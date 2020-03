Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Aries

Fin de semana para reinventarte. Este viernes empiezas un nuevo proyecto laboral y las energías positivas estarán de tu lado, así que trata de aprovecharlas para hacer notar tu desempeño. No hagas caso a los chismes y malos comentarios, tu signo es el más carismático y eso provoca que siempre tengas envidias a tu alrededor. Ten cuidado con lo que comes, trata de seguir con la dieta. Te festejas este sábado por tu cumpleaños, pero evita invitar a amores del pasado para que no tengas problemas. Recibes un regalo inesperado. Eres una persona artística, te recomiendo tomar algún curso de actuación o aprender a tocar algún instrumento. Los Aries que están casados traten de no discutir y tener más paciencia con su pareja. Tendrás un golpe de suerte con los números 05 y 44.

Tauro

Estarás un poco estresado por cuestiones laborales, habrá juntas de último momento para evaluar tu desempeño, recuerda que siempre debes dar tu máximo esfuerzo y demostrar lo que vales, así que no te preocupes, verás que todo saldrá bien para ti. Haces trámites para un crédito bancario para comprar un coche. Recibes la invitación para una fiesta familiar. Arreglas tu cocina o el baño de tu casa, recuerda que a tu signo le encanta la decoración. Tendrás un golpe de suerte con los números 08 y 76, trata de combinarlos con tu fecha de nacimiento. Te invitan a un curso o conferencia sobre mejorar tu calidad de vida, tómalo, nunca está de más encontrarse mejor preparado para los retos que se presenten. En el amor seguirás con tu pareja actual, sólo trata de no descuidarla, recuerda que el amor se alimenta con detalles.

Géminis

Fin de semana de poner más atención a tu vida personal, recuerda que estás en el momento ideal de renovarte física y mentalmente. Empieza ya una dieta y un régimen de ejercicio, ten en cuenta que como te ven, te tratan, y más porque a tu signo lo domina la vanidad, así que procura mantenerte en forma siempre. Te busca un amor del pasado para reclamarte, trata de no discutir y mejor cierra ese círculo. Renuevas tu plan de celular para no gastar de más. Te busca un amigo para invitarte a un negocio los fines de semana, hazlo, te irá de lo mejor. Los Géminis que están solteros tendrán la suerte de conocer durante este fin de semana a personas del signo de Aries, Tauro o Leo que serán su pareja ideal. Tus números de la suerte son 02 y 30. Trata de no prestar dinero para que no te roben la suerte.

Cáncer

Fin de semana de estar con mucha suerte en todo lo relacionado con amores nuevos, particularmente con los signos de Piscis, Géminis o Virgo, que serán tu pareja ideal. Este viernes será un día de mucho trabajo y organizarás tareas de tu carrera universitaria, recuerda que a tu signo le gusta siempre estarse preparando en lo académico. Ten cuidado con tu dinero, mejora tu organización de las compras para no gastar en cosas que no necesitas, recuerda que es tiempo de prevenir. Te regalan una mascota que te hará muy feliz. Arreglas tu clóset y sacas todo lo que ya no usas, te recomiendo donar tu ropa a los más necesitados o venderla. No descuides tus obligaciones de trabajo o escuela. Gozarás de un golpe de suerte en la lotería con tus números de la suerte, que son 22 y 71. Te invitan a un bautizo.

Leo

Eres el más trabajador de todos los signos del Zodíaco y por eso a veces las presiones se te juntan, así que organiza mejor tu tiempo para que todo fluya con más facilidad. Es momento de poner en orden todos tus asuntos económicos, pagar deudas y comenzar a armar un plan de ahorro para el futuro. El sábado acudirás a una reunión muy importante que te ayudará a hacer buenos contactos para tu vida profesional. Uno de tus amigos cumple años, trata de esforzarte en su regalo. Cuídate de dolores de intestino y sigue una dieta sana. Te regalan un libro. Trata de estar en paz con tu pareja y dejar atrás todos los problemas, eso hará que te vuelvas a enamorar. Te en cuenta que tu compatibilidad en este fin de semana será con Piscis y Cáncer. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 27 y 33.

Virgo

Durante este fin de semana estarás con mucho ánimo en todos los sentidos, por fin decides ser feliz y dejar de lado todas las situaciones que no puedes controlar. Serán días para reinventarte, así que cambia de look y compra ropa de colores claros. Este viernes será un día de mucho trabajo o juntas con tus jefes para supervisar tu desempeño laboral. Tienes en mente tramitar tu pasaporte y visa. Pagas unas multas o deudas para estar tranquilo en lo económico. Te busca un amor para pedirte que regresen, pero debes analizarlo bien y darle tiempo al tiempo. Domingo de reunión familiar. Recuerda que tú eres el proveedor de tus seres queridos y por eso siempre necesitas un buen ingreso, así que trata de poner un negocio los fines de semana. Tendrás un golpe de suerte con los números 11 y 29, combínalos con tu fecha de nacimiento.

