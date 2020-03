Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Aries

Este 21 de marzo será tu mejor día del fin de semana, tendrás mucha suerte en todo lo que te propongas y realizarás tus sueños en cuestiones de negocios o proyectos. Vienen días de muchos festejos y regalos inesperados. Pagas todas tus deudas y así estarás más tranquilo en cuestiones financieras. En el amor te busca alguien del signo de Capricornio o Libra que pretende volver a tener una relación. Sigue haciendo ejercicio para estar en forma, recuerda que tu punto débil es el sistema nervioso y tener actividad te ayuda a estar mejor de tu mente. Sigue con tu curso de idiomas. Cuídate de dolores de cabeza o cuello, trata de ir con el médico. Te compras ropa o cambias de look. Tus números de la suerte son 09 y 17. Tu color es el rojo. Date baños de agua bendita y sal de grano para que tengas más abundancia.

Tauro

Fin de semana de muchas actividades importantes en tu vida y poner en orden todo lo que te rodea. Te llegarán varias propuestas de negocios. Ten cuidado con lo que platicas y trata de no meterte en chismes, recuerda que a veces eres muy inocente y por hacer un bien, te salen mal algunas situaciones. Por fin vendrá a ti el amor que tanto necesitas para ser feliz y estar en paz. Este 21 de marzo será un día de cambios para bien en tu vida, te recomiendo que te des baños de sol, es decir, que salgas a caminar y recibas los rayos del sol durante la mañana con ropa blanca y reza una oración. Recibes un dinero extra por una deuda o pago de comisiones. Eres el más fuerte de los signos del Zodíaco, por eso debes tomar cursos de liderazgo o de comunicación organizacional. Tus números de la suerte son 02 y 19.

Géminis

Estarás muy pensativo por tu vida laboral y decides darle un cambio para buscar un proyecto que de verdad llene tus expectativas. Ten en cuenta que tu signo es reflexivo y si no estás bien en un lugar, te bloqueas, así que busca mejores oportunidades. En el amor te busca alguien del signo de Piscis o Aries para tener una aventura amorosa sin compromiso, es decir, sólo ser amigos con derechos. Inicias una dieta y dejas un tiempo el alcohol, pero debes renovar por completo tu cuerpo de las impurezas. Tomas unas clases de primeros auxilios. Tendrás un golpe de suerte el 21 de marzo, vendrá a ti la abundancia económica o un dinero sorpresa, por eso te recomiendo que prendas una veladora blanca y te des un baño con agua bendita para que la energía solar renueve por completo todo tu entorno. Tus números son 03 y 27.

Cáncer

Este fin de semana sacas mucho trabajo atrasado. Serán unos días de recordar mucho a las personas que ya no están contigo, por eso te recomiendo ofrecerles una oración. Te inscribes a clases de idiomas para abrirte más puertas en lo profesional. Algo muy importante para los Cáncer es comprometerse en todo lo que realizan y no dejar nada a la mitad. Vendrá a ti una corriente de energía positiva que te ayudará a estar mejor, por eso te recomiendo ponerte ropa clara y usar zapatos nuevos para que se mantenga más tiempo contigo la suerte. Recuerda no prestar dinero porque tu signo no sabe cobrar. Hay un embarazo en puerta para los Cáncer casados. Tramitas un crédito para comprar un departamento. Tus números de la suerte son 07 y 88. Cuídate de problemas de la piel, trata de no asolearte.

Leo

Estarás más tranquilo este fin de semana y verás que los malos momentos ya quedaron atrás. Te recomiendo cortarte el cabello y darte unos baños de flores blancas para que mantengas toda la buena suerte. Eres el mejor para dar consejos y guiar a todos los que estén alrededor tuyo. Crecerás mucho en cuestiones de trabajo, pero debes aplicarte y no estancarte tú mismo. Recuperas el amor perdido. Te viene un golpe de suerte en los juegos de azar con los números 06 y 55, combínalos con tu fecha de nacimiento. Cuídate de dolores de huesos o espalda, trata de cambiar el colchón de tu casa para descansar mejor en las noches. No prestes tu carro porque viene un accidente en estos días. Evita pelear con tu pareja, a veces no sabes cómo convivir, pero debes mantener la calma para que puedas ser feliz.

Virgo

Fin de semana de mucha suerte a tu alrededor. Tu vida entrará en un ciclo de metamorfosis, es decir, dejarás atrás energías negativas que estaban obstruyendo tu éxito. Te recomiendo ponerte agua bendita en la nuca y frente, y vestirte de colores claros para mantener al máximo tu buena vibra. Serán unos días de mucho trabajo. Sabrás de un embarazo familiar que te dará mucha felicidad. Te busca un amor del pasado para cerrar el círculo y pagarte una deuda. Tendrás una actitud nueva sobre las cuestiones amorosas y vendrá a ti un amor del signo de Aries o Acuario que te hará muy feliz. Ya no pienses tanto en los demás y trata de ponerte a ti primero en todo lo que necesites. Gozarás de un golpe de suerte con los números 05 y 39, combínalos con la fecha de tu cumpleaños para personalizarlos.

