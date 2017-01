Mhoni Vidente: los horóscopos de esta semana

Aries

Semana para estar con muchas tareas pendientes de trabajo o escuela. Recuerda que al signo de Aries siempre lo domina estar en orden con todas sus cosas, sólo date tiempo para que puedas realizarlas. Tendrás trámites de pagos de tenencia o impuestos de gobierno y te pondrás al día. Te haces una cirugía o tratamiento de belleza para verte mejor. Te llega una invitación para trabajar en una empresa internacional y será como una coordinación o cargo gerencial. Trata de ir con colores fuertes a la entrevista, eso te va a ayudar a conseguir el trabajo. Para los casados o con pareja, les viene una semana de estar de lo mejor y tranquilos, sin desconfianzas ni enojos. Para los Aries solteros será una semana muy intensa, te buscarán amores del pasado y tendrás mucha suerte con amores del signo de Libra o Piscis. Amigo de Aries, trata ya de encontrar tu pareja y no tener tantas velitas encendidas. Te llega un dinero extra el día 3 y será un cambio muy significativo para tu signo. Vendrá más suerte y prosperidad. Cuídate de problemas de garganta o infección. Tus números de la suerte son 21, 78 y 3. Tu color, el rojo intenso. Cambias el carro o consigues un crédito nuevo. Trata de ser más discreto con tus planes. Recuerda que tu signo este año 2017 encuentra el amor o formaliza con su pareja, va a ser un año de retos.

Tauro

Semana para estar con mucho ánimo, para verse de lo mejor, recuerda que tienes que comenzar el año 2017 de la mejor manera, así que entras al gym y te pones a dieta. Será una semana para estar con mucha renovación. Sales de viaje por cuestiones de trabajo. Recuerda Tauro que tu signo es muy determinante con sus cosas y decide siempre lo que va a hacer, así que trata de estar siempre pensando positivo. Estudia un curso o diplomado de nutrición o empresarial, eso te va a ayudar. Trata de dejar los enojos y los rencores a un lado y estar más tranquilo. Aprende a perdonar. Habrá trámites de pagos de casa. Recuerda que estamos a principios de año y hay que renovar toda la energía por eso es muy importante alejarte de personas que sólo abusan de ti. En tu trabajo tendrás un llamado o unas entrevistas para un mejor puesto pero recuerda que cuando te entrevisten no hables de más, sólo contesta lo que te pregunten. Tendrás un cambio de suerte para bien el día 7 que será de muy buena suerte en juegos de azar. Ten cuidado con los chismes o las intrigas en tu trabajo, dicen que andas con alguien de ahí y es casado, sé más discreto con tu vida personal. Cuídate de problemas en los pulmones o garganta, ve con tu médico. Te busca un amor nuevo y será del signo de Capricornio o Escorpión. Tus números de la suerte son 31 y 27. Tu color, el amarillo.

Géminis

En este año nuevo tu signo se renovará totalmente y buscará el bienestar en todos los sentidos. Tu signo tendrá toda la suerte en todo lo que se proponga y más en lo económico. A los que están divorciados, el amor tocará su puerta y los solteros estarán rodeados de amores nuevos. Semana para estar pendiente de tu familia o tratar de visitarlos más. Recuerda que Géminis es el pilar de su casa y siempre da la última opción para resolver los problemas. Tendrás trámites de escrituras. Trata de estudiar más o no dejar materias. Recuerda que a tu signo lo domina ser muy divertido. Estudia derecho o enfermería. Sales de viaje por cuestiones de trabajo. Celebras el cumpleaños de un hijo. Te cambia la suerte para bien el día 4. Trata de no mentir en las relaciones amorosas. Recuerdas mucho un amor del pasado del signo de Aries pero trata de cerrar ese círculo porque ya no va a volver. Cuidado con los embarazos sorpresa. Te llega un diplomado para hacer en el extranjero y te va a ir muy bien. Tus números de la suerte son 1, 13 y 99. Tu color, el verde.

Cáncer

En este año el signo de Cáncer hablará de formalizar su relación o hablará de vivir en pareja. También este 2017 será de suerte en cuestiones de cambios de trabajo o irte a vivir al extranjero, sólo ten cuidado con los problemas migratorios. Cáncer será muy afortunado con las sorpresas de juegos de azar este año. Esta semana, a partir del día 2 de enero será una época de prosperidad y de avanzar en la vida. tramitas tu pasaporte o visa. Piensas en salir de viaje para el mes de marzo o abril con tu pareja. Recuerdas mucho a personas que ya no están contigo pero trata de no estar triste y recordar los mejores momentos. Trata de ponerte al corriente con tus pagos de tarjeta o deudas del pasado. Te pide ayuda tu padre o le das un dinero para pagar una deuda. Sigue estudiando, recuerda que el signo de Cáncer es muy inteligente y siempre tiene que tener su mente ocupada, sobre todo en diseño o publicidad. Te llega un préstamo para carro. Cuídate de problemas del intestino o estómago, trata de comer más sano. En cuestiones de trabajo, tus superiores van a estar haciendo revisión o auditoría, trata de tener todo en orden. Te compras ropa y aprovechas ofertas. Tus números de la suerte son 18, 31 y 29. Tu color, el naranja.