Libra

Tendrás tres días de mucha convivencia familiar y estarás con tus seres queridos, así que trata de evitar a toda costa los conflictos. Te actualizas en tu trabajo y tomas un curso los sábados para superarte en lo profesional. Recuerdas mucho a un amor que ya no está contigo, trata de buscar a esa persona y decirle que la extrañas. Tramitas un seguro de auto y uno de gastos médicos, recuerda que siempre es mejor estar preparado para cualquier imprevisto. Eres muy bueno para todo lo que sea servicio público o ayudar a los demás, trata de unirte a alguna organización donde puedas explotar más esas cualidades. Domingo de arreglar tu cuarto y sacar todo lo que no necesitas. Tendrás un golpe de suerte con los números 05 y 21, trata de combinarlos con tu fecha de nacimiento para personalizar tu suerte.

Escorpión

Pones en orden durante este fin de semana tu vida personal en todos los sentidos, y más en lo amoroso; a veces duele salir de una relación, pero cuando el amor se acaba es mejor empezar en otra parte y no martirizarte en tus sentimientos. Te buscan de un trabajo nuevo en estos días, trata de analizar bien lo que te ofrecen y darle un cambio a tu vida laboral. Eres muy bueno para el diseño y la creatividad, trata de poner un negocio relacionado con estas ramas y te irá de lo mejor. Te invitan a ser padrino en una boda o bautizo. Compras ropa o cambias tu look. Ten en cuenta que no debes someterte a ninguna cirugía durante estos días para que no tengas complicaciones, espera un poco. Aprovechas el domingo para hacer mejoras en tu casa. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 14 y 50.

Sagitario

Fin de semana para llenarte de pensamientos positivos, recuerda que la mente es muy poderosa y necesitas atraer cosas buenas a tu vida. Tu signo es el más emprendedor del Zodíaco y estás en tu tiempo de progresar, así que trata de poner un negocio los fines de semana y verás que te irá de lo mejor. Para los Sagitario que tienen pareja será un fin de semana lleno de buenos momentos e incluso estarán hablando de comprometerse, mientras que los solteros seguirán en busca del verdadero amor. Te llega una buena noticia relacionada con el cierre de un contrato muy importante. Arreglas tu casa y decides pintarla. Trata de descansar este domingo y pasar tiempo con tu familia. Tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 79. Haz mucho ejercicio y toma agua simple, esto te ayudará a limpiarte.

Capricornio

Este viernes conocerás a personas muy importantes para realizar un negocio. En tu trabajo te ofrecen un puesto nuevo de coordinación, pero recuerda que tu signo siempre atrae las envidias, así que para protegerte trata de ponerte un listón rojo en tu tobillo derecho con tres nudos y déjalo ahí hasta que se caiga solo. Arreglas tu cuarto y sacas ropa que ya no utilizas, esto te ayudará a que se renueven tus buenas energías. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 11 y 36, procura combinarlos con tu fecha de nacimiento para atraer la abundancia. Te busca un familiar para pedirte un consejo amoroso. Domingo de ponerte en contacto con familiares en otra ciudad, recuerda que necesitas estar cerca de tus seres queridos para que tengas más fortaleza ante los problemas que se avecinan.

Acuario

Fin de semana para analizar tus objetivos de vida, debes dejar de lamentarte por las cosas que pudiste haber hecho y no concretaste, así que en esta nueva etapa de tu vida debes dar tu máximo esfuerzo para que tus proyectos salgan adelante y tengan éxito. Trata de dejar los rencores en este fin de semana y limpia tu alma; si tienes que ofrecer alguna disculpa hazlo de corazón para poder sanar tu alma de malas energías. Te recomiendo hacer yoga o meditar para recuperar tu tranquilidad emocional. Ten cuidado con los chismes entre amigos, recuerda no platicar todo y ser discreto. Este día domingo tendrás una renovación de energía, por eso trata de tomar un poco de sol para que esa energía positiva llegue intensamente. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 05 y 81. Trata de vestir colores claros.

Piscis

Este viernes se vienen cambios importantes en tu trabajo, trata de hablar con tus superiores para que te den un puesto mejor y con más autoridad. Recuerda tener un poco de tiempo para ti y convivir con tu pareja para que ese amor no se enfríe, pues a veces tu pareja se encela de que pasas mucho tiempo con tu familia o amigos. Te llega un dinero extra por una deuda del pasado, piensa en ahorrarlo para cualquier imprevisto. Este sábado tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 23, vendrá a ti un premio grande. Cuídate de dolores de estómago o intestino, recuerda seguir con la dieta y llevar un vida saludable. Sigue con tus estudios los fines de semana, recuerda que es bueno seguir preparándote. En este fin de semana tendrás mucha ayuda de tu ángel de la guarda, así que pídele lo que necesitas.