Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos todo lo que te espera en este fin de semana y algunas predicciones de lo que se avecina para tu signo en 2021.

Aries

Fin de semana de decisiones muy importantes para crecer económicamente y lograr este año la prosperidad por la que tanto has trabajado. Te va a llegar la invitación participar en un negocios, te recomiendo aceptarlo. Para los que tienen pareja van a ser días de mucha estabilidad. Para los Aries que están solteros va a venir un amor muy compatible. Paga tus deudas y trata de ya no gastar de más para tener una economía más sana este 2021. No tengas miedo al "qué dirán", atrévete a ser autentico en todo lo que realices. El inicio de año es ideal para los Aries para iniciar una vida más sana y ejercicio, así que no dudes en darle ese giro a tu vida. Cuidado con problemas de infección de garganta. Te viene un golpe de suerte con los números 07 y 66. Usa mucho el color azul fuerte para atraer buenas vibras.

Tauro

Tres días de cambios muy fuertes en tu vida personal, recuerda que va a ser un año de transformación para tu signo, así que debes estar atento a todas las energías que se van a estar moviendo a tu alrededor. Tu signo es muy valiente y no se arrepiente de sus decisiones, pero en estos momentos no dudes en pedir consejos y pensar dos veces antes de avanzar en situaciones muy importantes. No trates de aparentar cosas que no eres, este año es ideal para que explotes al máximo tu personalidad, verás que todo mundo se cautivará contigo. En cuestiones de salud debes cuidarte de alergias. Te viene un golpe de suerte el 9 de enero con los números 03 y 29. Usa más el color azul claro. Debes controlar tu mal carácter y no cargarte con energías que no son tuyas. Que no te de flojera regresar al gimnasio y la dieta.

Géminis

2021 va a ser tu año en cuestiones laborales, así que trata de seguir carismático y fortaleciendo tus relaciones públicas. También te recomiendo tomar cursos de idiomas para que se te abran más puertas y te lleguen más propuestas. Tienes que aprender a ser más paciente con tu pareja y no caer en celos infundados. Te viene un golpe de suerte el 8 de enero con los números 03, 21 y 80. Usa más el color rojo para atraer más abundancia. Al ser el gemelo del zodiaco tienes ideas que cambian constantemente, así que debes tratar de ser más estable en tus planes para que se materialicen y tengan éxito. Se te presentará la oportunidad de salir de viaje por cuestiones de trabajo, pero puedes aprovecharlas para relajarte. Trata de no decir mentiras, tu signo siempre quiere impresionar a los demás, pero no lo necesita

Cáncer

Realizas pagos de deudas atrasadas, trata de ponerte al corriente para que puedas empezar el año ahorrando para lograr tus metas de viajar y hacerte de un patrimonio. Se avecinan cambios importante en tu vida laboral con un aumento de sueldo o un ascenso. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 28 y 77. Tendrás días de mucha pasión a tu alrededor y saldrás con personas muy afines, pero con las que no habrá compromiso, así que disfruta el momento. Eres una persona muy vanidosa que siempre quiere llamar la atención a donde va, pero debes recordar también enfocarte en tu salud y comenzar a hacer ejercicio. Recuerda que tu lado negativo es la falta de disciplina, así que trata de combatir eso y lograr tus objetivos este año con inteligencia, perseverancia y entusiasmo, verás que pronto logras el éxito.

Leo

Este fin de semana te entrará prisa por resolver las situaciones que te dejaron el año pasado, solo trata de no presionarte demasiado y planificar mejor tus objetivos para que todo salga de lo mejor. Lo mejor que puedes hacer en estos días es comenzar a ahorrar para que 2021 sea un año más estable económicamente. Eres idealista, triunfador y completamente líder, por eso te recomiendo que te capacites con cursos para abrirte las puertas de éxito. Llega a tu vida un amor prohibido lleno de pasión, pero debes mantener los pies en la tierra para no emocionarte de más. Te viene un golpe de suerte con los números 01 y 29. Usa más el color blanco para atraer abundancia. Recuerda que la vida se trata de experimentar emociones y crear nuevas formas de disfrutar, así que no te detengas y empieza a vivir intensamente.

Virgo

Debes decretar en este fin de semana que el 2021 va a ser de triunfos en todos los sentidos, empezando por las nuevas oportunidades laborales que se avecinan en tu vida. No postergues más el inicio de una vida saludable y acude con un médico para fijar una dieta y ejercicios. Aprovechas las ofertas para hacer compras que tenías pendientes, solo recuerda no gastar en cosas que no necesitas. Un amor prohibido te va a estar buscando en estos días, así que diviértete, pero recuerda que no hay futuro en esa relación. Al ser un signo de tierra estarás regido todo el año por el número 6, así que tienes que estar al pendiente de tu entorno para no dejar pasar las oportunidades que se te presenten. Te viene un golpe de suerte el día 10 de enero con los números 07 y 64. Usa mucho el color naranja para la abundancia.

