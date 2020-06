Mhoni Vidente: los horóscopos de julio

Mhoni Vidente te dice cuáles son los mejores días de este mes para tu signo y los números con más magia.

Aries

Julio será de oportunidades para salir adelante en el trabajo o con tu negocio propio, a tu signo lo domina el número siete y esto te pone en condiciones de crecimiento, pero debes enfrentar tus problemas y tomar una decisión para dejar atrás las malas amistades y amores interesados. Tendrás 31 días de metamorfosis en lo personal. En cuestiones de amor por fin aceptas tu relación de pareja y ya formalizas; tu signo es muy difícil que esté en total compromiso, pero en este mes se dará la conexión. Los que están solteros seguirán así en este mes, sólo con aventuras. Tu punto débil será el intestino y úlceras. Tienes una sorpresa económica con los números 02 y 18, trata de jugarlos los martes, que serán de buena suerte para tu signo. Tus días mágicos este mes serán 02, 04, 09, 15, 18, 19, 21, 25, 28, 30 y 31.

Tauro

El séptimo mes del año para los Tauro será de maduración y dejar atrás ese tiempo de diversión, te comprometes para crecer en lo personal y en lo laboral, y le das continuidad a todo lo que habías dejado inconcluso. Tendrás un mes de cambios radicales en el trabajo, así que debes prepararte para un reajuste o una nueva contratación. Tus mejores números serán 03 y 22, y trata de jugarlos los sábados, que serán de suerte para ti. Ya deja a esa pareja que no era para ti, que en este mes de julio vendrá a ti un amor formal y verdadero del signo de Aries, Libra o Sagitario. A los que están casados les llegará un embarazo. Haces pagos atrasados. Retomas tu rutina de ejercicio para verte de lo mejor. Tus mejores días serán 02, 03, 09, 15, 17, 19, 21, 23, 29 y 30, vendrá a ti lo que tanto deseas para estar mejor.

Géminis

Durante julio tomarás decisiones importantes, sobre todo en lo laboral y lo académico, porque te gusta tener el reconocimiento de tus superiores. Decides ya poner ese negocio que tanto deseas, pero cuídate de las envidias y mal que ojo, que en este mes de julio serán muy intensos. Tus números mágicos serán 02 y 30, trata de jugarlos los jueves, que serán tus mejores días. Sales con dos personas a la vez, pero trata de tomar una decisión y quedarte con una sola pareja. Los que están solteros así seguirán en este mes. Te busca alguien el signo de Acuario o Virgo para ofrecerte un trabajo mejor. Tus mejores días serán 01, 02, 07, 09, 12, 17, 19, 21, 23, 29, 30 y 31. Cuídate de infección de la piel o de transmisión sexual, trata de ser más cuidadoso en tu salud. Te busca un familiar para invitarte a una boda.

Cáncer

Para tu signo, el mes siete del año representa el camino hacia la evolución espiritual, tendrás 31 días de logros profesionales y laborales, así que debes estar preparado para las oportunidades que se te presenten. Pese a tu cumpleaños, en este mes tienes alteraciones de tu carácter y cero tolerancia, por eso te recomiendo que tengas paciencia ante todos los problemas. Tus mejores números serán 04 y 17, trata de jugarlos los lunes, que serán tus mejores días del mes. Sigue con tu buena actitud hacia tu futuro. Te llega un amor nuevo del signo de Aries o Géminis que será muy compatible contigo. Los que están en pareja tendrán mucha convivencia y estarán muy unidos. Te busca un amor prohibido en este mes para estar como amantes. Tus mejores días del mes serán 01, 03, 07, 09, 12, 17, 21, 22, 27, 30 y 31.

Leo

En julio alcanzarás constante progreso personal, pues a tu signo lo domina la perfección en cuestión laboral; también sufrirás roces con tus compañeros de trabajo, así que trata de ser prudente con lo que comentes; procura estar tranquilo en estos 31 días y no cometer una imprudencia de la que después te arrepientas. Recibes un premio con los números 02 y 11, trata de jugarlos los miércoles, que serán tus mejores días del mes. En el amor seguirás muy apasionado, vendrán a ti parejas muy compatibles, pero nada de compromiso formal. Los que están casados o en pareja tienen discusiones y pensamientos de ruptura. Ya no busques a ese amor del pasado, es mejor dejarlo atrás. Tus mejores días del mes serán 02, 05, 07, 11, 16, 19, 21, 24, 28 y 31. Cuídate de problemas de pulmones o garganta, deja el cigarro.

Virgo

En este séptimo mes del año pensarás mucho en tu futuro y en asegurar un patrimonio, que julio es tu mes de la suerte en inversiones, sólo trata de ser discreto con tus oportunidades de trabajo para que no te llenes de envidias. Los días 01, 06, 09, 11, 13, 17, 19, 21, 29 y 30 serán de buenas energías alrededor de ti para cambiar de proyectos de vida, recuerda que a tu signo lo domina el dinero y los negocios prósperos. Sigues estable con tu pareja. A los solteros les llega la pareja ideal y será del trabajo. Tu signo es un pilar de su familia y siempre te apoyan en tus decisiones, así que correspóndeles. Eres muy apasionado en lo que emprendes, pero te desanimas rápido, así que trata de darle constancia a tus proyectos y no pidas opinión. Tus números de la suerte serán 03 y 44, juégalos los viernes.

