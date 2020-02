Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Aries

Para tu signo durante este fin de semana predominará la fortuna en los juegos de azar con los números 00 y 23. Trata de usar mucho el color rojo en tu ropa para estimular la buena suerte. Este viernes es ideal para que te pongas al corriente con el trabajo atrasado. Recuerda que a tu signo no le gusta que le den órdenes, por eso dedícale tiempo a tus deberes. Te busca un amor nuevo que querrá tener una relación formal contigo. Haces trámites de tu pasaporte y visa norteamericana. Te invitan a una fiesta este sábado en la que te divertirás mucho. Trata de ahorrar y no comprar lo que no necesitas. Cuídate de las envidias y chismes, te recomiendo cargar una moneda de plata en tu cartera. Preparas un viaje para la próxima semana. Arreglas tu casa y reacomodas los muebles para mover las energías.

Tauro

Este viernes será un día mágico para tu signo, por eso te recomiendo hacer todos los proyectos que tengas en mente, como un cambio de trabajo, sacar un crédito o renovar un contrato, pues los astros estarán de tu lado. Debes cuidarte de problemas de salud como el estrés y dolores de cabeza, para eso es bueno seguir con tu rutina de ejercicio y una correcta alimentación. Tus números de la suerte serán 01 y 87. Usa más el color azul fuerte en tu ropa para estimular tu buena fortuna. Cuídate de problemas con una ex pareja que estará hablando de ti, trata de quedar en paz con amores del pasado. Te busca un familiar para invitarte a una boda. Tu signo es el mejor para hacer dinero en negocios de alimentación o ropa, así que no lo dudes y ocúpate en tu propia marca. Tomas un curso de idiomas este fin de semana.

Géminis

Fin de semana de estar con muy buena actitud, decides ponerte a dieta y empezar una rutina de ejercicio, recuerda que a tu signo le gusta mucho presumir su cuerpo y vestir bien. Este viernes será un día de energías positivas que te ayudarán a crecer más económicamente. Tienes un golpe de suerte con los números 00 y 17. Usa más el color amarillo para estimular la buena energía. Este sábado podrías conocer a personas muy compatibles con tu signo, así que no debes negarte al amor, pues ya es tiempo de que tengas una pareja. Para los Géminis que están casados viene un embarazo. Te busca un abogado para solucionar un problema legal del pasado. Domingo de estar con la familia y salir a pasear. Te invitan a realizar un viaje en estos días. Cuidado con los chismes, trata de no platicar de más con tus conocidos.

Cáncer

Se alinea todo para que pongas en orden tus ideas y sentimientos; en cuestiones amorosas tendrás que decidir si te quedas con tu pareja o mejor se dan un tiempo. Este viernes te llegan nuevas energías en cuestiones de trabajo, por eso te recomiendo que te eches mucho perfume antes de salir de tu casa y verás que todo te saldrá muy bien. Si tienes algún problema legal es el momento de solucionarlo con éxito. Cuidado con los problemas de intestino, trata de llevar una dieta más saludable para que no te enfermes frecuentemente. Tendrás un golpe de suerte en estos días con los números 07 y 45. Usa mucho el color azul para atraer las buenas vibras. Te invitan a una fiesta este domingo en la que te divertirás mucho. Entras a un curso de publicidad y ventas en estos días. Empiezas a planear tus vacaciones.

Leo

Todas las energías positivas estarán de tu lado durante este fin de semana, así que es el momento de hacer lo que tienes en mente. Te alistas para salir de viaje, recuerda que tu signo es fuego y eso lo vuelve muy viajero. Te invitan a acudir a una fiesta este sábado. Si eres Leo casado y con hijos, los siguientes días la pasarás de lo mejor con ellos, recuerda que lo más importante es la familia. En tanto, los Leo que están solteros conocerán a un amor del signo de Piscis, Aries o Libra que será muy compatible. Tendrás un golpe de suerte con los números 06 y 31. Usa pendas de color naranja. Ya no regreses con amores del pasado, es mejor cerrar esa página y empezar de nuevo en otra parte. Arreglas tu casa y decides comprar muebles. Ya no le des importancia a lo que dicen de ti, recuerda que tu energía es muy fuerte y eso causa envidias.

Virgo

Es momento de analizar tus ideas hacia el futuro, te encuentras en el momento ideal de ser alguien grande en la vida, sólo trata de confiar más en tu potencial y verás que lo lograrás. Este viernes tendrás cambios repentinos en tu trabajo, así que trata de poner tu mejor actitud y solucionar todo en el momento. Te llega una invitación para acudir a una fiesta este sábado con tus amigos. Te busca un amor nuevo en estos días para salir. Una ex pareja del signo de Aries o Capricornio intentará regresar contigo. Te cambias el look y decides empezar a hacer ejercicio, recuerda que a los Virgo siempre les gusta llamar la atención. Haces unos pagos atrasados de tu tarjeta de crédito. Tendrás un golpe de suerte con los números 02 y 19. Cuídate de problemas como los nervios y hormonas, trata de consultar a tu médico.

