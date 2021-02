Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Mhoni Vidente llegó a Publimetro con sus horóscopos para decirte qué planeta dominará a tu signo y como afectará tu suerte en cuestión de salud, dinero y amor.

Aries

Marte va a estar dominado a tu signo en estos días, así que vas a atravesar por una etapa de renacimiento en lo laboral y te va a llegar una propuesta de trabajo. Esto no solo te ayudará a crecer económicamente, sino también en lo personal, pues te va a traer retos muy importantes. Marte tambiñen rige todo lo relacionado a nuevas aventuras, así que se vienen oportunidades para viajar y crecer en lo intelectual. Tendrás un golpe de suerte el martes con el número 7, te recomiendo usar el color amarillo para que se multiplique la fortuna. Evita inmiscuirte en la vida de los demás en el trabajo para que no haya malentendidos. Te pones al corriente con una deuda y comienzas a ahorrar. Un amor del signo de Capricornio o Acuario volverá para quedarse. Si te sometes a una cirugía, todo saldrá bien.

Tauro

Tu signo va a estar dominado por el planeta Venus con tendencia a la Luna, que significa que el amor verdadero llegará a tu vida. Será una semana de estar analizando que quieres para tu futuro y poner todo el empeño posible para alcanzar tus metas. Esta semana te llega la invitación a salir de viaje por cuestiones de nuevos proyectos, no lo dudes y hazlo. Te viene un premio en los juegos de azar con el número 6, usa mucho perfume para cortar lo negativo. Para los que tienen pareja, es momento de avanzar en la relación y formalizar el compromiso. Los solteros tendrán días de mucha reflexión. El vienes será de mucha suerte, así que prende una vela blanca y pide lo que tanto deseas, verás que será cumplido muy pronto. Se resuelve una situación legal que atravesabas. Tu color de la abundancia es el amarillo.

Géminis

Tu planeta esta semana es Mercurio con tenencia en Urano, sin duda junto con tu signo va a ser una explosión de ideas nuevas y mucha fuerza en tu interior para alcanzar lo que tanto deseas. Tu signo es muy indeciso y cambiante de pensamiento, por lo que muchas veces eres tú mismo quien sabotea el éxito, por eso te recomiendo salir a caminar por las mañanas para llenarte de energía, alejar lo negativo y disipar cualquier duda. Vas a tener una semana de muchas sorpresas agradables y un golpe de suerte con el número 3. Tu mejor día de la semana será el miércoles. Trata de no pelear con tu pareja, recuerda que no puedes controlar todo, así que date espacio y disfruta tu relación. Sales de viaje por cuestión de proyectos nuevos. Cambias de look y cambias tu guardarropa para renovar energías a tu alrededor.

Cáncer

Esta semana te va a regir la Luna con tendencia a Júpiter, lo que augura algunos días de suerte en todo lo que realices en cuestión de negocios. Tu signo siempre está buscando a un amor compatible, pero debes dejar de negar tanto tus sentimientos y dejarte querer. Habrá juntas en tu trabajo por cuestión de cambios de puestos o reajuste de personal. Es el mejor momento para comenzar a estudiar idiomas, eso te abrirá muchas puertas en tu ámbito profesional. Algo de lo que caracteriza más a los Cáncer es su forma de ver la vida con mucho positivismo, por eso siempre dan el mejor consejo cuando se lo piden. Semana de mucha comunicación con tu familia y seres queridos. Vas a tener un golpe de suerte en la lotería con el número 9. Tu color de la abundancia es el azul y tu día de prosperidad el lunes.

Leo

El Sol es el astro que te regirá esta semana, lo que te indica que es el momento de quitarte obstáculos y frenos que tú mismo te pones para alcanzar el éxito. Es el momento de tomar acciones para llegar al triunfo en todo lo que te propongas. Este domingo prende una vela roja y pide a tu ángel guardián que te quite todo lo negativo que te pueda rodear. Ya busques tanto el amor, deja que llegue solo y verás que será más mágico. Tus jefes tendrás reuniones y reconocerán tu trabajo, en los próximos días se viene un ascenso. Tendrás problemas con las articulaciones, especialmente las rodillas, así que evitar esfuerzo. Te buscan familiares para invitarte a salir de viaje. Mandas a arreglar tu coche. Te regalan una mascota. Tu número de la suerte es 1 y tu color de la prosperidad y abundancia el amarillo.

Virgo

El planeta que te va a regir en estos días va a ser Neptuno con tendencia a Mercurio, significa la revolución total de todo lo que te rodea, es decir, que es el momento de cambios positivos para crecer más en lo económico y personal. Te va a ayudar a tener ese éxito que tanto deseas, pero debes tomar en cuenta que tienes que ser más discreto con tus planes a tu futuro para no tengas energías negativas como obstáculos. Este miércoles tendrás un golpe de suerte con el número 11, trata de usar más el color de la abundancia que es el blanco. Te llega un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo que te hará muy feliz. Para los Virgo que tienen pareja van a ser unos días de conflicto y celos, así que trata de calmarte y no hacer discusiones grandes. Tú día mágico va a ser el miércoles.

