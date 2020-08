Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos para esta semana todo lo que debes saber sobre tu suerte en salud, dinero y amor, además de mandarte un mensaje especial de tu ángel de la guarda.

Aries

Pagos y pendientes económicos te preocuparán esta semana; por más que trabajas sientes que no te rinde el dinero y esto es porque tienes envidias alrededor, por eso te recomiendo que este 11 de agosto prendas una veladora de color rojo y te pongas un listón rojo amarrado con tres nudos en el tobillo derecho y al día siguiente córtalo, eso te ayudará a progresar. Tu ángel de la guarda te dice que escuches tus sentimientos y no pongas una coraza contra el amor, pues no todas las personas son como tus ex parejas y tendrás la ayuda divina que solicites. Ten cuidado con tu salud, estás en el momento de mantenerte sano en todos los sentidos. Tendrás suerte en cuestiones amorosas con los signos de Leo, Capricornio y Piscis, que serán muy compatibles contigo. Tendrás un golpe de suerte con los números 20 y 79.

Tauro

Sentirás nostalgia esta semana y recordarás a personas que ya no están en tu vida, pero son momentos de cerrar círculos y avanzar. Tendrás una sorpresa por parte de un proyecto laboral nuevo. Te llegarán chismes y comentarios que una ex pareja que se casará. Sigue con la dieta y ejercicio a fin de mantenerte sano y con fuerza para tu trabajo. Este 13 de agosto te recomiendo prender una veladora de color blanco y ponerte mucho perfume para que las buenas energías estén alrededor de ti con más fuerza. Los casados tendrán algunas dificultades con su pareja y sienten que ya el amor se acabó; traten de platicar. Tu ángel de la guarda te dice que esta semana te prepares para cambios radicales y que enfrentes las consecuencias de los problemas que se presenten. Tendrás un golpe de suerte con los números 06 y 55.

Géminis

Tendrás suerte esta semana para hacer cambios positivos en tu vida, tu signo está en una época de transformación y eso te ayudará a crecer profesionalmente, sólo trata de quitarte de encima malas amistades y amores que te quieren por interés económico. Debes poner orden a tu vida personal, por eso te recomiendo que este 11 de agosto prendas una veladora de color blanco y te pongas algo de plata para que se intensifique esa buena racha que ya está contigo. Recibes un dinero por parte de un bono o compensación. No discutas con tu pareja, tu signo dramatiza las situaciones. Tu ángel de la guarda te dice que parte de tu misión en la vida tiene que ver con la comunicación, enseñar a los demás y guiar con tu sabiduría a las personas que lo necesitan. Tendrás un golpe de suerte con los números 12 y 50.

Cáncer

Te ofrecerán un nuevo trabajo esta semana. A tu signo lo domina el crecer en lo económico, por eso casi siempre son líderes sociales, grandes negociantes o servidores públicos; aprovecha eso para triunfar. No arruines los buenos momentos con tu pareja por culpa de celos y malos entendidos, tu carácter es muy fuerte y eso afecta tu relación amorosa. Tendrás un golpe de suerte con los números 08 y 32, combínalos con tu fecha de nacimiento. Este 13 de agosto te recomiendo poner una veladora de color amarillo y usar algo de oro para que reine la suerte en tu vida. Tu ángel de la guarda te dice que seas más sensible con tu familia y personas que te quieren. Los que están solteros tendrán amores prohibidos, te ilusionas fácilmente, pero lo peor que puede hacer tu signo es enredarse con personas comprometidas.

Leo

Buenas noticias alrededor de tu vida profesional te llegarán esta semana, te ofrecerán un ascenso y un aumento de sueldo; estás en tu mejor época económica porque es tu cumpleaños, eso intensifica tu energía positiva y para que se mantenga más tiempo te recomiendo que este 11 de agosto enciendas una veladora roja con canela en polvo y que cargues un limón verde en tu bolsa. No te confíes de los abogados, revisa lo que firmes. Te hacen una fiesta sorpresa en el trabajo. Te busca tu padre para pedirte un consejo o ayuda médica. Eres cariñoso y eso hace que tengas en tu vida una pareja estable; tu compatibilidad es con el signo de Aries, Géminis y Piscis. Tu ángel de la guarda te dice que administres mejor tu tiempo y anotes todos tus pendientes. Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 66.

Virgo

Decides terminar con esas amistades y relación amorosa que no te llevan a ningún lado, en estos días date a la tarea de ver realmente quiénes son personas de fiar y si ese amor es sincero. Este 13 de agosto te recomiendo ponerte ropa de color blanco y encender una veladora del mismo color para cortar cualquier brujería y mal de ojo que te hayan hecho. Cuídate de tus compañeros de trabajo y sólo diles lo necesario de tu ámbito laboral. Tu ángel de la guarda te dice que es el momento de crear un proyecto de trabajo más personal, tu creatividad y desempeño en ideas es muy fuerte y en estos días podrás desarrollarlo más. Tendrás un golpe de suerte con los números 05 y 12, agrega tu fecha de nacimiento para personalizar tu suerte. Tu compatibilidad amorosa es con los signos de Cáncer, Piscis y Aries.