Leo

Este año 2017 va a ser muy bueno para el signo de Leo. Encuentran por fin la estabilidad laboral y estarán cosechando muchos triunfos de negocios propios, sólo recuerda no gastar de más o darte vida de rico hasta que consigas todo lo que necesitas para vivir bien. Va a ser un año de encontrar otra vez el amor y más para los Leo que están casados o comprometidos. Semana para reflexionar. Te llega un dinero extra o te pagan una deuda. Eres el más encantador de los signos del zodiaco y por eso todo el mundo te invita a eventos. Trata de no estar de malas o si sientes que las energías negativas te rodean mucho, date baños de agua bendita y esencia de flores por tres días seguidos, empezando el día 3 de enero. En el trabajo va a ver revisión para dar aumentos o nuevos puestos, así que trata de estudiar más y aplicarte. En el amor te llega alguien del signo de Piscis o Capricornio que hablará de estar muy estable en tu relación amorosa. Ya no creas tanto, trata de ser más desconfiado. Pagas deudas de gobierno o te pones al corriente. Trata de ahorrar y no comprar la amistad ni el amor. Cuídate de dolores de cuello o espalda, trata de hacer más ejercicio porque es puro estrés lo que tienes. Tus números de la suerte son 12, 7 y 44. Tu color, el azul fuerte. Trata de ya no ser tan preso de los vicios y aprende a controlarlos.

Virgo

Este 2017 va a ser un buen año para tu signo. Tendrás la oportunidad de arreglar papeles de abogados o juzgados que saldrán a tu favor. Por fin decides cambiar de amistades y ser más sano en tu vida diaria. Este año te vendrán dos golpes de suerte, uno en marzo y otro en agosto, así que recuerda bien estos meses. Semana de cambios muy fuertes en tu vida y serán para bien. Después del día 6 de enero vendrá a ti más abundancia y suerte en cuestiones de trabajo. Te llega un cambio muy importante de puesto. Recuerda que cuando pasas por algo muy malo, es que te va a venir algo muy bueno, así que amigo, ya te toca tu suerte en estos días. Recuerda que tienes un ángel muy especial que te ayuda siempre, si estas es peligro solo invócalo y vendrá a ti. En el amor te buscan del signo de Piscis para reclamarte o cerrar un círculo. Para los que están solteros vendrá un amor verdadero que será muy formal. Haces pagos de tu casa o impuestos, pero debes creerte amigo de Virgo que eres fuerte y triunfador y no desanimarte tan rápido. Trata de seguir con tu escuela y busca un curso de idiomas. Cuida más a tu padre porque va a estar un poco enfermo. Arreglas papeles de migración o sacas tu visa. Tus números de la suerte son 31, 25 y 66. Tu color, el blanco.

Libra

Este año tendrán tres golpes de suerte en el mes de febrero, abril y octubre con los números 3, 22 y 18 sólo trata de no platicar mucho de tus éxitos o logros en la vida. Semana para estar con mortificaciones por problemas que no son tuyos. Recuerda amigo de Libra que tu signo es uno de los más queridos de la familia y siempre trata de estar ayudando a los demás, pero trata de sólo ayudar cuando te lo pidan. Te llega una propuesta para poner un negocio o trabajar en otra empresa internacional. Será una semana muy buena y tu mejor día va a ser el 3 de enero. Después de ese día tendrás más suerte y las energías positivas te van a rodear. Cuídate de problemas de dolor de cabeza o nervios, trata de calmarte y dormir más. Cambias el celular o te compras una computadora para tu escuela. En el amor estás pensando en dejar ese amor que ya no te quiere, aunque recuerda que siempre vendrá algo mejor, sólo necesitas tomar decisiones para crecer. Tu color, el rojo. Vendrá a ti un amor nuevo del signo de Géminis o Aries. Trata de estudiar ingeniería civil o sistemas. Te compras ropa y decides ponerte a dieta.

