Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Aries

Es momento de resolver tareas pendientes de trabajo; tu signo necesita administrar mejor el tiempo y siempre se le carga todo lo que debía hacer antes, así que ten calma y aprende a hacer las cosas en su momento. Serán tres días de sentirte pleno en todos los sentidos y más en lo amoroso, pero trata de no sabotearte a ti mismo y asimilar que eres un ser bendecido. Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 03, 19 y 22, trata de combinarlos con tu fecha de nacimiento y usa el color rojo en tu vestimenta para que se multiplique tu suerte. Un amor del pasado del signo de Acuario o Libra insiste en verte para volver, te sugiero platicar; todos cometemos errores y se valen las segundas oportunidades. Gozarás de un fin de semana de lo mejor en cuestión familiar. Domingo de salir a pasear y estar con tus seres queridos.

Tauro

Te sentirás con un humor positivo este viernes y con toda la energía para salir adelante. Tu signo siempre lucha por ser el mejor en todo y, sobre todo, en el trabajo, así que no dejes de prepararte en lo académico. Te invitan a salir de viaje en estos días, acepta; eso te ayudará a relajarte. Trata de no enamorarte tanto si acabas de conocer a tu pareja, recuerda que la confianza se gana con el tiempo, ten calma en tus relaciones. Recuerda escuchar los consejos de tus padres porque siempre querrán lo mejor para ti. Este fin de semana tendrás problemas de salud, trata de no tomar tanto alcohol y no prestes dinero; debes aprender a decir que no. Tendrás un golpe de suerte este sábado con los números 06, 21 y 45. Evita recurrir a la mentira para salir de alguna situación, recuerda que la verdad siempre sale a la luz.

Géminis

Tendrás algunos problemas en casa y con tu pareja este viernes, te recomiendo no tomar decisiones cuando estés alterado porque podrías arrepentirte y más porque tu signo es el gemelo y eso hace que tengas temperamento fuerte. Piensas mucho en cambiar de trabajo, recuerda que a Géminis no le gusta que le ordenen o le digan qué tiene que hacer; no lo pienses más y pon tu propio negocio, que te irá muy bien. Sábado para arreglar un asunto legal. Si deseas bajar esos kilos de más, trata de hacer ejercicio y come más saludable. Recuerdas mucho a un amor que está fuera o que ya no sigue contigo, búscalo, te corresponderá. Tendrás un golpe de suerte este sábado con los números 09, 41 y 76. Lo negativo de tu signo es la mentira y manipulación, por eso casi siempre tienes problemas con tus parejas, trata de cambiar esa forma de ser.

Cáncer

Fin de semana de mucho trabajo, pero también es ideal para arreglar asuntos personales. Aplicarás para un proyecto laboral nuevo, recuerda que lo importante en una entrevista es sólo contestar lo que te pregunten y vestirte de colores fuertes para atraer la suerte. Te invitan este sábado a una fiesta en la que te divertirás mucho. Haces unos trabajos independientes que te dejarán un dinero extra. Te viene un golpe de suerte este 12 de enero con los números 05, 39 y 44. Tu signo siempre quiere sentirse útil, y si no lo logra puede sentirse mal, por eso tu signo necesita estar activo y más en lo que le gusta hacer. Te recomiendo seguir con tu preparación académica. En el amor tu signo es muy apasionado y sexual, pero con una disposición insegura y celosa, por eso necesita una pareja ideal a su lado, que son Escorpión, Acuario y Virgo.

Leo

Este viernes es un día de cambios en el trabajo, mientras que este mes es muy importante para tu futuro, por eso necesitas ordenar todo lo que tienes pendiente y ponerte al día. Te llega la invitación de salir a cenar con un amor nuevo; estás en tu mejor etapa de enamoramiento, así que no lo dudes. Vístete de colores fuertes y usa mucho perfume para que el amor se quede en tu vida. Te viene un dinero extra este sábado con los números 02, 11 y 78. Te recomiendo no platicar tanto tus logros para que no levantes envidias. Si tienes pareja será un fin de semana de mucho enamoramiento y estabilidad. Recuerda que tu signo se acelera en todos los sentidos y eso hace que cometas errores y tomes acciones precipitadas, por eso te recomiendo siempre estar en paz cuando vayas a afrontar tus problemas y salgas a caminar para relajarte.

Virgo

Enfrentarás complicaciones en el trabajo este viernes, así que trata de relajarte y no caigas en provocaciones, recuerda que tu signo explota con facilidad, así que piensa dos veces lo que vayas a decir. Haces cambios en tu forma de vestir y decides iniciar la dieta para renovarte en este año, recuerda que este 2020 será muy bueno en cuestiones de relaciones personales. Cuídate de problemas de huesos y caídas. Tendrás un golpe de suerte este 11 de enero con los números 03, 19 y 22, y trata de usar más perfume antes de salir de casa para atraer la abundancia. Recibes un regalo inesperado por parte de un nuevo amor. Seguirás soltero, pero conocerás a personas sin compromisos. Cuida más tu dinero y no lo gastes por nervios o por falta de cariño. Tu signo es un trabajador incansable y eso te ayuda a crecer económicamente.

