Mhoni Vidente: los horóscopos de octubre

El décimo mes del 2020 acaba de comenzar y Mhoni Vidente llegó con todas las predicciones para cada signo, además de decirte los números más mágicos para ti.

Aries

El décimo mes del año será de renacimiento para ti en todos los sentidos, tus números mágicos serán 7 y 13. Te llegarán nuevas propuestas de trabajo y proyectos de negocios, sólo analiza bien todo lo que te proponen. Si estás en pareja entiende que el amor no se acaba, sólo se mueve de lugar, y si ya no te sientes tan enamorado, date un tiempo solo y conoce más personas; si buscas pareja te llegará alguien del signo de Leo, Libra o Capricornio. Cuídate de problemas de nervios y de espalda, relájate y sigue con el ejercicio. A veces pasas por situaciones fuertes y de mucho dolor, pero tu signo está hecho para soportar todas las pruebas en la vida. Ten cuidado en el trabajo, enfrentarás conflictos. Tus mejores días serán 02, 05, 07, 09, 13, 17, 19, 21, 28 y 30, en los cuales tendrás mucha energía positiva.

Tauro

Octubre es tu mejor mes, entras en una etapa de metamorfosis y eso te ayuda a renovar toda tu energía, sólo recuerda que te dominan los sentimientos y problemas hormonales, así que trata de controlar tus emociones. Te proponen iniciar un negocio sobre publicidad y de ventas. Los casados tendrán una noticia de embarazo. Liquidas tu tarjeta, ahora empieza a ahorrar para que formes un patrimonio. Tendrás muy buenas noticias en asuntos legales y por fin resolverás tus pendientes de demandas. Estarás en una etapa de quitarte todo lo negativo. Los solteros estarán muy cotizados o buscados por amores nuevos del signo de Escorpión o Piscis. En el trabajo habrá cambios de jefes. Tus números de la suerte este mes serán 05 y 12. Tus mejores días serán 02, 04, 09, 11, 14, 19, 20 y 26, las buenas energías te rodearán.

Géminis

Te llegará este mes una buena noticia que te hará muy feliz y será en cuestiones laborales. En meses de otoño te va mejor, y más porque a tu signo lo dominan las buenas energías, por eso te recomiendo caminar o estar en contacto con la naturaleza para que tu energía se fortalezca. En el amor tendrás dudas con tu pareja, no sabrás si seguir o no, pero debes tomar decisiones y definir qué necesita tu vida amorosa. Los solteros tendrán muchas aventuras con personas del signo de Aries, Sagitario o Acuario. Ya no discutas con tus compañeros de trabajo y quédate al margen para que no te cargues de malas energías. Tus números de la suerte del mes son 02 y 33. Tus mejores días serán 02, 04, 07, 10, 12, 14, 19, 21, 24, 29 y 30, en los que mostrarás toda la buena actitud para recibir buenas energías y tendrás éxito.

Cáncer

Analizarás este mes que lo que te pasa son aprendizajes de vida y valorarás más lo que tienes, así que trata de comprender que todo problema siempre tendrá una solución. Este mes de octubre tendrás sorpresas de negocios y un premio en la lotería con tus números mágicos 01 y 17, y también crecerás en cuestiones económicas, así que empieza a ahorrar para tu futuro. Cuídate de problemas de chismes y no caigas en provocaciones de los demás. En el amor eres muy intenso y siempre quieres controlar todo, pero lo mejor de una pareja es la confianza. Tendrás juntas de trabajo para cambios de estrategia de ventas. Enfrentarás demandas legales, pero todo saldrá de lo mejor. Tus mejores días en este mes serán 02, 09, 10, 11, 18, 19, 20, 23, 29 y 30, vendrán a ti las oportunidades que necesitas para tener éxito.

Leo

Tu signo se rige por lo divino, y en octubre vendrá a ti la oportunidad de un trabajo nuevo o negocio, sólo tienes que ser discreto con tus comentarios y no platiques tus éxitos, pues a tu signo lo persiguen las envidias. Estarás entre dos amores que te mantendrán distraído y sin saber qué hacer, pero debes escuchar tus sentimientos y no el interés económico. Realizas compras para tu casa. Te buscan de un antiguo trabajo para invitarte a participar otra vez en esa compañía, tu signo deja buenas amistades en su centro laboral. Controla tus celos o enojos, la base de toda relación es la confianza. Tus mejores días serán 03, 07, 12, 16, 19, 21, 23, 27 y 28, las energías positivas estarán de tu lado y tendrás dinero extra con los números 03 y 25; combínalos con tu fecha de nacimiento para personalizar tu suerte.

Virgo

Cambiarás tu pensamiento y forma de ser este octubre, podrás controlar tus impulsos para lograr tus objetivos. Tus mejores días serán 02, 09, 11, 15, 19, 21, 23, 27 y 30, en los cuales las energías positivas estarán de tu lado y conseguirás cierres de contratos o trabajos nuevos. En el amor dudas de tu pareja y no sabes si dejarla o seguir, pues tu signo necesita estar seguro de todo lo que lo rodea y si en esta situación no se da, es mejor que te relajes y comiences con personas más compatibles con tu signo como lo son Cáncer o Capricornio. Tus números de la suerte de todo el mes serán 16 y 23. Te harán una cirugía estética que saldrá bien; sigue con la dieta y mantente en forma. Pagas colegiaturas o ya preparas la graduación. Duerme más, recuerda que el día se hizo para trabajar y la noche para dormir.

