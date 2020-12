Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos de esta semana todo lo que te depara para esta fiestas navideñas y los mejores ritos para que la suerte te acompañe.

Aries

Entenderás esta semana que la paz y el amor llegó a tu vida, no sabotees tu felicidad, tu signo es complicado en el amor, pero relájate y disfruta estos días navideños. Organízate bien para la cena de Navidad y que no te falte ningún invitado, pero establece las medidas de seguridad contra el coronavirus; cuídate del frío, tu punto débil son la garganta y los pulmones. Liquidas tus deudas. No te sientas mal si alguien especial no te hace ningún regalo, no todos son tan detallistas como tú. Tendrás un golpe de suerte el 24 de diciembre con los números 08 y 31, incluye tu fecha de nacimiento para personalizar tu suerte. Este 21 de diciembre prende una veladora de color blanco y pídele a tu ángel de la guarda lo que deseas. Te enamorarás de alguien del signo de Capricornio o Acuario que será tu pareja ideal.

Tauro

Tendrás mucha prisa esta semana por sacar todos los pendientes de la oficina; necesitas descansar, así que estos días navideños intenta disfrutar de tu familia y olvídate un poco de tu tensión laboral. Sales de viaje y visitas a unos familiares, recuerda que debes organizarte para comprar tus regalos navideños; trata de no gastar demasiado y hacer las compras indicadas. El 24 de diciembre será para ti un día de perdón y de estar en paz contigo y las personas que que te rodean; si tienes algún rencor, olvídalo y disfruta de la cena de Navidad. Te llega un dinero extra por lotería con los números 03 y 21, y usa mucho perfume para intensificar tu suerte. Cuídate de problemas con el alcohol y exceso de comida, y controla tus reacciones en las fiestas decembrinas; guarda energías para la fiesta de Año Nuevo.

Géminis

Recordarás esta semana a las personas que ya no están contigo, pero ten en cuenta que una persona muere cuando uno los olvida y mientras tú la tengas en tu memoria y corazón, seguirá viviendo, así que esta Navidad bríndale con cariño una copa y comida a esa persona especial. Cuídate de problemas de garganta y resfriado, y protégete en este tiempo de frío. En cuestiones de regalos, te llegará una sorpresa inesperada que te hará sentir de lo mejor. En la fiesta navideña enfrentarás un problema familiar e incluso pleito; controla todo y no dejes crecer la situación. Le das un regalo a tu pareja y le pides matrimonio. Tendrás un golpe de suerte con los números 04 y 55, juégalos el 24 de diciembre. Ten cuidado con la pirotecnia, no te vayas a accidentar. Compras ropa para estrenar en este día tan especial.

Cáncer

Ésta será una semana muy especial para ti, sentirás que por fin llegó a tu vida la persona indicada para ser feliz, y tendrán mucha convivencia. Recibes un regalo que no esperabas por parte de alguien de tu trabajo. Cuídate de los comentarios entre la familia, es mejor no opinar y disfrutar de la cena navideña. Haces preparativos para una pequeña reunión, compras una piñata y haces una posada con tu familia que saldrá de lo mejor. Cuídate de los robos y pérdidas, ten precaución en las calles. Gozarás de un golpe de suerte el 24 de diciembre con los números 09 y 31, agrégales tu fecha de nacimiento para personalizar tu suerte. Si no puedes estar con tu familia en esta Navidad, no te sientas triste, piensa que tu espíritu estará con ellos y prende una vela de color blanca para hallar la paz en tu corazón.

Leo

Estarás con alguien muy especial esta semana en una posada, tu signo es muy cariñoso y siempre necesita de una pareja para sentirse bien, pero no es bueno jugar con los sentimientos de los demás, así que trata de tener un solo amor. Te convocan a una junta de última hora en tu trabajo para revisar las ventas o administración. Compras ropa y zapatos para estrenar este 24 de diciembre, a tu signo le gusta llamar la atención, así que compra prendas de colores dorados y rojos. Te busca un amigo del pasado para pedirte perdón, acepta esa disculpa que ayudará a sanar tu corazón. Limita tu consumo de alcohol, contrólate para evitar malos momentos. Tendrás un golpe de suerte el 24 de diciembre con los números 03 y 27; piensa puras cosas positivas para que todo te salga de lo mejor. Disfruta la reunión navideña.

Virgo

Te sentirás muy feliz esta semana, por fin estás en los días que más te gustan, los navideños. Tu signo siempre busca un motivo para reunir a la familia y esta ocasión es muy especial para ti porque te toca organizar la posada navideña. Haces compras de última hora para entregar unos regalos. Cuídate de dolores de piernas y huesos, evita el estrés durante las fiestas. También es el momento ideal para que le propongas a esa persona que amas vivir juntos y casarse. Te invitan a salir de viaje la próxima semana. Ten cuidado con los pleitos callejeros, procura no tomar mucho alcohol para que puedas prevenir esa situación. Recibes un regalo inesperado que te gustará mucho. Tendrás un golpe de suerte el 24 de diciembre con los números 04 y 32, agrégales tu fecha de nacimiento para personalizar tu suerte.

