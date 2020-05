Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Aries

Serás el mejor en todo lo que realices esta semana y mantendrás tu liderazgo ante los demás. Te reinventas y empiezas un plan de trabajo para reacomodar tu tiempo y ser más exitoso. Cuida tus gastos y paga tus deudas. Considera que estamos en contingencia, no son vacaciones, así que trata de mantenerte ocupado. Cuídate de problemas de nervios y estrés, trata de no pensar demasiado las circunstancias que atraviesas, que todo esto pasará. Sigue con la dieta y empieza una rutina de ejercicio. En el amor a veces das demasiada confianza a tu pareja y eso hace que te lleves grandes desilusiones, es mejor pensar primero en ti. Un amor de lejos del signo de Capricornio o Piscis te busca para regresar. Tu golpe de suerte será el 6 de mayo con los números 03 y 29, y tu color de la abundancia es el blanco.

Tauro

Tendrás sorpresas de trabajo muy provechosas para tu signo, sólo trata de analizar bien tu mejor opción para hacer cambios positivos en tu vida. Realizas trámites de Seguro Social. Cuida tu salud. Recibes un dinero extra por unas comisiones. Sigue con tu diplomado o maestría, recuerda que vale más el que sabe más, así que no dudes y sigue con tu formación académica. Te buscan para festejar tu cumpleaños y te llega una sorpresa que te hará muy feliz. Tramitas un crédito bancario y ya preparas un viaje para cuando se acabe la contingencia. Tu golpe de suerte será el 7 de mayo con los números 00 y 03, y tu color de la abundancia es el rojo. Ya no seas tan duro contigo mismo, el elemento de tu signo es la tierra, eso te vuelve estricto, pero trata de ver la vida y lo que te sucede como un aprendizaje.

Géminis

Tendrás la oportunidad de cambiar tu mentalidad y buscar el éxito que tanto deseas, estás en el momento preciso para comenzar un camino hacia lo que tanto deseas, sólo evita auto sabotearte. Te invitan a un negocio por Internet, acéptalo, te irá muy bien. El elemento de tu signo es el aire y eso te hace volátil en tus sentimientos, pero necesitas controlar esa forma de ser y mantenerte estable. Ya no busques la aceptación de tus amigos, que lo mejor de tu signo es la autenticidad. Habrá una revisión en tu trabajo y llegarán nuevos proyectos. Tu golpe de suerte será el 8 de mayo con los números 03 y 28, y tu color de la abundancia es el azul. Revisa lo que firmas, que a tu signo lo persiguen los fraudes. A los que están solteros les llegará un amor muy compatible del signo de Virgo, Libra o Acuario.

Cáncer

Saldrás adelante de cualquier obstáculo que se te presente, tu signo es de los más triunfadores del Zodíaco y casi nunca se da por vencido, así que pon toda tu energía positiva para salir adelante. Habrá cambios repentinos en tu trabajo con un reajuste de personal. Sigue con tu dieta y el ejercicio, que estar en una contingencia no significa que abandones tus metas. Tienes un golpe de suerte el 5 de mayo con los números 09 y 23, y tu color de la abundancia es el verde. Preparas un viaje para visitar a tu familia. Ya no busques el amor ideal, tu signo siempre busca hacer un cuento de fantasía de su vida amorosa, pero es mejor tener un amor que te apoye; tu compatibilidad es con los signos de Piscis, Escorpión y Sagitario. Arregla tu casa para que vivas más cómodo. Evita realizar compras por Internet.

Leo

Te sentirás fortalecido y con una mentalidad de ser grande en la vida, el elemento de tu signo es el fuego y siempre te hará brillar en todo. Evita las deudas y compra sólo lo necesario. Te invitan a realizar un viaje después que se termine la contingencia. Trata de no dormir tanto y sigue con tu rutina de ejercicio, así como una dieta saludable. Te convocarán a juntas de trabajo para cambios de puestos y reacomodo de proyectos. Ya no busques tanto a ese amor que ya no está contigo, si ya no te quiere es mejor darle vuelta a la página y conocer personas más compatibles. Tomas un curso de actuación o comunicaciones. Tu golpe de suerte será el 5 de mayo con los números 01 y 19, y tu color de la abundancia es el rojo intenso. Ten cuidado con las traiciones de amigos y no platiques tanto tu vida personal.

Virgo

Evita rendirte ante las adversidades, considera que la contingencia es para sacar lo mejor de tu signo y así lograr lo que tanto deseas. Procura mantener en orden tu currículum porque te llegará una propuesta de trabajo nuevo. Te invitan a salir y será alguien del signo de Aries, Cáncer o Sagitario, que son tus signos más compatibles y es tu momento de tener una pareja estable. Gozas de un golpe de suerte el 6 de mayo con los números 19 y 38, y tu color de la abundancia es el amarillo. Mandas a arreglar tu coche. Cambias tu celular por uno más reciente. Ya no seas tan dramático contigo mismo y aprende a soltar situaciones negativas de tu pasado. Inviertes en una propiedad y arreglas asuntos legales que saldrán a tu favor. Sigue con la dieta y el ejercicio, que eso te permitirá estar más saludable.