Libra

Llega el tiempo de crecer para tu signo, pero tienes que dejar un poco la indecisión y poner toda tu energía en conseguir el éxito. Tendrás un golpe de suerte el 21 de marzo, vendrán a ti varias oportunidades en cuestiones de proyectos que te harán mejorar tu economía. Recuerda que tu signo es muy desprendido de lo material, pero a veces tienes que ver primero por ti mismo. En lo sentimental tendrás mucha suerte con los amores prohibidos o ajenos, así que trata de no meterte en problemas. Prende una veladora blanca y hazle una oración a tu ángel de la guarda para que la suerte llegue a ti. Te sometes a una cirugía y todo saldrá bien. Tendrás suerte el lunes en los juegos de azar con los números 02 y 19. Es momento de que pidas perdón a esos amigos que lastimaste, recuerda que todos nos equivocamos.

Escorpión

Durante este fin de semana empiezas una renovación completa en tu vida laboral, ten en cuenta que si lo que haces ya no te llena, es mejor cambiar de aires. Ya no confíes tanto en las personas y aprende a diferenciar cuando en realidad te quieren ayudar de cuando sólo te engañan. Una nueva área para desarrollarte son las relaciones públicas, se te dan muy bien. Trata de dormir más en las noches, apaga tu celular y no te enganches en las redes sociales. Te realizan una evaluación importante en la escuela o trabajo, prepárate bien. Prende una veladora roja y trata de cortarte el cabello el 21 de marzo, ese día tu signo entrará a un nuevo ciclo de espiritualidad y renovación energética, así que procura pensar positivo todo el día. Tendrás un golpe de suerte con tus números mágicos 01 y 89.

Sagitario

En este fin de semana estarás con muchos proyectos atrasados de tu trabajo, así que trata de no desesperarte. Tu signo es fuego y te hace muy impulsivo, así que procura pensar muy bien lo que dirás para que nadie salga lastimado. Es momento de ponerte a dieta y dejar las frituras y dulces, pues te impiden ponerte en forma; recuerda que tu signo es muy vanidoso y siempre quiere lucir bien. Este 21 de marzo te recomiendo sacar todo lo que no utilices de tu clóset para que renueves tu energía. Este fin de semana entras en una etapa de elevación espiritual para que todos tus proyectos y planes de vida salgan como lo esperas, así que no dejes de prender una veladora blanca y pídele a los ángeles que te ayuden a crecer. Gozarás de un golpe de suerte en los juegos de azar con tus números 12 y 78.

Capricornio

Estarás con toda la buena actitud para salir de problemas personales durante este fin de semana. Recuerda que tu signo es muy rencoroso y eso provoca que tengas dificultades, por eso debes aprender a soltar lo que no fue y a ser mejor persona. Te llega una oportunidad de comprar una casa o departamento. Una antigua pareja volverá para pedirte una segunda oportunidad, pero es mejor cerrar ese círculo y comenzar de nuevo con personas más afines. Este 21 de marzo tu signo estará cargado de buenas energías, por eso te recomiendo prender una veladora blanca y tomar mucha agua para que tu energía positiva se incremente. Tus números de la suerte son 04 y 39, no dudes en jugarlos el domingo en la lotería, verás que la abundancia llegará a ti. Renueva tus seguros pendientes para evitar inconvenientes.

Acuario

Fin de semana de renovación, tendrás la oportunidad de conocer a personas muy importantes con las que podrás emprender tu propio negocio. Ten cuidado con la espalda o las rodillas, trata de no forzarte al hacer ejercicio. Compras un regalo para una amiga. Tu signo es muy carismático y divertido, eso provoca que siempre estés rodeado de muchas personas que te aprecian. Le das apoyo moral y económico a un familiar. Alguien del trabajo se enamora de ti, así que pon en claro tus sentimientos para que no haya malos entendidos. Las energías más positivas y fuertes estarán alrededor de tu signo el 21 de marzo, por eso te recomiendo hacer una oración y ponerte agua bendita en la frente y cuello para que esa energía tan positiva esté más tiempo en tu vida. Tus números de la suerte son 09 y 15.

Piscis

Habrá muchos cambios en tu vida, por fin cierras ciclos de energías negativas y empiezas a evolucionar como persona. El 21 de marzo será de suerte para tu signo, aprovéchala para sacar adelante todos los proyectos que tienes pendientes. Te recomiendo tomar mucha agua y darte baños de flores para que esa energía positiva dure más tiempo. Te buscará un amor del pasado del signo de Escorpión o Géminis que quiere regresar contigo, te recomiendo cerrar ese círculo. Trata de dejar esa actitud despreocupada o de indiferencia con tu pareja y ponerle más atención. Gozas de un golpe de suerte esta semana con los números 16 y 39. Trata de vestirte de colores claros con azul para que tu energía se multiplique. Éste no es un buen momento para viajar, así que aplaza tus planes unos meses.