Mhoni Vidente: los horóscopos de fin de semana

Aries

Aprovechas este fin de semana para hacer arreglos en tu casa y poner en orden todos tus documentos importantes, recuerda que nunca se sabe cuándo podrías necesitarlos. Vivirás un viernes de muchas energías cruzadas en tu trabajo, así que evita confrontaciones. Se acerca el cumpleaños de un amigo cercano, no olvides darle un detalle especial. Sábado de tomar un curso de superación personal. En el amor conocerás a personas muy compatibles con tu signo. Te busca un familiar para pedirte un favor económico. Gozas de un golpe de suerte el domingo con los números 05 y 91. Tu signo es muy bueno para hacer dinero, así que te recomiendo que durante esta cuarentena comiences a idear un proyecto de negocio. Estás entre dos amores en estos momentos, te recomiendo analizar bien la situación y por fin decidirte.

Tauro

Este fin de semana te festejan en tu casa, son momentos difíciles, pero debes pasarla bien con tus seres más cercanos. Viernes de complicaciones en el ámbito laboral, así que trata de relajarte y no caer en provocaciones de tus superiores. Tu signo explota muy rápido cuanto se siente presionado, así que trata de pensar muy bien las cosas antes de expresarlas. Ten precaución con las caídas, estarás muy propenso en estos días. Te viene un golpe de suerte con los números 12 y 45. Recibes un regalo inesperado por parte de un amor nuevo. Ya no te estreses por lo que dicen de ti, recuerda que tu energía es muy fuerte y te ayuda a defenderte de las envidias. En el amor seguirás soltero, conociendo personas pero sin compromiso. Eres uno de los más trabajadores del Zodíaco, así que emprende tu propio negocio.

Géminis

Arreglas todos tus documentos importantes del trabajo durante este fin de semana, recuerda que debes estar preparado para lo que te pidan. Decides tomar un curso en línea los fines de semana para mantenerte actualizado en tus estudios. Cuídate de problemas de nervios y hormonales, trata de acudir con tu médico y dile lo que te pasa. Tus números de la suerte son 18 y 23. Ya no alardees mucho sobre tus logros para que no levantes envidias. Para los que se encuentran en pareja será un fin de semana de enamoramiento y estabilidad. Tu signo es muy impulsivo y a veces se mete en problemas por no tener el tacto para expresar las cosas, así que relájate y piensa bien antes de actuar. Este domingo será ideal para que arregles tu casa. Los que permanecen solteros tendrán buena conexión con los signos de Piscis y Leo.

Cáncer

Fin de semana de mucho trabajo y de arreglar asuntos personales. Eres el pilar de tu familia y en estos días deberás estar muy presente para evitar conflictos. Te llaman para una entrevista de trabajo muy importante, te recomiendo vestirte de colores fuertes y contestar sólo lo que te preguntan. Te viene un golpe de suerte con tus números mágicos 00 y 19. Los Cáncer siempre quieren sentirse útiles y caen en depresión cuando permanecen inactivos, así que en estos momentos de cuarentena te recomiendo desempolvar tus viejos proyectos para realizarlos cuando la crisis pase. En el amor tu signo es muy apasionado y sexual, y tus signos más compatibles son Escorpión, Piscis y Virgo; sólo trata de quitarte las inseguridades y los celos. Tu meta durante estos días es cuidar tu salud y buscar el equilibrio.

Leo

Viernes de enfrentar muchos problemas con tu pareja, por eso te recomiendo no tomar decisiones cuando te encuentres alterado para que después no te arrepientas. Tu signo es fuego y eso provoca que tengas el temperamento muy explosivo; trata de controlarlo. Analizas cambiar de trabajo, recuerda que si no estás a gusto lo mejor es cambiar de aires, incluso puedes iniciar tu propio negocio. Pon más atención al pago de tus deudas para que no tengas problemas legales. Recordarás mucho a un amor que ya no sigue contigo; deja el orgullo a un lado y háblale. Recuerda que lo negativo de tu signo es la mentira y la manipulación, por eso muchas veces tienes problemas con tus parejas; te recomiendo analizar tus experiencias y tratar de cambiar ese aspecto. Tendrás un golpe de suerte con los números 13 y 44.

Virgo

Estarás muy positivo este viernes y con toda la energía para salir adelante. Eres un líder y uno de los signos más creativos del Zodíaco, por eso te recomiendo que intentes sacar provecho a esta contingencia y generes nuevos proyectos. Trata de no enamorarte tanto si acabas de conocer a tu pareja, recuerda que la confianza se gana con el tiempo. Escucha los consejos de tus padres porque ellos siempre quieren lo mejor para ti. Este fin de semana será idóneo para arreglar tu casa y comprar algunos muebles. En los próximos días tendrás problemas con el estómago, que es tu punto débil, así que evita tomar alcohol. No prestes dinero, aprende a negarte. Te viene un golpe de suerte este sábado con los números 07 y 66. Evita decir mentiras a tus seres queridos, recuerda que todo siempre sale a la luz.

