán un puesto de jerarquía en tu trabajo. Tendrás suerte con los números 09, 27 y 30. Usa el color azul fuerte para atraer la fortuna.

Tauro

Tendrás algunas dudas sobre tu futuro laboral, recuerda que tu pensamiento es muy fuerte y lo que deseas se te dará, así que trata de poner en modo positivo tus ideas. Consultas a tu médico por cuestiones de un embarazo. Recibes un dinero extra gracias a la lotería con los números 12, 34 y 79. Usa prendas de color amarillo para atraer la suerte. Ya es momento de salirte de tu entorno familiar y buscar tu independencia, recuerda que siempre es necesario madurar. En la carta del tarot te salió el Sumo Sacerdote, que te indica la reconciliación contigo mismo y los demás. Te dice que no niegues tu felicidad y éxito; recuerda que cualquier cosa que pidas se hará realidad y que el universo conspira a tu favor para que te llenes de triunfos, sólo debes dejar fluir lo bueno y saber perdonar. Es el momento de formar una familia.

Géminis

En el horóscopo del tarot te salió la carta de La Justicia, significa que debes buscar la felicidad sin importar lo que suceda a tu alrededor. Esta carta te dice que debes también volver a estudiar y organizar mejor tu vida económica. La carta en tu signo te dice que no debes tener miedo a los nuevos retos y que estás en el proceso de cambiar de trabajo y empezar un negocio, en el cual te irá bien y saldrás victorioso. Ya no pienses más y acude con el médico para hacerte esa cirugía estética que tanto deseas, verás que tu autoestima estará mejor. Arreglas tu papelería de pasaporte o permiso de migración. Te recomiendo tener cuidado con un amor del pasado que sólo busca hacerte daño o transmitirte mala energía, así que trata de alejarte de esas personas. Este lunes tendrás un golpe de suerte con los números 13, 40 y 98.

Cáncer

Te salió la carta de La Estrella en el horóscopo del tarot, significa que debes darle prioridad a todo lo que tienes en planes y no dejarte vencer por cualquier comentario que hagan sobre ti. Recuerda que el signo de Cáncer es agua y eso te vuelve muy sentimental. En este momento la carta te indica que es el tiempo para los grandes logros en tu vida laboral y que todo lo que realices saldrá bien; los malos momentos quedaron atrás, debes inyectarle más fuerza a tu trabajo y te darás cuenta cómo avanzas. Recibes un bono y un aumento de sueldo. El amor estará en tu puerta para formalizar, así que no lo dejes pasar, es tu tiempo de vivir en pareja. Tendrás un golpe de suerte con los números 02, 17 y 66; combínalos con tu fecha de nacimiento para personalizar tu suerte. Usa el color azul fuerte para atraer la fortuna.

Leo

La carta de La Luna te indica que son tiempos de dejar atrás a ese mal amor y a las amistades que sólo estuvieron contigo por interés y por fin decides ser feliz. El horóscopo del tarot te revela que tendrás el poder suficiente para enfrentar todos tus miedos y salir avante de cualquier situación; también te dice que si tienes un problema legal saldrás victorioso. En el amor vendrá alguien que dará mucha luz a tu vida que te llenará de paz, eso lo debes valorar porque tu signo es demasiado sexual y a veces no aprecias realmente a quien te ama. La carta de La Luna te indica que es tiempo de retomar los estudios que eso te ayudará a futuro. Busca a tu familia en esta época navideña y recuerda que es el mes del perdón. Tendrás un golpe de suerte con los números 06, 88 y 91. Te recomiendo usar el color blanco para tener más suerte.

Virgo

En el tarot te salió la carta de La Fuerza, que significa que estás en una etapa de valentía y afirmación para tu vida, es decir, que no tengas miedo al qué dirán y le demuestres a todos lo fuerte y capaz que eres. Empieza un negocio propio, esta carta junto a tu signo es una sinergia efectiva en cuestión de hacer dinero y tener un reconocimiento de los demás, así que no lo dudes, es tu mejor etapa del mes, y también debes tener en cuenta que en la carta de La Fuerza no caben los estados depresivos ni de pereza, así que es el momento de actuar para ser alguien en la vida. Recibes la noticia que alguien de tu familia espera un hijo. Llega familia de visita a tu casa. Cuida tu salud, sobre todo en cuestión del estómago o hígado. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 21 y 77. Trata de usar el color verde. Ya no busques problemas donde no los hay, en particular con tu pareja, trata de vivir el amor tranquilamente.

