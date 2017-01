Mhoni Vidente: Los horóscopos de esta semana

Aries

Semana de seguir con tus relaciones públicas para avanzar en tu carrera y nivel profesional. Recuerda, 2017 va a ser tu año para conseguir mejores puestos de trabajo a nivel ejecutivo, trata de seguir con esas relaciones públicas y trata de ir a todos los eventos que te inviten. A tu signo lo domina ser un líder natural y tu inteligencia se desarrolla estando con personas igual que tú de inteligentes; cambia de amistades. Ten cuidado con los chismes o malas amistades, procura colocar una veladora de tres colores y rezarle a San Judas Tadeo para quitar las envidias o malas energías. Te llega un regalo que no esperabas. Te llega un amor nuevo del signo de Leo o Virgo y te dará mucha seguridad y protección. Los que están casados tendrán problemas relacionados con celos o desconfianzas; paciencia. Pagas el seguro de tu carro o el seguro social. Te llega un bono por unas ventas. Tus números de la suerte son 00, 32 y 17. Tu color, el amarillo. Te busca un amor del pasado; cierra círculos.

Tauro

Semana de mucho trabajo o juntas de última hora con tus jefes. No olvides que este año vas a tener más responsabilidad en tu trabajo y más autoridad, trata siempre estar atento en tu desempeño laboral. Trámites de papelería de escuela o título. Te llega un dinero extra y será por cuestiones de lotería con los números 02, 21 y 34. Tramitas los pagos de tu tarjeta de crédito y realizas trámites de tu visa o pasaporte. Estás en tu tiempo de crecer y salir adelante en proyectos o negocios propios, pero siempre trata de tener desconfianza y ve con mucha cautela para que no te vean la cara. Mandas a arreglar tu carro o le compras una llanta. Decides hablar con tu pareja para ser padres y formar una familia este año que será bueno para ti. A los solteros les llegará un amor del signo de Leo o Libra. La desconfianza te domina, pero evita dramatizar o exagerar las situaciones sentimentales y vivir en paz. Preparas tus vacaciones para el mes de marzo. Tu color, el gris o amarillo.

Géminis

Semana de estar con mucha energía positiva a tu alrededor para empezar a crecer profesionalmente y tener más oportunidad de trabajo. Este 2017 va a ser tu año en todo lo relacionado a estar mejor económicamente. Ten cuidado con problemas de enojos o carácter, a veces dices palabras que lastiman mucho, trata de medirte y tener más prudencia. Cuídate de dolores de espalda o estómago, es por tanta energía negativa de tú trabajo, date baños de canela y eso te va a ayudar a limpiarte, prende una veladora roja para protección. En el amor te sentirás de lo mejor, esta semana te van a buscar muchos amores nuevos y del pasado. Compatibilidad: Virgo, Libra y Aries, con uno de esos signos formalizas una relación. Te pones a dieta o te metes a hacer ejercicio. Pon atención a tus sueños que tu ángel de la guardaa te manda un mensaje para que te prevengas de algún peligro. Números de la suerte son 09, 21, 34. Color: azul fuerte. Mejor día: 12 y 13 de enero.

Cáncer

Semana con muchas presiones de trabajo o deudas, no olvides que siempre vas a salir adelante y sacar adelante tus problemas económicos, sólo ten calma y organízate en tus gastos, si tienes que vender tu carro o cambiarlo es lo mejor. Sales de viaje por cuestiones de trabajo o decides irte a vivir a otra cuidad o país. Cuídate de dolores de los huesos o de columna. En tu trabajo tendrás juntas de última hora o vendrá gente de fuera para supervisión, trata de tener todo en orden. No te desanimes tu solo en cuestiones de negocios, como quiera se te va a dar, ten calma y trata de pintarlo de colores fuertes para atraer más la abundancia. En el amor estarás de lo mejor y por fin decides entregarte por completo a tu pareja que es del signo Escorpión o Sagitario. Te llega la propuesta de dar clases o dar conferencias. Te compras una bicicleta. Números de la suerte 22, 19 y 76. Tu color, el rojo. Ya no le digas no a la suerte, intenta ser más atrevido en tu vida y ser un ganador. Trata de buscar otro trabajo en los días 09 y 11 de enero. No comas tanto.