Libra

Estarás el fin de semana ocupado con muchas tareas pendientes de tu trabajo, a tu signo le falta administrar mejor su tiempo y siempre se te carga todo lo que debías hacer antes; te recomiendo organizar mejor tus actividades y no caer en estrés. Tendrás tres días de sentirte pleno en todos los sentidos y más en lo amoroso, pero trata de no sabotearte aa ti mismo y asimilar que eres un ser bendecido. Gozarás de un golpe de suerte con los números 12 y 90, combínalos con tu fecha de nacimiento y usa mucho el color rojo en la ropa para que se multiplique la buena energía. Un amor del pasado de Acuario o Géminis insiste en verte y trata de volver para platicar y explicar que todos cometemos errores; se vale regresar como pareja. Ya no hagas caso a los chismes que se dicen de ti, pero sí intenta ser discreto.

Escorpión

Durante tres días tendrás la suerte de tu lado. Trata de no hacerte la víctima en el trabajo, recuerda que tu signo es de agua y eso te vuelve más extremista con las emociones. Este viernes te realizan una propuesta de trabajo mejor pagada, analízala muy bien antes de tomar cualquier decisión. Se juntarán los astros para ayudarte a que el amor que tanto deseas llegue a tu vida; tus signos mas afines son Cáncer, Piscis y Leo, así que ya no dudes en dejar entrar el amor a tu vida. Te inscribes a un curso on line de tu carrera. Tu punto débil en cuestión de salud es el estómago, así que es momento de comenzar a mejorar tu alimentación y llevar una buena rutina de ejercicio. Tendrás un golpe de suerte el 24 de abril con los números 08 y 71. Trata de usar más el color azul para que estimules la suerte.

Sagitario

Estarás muy pensativo este fin de semana respecto a lo que estás viviendo, tu signo es muy extremo en sus emociones, por eso te recomiendo que encuentres un equilibrio. El ejercicio es una buena actividad para estar más relajado, encontrarte contigo mismo y llevar una vida saludable. El viernes acudirás a juntas de trabajo importantes, así que pon todo tu empeño en lo que te pidan para que no tengas problemas. Te llega un dinero extra por la venta de un coche. Ten cuidado con los chismes con tus conocidos, trata de no platicar de más tu vida sentimental. A los Sagitario solteros les llegará un amor del signo de Aries, Leo o Virgo que será muy compatible. Decides arreglar tu cuarto y cambiar unos muebles de tu casa. Tus números mágicos son 02 y 19. Usa el color amarillo para tener más suerte en todo.

Capricornio

Trata de administrar mejor tu tiempo para que después no estés presionado con los pendientes del trabajo o la escuela. En cuestiones de salud no te has sentido del todo bien, así que mejor acude con tu médico para un chequeo completo y que te quites las preocupaciones. Te hacen una propuesta de trabajo para los fines de semana. Los Capricornio son muy explosivos, así que en estos días decides cambiar de actitud para dejar de tener problemas con tus seres queridos, especialmente con tu pareja. Para los solteros la mejor compatibilidad para el amor es con Aries, Cáncer y Escorpión. Trata de quitarte de tu vida los vicios como el alcohol, eso no te dejará nada bueno, mejor enfócate en el ejercicio. Tus números mágicos son 05 y 44. Te recomiendo usar en estos días el color blanco para atraer buenas vibras.

Acuario

Inician tres días de suerte para tu signo, sobre todo, con tus números mágicos que son 04, 15 y 33. Usa los colores blanco y rojo para estimular la buena energía a tu alrededor. Viernes de reacomodar todo lo que tienes pendiente, no está de más que tengas un plan para cuando pase la crisis por la pandemia. Haces unos arreglos a tu coche. No olvides organizar mejor tus gastos y pagar tus deudas, en estos momentos es mejor que pienses en ahorrar para cualquier imprevisto, recuerda que son tiempos difíciles y debes estar preparado para todo. Recibes una invitación para salir por parte de un amor nuevo; tu mejor compatibilidad será con Aries, Cáncer y Virgo, así que no lo dudes y deja entrar el amor a tu vida. En cuanto puedas actualiza tu pasaporte y visa norteamericana para que puedas viajar más seguido.

Piscis

Fin de semana para trabajar en tu fuerza interior para salir adelante de cualquier contingencia, el elemento de tu signo es agua y eso te convierte en un luchador incansable de la vida. Te realizan una propuesta de negocio, acéptalo y te irá muy bien. Si no te sientes bien en tu relación, quizá es el momento de dejarla, ten en cuenta que el amor no se compra y no tienes que estar con alguien que sólo ve interés económico en ti. Comienza a tomar un curso de idiomas por Internet. Tendrás mucha suerte este fin de semana con los números 01, 08 y 77. La luna es el astro que rige tu vida, así que te recomiendo dejar que su luz entre por tus ventanas para que las energías positivas se intensifiquen a tu alrededor. Los Piscis son buenos líderes, usa esa cualidad para generar consciencia sobre lo que está pasando.