Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Aries

Año de renovación en lo personal y de grandes éxitos en lo laboral. Los meses con mejor energía serán marzo, abril y agosto, especialmente en cuestiones económicas, así que no te debe sorprender si ganas la lotería con tus números mágicos que son 13 y 27. En el amor también será un año importante, los solteros encontrarán a su pareja ideal, mientras que los que tienen pareja tendrán un embarazo sorpresa que los hará muy felices, recuerda que los Aries siempre son muy familiares. Tus mejores días de la semana serán los martes. Decides experimentar con tu imagen y cambias radicalmente de look, te traerá cosas muy positivas. Será un año algo difícil en cuestiones de salud, así que te aconsejo acudir frecuentemente con tu médico para mantenerte sano. El color dominante para tu signo en este año es el naranja.

Tauro

Este año debes dejar atrás todas esas malas amistades y amores que sólo veían en ti una conveniencia económica, es momento de que conozcas a nuevas personas. Los meses con más suerte serán abril, mayo, septiembre y diciembre. Todo estará de tu lado para hacer cambios importantes en cuestión laboral y de negocios. Los números de la suerte durante todo el año son 07 y 10; trata de jugarlos en la lotería y tomar las decisiones importantes para los días con esos números. No dejes que las caídas y pequeños fracasos marquen tu año, recuerda que debes levantarte más fuerte para que tengas éxito. Deja un poco los vicios como el alcohol y cigarro. También necesitas llevar una mejor alimentación para no sufrir problemas de salud. El rojo es tu color dominante y el que te traerá más suerte, así que úsalo más en tu ropa.

Géminis

Todas las energías cósmicas estarán de tu lado para que logres todo lo que te propongas este año, así que no temas arriesgarte en cuestiones de negocios nuevos y amores que te emocionen. Mayo, junio y julio son los meses en los que habrá más suerte, sobre todo el cuestiones de lotería. Tus números mágicos serán 02 y 05, mientras que los mejores días serán los lunes. Evita todo lo relacionado a las cirugías estéticas este año, recuerda que siempre será mejor hacer un cambio positivo a través del ejercicio y la buena alimentación. El planeta Venus regirá tu año, eso te dice que tu mejor compatibilidad amorosa es con el signo de Aries, Escorpión o Capricornio, y que con alguno de ellos formarás la pareja ideal. Tu color será el amarillo, así que no dudes en usarlo más para atraer la abundancia y buena suerte.

Cáncer

El año 2020 será de transformación total en tu forma de ser, es decir, madurarás en muchos aspectos que actualmente no te gustan de ti y eso te ayudará a conseguir el éxito en todo lo que te propongas. Junio, agosto y octubre serán los mejores meses del año para ti. Tu mejor día va a ser el miércoles, mientras que tus números mágicos serán el 00 y 14. En cuestiones amorosas, empezarás una relación muy importante y duradera con alguien de Aries, Escorpión y Capricornio. Júpiter es el planeta bajo el que se regirá tu suerte, eso significa que tendrás muchas oportunidades de crecimiento laboral, pero para tener éxito debes dejar a un lado la autocompasión y ser más proactivo. Tu color de la suerte va a ser el azul fuerte, así que no dudes en usarlo más para atraer la abundancia y la suerte a tu vida.

Leo

El 2020 va a ser un año de renacimiento para todos los del signo Leo, es decir, tendrán en su vida grandes éxitos laborales y también la oportunidad de formar una familia. Viene mucha abundancia económica para tu signo, pero debes aprender a administrarte mejor. Tendrás tres golpes de suerte en los meses de mayo, julio y agosto. Tus días con las mejores energías serán los viernes; tus números mágicos serán 05 y 12. El planeta de Mercurio dominará todo tu año, lo que significa que conocerás a muchas personas importantes, pero también debes tener cuidado de envidias y chismes. Tu color de la suerte es el rojo intenso, así que trata de usarlo más seguido para que tengas más abundancia y para cortar todo lo negativo. Recuerda que un método eficaz para cortar con las vibras negativas es ponerte mucho perfume.

Virgo

Va a ser un año lleno de buenas noticias y realización de proyectos. Estarás rodeado de personas muy importantes en cuestiones laborales que te ayudarán a lograr tus objetivos. Los viernes serán tu mejor día, y los meses con más suerte serán febrero, agosto y septiembre. Eres muy sentimental y a veces te dejas llevar por las emociones, así que debes tratar de aprender a canalizar esa energía en cosas positivas para evitar problemas con tu pareja y amigos. Se te presentará la oportunidad de tener dos trabajos y eso te dará mucha estabilidad financiera, sólo trata de no derrochar. No dudes en continuar con tus estudios para seguir creciendo en cuestiones laborales. En lo referente a la salud, debes tener mucho cuidado con el riñón y las infecciones, ve con tu médico a checarte. Tus números mágicos son 06 y 13.

