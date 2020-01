Mhoni Vidente: los horóscopos de febrero

Aries

En febrero se te presentará una oportunidad de crecimiento en el trabajo. Saldrás de viaje con tu pareja a mediados de mes. Tu signo es uno de los más fuertes del Zodíaco y eso provoca que atraigas muchas energías negativas, te recomiendo que siempre cargues un limón entero en tu bolsa o mochila para protegerte. Ten discreción con tu dinero y con tus éxitos para no llamar las envidias. Para los Aries que están solteros llegará la oportunidad de renacer sentimentalmente con amores del signo de Acuario, Virgo y Capricornio. Tendrás dos golpes de suerte durante este mes, uno en cuestiones de juegos de azar con los números 07 y 13, y otro con un proyecto de negocio de ropa. Tus mejores días del mes son 01, 02, 05, 09, 10, 12, 17, 19, 21, 22, 25, 27 y 29. Tu colores serán el rojo y el dorado, úsalos en tu ropa.

Tauro

Este mes del amor tendrás toda la fortuna de tu lado para seguir creciendo con tu pareja e incluso comprometerse más en su relación. A los Tauro que están solteros les llegará un amor verdadero del signo de Leo, Escorpión o Acuario. Inicia el mes cortándote el cabello para renovar tus energías. Rodéate de personas que te reten a ser una mejor persona y no sólo de aquellos que quieran algo de ti. Cuídate de dolores de espalda o cuello, sigue con el ejercicio, pero no hagas esfuerzo de más para evitar lesiones. Tendrás sorpresas agradables en tu trabajo. Tus mejores días del mes serán 01, 02, 06, 09, 12, 14, 19, 21, 23, 26 y 29. Serás muy propenso a las pérdidas, así que cuida mucho tus cosas y ten mucha precaución en las calles. El mejor regalo que le puedes hacer a los Tauro es lo relacionado con la electrónica.

Géminis

Éste será un mes de metamorfosis para tu signo, así que trata de reinventarte en todo lo que puedas para ser el mejor y no olvides que para alcanzar cualquier meta lo importante es ser constante. Ya no seas tan coqueto y trata de tener pareja estable, serás muy compatible con los signos de Libra, Acuario y Sagitario. Te recomiendo practicar yoga y visitar a un especialista para que te diseñe una dieta especial y te mantengas saludable. Los mejores días para ti en este mes serán 01, 02, 04, 06, 09, 12, 14, 19, 21, 23 y 29. Tus números de mayor suerte son 02 y 29, no dudes jugarlos en la lotería. En el trabajo atravesarás por algunos problemas con tus superiores, por ello procura mantenerte calmado. Los mejores regalos para los Géminis son todo lo relacionado con la música, celulares y ropa.

Cáncer

Este febrero será el mes de mayor suerte para tu signo, así que debes aprovechar cada oportunidad que se te presente. Tendrás mucho crecimiento laboral y te realizarán propuestas muy atractivas. Los que tienen pareja formalizarán su relación, mientras que los solteros tendrán mucha empatía romántica con los signos de Aries, Piscis y Escorpión. Tus mejores días serán 01, 02, 06, 09, 12, 14, 18, 21, 22, 24, 28 y 29, durante los cuales tendrás energía muy positiva a tu alrededor para lograr los cambios que tu vida necesita. Trata de usar en tu ropa los colores violeta y blanco para atraer la fortuna. Será un mes ocupado en viajes por cuestiones de trabajo o por placer, así que prepara tus maletas. Los mejores regalos para los Cáncer son los viajes, la ropa o artículos relacionados con la moda.

Leo

Te llegarán oportunidades de crecimiento laboral y en tu vida personal. Ya no busques problemas en donde no los hay, recuerda que debes confiar en tu pareja, pero también es importante que tomes más en serio la relación. Para los que se encuentran solteros vendrá la oportunidad de renacer otra vez en el amor con los signos de Capricornio, Cáncer o Aries. En cuestiones de salud, trata de relajarte más y no tener tantas presiones. Comienza a ahorrar para poder realizar un viaje al extranjero. Tus mejores días del mes de febrero serán 01, 02, 04, 09, 12, 18, 21, 23, 28 y 29. En estos días tendrás muchos movimientos en cuestiones laborales. Los mejores regalos para un Leo en este mes del amor son perfumes, ropa, un anillo o un viaje. Tendrás un golpe de suerte con los números 05 y 19. Usa prendas de color naranja.

Virgo

Febrero será para ti muy bueno en cuestiones económicas, sólo trata de mejorar tu administración y ahorra para formar tu patrimonio. Tu golpe de suerte en la lotería será con los números 06 y 54. Los Virgo que ya tienen pareja tendrán la oportunidad de sentirse muy enamorados y hablarán de formalizar. Los mejores regalos para un Virgo son los chocolates, flores o algo de joyería. Cuida mucho a tus papás y ya no los descuides tanto. Tus mejores días en el mes de febrero serán 01, 02, 05, 09, 12, 14, 19, 21, 22, 28 y 29, durante los cuales se te presentará la oportunidad de firmar nuevos contratos que te beneficiarán. Estarás rodeado de energías negativas, así que trata de cuidarte de las brujerías y del mal de ojo por parte de personas de tu trabajo. Enciende una veladora blanca el primero de febrero para protección.

