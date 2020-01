Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Aries

Tu signo tendrá la influencia de Marte, por lo que estará en medio de muchas energías encontradas. Deberás ser cauteloso en todo lo que realices, recuerda que te dominan los impulsos y eso te hace más vulnerable ante los demás. Semana de mucho trabajo y proyectos nuevos. Debes ordenar todas tus ideas, empezar un plan de trabajo. Te aumentan el sueldo. En el amor te busca un amor del signo de Capricornio, Acuario o Leo, así que trata de quedar en paz, pero si todavía sientes algo, regresa; recuerda que lo más importante es ser feliz y todos merecemos una segunda oportunidad. Tu día de suerte será el 21 de enero con los números 03, 21 y 99; trata de ponerte ropa de color fuerte y mucho perfume para que la abundancia esté más tiempo en tu vida. Cuídate de los fraudes o trata de controlar tus pagos con tarjeta de crédito.

Tauro

Con la influencia de Saturno, deberás pausar el uso de los recursos; es decir, deberás estar en calma para que puedan transcurrir las energías negativas que se encuentran a tu alrededor. Recuerda que este planeta será muy determinante para tu signo en lo laboral, así que te recomiendo que este 21 de enero prendas una veladora blanca y te pongas mucho perfume en la nuca para que te protejas de cualquier problema. Semana de cambios repentinos en tu trabajo con reajustes de personal. Cuídate de problemas de nervios y estrés, trata de seguir con el ejercicio al aire libre, eso te ayudará a estar más tranquilo. Tus números de la suerte son 01, 23 y 87. Quienes están en pareja decidirán dar un espacio a la relación para sanar de todo lo que puedan traer del pasado. Los solteros experimentarán muchos amores nuevos y compatibles.

Géminis

Júpiter regirá a tu signo y provocará alteración de las emociones. Debes estar atento a las molestias de tu cuerpo para que no llegues a enfermar. Atravesarás por energías negativas, por eso recomiendo no hacerte ninguna cirugía y el día 21 de enero prende una veladora de color rojo y usa un objeto de plata para que te protejas. Semana de presiones en el trabajo y con juntas para cambios de proyectos, trata de cumplir con tus responsabilidades. Llega a tu vida un amor del signo de Escorpión o Piscis que será muy compatible, así que no desaproveches la oportunidad. A los Géminis con pareja les recomiendo paciencia y confianza en su relación. Tendrás un golpe de suerte el día 22 de enero con los números 04, 19 y 32. Toma en cuenta que tu signo tiene el coraje y astucia para lograr sus metas, pero apela a la discreción.

Cáncer

Esta semana Neptuno estará presente en tu signo y eso marcará el inicio de una nueva etapa de prosperidad y abundancia en tu vida, por eso te recomiendo prender una vela amarilla y usar un objeto de oro para atraer más la suerte este 21 de enero. Si quieres cambiarte de trabajo hazlo ahora, que te irá de lo mejor. Estarás rodeado de chismes y problemas con tus superiores, pero no caigas en provocaciones de tus compañeros, que sólo es la envidia que sienten por ti. Ya no busques el amor, deja que te sorprenda porque estos días serán de mucha convivencia con personas nuevas y compatibles. Vístete de rojo y usa mucho perfume para decirle sí al amor. Para los cáncer que están en pareja serán días de mucha comprensión y planean un viaje corto para disfrutar más. Tu golpe de suerte será el 22 de enero con los números 05, 37 y 66.

Leo

Tu influencia estará regida por el Sol y eso detonará tu lado impulsivo y ganas de pelear con todo mundo, por eso te recomiendo prender una veladora blanca el 21 de enero y usar un objeto de plata para cortar la corriente negativa. También trata de no cambiarte de trabajo ni de casa y esperar este semana a que pasen los efectos de las energías encontradas. Recuerda que debes mejorar tu sistema de administración y no comprar lo que no necesitas. En el amor será una semana de mucha pasión y con posibilidad de volverte a enamorar de tu pareja. Para los solteros serán días de amores apasionados y fugaces. Tendrás un golpe de suerte el día 24 de enero con los números 06, 29 y 41. En el trabajo un compañero te tiene mala fe y envidia, trata de cuidar bien tu desempeño laboral y no caer en provocaciones de los demás.

Virgo

Esta semana el planeta Urano regirá tu signo y afectará mucho tu vida personal, lo que implica que las energías estarán muy revueltas. Recuerda que estos días también Saturno influirá en tu signo generando una sensación de tristeza, por eso te recomiendo prender este 21 de enero una veladora de color rojo y echarte agua bendita en la nuca hasta que esta energía negativa pase. Debes mantenerte con toda la buena actitud en todo lo que realices y no caer en situaciones de angustia. Ya no esperes lo que no llegará, sal a buscar el éxito, lo que implica que si no te gusta tu trabajo actual, trata de encontrar uno mejor o emprende un negocio que te ayude a tener más ingresos. Cuidado con las caídas y accidentes, ten mucha precaución. Tendrás un golpe de suerte el día 23 de enero con los números 07, 20 y 53.