Libra

Tendrás suerte en las relaciones públicas y tratarás con personas poderosas para hacer nuevos negocios; recuerda que te sigue la buena fortuna en todo lo económico, así que no lo dejes pasar y destaca. Un problema que tiene tu signo es el orgullo, intenta disculparte con esa persona especial y queden como amigos, si ya no pueden ser pareja. En cuestiones de salud acude con un buen médico que te trate ese malestar de tu pierna o de neuralgia para que se acaben tus molestias. Piensas en someterte a una cirugía estética, recuerda que la mejor inversión es uno mismo. Tendrás un golpe de suerte el 06 de mayo con los números 00 y 21, y tus colores de la abundancia son el rojo y el naranja. A los solteros les llegará un amor nuevo del signo de Tauro, Sagitario o Capricornio que será muy compatible.

Escorpión

Regirán las energías positivas alrededor de tu signo esta semana, y tendrás buena suerte en lo relacionado con la firma de contratos o la llegada de un dinero por un trabajo extra, así que analiza bien todas las opciones que se te presenten y escoge la mejor, pero evita presumir lo que todavía no tienes para que no se te sale. Te invitan a salir de viaje en cuanto se acabe la contingencia. Tramitas un crédito para un departamento. Sabrás de un embarazo que te dará mucha alegría. Ten cuidado con los celos, trata de no controlar tanto a tu pareja. Los que están solteros conocerán a personas compatibles, así que vístete de colores fuertes y ponte mucho perfume. Este 07 de mayo será de suerte en las relaciones públicas o inicio de negocios en los que te irá de lo mejor. Tus números de la suerte son 04 y 55.

Sagitario

Llegó tu momento de reinventarte en todos los sentidos, y más en lo laboral. Tendrás algunos problemas con tu jefe, ten en cuenta que tu signo es muy intenso y siempre crece los problemas, pero trata de resolver la situación laboral de la mejor manera. Te buscan familiares para invitarte a una boda. Recibes un dinero que te debían o te pagan tus comisiones. A los solteros les llegará un amor nuevo del signo de Piscis, Leo o Libra que será muy compatible. Los que están en pareja tendrán propuesta de matrimonio o hablarán de vivir juntos. Intenta comer más sano y empieza a hacer ejercicio. Procura estudiar algún idioma en línea, eso complementará tu vida profesional. Tendrás un golpe de suerte el 07 de mayo con los números 12 y 36; trata de agregarles tu fecha de nacimiento para personalizar tu suerte.

Capricornio

Es momento de que reacomodes todos tus sentimientos y sumes a tu vida a gente que te aporte en tu ámbito personal. A tu signo lo domina lo relacionado con los negocios y la administración de empresas, así que trata de aprender sobre eso. Ten cuidado con los chismes con personas de tu trabajo, no platiques tanto tu vida privada. Te llega un amor nuevo del signo de Piscis, Aries o Virgo que hablará de darte protección. Los que están casados tendrán problemas por celos o desconfianzas. Tus números de la suerte son 05 y 34, y tu color de la abundancia es el naranja. Siempre trata de tener cautela con lo que firmas en contratos y créditos. Un amor del pasado quiere volver contigo; mejor intenta cerrar ese círculo. Vendrá una gran sorpresa el 07 de mayo a tu vida. Cuida a tu familia, tú eres su pilar principal.

Acuario

Es tiempo de que reacomodes tu vida amorosa, es decir, que dejes esos sentimientos de rencor hacia amores del pasado y avances en tu vida personal. En estos días conocerás a personas más compatibles contigo y la tristeza se irá de tu vida. Tu signo tiende a ser muy inteligente para los negocios o ventas, pero debes ser más constante en lo que realizas para tener éxito. Habrá muchos movimientos en tu trabajo y juntas para cambios de puestos, por eso trata de tener siempre tu pensamiento en positivo y no te dejes llevar por las envidias que te rodean. Sabrás de una traición de un compañero del trabajo, así que trata de no confiar mucho tu vida privada. Pagas tus tarjetas de crédito. Tu mejor día será el 8 de mayo, tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 14, y tu color de la abundancia será el blanco.

Piscis

Te convocarán a juntas laborales para ajustes en tu empresa, recuerda que tu signo atraviesa por una etapa de renacimiento, así que aprovecha para crecer en lo económico. Pon más atención a tu pareja, ten en cuenta que el amor es como una planta, se tiene que regar todos los días. Ya no te preocupes por los chismes y habladurías en tu vida diaria e ignora los malos comentarios. Te busca un asesor financiero para arreglar papeles de un crédito. Planeas vacaciones para el mes de septiembre con tu pareja. Tu mejor día será el 07 de mayo, todas las buenas energías se juntarán para ayudarte a salir de tus problemas. A los que están solteros les vendrá un amor nuevo del signo de Aries o Cáncer que será muy compatible. Tendrás un golpe de suerte con los números 04 y 33, y tu color de la abundancia será el azul.