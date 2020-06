Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Mhoni Vidente llegó con sus horóscopos para el fin de semana en los que te dice cuáles son tus números mágicos y cuál será tu suerte en cuestión de salud, dinero y amor.

Aries

Será ideal este fin de semana para que reflexiones sobre tus logros personales hasta el momento y decides que es el momento de reacomodar todos tus sentimientos y empezar a ver qué es lo que realmente te conviene para tu futuro, ten en cuenta que a tu signo le da por ser impulsivo, por eso necesitas pensar con la cabeza fría para saber qué harás. Este viernes visitarás a tus padres, aprovecha para afianzar la comunicación con ellos. Un amor te busca para arreglar situaciones del pasado, lo cual implica que ya debes aprender a no guardar tanto rencor y reconocer tus errores. El sábado saldrás con tus amigos. Arreglas algo de tu casa y decides pintarla de otro color. Te invitan a comer el domingo y será alguien del signo de Acuario o Leo, que te dará mucha felicidad. Tus números de la suerte son 10 y 27.

Tauro

Estarás de buen ánimo todo este fin de semana y recibirás noticias grandiosas, ten presente que tu signo se caracteriza por estar siempre feliz y este viernes decides esmerarte para festejar a un familiar con quien la pasarás muy bien. Recuerda que eres el psicólogo y médico del Zodíaco porque siempre tienes el consejo ideal para que los demás se sientan bien, así que trata de comprarte un buen libro y aprende mucho. Recibes un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 13 y 29. Durante los siguientes días extrañarás a un amor que se fue y está lejos; trata de comunicarte para quedar en paz, de esa manera estarás más tranquilo. Recuerda que necesitas organizarte de mejor manera en tus gastos y empezar a ahorrar para un futuro; evita hacer compras impulsivas que descontrolan tu presupuesto.

Géminis

Este fin de semana tendrás la oportunidad de aprender a perdonar y volver a comenzar, recuerda que no es bueno guardar rencor y es mejor vivir en paz. Con tu pareja trata de llegar a un acuerdo y ya establecer una relación más equilibrada. En los siguientes días tendrás la oportunidad de salir con tus amigos y familia de paseo, ten en cuenta que a tu signo le gusta conocer ciudades y eres el más viajero del Zodíaco, por eso en estos días date la oportunidad de visitar lugares turísticos. Te llega un dinero que no esperabas y decides empezar a ahorrar. Ten cuidado con lo que comas y si bebes alcohol trata de medirte un poco. Tus números de la suerte serán 03 y 28, juégalos en la lotería. Conoces a un amor del signo de Piscis o Libra que será muy apasionado, date la oportunidad de iniciar esa relación.

Cáncer

Estarás con muchos pendientes de trabajo y preparas el cierre de mes durante este viernes, recuerda que tu signo es el más trabajador y cumplido del Zodíaco, por eso siempre alcanzas grandes cargos, así que trata de controlar tu carácter y termina bien todos tus pendientes. Te busca un amigo para invitarte a salir unos días de vacaciones en julio. Ya no busques lo que no se dará, si esa persona que tienes en mente no te corresponde, es mejor ya terminar y conocer gente nueva en otra parte, recuerda que a veces no es bueno aferrarte. Recibes una compensación económica en estos días; adminístrala. Arreglas asuntos de tu casa o decides remodelar el baño. Considera que este domingo debes tener puros pensamientos positivos para que estés rodeado de muchas buenas noticias. Tus números de la suerte son 01 y 28.

Leo

Enfrentarás muchas presiones de trabajo y tareas de último momento durante este fin de semana, recuerda que tu signo tiende a estresarse fácilmente y eso lo vuelve muy perfeccionista en la vida, así que trata de relajarte y disfrutar estos días de descanso para recargar baterías. Ten cuidado con los chismes en el trabajo. Recuerda que en esta vida no siempre se gana, si esa persona que te interesa ya no te quiere, es mejor quedar como amigos y buscar nuevas opciones de relaciones. Recibes una noticia que te llenará de felicidad en estos días. El sábado te invitan a una fiesta, trata de controlar tu consumo de alcohol y no comas demasiado para que después no tengas cruda moral; trata de seguir con tu rutina de ejercicio para que te veas y te sientas de lo mejor. Tus números de la suerte son 05 y 44.

Virgo

Tendrás mucho trabajo este viernes y enfrentarás presiones de tus superiores, recuerda que tu signo es muy sentido y le afecta todo lo que puedan decirle y hacerle, por eso te recomiendo que trates de estar tranquilo y no hagas tanto caso a chismes en tu trabajo. Recibes un dinero extra por un pago atrasado. Te invita a salir un amor nuevo con quien tendrás mucha química, sólo recuerda la importancia de terminar una relación amorosa bien para poder empezar otra de la mejor manera. Ten cuidado con tus problemas hormonales y de intestino, trata de ir con tu médico. Te regalan una mascota que te hará pasar buenos momentos. Piensas en ya tener una pareja estable, recuerda que tu signo es el equilibro perfecto y eso hace que siempre estés dispuesto a vivir en pareja. Tus números de la suerte son 03 y 16.