Libra

Saturno con tendencia a Venus será el astro que te dominará en estos días, significa alcanzar la felicidad en todos los sentidos y dejar atrás todo el rencor guardado. Recuerda que tu signo no sabe perdonar a quien le hizo daño, pero esta semana gracias a Saturno tendrás la fuerza para dejar de lado ese resentimiento. Visita a familiares que hace tiempo que no veías, trata de no descuidar tanto a tus seres queridos. Para los que tienen pareja hay en puerta un embarazo. Te viene un golpe de suerte con el número 11. Trata de usar algo de plata para protegerte de todo lo negativo. Alguien casado te buscará en plan romántico, trata de no abrirte a esas relaciones prohibidas que te puede acarrear muchos problemas. Tu color de la prosperidad es el rojo y tu día mágico el viernes. Cambias de automóvil.

Escorpión

Tu planeta es Marte, significa que va a haber un cambio radical y una transformación de todo lo que te rodea en el ámbito laboral, así que no quites el dedo del renglón de tus metas y pon todo tu empeño en lograrlas. Te va a llegar un dinero extra, pero procura no gastar en cosas que no necesitas y mejor guardarlo para el futuro, recuerda que los imprevistos están a la vuelta de la esquina y es mejor estar preparados. A tu signo le gusta mucho llamar la atención, es por ello que debes seguir con la dieta y el ejercicio que ya te está dando resultados. Te viene un golpe de suerte con el número 15, trata de usar mucho los colores azul y rojo para tener más abundancia. Un amor muy apasionado te va a llegar en estos días y será del signo de fuego. Te invitan a salir de viaje. Tu día mágico es martes.

Sagitario

En esta semana te va a regir el planeta Júpiter con tendencia a Neptuno, esto significa que todos los sentimientos puros van a estar muy presentes en tu vida, es decir, que el amor llegará para quedarse y las verdaderas amistades se harán presentes. Van a haber grandes cambios en tu ámbito laboral, por eso te recomiendo que empieces a buscar mejores opciones de trabajo y sueldo. Júpiter te va a ayudar a tener triunfos en todo lo relacionado a cuestiones de proyectos, así que es el momento de empezar una nueva vida de prosperidad. Tu número mágico es 17, así que trata de jugarlo en la lotería. Cuidado con problemas de estómago o úlcera, trata de estar un poco más relajado y tener una buena alimentación saludable. Tu día cabalístico será el jueves. Tus colores de la prosperidad serán el blanco y naranja.

Capricornio

Saturno con tendencia a Marte será el planeta que te domine en estos días, esto te indica que va a ser una semana de comienzos nuevos. No dudes en retomar tus estudios, empezar una segunda carrera o aprender idiomas. Un amor del signo de Piscis o Aries regresará a tu vida, pero recuerda aprender de los errores del pasado para no volver a cometerlos. Tendrás un golpe de suerte con tu número mágico 30. Usa más los colores negro y rojo para atraer más abundancia. Compras ropa y zapatos para renovar tu look. No deje de tener pensamientos positivos y decreta la llegada de nuevos ingresos, verás que muy pronto tu ángel de la guarda te escuchará y cumplirá tus deseos. Controla más tu carácter tan explosivo, eso está haciendo que se alejen de ti personas que te quieren. Tu día mágico es el sábado.

Acuario

En estas fechas cercanas a tu cumpleaños el planeta que te va a estar dominando es Venus con tendencia a Urano, esto significa que va a ser tiempo de madurar y crecer profesionalmente en tu ámbito laboral. Recuerda que tu signo va a atravesar por una ola de energías positivas, por eso te recomiendo que en estos días tomes la decisión de buscar un mejor puesto de trabajo o pedir a tus jefes un aumento de salario. Te recomiendo que prendas una vela blanca y le pidas a tu ángel de la guarda lo que tanto necesitas para estar bien y verás que será cumplido muy pronto. En el amor tendrás mucha compatibilidad con los signos de Aries, Libra o Escorpión. Pon en orden todos tus papales para que los tengas a mano en caso de emergencia. Serán días de recibir mucha cariño de tu familia. Tu numero mágico es el 19.

Piscis

Semana de suerte en todos los sentidos para tu signo porque el planeta Júpiter con tendencia a la Luna estará dominado tus energías. Trata de poner tu mente en todo lo que quieres realizar para tu futuro y verás que pronto será cumplido. Debes de ser menos dramático en tu vida personal y aceptar las cosas malas por las que puedas pasar y aprender de ellas. Tendrás un golpe de suerte económico con el número 19, trata de agregarle tu día de nacimiento para personalizar tu suerte. Cuídate de problemas de infección de garganta y trata de dejar el cigarro, Decides entrar a un curso de computación o idiomas que te ayudará mucho en tu vida laborar. En el amor te va a estar buscando alguien del signo de Cáncer, Leo o Sagitario que va a ser muy compatible. Los que tiene pareja estarán muy estables esta semana.