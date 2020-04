Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Aries

En estos meses tu signo necesita reinventarse en todos los sentidos, particularmente en lo físico, así que te recomiendo llevar una dieta rica en verduras y tomar mucha agua para que te mantengas en forma; no necesitas de grandes rutinas de ejercicio para verte bien, sólo ser constante con tus hábitos. Tus números mágicos para este fin de semana son 07 y 39. Fin de semana de trabajar desde casa o poner un negocio propio para sacar un ingreso extra. Te invitan a la boda de un familiar. Cuídate de problemas de infección de la piel. Un amor del pasado te busca para reclamarte un chisme, trata de arreglar todo en paz. Liquidas una deuda y eso te dará tranquilidad. Piensas en comprarle un regalo a alguien muy especial del signo de Capricornio o Acuario a quien quieres conquistar y que sea tu pareja.

Tauro

Para el signo de Tauro lo más importante de una dieta es la constancia y no dejar a la mitad todo lo que comiences; es necesario que comas más verduras y suficiente proteína para que tu cuerpo esté en forma. Sigue un régimen de ejercicio con un buen entrenador que te ayude y la hagas mínimo tres días a la semana; no lo veas como una obligación y trata de disfrutar todo lo que realices. Hay una persona a la que quieres conquistar que te volteará a ver si comienzas a cuidar de ti mismo. Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 07 y 66. Te invitan a un negocio este sábado y conocerás a personas muy interesantes en tu vida. Cuídate de problemas de infección de garganta, trata no exponerte mucho a cambios de temperatura. Decides empezar un curso en línea de idiomas. Haces cambios en tu casa.

Géminis

Lo más importante para el signo de Géminis es quitarse los vicios como el alcohol o el cigarro, esto te ayudará a tener la dedicación para mantener una dieta y hacer ejercicio. Eres muy fuerte mentalmente y con que te lo propongas lograrás tu objetivo de estar más saludable; tu dieta es muy sencilla, sólo tienes que dejar el azúcar y las harinas; no olvides tomar mucha agua natural durante todo el día; recuerda que el ejercicio también te ayudará a liberar el estrés que acumulas durante el día, por eso te recomiendo hacerlo de noche. Tendrás un golpe de suerte este sábado con los números 01 y 48. Recuerdas mucho a un amor del pasado del signo de Aries, Libra o Sagitario; trata de hablarle y quedar en paz. Cuida tu dinero e intenta gastar sólo en lo necesario, pues en mayo te toca hacer pagos.

Cáncer

A tu signo es al que más se le dificulta seguir un régimen de ejercicio y se deja llevar por los impulsos de comer antojos; lo que debes hacer es tener más fuerza de voluntad y buscarte un propósito para estimular los buenos hábitos y que puedas estar más sano. Ponte en la mente un cambio de imagen para tener un objetivo, como por ejemplo colocar una fotografía tuya en el refrigerador para saber cómo quieres estar físicamente y verás que en menos de tres meses alcanzarás tu meta. Tendrás una invitación a salir de viaje después del mes de junio. Compras muebles para remodelar por completo tu casa. Firmas un contrato nuevo de trabajo. Terminas con una relación amorosa y comienzas otra casi al mismo tiempo, ya que no sabes estar sin pareja. Tus números de la suerte para este domingo son 06 y 21.

Leo

Eres el signo más fuerte y vigoroso del Zodíaco, por eso eres el rey de la selva y no sabes estar encerrado. Una buena rutina de ejercicio provoca que atraigas más las miradas en la calle y con eso llenas tu ego. En cuestión de alimentación sólo debes dejar el alcohol y la cerveza para no tener problemas de salud y poder enfocar tu energía en seguir una buena dieta. No compres ropa hasta que ya hayas bajado de peso y la puedas lucir. Tendrás un golpe de suerte este sábado con los números 09 y 88. Recibes un dinero inesperado por un bono o comisión. Te busca un amor nuevo para invitarte a salir, será del signo de Aries o Sagitario. Decides cambiarte de casa o irte a vivir al extranjero. Te invitan a un negocio los fines de semana en el que te irá de lo mejor. Trata de estar al pendiente de tu familia.

Virgo

Eres el signo más desordenado del Zodíaco, por eso necesitas siempre una dieta atractiva y variada para que tu organismo se mantenga en forma; tienes que acudir con un especialista para que te ponga el régimen de ejercicio adecuado a tus necesidades. Si tienes la oportunidad de hacerte una cirugía estética para verte mejor, no lo dudes; sólo recuerda que para mantenerte en forma deberás realizar algunas rutinas. Te invitan a un negocio para los fines de semana. Cuida a tu papá, estará un poco enfermo de los pulmones. Tus números de la suerte para este domingo son 02 y 19. En estos días por fin se resuelve un trámite que tenías pendiente desde hace mucho tiempo. Un amor del signo de Aries, Cáncer o Capricornio te buscará para pedirte que regresen a estar juntos, analiza la situación antes de decidir.