Libra

Tendrás un año de mucho aprendizaje. 2020 te va a retribuir todo lo difícil que has tenido que pasar en tu vida, así que debes estar preparado para un racha de muy buena suerte. Tus mejores días serán los martes y tus números mágicos son 09 y 21. Vas a tener muchos ingresos, pero te debes administrar mejor y que así puedas ahorrar. Tus mejores meses del año van a ser mayo, agosto y octubre, ideales si estás pensando en emprender un negocio propio. Los solteros encontrarán un amor muy apasionado de los signos de Capricornio y Acuario. Ten mucho cuidado con los accidentes. Será un año muy bueno en cuestiones de conocer gente importante y tener muchas amistades en el gobierno. Será un año de muchos viajes y salir con tus amigos a conocer lugares nuevos. Es un año para acercarte más a tu familia.

Escorpión

En este año 2020 vas a estar reorientando tu vida para así lograr lo que tanto deseas, recuerda que tu signo es agua y eso te hace pensar siempre con el corazón y meterte en algunos problemas, así que debes de intentar cambiar esa parte de tu personalidad para ser más fuerte. Los mejores días de tu semana serán los domingos. Tu punto débil va a ser el estómago o el intestino, por eso te recomiendo no guardarte los corajes y malos ratos, siempre di lo que sientes, pero sin ser ofensivo. Los mejores meses para tu signo serán marzo, abril, septiembre y noviembre, en ellos te vendrán cambios muy positivos. Por el contrario, trata de no tomar decisiones importantes en enero y junio, en ellos te rodearán energías negativas. Tendrás que vender una propiedad para salir de apuros económicos. Tus números mágicos son 13 y 30.

Sagitario

Los mejores días de tu semana serán los martes, en ellos te llegarán las mejores oportunidades de crecimiento profesional y económico. Los colores que te traerán las mejores energías son el amarillo y naranja, así que no dudes en comprar ropa de tonos claros para que te vaya bien durante todo 2020. Para los que tienen pareja, será un año para formalizar la relación e incluso formar una familia. Los mejores meses para tu signo serán febrero, abril, noviembre y diciembre, mientras que tus números mágicos son 15 y 27. Recuerda que a tu signo lo domina la intensidad, es decir, que empiezas muy bien y después le pierdes interés a tus proyectos, pero este año será diferente y tendrás la tenacidad para terminar tus pendientes. También debes de controlar tu temperamento para no salir peleado con tus seres queridos.

Capricornio

Dile adiós a todas las inseguridades y empieza a lograr lo que tanto deseas en tu vida. En los primeros meses del año tomas una decisión de cambiarte de casa o irte a vivir un tiempo fuera del país por cuestiones de un proyecto nuevo de trabajo. Tu día de la semana es el martes; significa que tendrás toda la suerte en cuestión de asuntos legales y de permisos de migración. Atravesarás por algunas situaciones estresantes, pero debes mantenerte concentrado para que todo te salga de lo mejor. Se te dará la oportunidad de un crédito para comprar un departamento o casa. Los mejores meses del año son enero, marzo, abril y diciembre; tus números mágicos son 17 y 31. Busca el momento para pedir perdón a quien hayas lastimado y poder estar en paz con tus seres queridos. Debes tener siempre pensamientos positivos para atraer esa energía.

Acuario

Este año estará marcado por un compromiso formal o casamiento. Debes de mantener tu buena actitud en todo lo que quieras realizar, tu signo va a atravesar por unas energías muy fuertes que tú serás el encargado de llevarlas a lo positivo y no dejarte influenciar por ninguna persona negativa. Tus mejores días de la semana serán los viernes. Se te presentará una propuesta de negocios muy atractiva. Uno de tus propósitos será mantenerte más sano, así que no dejes de hacer dieta y ejercicio. Los mejores meses serán febrero, marzo, mayo y agosto; tus números mágicos son 15 y 23. Tus perores meses son enero y julio, así que trata de evitar operaciones o inversiones grandes para que no tengas ningún problema después. Tendrás mucha comunicación divina, así que pide todo lo que deseas a tus ángeles y se cumplirá.

Piscis

Año de la renovación para tu signo. En este 2020 vas a atravesar por periodos de gran fuerza espiritual para poder resolver y crecer más en lo personal y laboral. También va a ser un año de fortalecer y formalizar los vínculos personales. Tu mejor día de la semana será el miércoles, en los que tomarás decisiones muy importantes. Si fumas, es momento de dejarlo, pues ya está afectando mucho tu salud. Tu color, sin duda, es el amarillo y el rojo. Tus mejores meses del año van a ser marzo, abril, octubre y diciembre; tus números mágicos son 08 y 29. Este signo es un líder natural y este 2020 será un año de mucho crecimiento profesional. Tendrás casi todo el año de mucha suerte y luz espiritual junto a ti, aprovéchala para hacer el bien e involucrarte en la política para hacer el cambio que tu comunidad necesita.