Libra

Inicia tu mes de suerte en cuestiones económicas, en julio te llega un dinero inesperado y te pagan una deuda que creías perdida. Tus números mágicos serán 01 y 66, juégalos los domingos junto con tu signo y te llegará un premio grande. Te dará por comprometerte y hablarás de amor profundo con tu pareja, eso te motivará a elaborar más proyectos. Te pondrán a prueba tus superiores para saber si eres apto para un puesto mejor, así que concéntrate en todo lo que hagas. En este mes también resuelves problemas legales o solucionas cualquier asunto pendiente. Tu temperamento es muy fuerte y a veces haces enojar a personas que te quieren mucho, piensa lo que vas a decir para no lastimar. Los días 01, 03, 04, 07, 09, 11, 14, 18, 19, 27 y 30 serán muy buenos para tu signo. Ahorra para tener un futuro más estable.

Escorpión

Julio es tu mes de cambio de pensamientos y de actitud positiva , tu signo siempre busca sobresalir de todos los que lo rodean y en este mes te llega la oportunidad de un mejor trabajo. Trata de no pelear con tu pareja porque pueden llegar a la separación definitiva, así que trata de controlar tu carácter y no ser tan violento e impulsivo. Eres el más carismático del Zodíaco, por eso siempre estás en los mejores eventos sociales. Te vuelves a enamorar, tu signo siempre quiere una relación estable. Los que tienen pareja hablan de casarse o vivir juntos. Ten cuidado con problemas legales o de impuestos, trata de llevar bien tus cuentas. Tus números de la suerte este mes serán 07 y 88, trata de jugarlos los martes, que serán de suerte para ti. Tus días mágicos son 01, 03, 05, 06, 09, 13, 17, 21, 23, 27, 28 y 30.

Sagitario

El séptimo mes del año para tu signo significa una renovación de pensamiento para ser mejor persona; también es tu mes de suerte porque es cuando tu energía positiva se renueva, sólo ten cuidado de no gastar de más, porque en este mes tendrás un desajuste en tus ingresos. Tus números de la suerte son 05 y 30, trata de jugarlos los viernes. Tu punto débil será el riñón o hígado, así que evita las grasas. Tus días mágicos del mes serán 01, 03, 05, 09, 12, 17, 19, 21, 23, 28, 30 y 31, en los que podrás hacer cualquier cambio laboral que tengas en mente y si tienes una demanda legal se resolverá a tu favor. Ya no busques pretextos para no tener familia, un hijo te cambiará la vida para bien. Los que están solteros seguirán así, sólo conocerán personas afines a su deseo sexual y no a su interés personal.

Capricornio

Llega el mes de abundancia para tu signo, el número siete es de buena suerte para ti y eso hace que las energías de la riqueza estén de tu lado en julio, así que no lo dudes y cámbiate de trabajo por uno mejor, o si estás en planes de poner un negocio te irá bien. Tus números de la suerte en este mes serán 04 y 22, y trata de jugarlos los martes. Tus días mágicos del mes serán 02, 04, 07, 09, 11, 13, 18, 21, 27, 29 y 30. Trata de no sabotearte tú mismo en el trabajo, tu mente siempre busca un obstáculo para no alcanzar el triunfo, así que deja esos pensamientos a un lado. Arreglas un asunto legal o de notario. Tu punto débil será el estrés y las hormonas. En el amor tu signo es poco fiel, pero trata de no buscarte problemas con tu pareja solo por una noche de pasión, trata de controlar tu impulso sexual.

Acuario

Estarás activo en cuestiones de trabajo durante julio, llegó tu momento para hacer un patrimonio y en este séptimo mes las energías positivas te impulsarán para lograrlo. Tus números de la suerte son 09 y 21, trata de jugarlos los viernes. Evita tomar mucho alcohol para que después no tengas problemas de cruda moral. Tus días mágicos serán 01, 03, 05, 09, 12, 18, 21, 23, 28 y 31, en los que podrás arreglar cualquier trámite que tengas pendiente y se resolverá a tu favor. Analizarás seguir o no con tu pareja, tu signo es muy determinante en todo y más en cuestiones amorosas. Los que están solteros seguirán así y con muchos amores apasionados solamente, nada de compromiso firme. Te llega un problema de tu antiguo trabajo, trata de resolverlo de la mejor manera. Tu punto débil es la espalda baja o cintura.

Piscis

Julio será tu mejor mes porque reina el Sol y eso a tu signo le ayuda para crecer, sólo evita presumir tus logros para que no despiertes envidias. En este mes tu signo demostrará de lo que es capaz en cuestiones de trabajo o negocios propios. Te llega un regalo inesperado por parte de un amor nuevo. Tus números de la suerte son 09 y 27, trata de jugarlos los martes. Compras un coche o una casa, pues ya buscas tener un patrimonio para tu futuro. Tu punto débil será el estrés, no dejes de hacer ejercicio. Tus días de suerte serán 02, 04, 09, 12, 17, 19, 21, 22, 28, 30 y 31, las energías positivas estarán de tu lado. En el amor seguirás con tu pareja del signo de Capricornio o Cáncer que será muy compatibles contigo. Cuídate de los fraudes. Los solteros tendrán un mes de muchos amores nuevos y apasionados.