Escorpión

Semana para lograr el éxito que tanto deseas. Tendrás un golpe de suerte el día 5 de enero y vendrá a ti una energía muy positiva. Con gran ayuda de los astros podrás realizar tus sueños. Recuerda amigo de Escorpión que tienes que medir tus palabras cuando te enojes porque hablas sin pensar. Trata de no discutir en estos días y así tu energía positiva va a ir en aumento. Ten cuidado con la comida callejera porque te viene una infección estomacal. Recuerda que tú eres el líder natural de todos los signos del Zodiaco por eso siempre te siguen para todas partes, entonces trata de sacarle provecho a esa virtud. Vienen trámites de deudas. Te invitan a trabajar en gobierno. Ten cuidado con el corazón o presión alta, trata de no fumar. Empiezas a estudiar ciencias de la comunicación o políticas, eso te va a ayudar mucho en el futuro. Arreglas papeles de abogados o trámites de residencia. Ten cuidado con las pérdidas o robos, trata de ser más precavido. Duerme más o trata de descansar. Te llega dinero extra, trata de invertirlo en tu casa. Tus números de la suerte son 07 y 11. Tu color, el negro. Te compras una computadora.

Sagitario

Semana de mucha suerte en cuestiones de trabajo. Recuerda que tu signo en este año va a tener dos golpes de suerte, uno en enero y otro en mayo y van a estar rodeados de muchas personas importantes que te van ayudar a crecer más. Trata de no ser tan ingenuo en cuestiones del amor, no le digas si a todo y pon más carácter a tu relación. No tengas miedo a estar solo, a veces se gana perdiendo. En cuestiones de dinero te llega un aumento o un bono pero trata de invertirlo y cómprate ropa o métete al gimnasio. Recuerda que los Sagitario sueñan mucho y eso los lleva a tener éxito en la vida. Recuerda que como te ven te tratan, así que a verse bien y vestirse mejor. Cuídate de dolores de garganta o infección en los oidos, trata de cuidarte más. En tu trabajo va a ver reajuste o despidos pero a ti te va a ir bien, así que no te mortifiques. No dejes tu carrera, trata de estudiar relaciones internacionales. En cuestiones de amor, vendrá un amor verdadero del signo de Piscis o Aries que va a ser muy formal para ti. Tu mejor día va a ser el 6 de enero, a partir de ese día las energías positivas se cruzan en tu camino para ayudarte a progresar. Tus números son 31, 20 y 99. Tu color, el azul.

Capricornio

Semana para amarrar contratos para tu negocios. Recuerda que esta semana será muy buena para ti y será determinante para saber cómo te va a ir todo el año. Trata de ser más tranquilo en cuestiones de enojos en tu casa o cuestiones personales y no guardar rencor. Trámites para comprar una casa. Decides poner otro negocio con un familiar o amigos que será de publicidad o algo relacionado con comida. Cuídate de las brujerías o malas energías que te están rodeando últimamente. Date baños de agua bendita con manzana roja por tres días para que puedas detener esa mala energía. Te llega un dinero por cuestiones de una venta de un carro o casa, con eso trata de invertir más para tu negocio. Trata de ser más constante en tu relación amorosa, de vez en cuando dile a tu pareja que lo amas. Cuídate de problemas con la vista o muelas, trata de revisarte. Decides volver a estudiar idiomas o algo relacionado con sistemas. Trata de caminar más. Tus números de la suerte son 09 y 24.

Acuario

Semana de cambios radicales en tu vida. Decides cambiar de trabajo o buscar progresar en tu carrera profesional, hazlo ya porque estás estancado y no te van a dar un ascenso. Te llega un dinero extra por una deuda o venta. Ten cuidado con ex parejas amorosas, una de ellas te está haciendo algún trabajo para que te vaya mal en tu relación actual, trata de protegerte. A partir del 5 de enero, una corriente de energía positiva en cuestiones de dinero o abundancia va a llegar a ti, así que aprovecha esa racha para hacer todos los cambios necesarios en tu vida personal. Cuídate de dolores en huesos o espalda, trata de hacer más ejercicio. Eres el mejor para eventos o relaciones públicas, así que trata de poner un negocio de eso. Tus números de la suerte son 02 y 14. Tu color, el amarillo. En el amor, alguien del signo de Virgo o Libra vendrá a ti más fuerte que nunca.

Piscis

Semana para estar con mucho ánimo, para emprender diferentes actividades en tu vida. Hay una energía positiva que te va a estar rodeando a partir del día 3 de enero y será muy benéfica para tu signo. Te llega un aumento de sueldo o te dan un bono. Tus jefes te ven con oportunidad de crecer. El amor de tu vida está por venir. El día sábado llegará con más fuerza y hará cambiar por completo tu entorno. Ten cuidado con problemas de la piel. Te busca un familiar para pedirte prestado. Ya piensas mucho en irte a vivir a otro lugar y se te va dar, sólo ten calma que todo vendrá a tu vida. Trata de estudiar administración o ingeniería industrial. Te compras ropa y renuevas completamente tu estilo. Tus números de la suerte son 25 y 06. Tus colores, el azul fuerte y gris. Trata de arreglar papeles de título o escuela. Compras un regalo para alguien muy especial. No le tengas miedo al qué dirán, tú sé fuerte que este año 2017 es tuyo.