Libra

Muchas buenas noticias llegarán a tu vida este viernes, sólo trata de mentalizarte que es el tiempo de crecer en lo económico, por lo que es el momento propicio para que empieces a poner un negocio que te permita vivir más tranquilo económicamente. Te invitan a celebrar el cumpleaños de un familiar muy querido. Te proponen irte a vivir a otra cuidad; analiza bien tus opciones y elige la mejor. Trata de ya no pelear tanto con tu pareja, recuerda que tu signo es el más sentido del Zodíaco y siempre trata de convertir los problemas pequeños en grandes, así que aprende a ser más tolerante. Ten cuidado con los robos o pérdidas, procura ser precavido. Si vas al mar en estos días, trata de tallarte muy bien con la arena y luego métete al mar para limpiar tu energía. Tus números de la fortuna son 06 y 88.

Escorpión

Fin de semana de estar con mucha prisa por salir de vacaciones para visitar a tus familiares en otra cuidad, ten presente que tu signo siempre quiere estar con las personas que más quiere, y este verano es el momento ideal para hacerlo, sobre todo si no pudiste verlos por un lago tiempo y ya se extrañan mucho. Este viernes te preparas para el cierre de mes y acudes a una junta con tus superiores. Si estás pensando cambiarte de trabajo, es el momento ideal para hacerlo, recuerda que tu mejor mes es julio, así que pon tu mente en positivo y atrévete a tomar decisiones. Te busca un amor nuevo del signo de Aries, Géminis o Sagitario que será muy compatible contigo; date la oportunidad de ser feliz. Este domingo es para pasear con la familia y disfrutar de la vida. Tus números de la suerte son 07 y 39.

Sagitario

Dedicarás gran parte del fin de semana a arreglar asuntos personales y poner en orden todos tus documentos importantes para tenerlos a la mano a la hora de aplicar en nuevas opciones de trabajo, ya que son momentos de cambios para tu signo y debes luchar por un mejor futuro. Te llega un dinero extra por una venta; procura no gastarlo de golpe y mejor destina una parte para ahorrar. Recibes una propuesta para iniciar un negocio de ropa y venta de zapatos en el que te irá muy bien. Ten cuidado con las envidias en el trabajo, recuerda que siempre debes ser discreto y no platiques tus planes a futuro para que no te los salen. Te buscan tus padres para invitarte a realizar un viaje. Ten cuidado con los problemas legales, trata de resolver todo en cuestión de deudas. Tus números de la suerte son 04 y 23.

Capricornio

Te sentirás pleno en tu vida este viernes, ten en cuenta que tu signo no sabe estar solo y más porque es el apasionado del Zodíaco, así que este fin de semana será de mucha convivencia con tu pareja. Los que están solteros conocerán a amores nuevos del signo de Aries, Cáncer o Libra. Procura no cargar problemas ajenos, es mejor que te mantengas al margen, sobre todo en cuestión laboral. Terminas de hacer unos pagos atrasados, ponerte al corriente en tus deudas te dará mucha tranquilidad. Trabajas el sábado en un negocio propio que te dará abundancia. Tienes en mente adquirir un departamento o casa, así que ponte a ahorrar y trabaja todo lo que se pueda. Tendrás un golpe de suerte el domingo y será con los números 21 y 30, trata de combinarlos con tu fecha de nacimiento para que personalices tu suerte.

Acuario

Mucha diversión llegará para tu signo este fin de semana, tendrás varios días con buenas energías alrededor de ti, así que aprovecha para que todo lo que tienes en mente se te conceda sin problemas. Te invitan a realizar un trabajo extra este fin de semana; acéptalo, un dinero extra no te caerá mal. Te llega la invitación para salir otra vez con una ex pareja, pero recuerda que si ya te la hizo una vez, te la volverá a hacer, así que piénsalo dos veces antes de involucrarte de nuevo; ten presente que lo más importante es tu bienestar. Tus números de la suerte son 06 y 29, y trata de agregarles tu fecha de nacimiento para que personalices tu suerte. Ten cuidado con los accidentes en la calle, trata de ir con suma prudencia. Te busca un familiar de lejos para invitarte de vacaciones durante este verano.

Piscis

Te encuentras en el mejor momento de tu vida, así que aprovecha toda esa corriente de buenas energías para realizar todo lo que tienes en planes. Durante este fin de semana tendrás muchas emociones nuevas. Te invitan a salir de viaje para el mes de julio. Tramitas tu pasaporte o algún otro documento de identificación. Sabrás de un embarazo en alguien de tu familia que te dará mucho gusto. Un amor del signo de Capricornio o Libra regresa a tu vida, date la oportunidad de ser feliz. Un familiar te pide dinero prestado. Ten presente que tu signo es muy controlador de todo, trata de aprender a darle su espacio a lo que realizas. Si estás muy alterado por tu trabajo, te recomiendo que abraces un árbol o salgas a caminar con los rayos de la mañana para que te tranquilices. Tus números de la suerte son 13 y 49.