Libra

Durante este fin de semana reacomodas tu casa para que fluyan más fácilmente las energías positivas, te recomiendo tirar todo lo que ya no uses y regales ropa a la caridad, esto se te retribuirá. Este viernes acudes a juntas en el trabajo, así que no te pongas nervioso y haz notar lo importante que eres para la empresa. Te invitan a una cena y cumpleaños de un amigo. Recibes un dinero extra por la venta de un coche o propiedad. En el amor conocerás a personas muy compatibles con tu signo, eso te levantará la autoestima. Para los que tienen pareja será un fin de semana de mucha pasión y diversión. Te busca un familiar para pedirte apoyo económico. Gozas de un golpe de suerte en la lotería y juegos de azar con los números 06, 77 y 81. Domingo de salir a pasear o estar en contacto con la naturaleza.

Escorpión

Fin de semana de estar muy alegre y con buenas noticias a tu alrededor, recuerda que este año será uno de los mejores de tu vida, así que no desaproveches las oportunidades que se te presenten. Te realizan una propuesta de negocio, acéptala porque te irá muy bien. Recuerda que el amor se da sin límites y no tienes que comprarlo, así que deja de lado el miedo a estar un tiempo solo y deja a esa pareja que no es para ti. Comienzas a tomar un curso de idiomas, trata de estar aprendiendo siempre para que se te abran más puertas en cuestiones laborales. Arreglas tu casa, recuerda que el Escorpión siempre quiere vivir muy cómodo. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 55 y 71. La Luna regirá tu signo en estos días, por eso te recomiendo que te salgas a caminar en las noches para atraer energías positivas.

Sagitario

Inician tres días de suerte para tu signo, así que no dudes en jugar los números mágicos que son 09, 16 y 23. Además te recomiendo usar el color anaranjado en tu ropa. Te realizan una propuesta para salir de viaje con tus amigos. Haces arreglos a tu coche. Ponte al corriente con tus pagos de tarjetas y deudas atrasadas para que no te presiones en el futuro. Te llega un amor nuevo que será muy compatible y apasionado del signo de Aries, Virgo o Acuario, no lo dudes y déjalo entrar a tu vida. Te busca un familiar para invitarte a una boda. Domingo de actualizar tu papelería de impuestos y realizar pagos, recuerda que tu signo es uno de los más despilfarradores, así que trata de empezar un sistema de ahorro para tu futuro. Actualiza tu pasaporte y visa americana para que puedas viajar más seguido.

Capricornio

Este viernes estarás con muchas tareas pendientes y exámenes en tu trabajo o escuela, administra mejor tu tiempo para que no te veas presionado. Trata de ir con tu médico para que te hagan un chequeo general. Te llega una propuesta de trabajo para los fines de semana, sólo trata de fijar bien tu salario para que después no tengas ninguna dificultad de pagos. Decides hacer unos cambios de actitud para no ser tan explosivo. Tu mejor compatibilidad para el amor es Aries, Géminis y Libra, con estos signos encontrarás el amor verdadero. Trata de quitarte de tu vida los vicios y el alcohol, eso no te dejará nada bueno. Es mejor que empieces con una rutina de ejercicio y alimentación para que te veas de lo mejor en este año. Te viene un golpe de suerte con los números 00, 30 y 87. Usa el color amarillo.

Acuario

Te sentirás melancólico y pensativo durante este fin de semana, ten en cuenta que tu signo siempre tiene los sentimientos muy extremos, es decir, a veces estás muy triste y otras muy alegre. Viernes de juntas de trabajo para analizar algunos ascensos, trata de dar lo mejor de ti para hacerte notar ante tus superiores. Recibes un dinero extra por la venta de un coche y decides cambiarlo por uno más reciente. Ten cuidado con los chismes entre tus amigos, resérvate tu vida sentimental lo más oculta posible estos días. A los Acuario que están solteros les vendrá un amor del signo de Escorpión, Tauro o Virgo que será muy compatible. Sábado y domingo de fiestas y reuniones con la familia y amigos. Decides arreglar tu cuarto y cambiar unos muebles de tu casa. Gozas de un golpe de suerte con los números 04, 15 y 66.

Piscis

Disfrutas de tres días de mucha suerte, sólo trata de no hacerte la víctima en las situaciones laborales. Tu signo es elemento de agua y eso te hace tener un poco más de drama en toda tu vida. Este viernes te hacen una propuesta de trabajo mejor pagada, trata de analizar bien todas las oportunidades para que asegures mejores ingresos. Se juntarán los astros para ayudarte a que el amor que tanto deseas llegue a tu vida, los signos más afines a ti son Cáncer, Libra y Sagitario, así que no dudes en dejarlos entrar a tu vida. Te inscribes a un curso los sábados. Te invitan a una fiesta, pero trata de medirte en tu consumo de alcohol y comida. Domingo para salir de paseo con la familia. Es momento de que inicies una dieta y una rutina de ejercicio. Tendrás un golpe de suerte con los números 00, 08 y 23.