Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Mhoni Vidente llegó con sus horóscopos para decirte todo lo que los astros te auguran para estos tres días, el último fin de semana de octubre.

¿Necesitas un colchón nuevo? te decimos lo que tienes que tomar en cuenta

Conoce uno de los métodos más sanos e innovadores para congelar alimentos

Camry 2020 ofrece tecnología, deportividad y desempeño

Aries

Foto: Pixabay

Pasarás tiempo con tus seres queridos este fin de semana compartiendo buenos momentos, tu signo es el pilar de tu casa y eso te hace muy responsable con tus allegados. Este 23 de octubre tendrás planes de progresar en lo económico y preparas un negocio que te dejará más ingresos. En tu trabajo tendrás una auditoría y revisión laboral, cumple con las obligaciones de tu puesto. Cuida cómo te alimentas y más con la sal y el alcohol, trata de consumir menos porque te causará problemas de salud. A veces piensas que cierta persona es la indicada para formar un hogar, pero las cosas no resultan como quieres, así que deja de idealizar al amor y busca realmente quién sea una buena pareja para ti. Recibes un dinero extra y pagas tus deudas. Gozas de un golpe de suerte el 25 de octubre con los números 00, 18 y 32.

Tauro

Foto: Pixabay

Mostrarás mucha prisa para sacar todos tus pendientes laborales o escolares este fin de semana, para ti lo más importante es quedar bien con tus obligaciones y no descuidarlas. Ten cuidado con las pérdidas de dinero y trata de no invertir en negocios poco confiables y siempre analiza bien lo que firmes. Te invitan a salir de viaje en noviembre. Con ese amor que ya no está contigo trata de dialogar y quedar en paz; si ya no quieres volver es tu decisión, pero lo mejor es que no cargues energías ajenas. Arreglas tu armario y sacas lo que no utilizas para renovar energías. Tramitas un crédito. Te buscan tus amigos el domingo para jugar futbol o practicar algún deporte. Obtienes un dinero extra el 23 de octubre con los números 05, 21 y 44; combínalos con tu fecha de nacimiento para personalizar tu suerte.

Géminis

Foto: Pixabay

Te ofrecen este 23 de octubre participar en un negocio o una inversión muy complicada, pero recuerda que no todo lo que brilla es oro, estudia bien lo que vas a hacer con tu dinero y trata de ahorrar para un futuro estable. Cuídate de dolores de rodilla y huesos, el cambio de tiempo te hace sentir mal. Te busca un familiar para invitarte a una fiesta este fin de semana. Sigue con la dieta, recuerda que como te ven te tratan; come más sano y no tomes pastillas para adelgazar, eso te causará daño y altera tu carácter. Sigues con tu pareja actual, pero tu pensamiento está en otra persona; a veces uno está en una relación ya no por amor sino por compromiso, toma una decisión y prioriza tu felicidad. Tendrás un golpe de suerte el 25 de octubre con los números 09, 13 y 14. Este fin de semana te reinventas en todo.

Cáncer

Foto: Pixabay

Este viernes ayunas y tomas mucha agua para limpiar todas esas malas energías que cargaste esta semana, tu signo es muy sensible a todo lo que pasa alrededor y por eso a veces te sientes cansado, pero con esa receta limpiarás todo lo negativo que te rodea. Te buscan de un trabajo nuevo y será en administración o recursos humanos. Evita platicar tus planes para que se logren. Cuídate de dolores de estómago y come más saludable. Te busca una ex pareja para volver, tu signo siempre deja huella en el amor, por eso regresan contigo, pero trata de ya avanzar, cierra ese círculo y conoce a personas más afines a ti. Te invitan a una fiesta este sábado y te compras ropa para el evento. Ya no pelees con tus hermanos y familia, ellos siempre querrán lo mejor para ti. Tus números de la suerte son 27, 31 y 88.

Leo

Foto: Pixabay

Te cortas el cabello este viernes para renovar tus energías positivas e incrementar tu fortaleza, tu signo es sinónimo de vitalidad y con eso mantendrás la energía positiva a tu lado. Tramitas un crédito bancario, sólo revisa bien los términos. Trata de no pensar tanto tus proyectos y enfócate en llevarlos a cabo, te hallas en tu época de mejorar tu economía y asegurar un patrimonio para tu futuro. Ya no pelees con tu pareja, deja a un lado la desconfianza y trata de ya no salir con más amores para que no te dé sentimiento de culpa; es decir, no seas infiel. Prepárate para la próxima semana porque te viene mucho trabajo y una revisión de tus jefes. Cuídate de dolores de pie y talón, ve con un médico para que te revise bien. Te regalan una mascota. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 21 y 98.

Virgo

Foto: Pixabay

Acudirás a muchas fiestas y eventos familiares este fin de semana, tu signo se caracteriza por ser muy sociable y siempre solicitado, y eres muy carismático. Este 23 de octubre ten cuidado con lo que firmas, sobre todo en asuntos legales y trata de asesorarte a detalle. Te busca un amigo para invitarte a un negocio y será de publicidad o venta de ropa; acéptalo, recuerda que eres muy bueno para las ventas y administración. En el amor estarás muy estable, sólo no dejes que los pleitos de pareja crezcan. Cuídate de dolores de cabeza, es tu punto débil; mejor sigue con el ejercicio. Este domingo tu vida se llenará de buenas noticias y sorpresas que te harán sentir de lo mejor. Deja a un lado la flojera y vuelve a estudiar, recuerda que vale más el que sabe más. Tus números de la suerte son 26, 31 y 99.

