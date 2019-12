Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Aries

Fin de semana para poner en orden tus ideas y empezar a ver por tu futuro, te recomiendo que empieces a ahorrar para formar un patrimonio. Ten mucho cuidado con lo que dices en el trabajo, procura no involucrarte en chismes. Necesitas unos días de relajación, pero también debes ir con tu médico a revisión para que ya no estés tan cansado. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 03, 22 y 87. Un amor del pasado regresará a tu vida, te recomiendo cerrar ese ciclo y seguir conociendo a personas afines a ti. Un amigo te buscará para pedirte un consejo muy importante, así que no lo tomes a la ligera. El Aries no soporta la monotonía de la vida diaria, por eso siempre tiene el deseo de salir de viaje o conocer diferentes lugares para experimentar nuevas experiencias, así que sal durante estos días.

Tauro

Te sentirás muy nostálgico por alguien que ya no está contigo. Tu signo siempre busca problemas donde no los hay, por eso necesitas empezar a controlar tu carácter y no ser tan impulsivo para que no se vayan las personas que más te quieren. Este viernes estarás con mucho trabajo. Recibes la invitación para una comida navideña. Ya deja de buscar el amor, pronto llegará solo, así que pon atención sobre todo a los signos de Cáncer o Virgo. Te busca un amigo para invitarte a un viaje en estos días. Cuídate de problemas de la piel o de enfermedades de transmisión sexual, trata de ir con tu médico. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 28 y 33. Tu signo siempre quiere tener el control en todo, pero debes recordar que muchas cosas no dependen de ti, así que debes relajarte. Te recomiendo tomar un curso de idiomas los fines de semana.

Géminis

Durante este fin de semana habrá muchas fiestas y diversión a tu alrededor, sólo trata de no descuidar tus asuntos de trabajo para que después no tengas problemas. Tu signo es muy apasionado por todo y siempre trata de experimentar relaciones de pareja con personas muy distintas. Trata de no gastar todos tus ahorros en los regalos de Navidad, es importante que administres mejor tu dinero. Te busca un amor del pasado sólo para tener una aventura, trata de analizar muy bien la situación antes de involucrarte. Tendrás un golpe de suerte con los números 00, 24 y 51. Trata de revisar tu auto para que después no se te descomponga. Te buscan familiares para invitarte a una fiesta navideña. Recuerda que el Géminis siempre quiere trascender en la vida y ser alguien, por eso te recomiendo que nunca dejes de estudiar.

Cáncer

Tendrás muchos compromisos estos tres días y es necesario que administres muy bien tu tiempo para que no faltes a ninguno. Este viernes es de mucha convivencia con tus compañeros de trabajo en una posada navideña. Decides cambiar de look para recibir el año nuevo con buenas energías. Ya no busques a ese amor que no está contigo, recuerda que si ya no te quiere es mejor dejarlo así y seguir progresando. Recibirás un dinero extra con los números 09, 63 y 88. No presumas tanto tus logros ni tu dinero para que no generes envidias. Trata de que no te controle la ira y el rencor por los problemas en el trabajo, recuerda que tus compañeros sólo están de paso en tu vida, así que no le des tanta importancia. El signo de Cáncer es el regente de todo lo oculto y místico, por eso siempre debes tener pensamientos positivos.

Leo

Prácticamente todo el fin de semana estarás muy alegre y divertido con tus seres queridos. Decides tomarte unos días de vacaciones para pasarla con tu familia. Te pones a dieta y empiezas con el ejercicio. No pierdas la paciencia en la búsqueda del amor, en estos días conocerás a personas muy compatibles contigo, sólo debes estar abierto a las posibilidades. Recibes un perfume de regalo. Tendrás un golpe de suerte este sábado con los números 00, 34 y 56. Trata de dormir más y dejar esos pensamientos negativos a un lado, necesitas tener una balanza en tu vida. Recuerda que los del signo de Leo siempre buscan la perfección en todo, son muy soñadores e idealistas, por eso no debes dudar en seguir tus sueños y trabajar muy duro hasta lograr todos tus objetivos. Decides cambiar de look y comprarte ropa nueva.

Virgo

Entras en una etapa de tu vida muy importante en la que entenderás muchas cosas sobre ti mismo y lograrás madurar para cambiar todo lo que no te gusta. Viernes de estar con mucho trabajo atrasado y juntas de última hora, recibirás una bonificación económica. Cuídate de problemas legales y de atrasos con tus pagos de tarjeta. En el amor tendrás alguna decepción, no te deprimas demasiado y tómalo como un aprendizaje. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 08, 65 y 77. Recuerda que tu signo es el más trabajador del Zodíaco y eso lo hace sentirse útil ante la sociedad. Deja de idealizar tanto a las personas, primero trata de conocerlas bien antes de tenerles mucha confianza. Evita caer en chismes en el lugar de trabajo, eso sólo te traerá energías negativas que te frenan en el éxito.