Libra

Inicia tu mejor mes porque en octubre tu energía positiva se reinventa y te fortalece para empezar un nuevo ciclo en tu vida. Tendrás muchos festejos y regalos sorpresa que te harán sentir muy bien. Te buscará un amor del signo de Aries o Géminis que hablará de formalidad contigo. Cuídate de dolores de espalda o cuello. Este mes tendrás oportunidades de crecimiento en tu profesión o negocios, tomarás decisiones drásticas necesarias para que tu destino cambie para bien y alcances el éxito. Tendrás dos golpes de suerte, uno relacionado con los juegos de azar con los números 06 y 30, y el otro será en cuestiones amorosas, vendrá a ti la persona ideal. Te haces una operación estética o cambias tu forma de alimentarte. Tus mejores días serán 03, 06, 10, 14, 19, 21, 27 y 29, las oportunidades llegarán a ti.

Escorpión

En este mes de octubre tus números mágicos serán 07 y 25, con los que lograrás lo que siempre habías anhelado como un negocio propio o un cambio de trabajo, sólo trata de no ser tan expresivo con tus cosas, porque no todo mundo te quiere bien y sienten envidia hacia a ti. Te encuentras en tu época de ahorrar. Deja de buscar a ese amor que ya no está a tu lado, si no es para ti, mejor busca parejas más compatibles con tu signo como Virgo, Capricornio o Aries. Tus días de suerte serán 03, 09, 11, 17, 19, 21, 25, 29 y 30, las energías positivas estarán de tu lado, sólo trata de vestirte de colores claros. Te piden prestado y será un familiar. A veces tu signo es dramático y toma los problemas muy personales, así que trata de relajarte y deja que todo fluya. Es el momento ideal para que inicies una dieta.

Sagitario

Este mes tu energía se desgastará con problemas que no podrás resolver, se te dificultará todo lo relacionado con cuestiones de trabajo y negocios, así que te recomiendo no sacar ningún crédito. Tramitas tu título o inicias una maestría. Recibes un dinero extra por un bono. Ya no busques ese amor que no es para ti, a veces uno mismo se pone obstáculos para no ser feliz; deja a ese tipo de personas que sólo te hacen daño. Tendrás un golpe de suerte en los juegos de azar y será con los números 04 y 27, trata de jugarlos los viernes o domingos, esos días serán buenos para ti. Arreglas una demanda legal a tu favor. Tu signo siempre busca el amor o pareja ideal, y en este mes se te dará una relación formal con alguien del signo de Aries, Géminis o Leo. Entras a un curso relacionado con los animales o idiomas.

Capricornio

Octubre será de renacimiento para tu signo, tendrás un nuevo comienzo en todo lo que realices y dejarás atrás todo lo negativo que te hacía daño, sobre todo ese amor tóxico que sólo te quería por interés. Tendrás cambios positivos alrededor de ti. Ya no le digas no al amor, tu mejor compatibilidad serán con el signo de Leo o Aries. Te buscará un amor del pasado, pero trata de no volver. Tus mejores días serán 02, 04, 07, 09, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 29 y 31, tendrás mucha suerte. Intenta usar mucho el color blanco, te ayudará a acrecentar tu energía positiva. Tus números de la suerte son 14 y 31, y tus días de abundancia los martes. Tu signo es auténtico, por eso necesita ser independiente. Evita discutir, pues eres muy ofensivo para decir las verdades, contrólate. Te llega un premio grande en la lotería.

Acuario

Tendrás 31 días de auto aprendizaje en todos los sentidos, estás en una etapa de terminar todo lo que comienzas y ser más profesional, así que ordena tus ideas y realiza todo lo que tienes en mente. Extrañas a esa persona especial, pero es mejor dejarla atrás y no ser tan controlador en tus relaciones de pareja. Tus mejores días del mes serán 01, 04, 09, 11, 13, 17, 20, 21, 26, 29 y 30, te llegará la abundancia en lo que realices. Usa el color rojo, te dará fortaleza. Los solteros conocerán a un amor del signo de Capricornio, Virgo o Escorpión que será muy compatible. Tus números de la suerte serán 15 y 20. Sales de viaje por cuestiones de trabajo o negocios. Tu signo es muy realista y crees sólo en lo que puedes comprobar, pero no puedes olvidar tu parte espiritual. Comunícate con tu ángel de la guarda.

Piscis

Octubre será de entrega total a tu vida profesional y laboral, pero te debes cuidar de las envidias o mal de ojo, por eso te recomiendo usar mucho perfume o algo de plata para cortar esa corriente negativa. Te volverás a enamorar, llegará alguien del signo de Aries, Virgo o Libra que será muy compatible contigo y te llenará de felicidad, sólo evita los celos. Recibes una gratificación económica en tu trabajo. Sabrás de un embarazo familiar que te dará mucha felicidad. Si eres mujer te recomiendo que vayas con el médico para hacerte un chequeo de las hormonas y si eres varón chécate de enfermedades de transmisión sexual. Tus mejores días serán 02, 03, 09, 10, 12, 14, 18, 20, 23, 27, 30 y 31, te llegará la felicidad. Tus números de la suerte serán 08 y 90. Necesitas divertirte con tu pareja de la mejor manera.