Libra

Ordenas tus ideas esta semana y analizas qué quieres para tu futuro, eres uno de los signos más ambiciosos del Zodíaco y siempre buscas ser el mejor en todo lo que realizas. Si ya no te sientes pleno en el trabajo, espera a salirte de allí hasta que tengas otra opción firme, trata de calmar tus impulsos y ve por pasos en la vida. Ten cuidado con lo que comes, sobre todo con los lácteos para evitar una infección estomacal. Es tiempo de que formalices en el amor, no trates de sabotearte en tu relación de pareja y déjate querer; tus signos más compatibles son Capricornio y Géminis. Ten cuidado con los gastos imprevistos, trata de ahorrar. Tus números de la suerte serán 15 y 60. Este 11 de agosto te recomiendo que pongas una veladora blanca y te bañes con flores para que las buenas energías rodeen tu vida.

Escorpión

Ten mucho cuidado esta semana con lo que platiques, serán días llenos de chismes, así que trata de mantenerte al margen de esas situaciones. Tu signo se hace presa de las envidias, por eso te recomiendo que este 13 de agosto enciendas una veladora amarilla y pongas un limón verde en tu bolsa para cortar todo lo negativo. Decides empezar un negocio. Tu punto débil es el estomago. Haces limpieza en tu casa y sacas lo que no utilizas. A los que están solteros les recomiendo que este 13 de agosto consigan tres rosas blancas y tres rosas rojas y las pongan en casa para atraer el amor verdadero. Usa mucho perfume toda la semana para que las buenas energías fluyan a tu alrededor. Un amor del signo de Aries o Acuario se va de tu lado. Ten cuidado con los problemas legales. Tus números de la suerte son 08 y 92.

Sagitario

Vienen cambios positivos para tu vida personal, ten en cuenta que siempre llega lo que uno espera y esta semana será de suerte para tu signo: en el trabajo te darán un asenso de puesto y un bono económico. Un amigo se enamora de ti, pero es mayor que tú, así que trata de poner en orden tus sentimientos. Ya no seas tan intenso con lo opinen los demás, toma las cosas de quien vienen. Te recomiendo que este 11 de agosto te des baños de rosas blancas y enciendas una veladora roja para que las energías positivas se intensifiquen alrededor de ti. A tu signo lo domina el vestirse bien y verse bien, así que trata de gastar tu dinero en eso y no en los vicios. Gozarás de un golpe de suerte con los números 19 y 30. Nota importante: no discutas con tus padres, trata de entender que su deseo es verte feliz.

Capricornio

Tendrás toda la buena actitud esta semana, vienen días de mucho trabajo y juntas con tus jefes para cambios de proyectos; eres pieza clave en tu ámbito laboral, por eso es muy importante tu opinión. Un familiar te visita. Eres muy cariñoso y es una virtud de tu signo, pero a veces tu pareja no te valora, recuerda que si no te sientes bien con tu relación amorosa es mejor darse un tiempo. Ya no seas tan exigente contigo mismo, a veces se vale equivocarse y aprender de los errores. Cuídate de problemas de infección de los pulmones. Tendrás un dinero extra por la venta de un carro. Ya no pelees con tus compañeros de trabajo, tu signo atrae las envidias, así que trata de protegerte este 13 de agosto usando algo de plata y ropa de color rojo para cortar ese mal de ojo. Tus números de la suerte son 21 y 30.

Acuario

Dejarás a un lado los miedos esta semana y enfrentarás todos tus retos, eres el signo con más fuerza espiritual, por eso te recomiendo que este 11 de agosto pidas a tu ángel de la guarda lo que necesitas y prende una veladora verde para que se te cumpla. Ya no seas dramático y no sufras por algo que no ha pasado, aprende a vivir a tu tiempo y a ser feliz. Recordarás a una persona especial en tu vida que ya está con Dios, pero mientras viva en tu corazón estará siempre presenté. Tendrás dudas sobre tu trabajo actual y eso te dejará pensativo. Intenta no meterte tanto en cuestiones de sanación o ciencias ocultas porque después no sabrás cómo cerrar esas energías. Tus números de la suerte son 04 y 33. Un amor del pasado te busca para volver, analizar bien todo lo que propone y, si te convence, inténtenlo.

Piscis

Analizarás esta semana aplicar un cambio radical en tu actitud, evita ser controlador e impulsivo con las personas que te rodean, es el momento de ser más tolerante. Esta semana será determinante para tu proyecto laboral y te harán una propuesta muy buena, sólo evita platicarlo para que no se te sale. Hazte un chequeo médico, enfócate en infecciones o problemas hormonales. Ahorra para tu futuro. Tu ángel de la guarda te dice que una de tus misiones en la vida es ser generoso y siempre ver por la humanidad en y éste es el momento de ponerlo en práctica. Tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 29. Te llegara una sorpresa amorosa que te dará mucha felicidad. Protégete de las envidias, el 13 de agosto te recomiendo que prendas una veladora roja y te pongas mucho perfume para cortar el mal de ojo.