Libra

El planeta que te regirá esta semana es Marte en su lado impulsivo, es decir, que estarás muy alterado y recordando problemas del pasado. Recuerda que tu signo es aire y este lunes tendrás un ofrecimiento laboral o la llegada de un dinero extra por una deuda del pasado. En el amor trata de mantener la calma y no caer en ninguna provocación con tus amigos o pareja. Este día 21 de enero ponte un listón rojo en la muñeca derecha y prende una vela blanca para cortar todo lo negativo. Ten cuidado con la tarjeta de crédito, te podrían cometer un fraude, considera que debes revisar siempre lo que firmas. Sigue con la dieta y ejercicio, y deja atrás lo que no es para ti. Recuerda que eres el comunicólogo y humanista del Zodíaco, estudia algo relacionado con estas áreas. Tus números para esta semana son 09, 27 y 66.

Escorpión

Estarás influenciado por Júpiter en su lado de la abundancia durante estos días, lo que implica que será de muy buena suerte para tu signo. Te llegará un contrato nuevo o la renovación del actual en el ámbito laboral. Tus pensamientos estarán más positivos, por eso te recomiendo que prendas una veladora de color azul este día 21 de enero y que estrenes ropa o zapatos para que la buena suerte esté más tiempo contigo. Vienen días de mucho trabajo y nuevos proyectos laborales para este año. Tu signo es líder natural y por eso siempre das tu mejor opinión. Te viene un golpe de suerte el día 23 de enero con los números 08, 33 y 52. Los solteros seguirán un tiempo sin pareja, pero saldrán mucho a divertirse. Los casados tendrán estabilidad en su vida sentimental. Tu mejor virtud es que no soportas la envidia y los chismes.

Sagitario

Te regirá Plutón en su lado económico con gastos imprevistos y pérdidas de dinero. Te recomiendo no sacar ningún crédito en estos días y tratar de gastar sólo lo necesario. Prende una veladora de color amarillo y ponte mucho perfume este 21 de enero para cortar estas energías negativas. Se avecinan días de mucha pesadez en el trabajo y problemas con un proyecto, por eso necesitas estar tranquilo y no tomar los problemas como personales. En el amor seguirás en busca de la pareja ideal. Recuerda que el lema de Sagitario este año serán los viajes y saber vivir en plenitud. Considera que la personalidad de tu signo es ser sencillo, emotivo, sensible y muy artístico, lo que significa que sabes colorear tu vida de imaginación y aventuras. Estudia comunicación, arte, turismo o relaciones internacionales.

Capricornio

Esta semana el planeta que te regirá es Marte, sobre todo, en el plano personal, lo que te afectará mucho en cuestiones afectivas. Este 21 de enero prende una veladora de color blanco y usa algún objeto de plata para protegerte. Recuerda que Capricornio es la cabra del Zodíaco y esto te pone a la defensiva ante los demás. Semana de hacer algunos cambios en tu forma de actuar. Este año será muy importante para tu signo y debes aprovechar todas las oportunidades de trabajo que se te presenten y no sabotearte. Un amor verdadero se va de tu vida, a veces tu signo no sabe valorar a las parejas amorosas y constantemente se queda sólo, así que trata de cambiar esa forma de ser. Tendrás un golpe de suerte el día 23 de enero con los números 13, 30 y 77. Tu lema en este año será el brillo social y el reconocimiento laboral.

Acuario

Estarás influenciado por el planeta Venus los siguientes días. Los acuarianos entrarán en una etapa de metamorfosis en su vida. Te llega el momento ideal para tomar la mejor decisión y avanzar en todos los proyectos laborales que se te presenten. Recuerda que en ti estará la decisión de ser exitoso o no, por eso es muy importante enfocarte en todo lo positivo que quieres realizar. Te recomiendo ponerte un listón rojo en el tobillo derecho, amarrado con tres nudos, y dejarlo ahí. Usa mucho perfume este día 21 de enero. Un amor del pasado te busca para pedirte un favor, recuerda que el Acuario es el servicial del Zodíaco y no sabe decir que no, así que apóyalo, eso te hará sentir bien. Entras a tu etapa de cumpleaños, así que a partir del día 22 tendrás progreso en todo lo que realices. Tus números de la suerte son 16, 24 y 97.

Piscis

La Luna regirá a los Piscis en la buena fortuna. Se avecina una conjunción de sorpresas económicas y buenas noticias. Te recomiendo cortarte el cabello el día 21 de enero y usar mucho perfume para que se anule cualquier energía negativa te los rodea. Piscis es el signo más místico e intuitivo del Zodíaco. Todos los fenómenos naturales te afectan mucho, así que trata de no comprar ni vender nada en esta semana. Te buscan para invitarte de viaje en el mes de febrero. Atiendes un asunto legal y se resuelve a tu favor. A los Piscis que están en pareja les vienen unos días de mucha comprensión. Los que están solteros encontrarán por fin personas muy compatibles con su signo. Haces unos pagos de tarjeta de crédito y de coche. Tendrás un golpe de suerte el día 23 de enero con los números 02, 17 y 58.