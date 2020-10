Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos para este fin de semana cuál es la carta del tarot que le tocó a tu signo y como influirá en tu suerte.

Aries

Te salió la carta El Loco en el horóscopo del tarot, para tu signo esto significa el desapego y gratitud ante la vida; es decir, que te encuentras en el momento ideal para soltar lo que no es para ti y comenzar un nuevo ciclo personal; respecto a la gratitud, es tiempo de regresar un poco de lo que te ha dado la vida, por lo que debes ser más generoso con tu familia y con los que te rodean y así tu abundancia se multiplicará. Este fin de semana estarás ocupado con trabajo extra, por lo que deberás administrar bien tu tiempo, y pondrás en orden documentos de gobierno. Tus números de la suerte son 09 y 21, y en particular tendrás tres días de mucha actividad en los que sentirás ganas de verte de lo mejor, sólo cuídate de un amor del pasado que hablará mal de ti y trata de alejarte de esa relación tóxica.

Tauro

En el tarot te salió la carta El Mundo, significa que llegó el momento de tener un nuevo inicio en el aspecto laboral y reinventarte en todas las formas; es decir, volver a estudiar o emprender ese negocio que tanto deseas, y sobre todo darte tiempo para ti, pues tu signo siempre vive para los demás y a veces dejas de lado que tu mundo interior es importante. Durante este fin de semana saldrás de viaje o visitarás a familiares. Arreglas asuntos de pleitos amorosos y decides permanecer un tiempo solo. Vuelves a hacer ejercicio y empiezas una dieta más organizada. Ten cuidado con lo que platicas o aconsejas, recuerda que no todo mundo acepta que les den opiniones, así que guarda tus comentarios en caso de que no te los pidan. Tus números de la suerte son 03 y 21, y tendrás tres días de muy buena actitud.

Géminis

El Juicio es la carta que te salió en el horóscopo del tarot, esto significa que ya debes madurar en tu vida personal y establecer un juicio mental para avanzar en todo lo que te propongas, recuerda que tu signo es muy cambiante de ideas y carácter, por eso casi siempre tienes problemas con los que están a tu alrededor y esta carta te indica que seas más juicioso y razonable, y sobre todo que te enfoques en tu paz interior y no busques problemas donde no los hay. En el trabajo evita los conflictos y chismes. Este fin de semana tendrás muchas actividades familiares y con amigos. Te invitan a emprender un negocio los fines de semana; trata de hacerlo, te ayudará a estar mejor económicamente. Tus números de la suerte son 06 y 77. Para los solteros serán días de amores muy apasionados y llenos de aventuras.

Cáncer

La carta del tarot que te salió es El Sol, significa que eres la inspiración de los que te rodean, por eso debes mantener una buena actitud y ser un líder natural para ayudar a los demás. La carta te augura buena suerte a tu alrededor y que te sentirás realizado con tus logros, pero te aconseja que salgas a caminar en las mañanas con los primeros rayos solares para que las energías cósmicas carguen tu cuerpo de buena actitud; con eso lograrás tener un nuevo despertar de optimismo en todo. Este fin de semana arreglarás tu casa y asuntos de tu papelería personal. A veces a tu signo le da flojera cumplir a tiempo con sus responsabilidades y las dejas para después, pero debes ser más organizado y cumplido. Un amor nuevo te invita a salir. Te proponen vivir fuera de tu país. Tus números de la suerte son 04 y 33.

Leo

Te salió la carta La Estrella en el horóscopo del tarot, significa que tu signo atraviesa por decisiones complicadas y que debes enfrentar para cambiar tu destino. La carta te recomienda no tener miedo, pues la fuerza espiritual estará de tu lado en todo momento para superar cualquier dificultad que se te presente; además, es tu momento para tomar impulso en el ámbito laboral y comenzar ese proyecto que tienes en puerta como un negocio propio. Seguirás con tu pareja muy estable y te buscará un amor del pasado, pero será mejor que cierres ese ciclo y sigas bien en tu presente, ya que son tiempos de madurar. Tendrás un dinero extra con los números 13 y 29, y trata de usar mucho el color blanco para que la abundancia llegue a ti. Este fin de semana dedícalo a resolver todos tus asuntos personales.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salió la carta La Fuerza, significa que tendrás suerte en todos los sentidos. Controlar tu carácter en las situaciones difíciles te ha ayudado a ser mejor persona y avanzar en tu vida. Tu signo es de tierra y por eso alcanzas tus metas paso a paso, y esta carta te dice que te llegará una buena oportunidad laboral, sólo trata de no platicarlo mucho para que la suerte siga de tu lado. Debes ya tener una relación más formal y deja a un lado eso de salir con varios a la vez, a los de tu signo los caracteriza su temperamento sexual y por eso siempre buscan varias parejas, pero es tiempo de tener un compromiso y madurar. Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 02 y 19 y trata de usar el color rojo en todo para atraer la suerte. Ten cuidado con las caídas en la calle.