Libra

Febrero será de mucha fuerza interior para que salgas de todos los problemas relacionados con cuestiones de deudas. Te recomiendo asesorarte para no volver a caer en la misma situación financiera. Este mes será fundamental en tu relación amorosa, pues tendrás que decidir si te quedas o no con tu pareja. Los signos más compatibles serán Géminis, Sagitario y Acuario. Será un mes de muchas fiestas y de salir seguido con los amigos. Ten cuidado con las infecciones estomacales. Tendrás un golpe de suerte en cuestiones de juegos de azar con los números 08 y 57. Usa los colores blanco y azul celeste para atraer la abundancia. Te invitan a salir de viaje a mediados de mes. Tomas un curso de publicidad y sistemas, eso te ayudará mucho en el futuro. Tus mejores días en el mes de febrero serán 02, 04, 09, 12, 13, 19, 21, 22, 27 y 29.

Escorpión

Llega el momento para acabar con todas tus deudas del pasado, sólo trata de administrarte mejor para no volver a caer en las mismas situaciones. A los solteros se les presentará la oportunidad de comenzar una relación amorosa que les dará muchas satisfacciones, especialmente con los signos de Piscis, Tauro o Capricornio. Ten cuidado con los accidentes automovilísticos y en las calles trata de ser más precavido. Tendrás un golpe de suerte que te cambiará la vida en este mes con los números 09 y 60. Los mejores regalos para tu signo son las flores, chocolates o cualquier artículo de oro. En este mes del amor te sentirás de lo mejor con tu pareja y pensarán en formalizar. Tus mejores días durante este mes de febrero serán 01, 02, 05, 09, 12, 15, 19, 21, 22 y 29. Evita ser rencoroso y no hables por impulso para no lastimar a tus seres queridos.

Sagitario

Llegarán sorpresas muy agradables para tu signo en cuestiones de trabajo y también para tu vida amorosa, pues quienes están solteros conocerán a personas muy compatibles de los signos de Acuario, Aries o Virgo. Tu golpe de la suerte será con los números 02 y 71. Tu mejores días en este mes de febrero serán 01, 02, 09, 12, 13, 15, 19, 21, 23 y 29. Usa los colores gris, azul claro y blanco. Tu signo es muy explosivo, por eso te recomiendo practicar algún ejercicio para liberar todas esas energías de manera sana. Evita los excesos en el consumo de alcohol y las desveladas. También ten cuidado con un amor fugaz que hablará de causarte problemas con tu pareja actual. Tus mejores regalos para este día de San Valentín son un perfume o reloj. Te toca salir pronto de viaje, así que ten preparados todos tus documentos.

Capricornio

Mes para reflexionar mucho sobre tu futuro, es momento de que disminuyas un poco la diversión y comiences a ahorrar para formar un patrimonio. Tu signo es impulsivo y rencoroso, aprende a ser más tolerante y no llegar a los extremos en cuestiones de pleitos. Tus números de la suerte son 26 y 30. Usa los colores negro, gris y rojo para atraer la abundancia. Cuídate de dolores de garganta e infecciones en la piel, trata de ir con tu médico y consumir vitaminas. Tus signos más compatibles serán Aries, Virgo y Sagitario. Tus mejores días en este mes serán 01, 03, 09, 12, 14, 19, 21, 23 y 29. Tu meta en este mes es ser el mejor en todo lo que te propongas y darle continuidad a lo que empieces. Renuevas por completo tu look y te verás más atractivo. Un amigo te invita a realizar un viaje a mediados de mes.

Acuario

Entras en tu mejor época del año y se renovarán todas tus ideas. Tendrás un golpe de suerte durante este mes relacionado con los juegos de azar con los números 01 y 46. Viste de color azul o blanco para llamar las buenas energías y también la abundancia. Los solteros encontrarán a la persona ideal y será del signo de Géminis, Libra o Aries. No dejes de ir con tu médico si sientes problemas respiratorios, recuerda que es tu punto débil. Se presentarán algunos cambios repentinos en tu trabajo, pero no debes preocuparte. Arreglas tu auto para venderlo. Ya no mientas para conseguir lo que quieres, las personas aprecian mucho más la sinceridad. Tus mejores días en este mes serán 01, 03, 05, 09, 12, 13, 19, 21, 22, 28 y 29. En estos días tendrás la energía de tu lado y te llegarán propuestas interesantes de trabajo.

Piscis

Iniciarás febrero con algo de turbulencias; una persona que acabas de conocer te causará problemas con tu pareja, así que trata de solucionar esa situación. Tendrás varias oportunidades de estar de lo mejor en cuestiones económicas, aprovecha para comenzar a ahorrar. Los mejores regalos para el 14 de febrero para un Piscis son un anillo, ropa, un pastel o una cena romántica. Tus mejores días en este mes serán 01, 04, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 23 y 29. Se solucionará a tu favor un problema legal que venías arrastrando desde hace varias semanas, así que ya podrás descansar. Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 54. Tus colores serán verde claro y gris. Los signos más compatibles contigo en este mes son Cáncer, Sagitario y Aries, así que mantente muy alerta para que no los dejes ir.