Libra

Te salió la carta de El Carruaje y esto significa aventura y expansión. También te dice que es el momento de seguir adelante con todos tus proyectos de trabajo, que no tengas miedo, pues la mejor decisión para crecer la tomarás en estos días. La carta de El Carruaje te indica la necesidad de libertad y estar constantemente en viajes, recuerda que esta carta junto con tu signo es la combinación perfecta para la aventura. Implica además que vas por buen camino en el amor y formarás una relación seria con la persona que estás ahora. Tramitas un crédito para comprar casa o un coche. Cuidado con traiciones en el trabajo, así que trata de ser discreto y no te metas en problemas ajenos. Te llega una demanda legal que arreglarás de la mejor manera. Tus números de la suerte son 02, 07 y 56. Usa el color amarillo, hará que tengas más fortuna.

Escorpión

El As de oros significa maestría y adaptación, además indica que tu grandeza como persona no tendrá límite y podrás realizar cualquier tarea que tengas en mente, sólo trata de ser discreto con los demás para que no te llenes de energías negativas. En cuestiones de familia, recuerda que eres el pilar y la carta te dice que ayudes a todos para salir de sus problemas, evita pensarlo y sólo hazlo para que no se te haga muy complicado. Te busca un amor del pasado para pedirte que regresen, recuerda que todo mundo tenemos errores, por eso te recomiendo darte otra oportunidad de estar en pareja. A los solteros les viene un amor nuevo de Acuario o Piscis que resultará muy compatible. Ya no seas terco, si esa situación de negocio laboral no se da, sigue adelante con otro proyecto. Tus números de la suerte son 08, 19 y 27. Tus colores son el naranja y el morado.

Sagitario

Semana con muy buenas energías a tu alrededor, sólo trata de ser más ordenado en todo lo que realices para que te alcance el tiempo y no le des tanta importancia a las críticas de personas que sólo te envidian; ten en cuenta que tu signo tiene la fortaleza para quitarse toda esa energía negativa con sólo desearlo. Piensas en formalizar la relación con tu pareja. Recibes un dinero extra, trata de pagar tus deudas y organizar mejor tus gastos. Te busca un amigo para invitarte a un negocio. En la carta de tarot te salió El Mago, significa que tendrás toda la ayuda espiritual necesaria para salir de tus problemas. Cualquier ritual te funcionará por la fuerza de la carta. Recuerda que tú eres el poder de la transformación. Tendrás un golpe de suerte el martes con los números 09, 21 y 88. Usa el color naranja en tu ropa para atraer la suerte.

Capricornio

Seguirás con tus proyectos de vida, como formar un patrimonio para tu futuro y buscar la mejor opción laboral. Recuerda que tu signo es el más fuerte para atraer el dinero, así que no desaproveches estas oportunidades de crecimiento que se darán en estos días. Sales de viaje por cuestiones de trabajo y visitas a un familiar. Cuida tu celular para que no se te dañe. Tendrás juntas de última hora para cambios de personal y puestos. En cuestiones escolares presentas un examen para entrar a la universidad. En el tarot te salió La Sacerdotisa, eso indica que es el tiempo de estar más en comunión con lo espiritual y encontrar la paz interior, recuerda que tu signo es tierra, a veces es muy dramático y te castigas por eso. Es tiempo de que te quieras más y cultives tu fuerza espiritual. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 44 y 51.

Acuario

Tendrás algunos problemas en el trabajo. Recuerda que tu signo es muy perfeccionista y le molesta que los demás no lo sean, y eso te da una desesperación extra, por lo que te recomiendo estar en paz y no buscar problemas donde no los hay. Vienen días de hacer compras para tu hogar y pintar tu casa, recuerda que atraviesas por una de tus mejores etapas. Los casados pasarán por una etapa de pleitos y celos, así que traten de encontrar la mejor solución y consolidarse como pareja. Conocerás personas más compatibles contigo, recuerda que a tu signo lo domina la pasión, así que serán días de mucho sexo. En la carta del tarot te salió La Emperatriz y significa que debes confiar más en tu poder de decisión y avanzar en la vida; evita atarte a traumas y complejos del pasado, sal adelante. Gozas de un golpe de suerte con los números 15, 24 y 70.

Piscis

Las energías en tu trabajo estarán muy revueltas, es decir, que se avecinan cambios de puesto y revisiones. Haces cambios en tu persona y tratas de ser mejor en todo lo relacionado con tu vida amorosa. Recuerda que tu signo es muy sentimental y eso te provoca muchas dudas sobre tu pareja, así que relájate y disfruta de tu relación. Ya no busques ese amor que se fue, recuerda que debes tener más fuerza interior. Te hacen una propuesta para irte a vivir al extranjero. Cuídate de problemas de nervios. En el tarot te salió la carta El Carruaje y eso indica que la vida es una aventura; necesitas arriesgarte más para conseguir lo que deseas y hasta salir de tu zona de confort. Tu energía vital y amorosa es muy valiosa, no la desperdicies con personas que no valen la pena. Tendrás un golpe de suerte con los números 10, 23 y 45.