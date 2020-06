Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Mhoni Vidente nos dice en sus horóscopos de esta semana cuál es el planeta que regirá tu signo y cómo influenciará en tu suerte.

Aries

El planeta de Mercurio te regirá esta semana, es decir, que tu signo atravesará por una etapa de renacimiento en lo laboral, incluso te ofrecen un trabajo que te dará muchas satisfacciones. En cuestión amorosa este planeta Mercurio es el del diálogo, si tienes dudas de tu pareja en cuestión de infidelidad es el momento de aclararlo, y si ya no sientes que tu relación amorosa pueda seguir en paz, es mejor darse un tiempo para conocer personas más afines. También este planeta te indica que es el momento de mover las energías en lo intelectual. Tendrás un golpe de suerte el 10 de junio con los números 04 y 28. Usa el color amarillo para atraer la abundancia. La recomendación para ti en esta semana es que evites opinar de la gente de tu trabajo, es mejor que seas discreto, así te evitarás problemas sin razón.

Tauro

Dominará a tu signo el planeta Venus, que rige el amor verdadero, por lo que esta semana analizarás qué quieres para tu futuro y pondrás todo el desempeño posible para alcanzar tus metas. Una de las características de tu signo es que siempre alcanzas el éxito y eres terco en lo que te propones, y junto al planeta Venus podrás lograrlo. También te dice que es el momento de ver quién realmente sería tu mejor pareja para llevar una relación más saludable, recuerda que las relaciones son para construir, así que no dudes en buscar tu mejor compatibilidad en el amor con Escorpión, Capricornio o Leo. Recibes un dinero extra por la lotería con los números 01 y 22. Usa mucho perfume para cortar lo negativo. Los que tienen pareja se encuentran en el momento de dar el siguiente paso de formalizar y tener familia.

Géminis

El planeta que te regirá en estos días será Marte, que junto con tu signo será una explosión de ideas y fuerza en tu interior para alcanzar lo que tanto deseas. Tu signo siempre piensa por dos a la vez, es decir, es muy cambiante en sus decisiones y eso te hace dudar cuál dirección tomar para llegar al éxito, por eso te recomiendo que camines por las mañanas para recibir toda la energía positiva del planta Marte que te ayude a resolver tus dudas y canalizar lo negativo y agresivo de estos días en algo positivo para tu vida. Tendrás sorpresas sentimentales, un amor nuevo te invita a salir. Te buscan de tu antiguo trabajo para invitarte a laboral con ellos, pero con mejor puesto. Te ganas un premio en la lotería con los números 05 y 21. Trata de no pelear con tu pareja, recuerda que no puedes controlar todo.

Cáncer

Júpiter, uno de los planetas más grandes, te regirá esta semana, así que junto con tu signo te indica que tendrás días de suerte en todo lo que realices en cuestión de negocios nuevos y juegos de azar. Tus números de la suerte son 11 y 52. Tu signo siempre está buscando el amor compatible, por eso te recomiendo que acudas a más reuniones, eso te ayudará mucho en tu ámbito amoroso. Acudes a juntas en tu trabajo en las que se discute un reajuste de personal. Decides volver a estudiar y tomar un curso de idiomas. Ten cuidado con problemas de intestino o estómago, que será tu punto débil en estos días. Lo que caracteriza a los Cáncer es su forma de ver la vida de manera muy positiva, y por eso siempre dan el mejor consejo cuando se lo piden. Te invitan a emprender un negocio; acéptalo, te irá de lo mejor.

Leo

Saturno es el planeta que te regirá en estos días, y junto con tu signo te indica que es el momento de quitarte obstáculos y frenos mentales para alcanzar el éxito, así que no lo dudes, es tu momento de tomar acciones para llegar al triunfo. Te recomiendo que este 11 de junio prendas una veladora roja y le pidas a tu ángel guardián que te quite todo lo negativo que te rodea. Ya no busques tanto el amor, deja que las energías de Saturno hagan su labor de volverte a enamorar; tu mejor compatibilidad será con el signo de Aries, Sagitario o Capricornio. Tienes un golpe de suerte en cuestión laboral, te dan un reconocimiento económico. Cuídate, tu punto débil es la rodilla o piernas. Te buscan familiares para invitarte a salir de viaje en agosto. Finalizas los trámites de una demanda legal a tu favor.

Virgo

Urano es el planeta que te regirá estos días, y junto con tu signo significa la revolución total de todo lo que te rodea; es decir, que es el momento de cambios positivos para que crezcas en lo económico y personal, pero debes ser discreto con tus planes a futuro para que no tengas energías negativas como obstáculos. Recibes un dinero extra por cuestión de una deuda del pasado; trata de invertirlo en tu persona. Este 11 de junio será de suerte para tu signo con los números 04 y 31, y trata de usar el color azul fuerte para atraer la abundancia. A tu signo le encanta todo lo que sea ventas y el planeta Urano te ayudará a conseguir tus metas. Para los que tiene pareja serán días de conflicto y celos, así que trata de calmarte y no discutas, que en la vida amorosa lo más importante es la confianza.