Libra

Este viernes aprovechas para poner en orden todos tus papeles importantes para que en el año los tengas siempre a la mano, pues te van a llegar oportunidades importantes de crecimiento laboral y necesitas estar preparado. Tus números mágicos van a ser el 03 y 29. Trata de pintar tu cuarto o mover los muebles de lugar para que las energías positivas fluyan con más facilidad en tu casa. Cuidado con problemas de ansiedad, trata de consultar a un especialista para que este 2021 estés más tranquilo contigo mismo. Como pareja es muy difícil que demuestres tus sentimientos, pero debes tratar de ser más afectivo para que relación tenga éxito. Recuerda que eres difícil de domar y eso te trae algunos problemas con tus jefe, así que trata de controlar tu temperamento para que tus jefes solo vean tus mérito laborales.

Escorpión

Habrá energías cruzadas en tu vida este fin de semana, así que trata de no caer en provocaciones de enojo con tus compañeros de trabajo y resolver los problemas que se te presenten sin alterarte. Tu signo es muy vanidoso y este año estará lleno de eventos importantes a los que debes asistir, así que este es el momento ideal para lograr los objetivos que tienes para llevar una vida sana de dieta y ejercicio. Tendrás un golpe de suerte con los números 09 y 88. Usa más los colores azul y blanco en tu ropa para atraer energías positivas. Serán días de mucha pasión con tu pareja. Para los solteros va a llegar un amor del signo de fuego que va a ser muy compatible. Se fuerte contra las tentaciones de los vicios como el alcohol, recuerda que puedes ir a fiesta y divertirte sin necesidad de excederte.

Sagitario

Eres un signo muy perseverante y este fin de semana te pones varias metas a lograr para 2021. Si no estás bien con tu pareja es mejor alejarte y empezar a buscar una persona más estable que te ayude a cumplir esos propósitos que tienes en mente. Te llega la propuesta de cambio de trabajo con mejores condiciones que no podrás rechazar. Paga tus deudas este fin de semana para comenzar a ahorrar y que puedas cumplir tu sueño de viajar. Te viene un golpe de suerte este 9 de enero con los números 00 y 18. Trata de usar mucho el color azul para estimular más la abundancia y que nada te falte. Recuerda que tu signo es muy dramático y depresivo, por eso te recomiendo llevar una vida más sana de ejercicio, yoga y buena alimentación para que ademas de verte de los mejor, estés más estable en tus emociones.

Capricornio

Por la cercanía con tu cumpleaños, este fin de semana las energías positivas se multiplican. Por eso te recomiendo hacer el ritual de la abundancia que consiste en prender una vela roja y pedir a tu ángel guardián lo que tanto deseas. Tu signo es de carácter muy explosivo y eso afecta mucho tu vida amorosa y familiar, así que empieza a controlarte para no decir cosas de las que luego te puedes arrepentir. Va a llegar a tu vida alguien del signo Aries o Libra que será ideal para una relación amorosa, solo recuerda que no puedes forzar nada y es mejor que las cosas fluyan solas. Tendrás un golpe de suerte con los números 04 y 39. Usa más el color rojo. Recibes una propuesta muy atractiva de trabajo, no lo dudes y acepta. Es momento ideal de analizar tus puntos débiles de personalidad para cambiar y crecer.

Acuario

Viernes de muchas sorpresas, como la propuesta de un nuevo trabajo mejor pagado y que te hará muy feliz. Tu signo tiene como elemento el aire, eso te ayuda a ser muy constante y disciplinado en todo lo que te propones, por lo que este 2021 todo estará de tu lado para que alcances tus metas. En cuestiones amorosas, este año habrá dos personas muy importantes en tu vida, así que tendrás que seguir a tu corazón para tomar la decisión correcta. Te viene un golpe de suerte el día 9 de enero con los números 13, 15 y 20. Usa más los colores azul y rojo para atraer más la abundancia. En cuestiones de salud debes de cuidarte de tus puntos débiles que son la espalda y huesos. Sigues con tu régimen de ejercicio y piensas en prepararte para un maratón o entrar a un equipo de algún deporte para mantenerte activo.

Piscis

Fin de semana de suerte en tu trabajo y proyectos nuevos, recuerda que eres un líder natural y tu elemento es el agua, por lo que todo relacionado a tu vida laboral siempre se te facilitará. Estás empezando un relación amorosa, así que debes de recordar llevar las cosas con calma y sin celos infundados para que todo salga de lo mejor. Tendrás un golpe de suerte con los números 02 y 89. Trata de usar más el color blanco que eso te va a ayudar a tener más abundancia. Ve con un medico para que te haga un revisión general y puedas estar tranquilo. Recuerda que tu energía es tan fuerte que siempre se hace notar, por eso es importante que te mantengas en forma y seguir con tu ejercicio. No caigas presa de personas que solo te quieren utilizar, recuerda que tu tiempo vale y tú le pones el precio a tu trabajo.