Leo

Semana con cambios de trabajo o decides buscar en otra parte donde puedas superarte. Este 2017 va a ser de crecer constantemente en tu vida profesional, no tengas miedo y decídete a buscar nuevas opciones. Ten cuidado con andar con dos a la vez o trata de ser más fiel en tu relación amorosa. A tu signo lo domina la pasión y el sexo ocasional, pero trata de ser más controlado. No pienses de más en cuestiones de tu vida y ponte en acción para lograr tus objetivos. Ya no mires hacia atrás en cuestión de amores, es mejor cerrar círculos y empezar de nuevo con personas del signo de libra o Piscis que serán muy compatibles contigo. Te regalan una mascota o decides adoptar una. Procura salir a hacer ejercicio o correr más para mantenerte sano. Será una semana de muchas fiesta o cumpleaños. Te vas de viaje por cuestiones de trabajo. Que no te dé igual tu condición de vida, dale más valor y fuerza a lo que realizas, sobre todo en la escuela. Pagas deudas.

Te compras un carro. Tus números de la suerte son 08 y 77; color, verde.

Virgo

Semana de renovación total en tu vida personal y sentirte con muchas ganas de estar de lo mejor. Este 2017 será muy bueno en todo lo que sea crecimiento económico y qué mejor empezar desde de enero en todo lo que te propongas y no dejarlo para después, los astros estarán de tu lado en esta semana. Por fin entiendes que lo que te pasa es porque así tenía que ser y de eso vas a aprender y dejar todo lo negativo en el 2016. Evita comer tanto en las calles. Te llega un dinero extra y será por cuestiones de lotería con los números 09 y 17. Procura invertir en tu negocio o pide un crédito bancario para hacerlo. Trata de alejarte de las malas compañías porque se te pueden pegar las energías de otras personas. En estos días tendrás mucha ayuda de tu ángel de la guarda, trata de invocarlo más seguido. Tus mejores días: 09 y 12 de enero, tendrás muy buenos cambios de actitud y buena vibra para realizar todos los cambios que necesitas para crecer económicamente.

Te enamoras de lleno de alguien del pasado. Tu color: rojo intenso.

Libra

Semana de estar con mucho ánimo por empezar a trabajar después de haber tomado unos días de descanso, así que organízate otra vez en todo lo relacionado a tu vida profesional y no tengas miedo a los cambios, este 2017 va a ser muy bueno para ti. Vuelves a tomar un curso de comunicaciones o de redes sociales. Decides en esta semana salir de viaje para visitar a unos familiares. Arreglas papeles de gobierno en cuestiones de identificación o pagar impuestos. Cuidado con la rodilla o problemas de huesos. Eres el mejor platicador en fiestas y será una semana con muchos eventos sociales. Tendrás un golpe de suerte el día 10 de enero o ese día tendrás muy buenas noticias en todos los sentidos. Evita estresarte en tu trabajo o date tiempo para resolver problemas. Te pones a dieta y decides entrar a un gym. Te buscan para que pagues una deuda. Los casados deben tener mucha paciencia con su pareja. Ten cuidado con las pérdidas o robos, sé más precavido. Tus números de la suerte 04 y 13; tu color, el azul. Recuerda que el amor no se busca.

Escorpión

Semana de aprender mucho de todo lo que te rodea para que no se vuelva monótona tu vida diaria, trata de darle esos cambios que necesita tu vida. Tu signo es muy sentimental y siempre tienes que estar enamorado o vivir ese lapso de vida, pero recuerda que el amor siempre llega, ten calma y en esta semana te llegará un amor de fuera o del signo de Piscis o Tauro que te hará sentir muy enamorado. Te pagan una deuda. Trata de ver más a tus abuelos o visitarlos porque uno de ellos está enfermo. Cuidado con los hombres casados, no les sigas el juego porque vas a salir perdiendo. Convéncete de ser feliz y no ponerte tantas dudas en tu mente. Aprende a pedir perdón a todos los que has lastimado en tu familia. En el trabajo tendrás la oportunidad de superarte en todos los sentidos. A tu signo lo domina mucho la pasión sexual, por eso sientes que ya no quieres a tu pareja, trata de platicar eso y trata de llegar a un acuerdo y no divorciarte. Te haces una cirugía dental. Compras una mascota. Números de la suerte: 04, 13 y 25; color, el amarillo.