Libra

La carta As de Oros te salió en el horóscopo del tarot, significa que sigues con tu buena racha en lo económico, y debes tener paciencia, pues pronto te llegará tu recompensa por tanto esfuerzo en todo lo que has realizado, sólo ten cuidado con las envidias y mal de ojo, por eso te recomiendo que cargues algo de plata para cortar todas las energías negativas. También la carta As de Oros te dice que es el momento de empezar ese negocio que tienes en puerta o que cambies de trabajo, ya que te irá de lo mejor, pero además te dice que no descuides tu relación de pareja porque es la base de tu vida. Te invitan a una fiesta en estos días en la que te divertirás mucho. Compras ropa y cambias tu look. Tendrás una sorpresa económica con los números 26 y 33, y trata de usar el color amarillo como protección.

Escorpión

En el horóscopo del tarot te salió la carta La Rueda de la Fortuna, significa que debes darle prioridad a tus planes y no dejarte vencer por cualquier comentario que hagan sobre ti. El elemento de tu signo es el agua y por eso eres muy sentimental, pero al fin llegó tu oportunidad para tener grandes logros personales y laborales; los malos momentos quedaron atrás, debes inyectarle fuerza positiva a tu trabajo y lograrás avanzar. También la carta te indica que el amor estará en tu puerta para ya formalizar, no lo dejes pasar, es tu tiempo de vivir en pareja y ser feliz. Te recomienda volver a estudiar y tomar un curso de publicidad o comunicaciones, eso te ayudará mucho en tu futuro. Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 30 y 99, y trata de usar el color azul fuerte para atraer la suerte a tu vida.

Sagitario

En el horóscopo del tarot te salió El Ermitaño, significa que debes dejar atrás ese mal amor y amistades que sólo vieron interés en ti y no aportaron nada a tu vida; son tiempos de crecer, madurar y componer tu situación personal. Como el elemento de tu signo es el fuego, tardas en madurar y te equivocas constantemente en tus decisiones amorosas. La carta te dice que si tienes un problema legal saldrás victorioso. En el amor vendrá a ti alguien con mucha luz que te llenará de paz y eso lo debes valorar porque tu signo es demasiado sexual y a veces no aprecias realmente los sentimientos. Procura buscar a tu familia, necesitan de ti. Tendrás un golpe de suerte este sábado con los números 06 y 34, y trata de usar los colores verde y amarillo para atraer la suerte. Duerme más, tu cuerpo necesita reponerse.

Capricornio

Te salió La Templanza en el horóscopo del tarot, significa que debes tomar tus problemas con seriedad y no dejar que tu mal carácter arruine tus logros, particularmente en el sentido amoroso, así que la carta te recomienda serenidad mental e incluso pedir perdón. La carta significa también que un cambio en lo laboral vendrá a tu vida en estos días, así que debes estar listo para recibirlo y no involucrarte con personas tóxicas que sólo te afectan. Asimismo, te recomienda darte tiempo para ti o salir de viaje, eso le ayuda a tu signo a renovar energías. En tu casa tendrás conflictos económicos, pero trata de avanzar. Un amor se alejará de tu vida. Mandas a arreglar tu carro para venderlo. Tendrás un golpe de suerte este sábado con los números 30 y 45. Sigue con la dieta y el ejercicio, ya te ves mejor.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió El Enamorado, esto significa que la luz espiritual estará de tu lado en este tiempo, todo lo que emprendas se te dará de la mejor manera, sólo trata de no comentar tus éxitos y logros para que no tengas problemas de envidias. Esta carta te indica que vendrá a tu vida un amor de un signo de fuego que será correspondido y duradero, por lo que sólo debes ser tú mismo y no sabotear la relación amorosa. En cuestiones laborales trata de no discutir con tus superiores para que después no tengas represalias. Pides unos días de vacaciones para salir de viaje con tu pareja. Te llega un regalo inesperado. Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 07 y 15, y trata de usar los colores azul y blanco para que llegue la abundancia a tu vida. Mandas a arreglar tu coche.

Piscis

Te salió la carta El Mago en el horóscopo del tarot, significa que ya no debes alejar tú mismo la suerte y no te sabotees con pensamientos negativos, pues el tarot te indica que estos días serán de abundancia y sorpresas agradables. Esta carta junto con tu signo te recomienda afrontar las situaciones amorosas y que no le tengas miedo al qué dirán, tu signo es muy fuerte y es el tiempo de quedarte con esa persona que te hace feliz; recuerda que tu signo es compatible con Aries, Cáncer y Libra. La carta te augura una oportunidad de negocio que debes aceptar para que tengas más ingresos y logres generar un patrimonio. En juegos de azar te dice que elijas el color rojo y los números 06 y 53. Empezarás una nueva etapa en todos los sentidos y debes aprender a ser más positivo ante los cambios. Renuevas tu coche.