Libra

Llega tu momento de crecimiento personal y profesional, sólo trata de no presumir mucho tus logros para que no te llenes de envidia. Te invitan a salir de viaje para pasar las fiestas de Navidad con tu familia. Recibes un dinero extra inesperado por cuestiones de un bono en el trabajo o un premio en la lotería con los números 10, 27 y 34. A los Libra que están solteros les llega un amor del signo de Capricornio o Aries que será muy compatible. Te busca un amor del pasado para pedirte que regresen como pareja, pero será mejor cerrar ese círculo. Te regalan una mascota. Te busca un familiar de fuera para invitarte a una boda. Recuerda que tu signo tiene una gran capacidad de liderazgo en todo, así que trata de aprovechar esa virtud y emprender un negocio propio; tendrás mucho éxito en lo que te propongas.

Escorpión

En este fin de semana te invitarán a muchas posadas navideñas y recibirás premios sorpresa, recuerda que pasas por una de tus mejores etapas del mes. Cuida tus finanzas y no hagas gastos excesivos, recuerda que no debes querer comprar el amor de los demás con regalos. Cuídate de problemas de garganta, ve con tu médico antes de que se vuelva una infección. Te recomiendo estar muy en contacto con tus ángeles y pedirles lo que tanto necesitas, es momento de que todo se te cumpla. Tus números de la suerte son 20, 34 y 99. Te compras ropa para una fiesta. Recibes la invitación para ir a un concierto. Recuerda que el signo de Escorpión tiene mucha influencia de la Luna y eso lo puede volver depresivo, te aconsejo meditar y tratar de tener tus sentimientos en orden. Usa los colores amarillo, rojo y anaranjado para atraer la abundancia.

Sagitario

Inician tres días de buena suerte en tu vida y, sobre todo, de reinventarte en el amor, éste es el momento ideal para vivir una relación de pareja. Trata de pagar deudas de tu tarjeta para evitar problemas en tu futuro. Ya no le platiques a nadie tus problemas, recuerda que a muchos les da gusto que te vaya mal, así que trata de ser más discreto. Haces trámites para salir pronto de viaje con tu familia. Este viernes puedes aprovecharlo para cambiar de look y estrenar ropa, eso te ayudará a atraer mejores energías. No seas tan impulsivo para que no te metas en problemas con tus seres queridos. Un amigo del signo Piscis o Aries se está enamorando de ti, aclara la situación antes de que alguien salga lastimado. A los Sagitario casados les vendrá un embarazo sorpresa. Tendrás un golpe de suerte con los números 01, 23 y 56.

Capricornio

Este viernes te sentirás muy positivo y con toda la energía para salir adelante, recuerda que tu signo siempre estará luchando por ser el mejor en todo, particularmente en el trabajo, así que trata de tomar un curso los fines de semana y especializarte más en tu carrera universitaria. Te invitan a salir de viaje los próximos días para pasar Navidad con tu familia. Trata de no enamorarte tanto si acabas de conocer a tu pareja, recuerda que la confianza se gana con el tiempo. Escucha los consejos de tus papás, ellos siempre querrán lo mejor para ti. Fin de semana de arreglar tu casa para una posada navideña. Tendrás problemas con el estómago e intestino, así que trata de no tomar tanto alcohol. Te viene un golpe de suerte este sábado con los números 04, 56 y 70, combínalos con tu fecha de nacimiento.

Acuario

Sacas adelante muchas tareas pendientes de tu trabajo, a tu signo siempre se le dificulta administrar el tiempo y constantemente se le carga todo, así que pon más atención a todo lo que tienes que hacer para que no se te acumule. Cuídate de problemas con los amigos por chismes, procura ser más discreto en tu vida. Tendrás un golpe de suerte el día sábado con los números 06, 15 y 89; trata de combinarlos con tu fecha de nacimiento y usa mucho el color amarillo en la ropa para que se multiplique tu suerte. Un amor del pasado del signo de Aries, Libra o Sagitario insiste en verte a fin de volver; piénsalo muy bien antes de tomar cualquier decisión. Será un fin de semana de lo mejor en cuestión familiar y tendrás posada navideña en tu casa. Ya no tomes tan en serio lo que los demás opinan de ti, no dejes de ser tú mismo.

Piscis

Es el momento para sacar todas las tensiones que se te acumularon en el trabajo, recuerda que tu signo es muy sentido y siempre toma las cosas muy personales, pero eso te recomiendo que te desconectes por completo de todo y disfrutes estos tres días con tus seres queridos. Viernes de hacer pagos de tarjeta de crédito. Trata de seguir con el ejercicio y dieta para que te mantengas saludable. Te llega la invitación para salir de viaje. En el amor seguirás conociendo a personas muy compatibles, pero por el momento aún no tendrás nada formal. Te viene un golpe de suerte con los números 09, 18 y 32. Recuerda que tu signo se representa por peces atados por la cola y nadando en sentido opuesto, esto significa que te cargas de dos personalidades completamente opuestas y muy dramáticas, por eso necesitas ser más centrado.