Sagitario

Semana con mucha suerte en todos los sentidos. Recuerda que este 2017 va a ser muy bueno para ti y sobre todo en cuestiones de trabajo o hablan de darte un mejor puesto con más ingresos. Este signo será muy afortunado, te sentirás muy bien en lo personal y empezarás a estudiar idiomas. El amor es admiración y a tu signo esa frase le cae como anillo al dedo, porque no eres tan fácil de enamorar y siempre buscas al amor perfecto, esta semana los solteros estarán rodeados de amores del signo de Aries o Cáncer que serán muy compatibles contigo. Tus números de la suerte son 01, 36 y 21. Tu color, el amarillo y naranja. Te compras ropa o cambias de look. Trata de dormir más a tus horas para tener más energía. Será una semana de salir de viaje por cuestiones de trabajo o negocios. Te metes al gym y decides verte de lo mejor. A tu signo le da mucho por engordar o comer por comer. Ten cuidado con los accidentes en la calle o trata de manejar más tranquilo. Aún duele el amor que se fue, pero es mejor cerrar ese círculo, ya no va a regresar.

Capricornio

Semana de mucho trabajo y resolver pendientes atrasados. Este año es de renovación total y estar con mentalidad triunfadora y no dejarte caer por cualquier situación. Esta semana tendrás revisión de tus jefes o los dueños de la empresa. Te busca una ex pareja para reclamarte algo o cobrarte un dinero que debías, ponte al corriente y deja de pedir prestado. Tendrás la oportunidad de conocer personas nuevas del signo de Géminis o Cáncer y serán tus parejas ideales. Recibirás un mensaje divino por medio de un sueño, pon atención a las revelaciones. Ve al oculista. Trata de ser más paciente en cuestiones de tus negocios que este año tendrás la oportunidad de salir adelante. Mandas a arreglar tu carro o le cambias una llanta. Procura llevar a tu mamá o papá a la revisión médica y visitarlos más. Compras un departamento o sacas un crédito. Números de la suerte: 03 y 16. Tu color, el azul.

Acuario

Semana de cambios radicales en tu vida, este año va a ser muy bueno en todo lo relacionado a hacer negocios de comunicaciones o ventas de carros, trata de aplicarte en ese sentido y crecer en lo económico. Si estás en un trabajo estable trata de que te suban de puesto, tú puedes con eso y más. Te llega un dinero extra por una deuda o venta de una casa. Cuidado con ex parejas amorosas, una de ellas te está haciendo algún trabajo de brujería para que te vaya mal en tu relacional actual, protégete o prende una veladora roja y reza para alejar esas energías negativas. Aprende a no prometer nada a ningún amor para que después no se sientan dolidos. A partir del día 11 de enero una corriente de energía positiva en cuestiones de dinero o abundancia va a llegar a ti, aprovecha ese racha para hacer todos los cambios necesarios en tu vida. Números de la suerte 00, 16 y 35. Tu color: rosa o rojo. En el amor, alguien del signo de Virgo o Libra vendrá a ti más fuerte que nunca.

Piscis

En este año que empieza vas a tener la oportunidad de estar mejor en tu vida amorosa y vivir en paz. Semana de hablar con amigos o amores del pasado donde tuviste pleitos y dejar los rencores a un lado, tu signo es muy sentido y eso te hace daño, aprende a perdonar y olvidar. Días de hacerte justicia en tu vida laboral. Semana de estar con mucho ánimo para emprender diferentes actividades en tu vida. Hay una energía positiva que te va a rodear a partir del día 13 de este mes, será muy benéfica para tu signo. Te llega un aumento de sueldo o te dan un bono.

Te compras ropa y renuevas completamente tu look. Tus jefes te ven con buena oportunidad de crecer en lo profesional y te ofrecen un nuevo puesto fuera de tu país o cuidad. En el trabajo alguien se está enamorando de ti, trata de poner en claro tus sentimientos y decirle lo que sientes. El amor de tu vida está por venir el viernes, llegará con fuerza. Números de la suerte 13 y 07. Tu color, azul fuerte.