Libra

Neptuno será el planeta que te regirá estos días, y con tu signo te ayudará a alcanzar la felicidad en todos los sentidos; es decir, que es el momento de dejar los rencores y corajes guardados, pues tu signo no sabe perdonar a quien le hizo daño. Esta semana podrás hacer cambios en tu ámbito laboral, decides emprender un negocio junto con unos socios que funcionará muy bien. Te regalan un perfume por parte de un amor nuevo, y para los que están en pareja viene una sorpresa de embarazo. Te invita a salir un amor prohibido, pero trata de no meterte en problemas y dile no a esas tentaciones. Gozas de un golpe de suerte con los números 12 y 99, y trata de usar algo de plata como unos aretes o cadena para protegerte de lo negativo. No lo pienses más, es tiempo de cambiar de coche, eso te ayudará a avanzar.

Escorpión

En esta semana el planeta que te regirá es Plutón, que junto con tu signo implica un cambio radical y una transformación de todo lo que te rodea en el ámbito laboral; es decir, un resurgimiento al éxito, como buscar un mejor puesto laboral o reacomodar tus metas a futuro. También este planeta rige tu ámbito económico; es decir, que te llegará un dinero extra pero también te dice que no hagas compras innecesarias. Sigue con el ejercicio y mejora tu alimentación, recuerda que tu signo es muy vanidoso y le gusta ser el centro de atención. Tienes un golpe de suerte con los números 13 y 45, y trata de usar el color naranja para atraer la abundancia. Tu punto débil será tu piel y cabello. Ten cuidado con lo que firmas con tus tarjetas. Un amor muy apasionado del signo de Tauro o Acuario te llegará en estos días.

Sagitario

La Luna te regirá esta semana, significa que todos los sentimientos puros estarán muy presentes en tu vida, es decir, que el amor llegará para quedarse y las verdaderas amistades se harán presentes. Junto con tu signo es la combinación perfecta para hacer grandes cambios en tu entorno laboral, por eso te recomiendo que busques mejores opciones de trabajo y sueldo, que se te dará sin problema. La Luna te ayudará a tener triunfos en todo lo relacionado con cuestiones legales, así que es el momento de cerrar ciclos y empezar una nueva vida de prosperidad. Tus números mágicos serán 07 y 66, trata de jugarlos los viernes. Ten cuidado con problemas de estómago o úlceras; evita estresarte. Los que están solteros en estos días encontrarán el amor con alguien del signo de Aries, Cáncer o Piscis, que será muy compatible.

Capricornio

El astro rey, el Sol, te regirá estos días, y te indica que tendrás una semana de comienzos nuevos y empezarás a formar un patrimonio para tu futuro. Tu signo junto al Sol es una combinación para hacer cosas nuevas y aventurarse a los cambios radicales, pero debes tener cuidado con las traiciones amorosas y de amistades. Tendrás días complicados respecto a relaciones públicas. Un amor del signo de Aries o Cáncer regresará a tu vida; trata de ya no ser tan infiel y tomar tu relación de pareja en serio. Tendrás un golpe de suerte y recibirás un dinero que te debían; tus números mágicos son 21 y 30. Usa el color rojo, te atraerá la abundancia. Piensas mucho en cómo hacer dinero y eso hace que tu energía de la abundancia no te llegue, por eso te recomiendo que la dejes fluir y verás que el dinero llega a ti.

Acuario

Tendrás esta semana la determinación para elegir lo que quieres para tu futuro, tu signo atravesará por una ola de energías positivas, pero también cambiantes en su forma de pensar, por eso te recomiendo que tomes la decisión de buscar un mejor puesto de trabajo o pidas a tus jefes un aumento de salario. Este 10 de junio será un día mágico para tu signo, te recomiendo que prendas una veladora de color blanco y le pidas a tu ángel de la guarda lo que necesitas para estar bien, verás que se cumple muy pronto. En el amor atraviesas por momentos de indecisión, es decir, que no sabrás con qué persona quedarte; recuerda que los Acuario son conquistadores e infieles por naturaleza, pero esta semana tomarás un amor formal del signo de Aries, Libra o Sagitario. Arreglas unas escrituras o factura de un coche.

Piscis

Semana de suerte en todos los sentidos para tu signo, te domina la Tierra, así que trata de concentrarte en todo lo que quieres realizar y verás que pronto se cumple, pero debes ser menos dramático en tu vida personal y aceptar las cosas malas por las que puedas pasar y aprender de ellas. Este 11 de junio será un día mágico para tu signo, sobre todo en los juegos de azar con los números 12 y 33; trata de agregarles tu fecha de nacimiento para personalizar tu suerte. Empiezas una rutina nueva de ejercicio. En el amor te buscará alguien del signo de Géminis, Libra o Sagitario que será muy compatible con tu signo; tendrás estabilidad en tus relaciones amorosas, así que déjate querer. Cambias una cuenta bancaria y pagas una deuda. Ten cuidado con los chismes entre amigos, es mejor no platicar de más.