Libra

Estás en el momento ideal para sentirte y verte de lo mejor, sólo recuerda que lo más importante es la constancia; ya no pidas opiniones a los demás de cómo te ves, así que trata de darte ánimos tú mismo y sigue adelante. Te recomiendo un régimen de ejercicio y alimentación más saludable, recuerda que nosotros somos lo que comemos. Tu signo tiende a engordar fácilmente por los problemas hormonales y de nervios, por eso ve con tu médico para que te dé una dieta especial; en ejercicio te recomiendo la natación o hacer pilates. Te invitan a salir de viaje para ver a unos familiares. Recibes un dinero que te debían. Ten cuidado con los pleitos o enojos, trata de controlar tus impulsos con tus amigos. No te hagas el difícil con esa persona que te quiere. Tus números de la suerte este fin semana son 04 y 39.

Escorpión

A tu signo se le dan muy bien los deportes y por eso siempre se mantiene en forma, sólo te recomiendo evitar el consumo de comida chatarra y los antojitos nocturnos, pues esos malos hábitos pueden ser el comienzo para que te vuelvas perezoso y que dejes el ejercicio o la buena alimentación. Cuídate de las traiciones amorosas, es mejor alejarse de personas que no son buenas para tu vida. También es bueno que depures tu grupo de amigos y dejes de estar con personas que sólo buscan un interés en ti, recuerda que la amistad no se compra. Trata de seguir con tus estudios y tomar un curso los fines de semana de marketing y publicidad, eso te ayudará en tu futuro. Deja de gastar en cosas que no necesitas y comienza a ahorrar. Un amor nuevo del signo de aire se hace presente. Tus números mágicos son 04 y 55.

Sagitario

Durante este fin de semana te fijarás el propósito de cambiar por completo tu forma de pensar y mantenerte lo más positivo que se pueda, recuerda que tu signo es fuego y ante las adversidades eres el más hábil para salir adelante. Si quieres mantener un físico más atlético y saludable, te recomiendo llevar una buena rutina de ejercicio y, sobre todo, no cenar tanto; deja los postres y toma mucha agua para que cumplas tus objetivos más rápido. Decides sacar todo lo que no utilizas de tu clóset y renovar tu guardarropa. Te busca un amor del pasado para volver. Trata de tener en orden todos tus papeles de escuela y trabajo, los necesitarás. Tus números de la suerte para este viernes son 17 y 39. Te llega un regalo de última hora que te gustará mucho. Deja atrás los rencores con tu familia y reconcíliate.

Capricornio

Eres muy aplicado en el ejercicio y la dieta cuando te lo propones, pero cuando te aburres dejas todo a un lado, así que te recomiendo ponerte objetivos claros y retarte a ti mismo para seguir con tus propósitos de verte mejor físicamente; en tu rutina de ejercicio lo mejor es hacer más pierna y muslo porque son tu punto débil. En cuestiones de alimentación lo mejor es dejar las grasas, harinas y los refrescos, pues te hacen engordar. Recuerda que siempre debes cuidar tu piel de infecciones porque es tu punto débil. Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 30 y 57. Recuerdas mucho a un amor que se fue de tu lado, trata de hablarle para quedar en paz. Sabrás de una operación de un familiar, pero todo saldrá de lo mejor. Haces pagos de colegiatura y decides tomar un curso en línea.

Acuario

Tu signo es de los más extrovertidos y sociables del Zodíaco, te caracterizas por estar siempre en los mejores eventos y por eso buscas verte bien con lo que te pongas de ropa; sólo trata que las críticas no te afecten, es suficiente con que tú te sientas bien contigo. Evita discusiones en el trabajo y en tu casa, es momento de estar en paz con los seres que te rodean. En la alimentación debes dejar completamente las grasas y tomar mucha agua simple para que tu cuerpo de desintoxique y se limpie rápidamente. Tendrás una invitación para salir de viaje el mes de agosto. Decides comprometerte con tu pareja y llevar una relación sentimental más duradera. Tus números de la suerte para este sábado son 21 y 99. Trata de ahorrar y no comprar lo que no necesitas, recuerda que se viven tiempos difíciles.

Piscis

Este fin de semana será de suerte para tu signo en todos los sentidos y más en cuestión de pareja. Conocerás a alguien muy compatible del signo de Acuario o Leo, sólo tienes que abrirte al amor. Necesitas cambiar tus hábitos alimenticios para mantenerte sano y en forma, sobre todo, debes evitar el consumo de comida chatarra y los antojitos callejeros para evitar enfermarte. Sales de viaje para pasar un tiempo con tu familia. Tus números mágicos son 01, 08 y 24. Te hacen un regalo de última hora que te gustará mucho. Ten cuidado con el seguro de tu coche, trata de pagarlo para que lo tengas en orden ante cualquier imprevisto. Ten en cuenta que esta situación de contingencia sanitaria pasará, así que trata de darle tiempo al tiempo y no te desesperes. Te recomiendo dedicar tiempo a tus viejos hobbies.