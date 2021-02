Mhoni Vidente: horóscopos de la semana

Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos cómo te irá en la última semana de febrero en cuestión de salud, dinero y amor.

Aries

Semana de estar analizando un cambio de casa e irte a vivir a otro país. Tu signo es muy inquieto y siempre está buscando nuevos retos que te hacen crecer como persona. Te llega una invitación a un negocio. Terminas de arreglar tu papelería de migración o visa. Ya nos seas tan celoso con tu pareja recuerda que la base de cualquier relación es la confianza. Ten cuidado con problemas de infección del estómago e intestino. Te llega un amor nuevo del signo de Leo o Acuario que va a ser muy compatible contigo. Tendrás un golpe de suerte el 24 de febrero con los números 02, 19 y 88. Te va a buscar una vieja amistad de la que te alejaste por problemas, trata de cerrar ese círculo y avanzar en tus relaciones. Un familiar muy cercano te invitará a una boda. Compras boletos de viaje para el mes de abril.

Tauro

Semana de mucho trabajo y ocupaciones de última momento. Tu signo es muy responsable y siempre busca quedar bien con sus superiores. Ten cuidado con infecciones de tus ojos u oídos, ve con un médico. Te invitan a un negocio de comida o publicidad en el que te va ir de lo mejor. Eres muy fuerte en cuestión de tu pensamiento y energía, así que trata de pensar puras cosas positivas y dejar los rencores a un lado. En marzo viene un cambio muy importante para ti y va a estar relacionado en cuestiones de un nuevo puesto de trabajo o cambio de empresa, solo cuídate mucho de las envidias. Tendrás un golpe de suerte el día 25 de febrero con los números 03, 28 y 77. En el amor seguirás en tu plan de soltero y estar saliendo por pura diversión. Cambias tu celular. Haces pagos de deudas y te pones al corriente.

Géminis

Semana de estar con mucha prisa por salir delante de todos tus compromisos de trabajo o escuela. Tu signo siempre deja todo para el último, así que aprende a administrar más tu tiempo y hacer todas tus tareas. En estos días tendrás algunas energías cruzadas en tu trabajo, así que trata de no discutir con tus jefes. Te llega un dinero extra gracias a tus números mágicos 05, 66 y 81. Te busca un amor del pasado para volver, debes de entender que dejas muy marcadas a las personas y se les hace muy difícil olvidarte; trata de resolver esa situación y estar en paz con tu pareja actual. Te recomiendo que el lunes uses zapatos nuevos o ropa de color fuerte para que tengas buena suerte toda la semana. Cuídate de dolores de huesos o cadera, hazte revisar por un médico. Arreglas papeles legales del pasado.

Cáncer

En los próximos días analizarás cambiar de trabajo para crecer más en lo profesional. Los Cáncer son muy ambiciosos y siempre buscan progresar en su vida; en esta semana se te van a dar más oportunidades de crecimiento. Te busca una ex pareja para hablar de celos o desconfianza, trata de arreglar esa situación y no cargar con cosas del pasado. Eres muy carismático y siempre te van invitan a todas las fiestas, solo trata de tener cuidado por el Covid y no exponerte. En cuestiones de salud debes vigilar tu presión alta y el corazón, así que sigue con el ejercicio y buena alimentación. Tendrás un golpe de suerte con los números 60, 43 y 29 el día 25 de febrero. A los Cáncer que están solteros les llegarán amores nuevos y muy compatibles, así que esta primavera será de mucho enamoramiento y felicidad.

Leo

Semana de estar muy preocupado por tu bienestar económico y personal, además de que se avecina una crisis en cuestiones de trabajo que al final se solucionará de la mejor manera. Tu signo es muy fuerte de carácter, pero trata controlar tus impulsos y no contestarle mal a tus jefes. Trata de iniciar tu propio negocio, pues este año será muy bueno para ti si decides hacerlo. Ya no discutas tanto con tu pareja y si no estás a gusto lo mejor es darte tu tiempo. Eres el más fuerte del zodiaco y por eso siempre tu familia se apoya en ti para tomar decisiones. Tendrás tu golpe de suerte con los números 40, 99 y 71. Te llega una oferta de trabajo en el extranjero. Terminas de pagar tu carro o una deuda del pasado. En el amor, para los Leo solteros vendrán algunas relaciones fugaces sin nada de compromiso.

Virgo

Semana de mucha suerte en cuestiones de trabajo, recuerda que estás en la mejor etapa de tu vida para crecer más tu patrimonio y asegurar tu futuro. Deja de lado los celos infundados y trata de estar en paz con tu pareja. Tu mejor día va a ser el 24 de febrero y vendrá un golpe de suerte en todo lo que realices. Te recomiendo pagar la deuda de una tarjeta o de meter dinero a tu cuenta de ahorros para que crezca más tu dinero. Para los Virgo que están solteros les vendrá un amor del signo de Aries o Géminis que hablará de enamorarse a primera vista. Mandas a arreglar tu carro o le compras llantas. Trata de seguir estudiando o tomar un curso que te ayude para tu futuro. Tus números de la suerte son 00, 31 y 25. Sales en esta semana de viaje por cuestiones de cierre de proyectos. Sigues con la dieta.