Libra

Este viernes será un día lleno de buenas noticias. Tu elemento es el aire y eso te vuelve más sociable y carismático, por eso siempre te invitan a muchas fiestas. Trata de ser más discreto con todo lo que tienes en planes para que no te llenes de envidias. Tus signos más compatibles son Cáncer, Aries y Piscis. Fin de semana de sacar trabajo pendiente y de arreglar asuntos de tu coche, como la renovación del seguro. Te compras ropa nueva y cambias de look. Recibes un dinero extra por la venta de un inmueble. Tus números de la suerte son 05 y 18. Trata de usar más el color rojo en tu ropa para estimular la suerte. Un amigo te invitará a emprender un negocio en estos días, dile que sí y recuerda que lo mejor que tienen los Libra son las ventas. A los Libra que están casados les viene un embarazo en puerta.

Escorpión

Llegó tu momento para estar con las energías positivas muy fuertes. Empiezas una nueva etapa de prosperidad, sólo tienes que mentalizarte en lo que debes hacer para crecer más en tu ámbito laboral. Es momento de pensar en sacar un crédito para una casa o renovar tu coche. Te busca un amor que vive lejos y quiere visitarte. Ten cuidado con problemas en tu piel como infecciones, trata de ir con tu médico. Los Escorpión que están solteros seguirán conociendo personas muy afines a su forma de ser. Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 11 y 23. Usa el color azul. Cuídate de los chismes en el trabajo, trata de no platicar mucho tus problemas personales. Cuidado con las pérdidas en la calle, pon más atención a tus pertenencias. Trata de ordenar todos tus documentos personales porque los necesitarás en estos días.

Sagitario

Eres el signo más orgulloso y fuerte del Zodiaco, esto te permite tener éxito en todo lo que realizas, pero debes controlar tu temperamento y no ser tan controlador. Este viernes 21 de febrero será un día para estar con muchas energías positivas a tu alrededor, especialmente con nuevas oportunidades de trabajo. Tendrás suerte en los juegos de azar con los números 03 y 29. Aprovecha este fin de semana para poner en orden todas esas ideas que te han tenido inquieto los últimos días. Te invita a salir un amor nuevo de un signo de aire. Los Sagitario que están en una relación de pareja seguirán muy estables. Te invitan a salir de viaje para la próxima semana, así que ve preparando la maleta. Te regalan una mascota y eso te llenará de energía positiva tu vida. Trata de ahorrar y no hacer gastos incensarios.

Capricornio

Tu signo es uno de los más exitosos porque siempre se aferra a sus proyectos y no descansa hasta lograrlos, además de que te mantienes alejado de las fantasías y siempre tienes los pies en la tierra. Este 21 de febrero será de mucho trabajo, tendrás revisión de tus superiores, así que trata de controlar tu enojo con tus compañeros y llevar las cosas por la paz. Fin de semana de sentirte muy querido por todos los que te rodean y estar muy tranquilo en tu vida amorosa. Para los que están solteros vendrá un amor muy compatible del signo de Aries o Cáncer. Gozas de un golpe de suerte con los números 16 y 25. No platiques tanto tus planes, recuerda que las envidias se dan en todas partes y es mejor no provocarlas. Un amor del pasado te busca para volver, trata de cerrar ese círculo y seguir adelante con tu vida.

Acuario

Este 21 de febrero te sentirás un poco cansado de la misma rutina, recuerda que a tu signo siempre le gusta estar en movimiento y busca el éxito en su ámbito laboral, por eso te recomiendo que canalices tus energías en un proyecto de negocios para que pronto puedas ser tu propio jefe y así entres en una dinámica de constante cambio. Arreglarás papelería de tu escuela y te pondrás al corriente con tus exámenes. Te busca un amigo para confesarte que se está enamorando de ti, recuerda que el Acuario es muy atractivo y siempre causa esos sentimiento en las personas que están a su alrededor, por eso te recomiendo que pongas en claro tus sentimientos para saber si con esa persona puedes estar en una relación de pareja. Te viene un dinero extra por la venta de un coche. Tus números de la suerte son 03 y 15.

Piscis

Este viernes acudirás a algunas juntas de trabajo para cambios de puesto, trata de no desesperarte, verás que ya pronto te darán un aumento de sueldo y una mejor categoría de puesto para reconocer tus logros en la empresa; sólo trata de no platicarlo para que no te llenes de envidias. Fin de semana de acudir a muchas fiestas y salir con los amigos a divertirte. Te buscan tus padres para invitarte a salir de viaje. Trata de organizar bien todo tu clóset para que así tu energía no se estanque y las buenas vibras fluyan con más facilidad por tu hogar. Recuerda que no debes ser tan rencoroso con ese amor del pasado que en su momento no funcionó como tú querías, trata de hablar y quedar en paz para que puedas seguir con tu vida y conozcas a personas más compatibles. Tus números de la suerte son 09, 27 y 88.