Libra

Foto: Pixabay

Renuevas tus energías este viernes y te quitas esos pensamientos de venganza y coraje que guardas en tu corazón, tu signo es muy rencoroso y por eso te recomiendo que este viernes tomes mucha agua para que limpies tu cuerpo y espíritu por dentro y por fuera, y con eso te sentirás mejor. Realiza tu trabajo con calma para que lo hagas con la mayor calidad, recuerda que tu signo es un buen administrador y eso te ayuda a destacar en el ámbito laboral. Te llega un dinero extra por un bono o venta de un carro, trata de guardarlo. Te invitan a salir a un día de campo o visitas a tu familia. En el amor seguirás de lo mejor conviviendo con tu pareja y muy estable. Los libra que están solteros conocerán a un amor muy fugaz y apasionado en estos días. Te regalan una mascota. Tus números de la suerte son 27, 31 y 88.

Escorpión

Foto: Pixabay

Para ti este fin de semana será de muchos regalos que no esperabas, pues decides festejarte este mismo viernes y reunirte con tus amigos y familia, sólo trata de no juntar a amores del pasado y así evitarás tener un mal rato. También este viernes tendrás mucho trabajo y acudirás a juntas con tus jefes para reacomodar al personal de tu empresa; muestra tu mejor actitud para resolver los retos. Estás en tu mejor época y es el momento ideal para que realices cambios positivos en tu vida como mudarte de casa, cambiar tu carro, tramitar algún crédito o invertir en un negocio, y verás que te irá de lo mejor. Decides ponerte a dieta y empezar un cambio positivo en tu vida. Cuídate de dolores de muela y trata de visitar al dentista. Tendrás un golpe de suerte este 25 de octubre con los números 03, 17 y 37.

Sagitario

Foto: Pixabay

Gozarás de buena suerte este fin de semana en todos los sentidos, podrás hacer cualquier trámite y te saldrá de lo mejor, pues tu signo está en una época de crecimiento personal. Te invitan a salir de viaje y visitar a unos familiares para finales de mes, y eso te hará sentir bien. Arreglas tu casa y cambias algunos muebles. Te invitan a participar en un negocio de venta de zapatos y ropa. Eres el artístico y carismático del Zodíaco y destacas como el centro de atención, por eso te recomiendo ponerte a dieta y vestirte de la mejor manera para que te vean siempre bien. Te busca un amor del signo de Aries y Géminis que será muy compatible contigo. Trata de no comparar artículos innecesarios y ahorra. Eres bueno para iniciar negocios y llevarlos al éxito. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 22 y 81.

Capricornio

Foto: Pixabay

Tomarás este viernes la mejor decisión para ser alguien en la vida, tu signo siempre busca el progreso personal , pero a veces tu carácter tan explosivo hace que te sabotees a ti mismo, por eso te recomiendo que tengas prudencia en todo lo que digas y hagas. Te buscan tus amigos para invitarte a salir este sábado. Cambias unos muebles de tu casa y realizas ajustes para vivir mejor. Te buscan tus abuelitos y familiares para invitarte a una fiesta. Cuida lo que comes, sobre todo en la calle; tu punto débil es tu intestino y la gastritis. Conocerás a personas muy compatibles con tu signo, pero toma en cuenta que no hay prisa de estar en pareja, así que intenta seleccionar la mejor opción. Tendrás un golpe de suerte con los números 07, 31 y 44. Un amor del signo de Aries o Libra te hablará de compromiso.

Acuario

Foto: Pixabay

Analizarás todos tus pendientes este fin de semana para cumplirlos antes de que termine este año, tu signo siempre trata de cumplir sus objetivos y estos días serán ideales para saber qué te falta por hacer y tratar de conseguirlo para que te sientas realizado; tu signo es terco en sus ideas y eso te vuelve perseverante. Te busca un amigo del signo de Tauro o Aries para invitarte a un negocio. Cambias tu seguro de auto. Recibes una sorpresa económica por parte de un bono u horas extra de tu trabajo. Cuídate de dolores de espalda o cuello, recuerda que debes hacer ejercicio para liberar el estrés. Mandas a arreglar tu carro y le cambias una llanta. Realizas pagos de impuestos y de tu casa. Ya no busques a ese amor que se fue, recuerda que si es tuyo, volverá. Tus números de la fortuna son 26, 31 y 99.

Piscis

Foto: Pixabay

Reflexionarás este fin de semana sobre hacer cambios en tu vida personal, es tu tiempo de madurar y formar un patrimonio para tu futuro, así que te recomiendo poner un negocio y trabajar los fines de semana para que tengas más ingresos y consigas una vida económica estable. Te busca un familiar para invitarte a una fiesta. Mandas a hacer el mantenimiento de tu carro. Ten cuidado con problemas de piel, no te asolees demasiado, que tu punto débil de salud es la piel y los pies. Con tu pareja seguirás estable y hablan de formalizar. Ya no te niegues la oportunidad de crecer, como tu signo es de agua a veces te desanimas muy rápido, pero saca de tu interior la fuerza para destacar en lo profesional. Compras ropa para cambiar tu look. Tendrás un golpe de suerte el 25 de octubre con los números 03, 18 y 22.