Libra

En estos días navideños a tu signo le fascina preparar la cena e invitar a la familia para convivir debido a que eres el mejor anfitrión, y más porque disfrutas el ambiente de la temporada. Sales de viaje a visitar a unos familiares. Compras de última hora unos regalos que te hacían falta, pero procura no gastar mucho, sólo lo necesario. Cambias tu look esta Navidad y luces de lo mejor. Te llega un regalo por parte de un amor del pasado que te gustará mucho. Cuídate de problemas de resfriado o trata de no tomar mucho alcohol. Eres el más carismático del Zodíaco y por eso siempre tienes a tu lado a personas que te quieren. Este 24 de diciembre prende una veladora de color blanco para recordar a las personas que ya no están celebrando contigo y pide la paz en tu corazón. Tus números de la suerte son 07 y 66.

Escorpión

Recibirás muchas sorpresas agradables esta semana: regresa un amor del pasado o tendrás noticias de alguien muy especial en tu vida. A tu signo siempre le va muy bien en los días navideños y más porque tu energía se expande con fuerza, por eso te recomiendo que este 24 de diciembre prendas una veladora de color blanco y le pidas a Dios que llene tu vida de paz y amor. Ten cuidado con los gastos excesivos, trata de no comprar lo que no necesitas. Te invitan a salir de viaje. Eres muy bueno para organizar las cenas navideñas y este 24 no será la excepción, pues prepararás una rica comida para convivir con tus seres queridos. No te sientas triste si alguien no te da de regalo lo que deseas, lo más importante es el cariño con el que esa persona te brinda sus obsequios. Tus números de la suerte son 01 y 29.

Sagitario

Sacarás de última hora mucho trabajo atrasado esta semana y te pondrás al día en tus obligaciones, ten presente que ya te vas de vacaciones y necesitas dejar bien organizado todo en tu trabajo o escuela. Te invitan a una posada esta semana en la que te divertirás, sólo cuídate. Piensas en tu futuro y planeas emprender un negocio, recuerda que en 2021 tu signo estará con la suerte de emprender algo propio y tendrás mucho éxito. Ten cuidado con el consumo de alcohol y los vicios en estas fiestas, y más porque tu signo no tiene autocontrol, convive lo más sanamente posible. Recibes un dinero extra por una deuda del pasado. Te visitan unos familiares de imprevisto. Este 24 de diciembre será de suerte para tu signo con los números 13 y 44, trata de agregarles tu día de nacimiento para personalizar tu suerte.

Capricornio

Comprarás estos días los últimos regalos navideños, tu signo siempre quiere quedar bien con todos y por eso destaca como el más generoso del Zodíaco. Esta semana ten cuidado con problemas de garganta e infección, consulta a tu médico. Te llega un dinero inesperado o te hacen un obsequio que te gustará mucho. Ten paciencia con tu pareja, recuerda que en estos días todos estamos más sentimentales, así que trata de comprender y estar en paz. Te haces un cambio de look y compras ropa para la cena de Navidad. Te busca un amor del pasado para volver, pero mejor cierra ese círculo y comienza de nuevo en otra parte. Tendrás un golpe de suerte con los números 05 y 30. Te llega un bono de compensación por tu trabajo. Ten cuidado con el consumo de alcohol y trata de no tomar demasiado para que no pierdas el control.

Acuario

Analizarás durante esta semana lo que debes hacer para estar en paz con todos los que te rodean y deja ya a un lado los rencores, tu signo es muy sentido y guarda por mucho tiempo lo que le hacen, pero estamos en los días del perdón, así que relájate y pásala de lo mejor estos días navideños en compañía de tus seres queridos. Te llega un regalo inesperado por parte un amor. Haces una posada con piñata para juntar a tus familiares, sólo trata de no tomar mucho alcohol y contrólate en la reunión. Un amor del pasado te busca para volver. Tendrás un golpe de suerte el 24 de diciembre con los números 14 y 32, y trata de agregarles tu fecha de nacimiento para personalizar tu suerte. Decides cambiar tu carro, sientes que es tiempo de progresar. Este 21 de diciembre recibes una sorpresa que te dará mucho gusto.

Piscis

Te sentirás esta semana de lo más relajado y contento con tus familiares, a tu signo le gusta ser el mejor anfitrión en cuestiones de posadas y cena navideña, y eso te hace sentir de lo mejor, pero trata de no opinar respecto a los problemas de divorcio o pleitos familiares, esos temas déjalos para otra ocasión y mejor preserva el espíritu de la unión. Recibes un regalo inesperado por parte de un amor nuevo. Haces compras de última hora para la cena de Navidad. Ten cuidado con problemas de garganta o pulmones, intenta dejar el cigarro. El amor es tu punto débil y tu pareja es la persona ideal, sólo trata de no darle tanta importancia a los problemas y pasen una Navidad en armonía. Tus números de la suerte son 08, 09 y 70, y ganas un premio en un sorteo grande. Cambias tu look y compras ropa para estrenar.