Libra

Semana algo complicada en cuestiones de trabajo, así que se muy cauteloso con lo que dices hasta que las malas energías pasen. Deja de darle importancia a lo que los demás piensan o dicen de ti. Te vendrá un dinero extra por cuestiones de un bono o deuda del pasado. Esta semana vendrá a ti el amor que siempre has esperado y con quien se vislumbra un fuerte compromiso. Ve con tu médico para que te haga un chequeo completo, recuerda no descuidar por mucho tiempo tu salud. Te busca tu mamá para pedirte un préstamo. Compras muebles nuevos para tu casa y que ayudarán a darle nuevas energías a tu hogar. Ten cuidado con los robos o pérdidas, sé más prudente. Alguien que tiene pareja te invitará a salir, trata de no meterte en problemas.Tus número son 09, 55, 21. Tu mejor día va a ser el 24 de febrero.

Escorpión

Estarás con muchas dudas sobre tu pareja, recuerda que tu signo es muy intenso y siempre está tomando decisiones de las que después se arrepiente, así que deja de hacerte ideas en tu cabeza y dejar que tu vida fluya. Semana de cambios en el trabajo. Tendrás problemas de estómago o intestino, trata de comer más sano. A veces te aburres muy rápido de tu trabajo o de tu carrera, así que debes darle más estabilidad y constancia a tu vida. Te cobran una deuda del pasado, recuerda siempre ser agradecido con quienes te han ayudado. Tendrás una decepción por algo que pasará en el trabajo. Tendrás un golpe de suerte en los juegos de azar con los números 02, 18 y 53. Trata de enfocarte más en tu vida profesional y dejar a un lado los vicios y fiestas, que eso a veces te hace ser menos constante en tu trabajo.

Sagitario

Días de algunos compromisos de trabajo y juntas de último momento para un proyecto nuevo de la empresa, así que trata de aplicarte en todo lo laboral para que esta semana tengas éxito. Tendrás tu golpe de suerte con los números 43, 20 y 78, solo trata de no platicar tanto tus éxitos para que no te lleguen las envidias. Te buscan para invitarte a salir de vacaciones en el mes de marzo. Cuídate de dolores de espalda o cintura, trata de no cargar cosas pesadas. Un amor, llegará para los solteros una persona muy especial del signo Aries o Libra que va a ser muy compatible contigo. Solo trata de no forzar las cosas y dejar que todo fluya por si mismo, recuerda que las relaciones de alimentan con el tiempo. Te compras ropa o cambias de look para que tus energías positivas brillen con más fuerza.

Capricornio

Semana de cierres de contratos y auditoria en el trabajo, así que las energías estarán cruzadas. Estás en tu mejor etapa y esta semana vendrá a ti más abundancia económica que te hará sentir de lo mejor, pero recuerda no ser tan confiado y no platicar tanto tus planes para que no te los salen. Eres muy ingenioso y creativo, eso te va a ayudar para poner un negocio y lograr el éxito. Trata de platicar más con tu hermano o familia, van a necesitar de un consejo tuyo. Te busca una ex pareja para invitarte a salir, trata de darte otra oportunidad de amar. Cuídate de dolores de muelas o dientes. Te pagan un dinero que te debían hace tiempo. Ya no guardes rencor, trata de perdonar y olvidar. Ya no te desveles tanto y deja un lado las redes sociales. Tus números de la suerte son 30, 42 y 16. Tu día el 25 de febrero.

Acuario

Tendrás unos días de muy buena racha, sobretodo para conseguir la abundancia que tanto buscas. Vendrá a ti la oportunidad de un empleo mejor pagado. Ten cuidado con dolores de cuello o espalda, trata de no cargar cosas pesadas. Un amigo del trabajo te pide un consejo. Tendrás un golpe de suerte con los números 14, 21 y 29. Tendrás mucha compatibilidad en cuestiones amorosa con los signos de Piscis y Tauro. Los Acuario que ya tienen pareja estarán formalizando más la relación y hablando de boda. Recibes una invitación para salir de vacaciones a la playa. Eres el alma de las fiestas y siempre estás en ellas, pero trata de ocupar tu tiempo en cosas que te dejen más cosas positivas. Mandas a arreglar tu coche. Ya no dudes de tu capacidad de ser un profesional, solo enfócate y verás que lo logras.

Piscis

Habrá movimientos de personal en tu trabajo, tú da como siempre lo mejor de ti para que no te afecten esas decisiones, pero también debes estar preparado para todo. En esta semana seguirás de lo mejor en cuestiones de salud y sentirte con más ganas de crecer como persona. Vuelves a buscar a un amor del pasado para volver o solucionar lo que pasó en esa relación amorosa. Ten cuidado con tus vecinos uno de ellos te quiere robar o sacar provecho. Muchas fiestas y reuniones en este mes, solo ten cuidado con los contagios y con los vicios, recuerda que tu signo es muy débil en ese sentido. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 24 y 55. Pon rosas blancas en tu casa y prende una vela roja para que las buenas energías estén de tu lado. Cambias de celular o el plan. Cuidado con las llantas de tu carro.