Mhoni Vidente: los horóscopos para este fin de semana

ARIES

Fin de semana de estar con algunos dolores de cuerpo o de cabeza, recuerda que a tu signo lo dominan mucho las preocupaciones y esto hace que tu energía se vea muy débil, por eso te recomiendo este 13 de enero prender una vela de color rojo y ponerte agua bendita en la nuca o mucho perfume, después de bañarte, así cortarás todo lo negativo que puedas traer. Te llega un dinero que no esperabas o te pagan una deuda. No tengas miedo a estar un tiempo sin pareja, necesitas tiempo para ti. Fin de semana de mucha diversión o te invitan a una fiesta y te vas a divertir de lo mejor. Cuídate de no platicar de más tus planes, no todos son tus amigos y menos en el trabajo. Tendrá un golpe de suerte el día domingo con los números 03 y 20.

TAURO

Viernes mágico para tu signo, recuerda que tu número de la suerte es el 13 y en este día tendrás varias sorpresas que te harán muy feliz. Trata de hacer tus pagos a tiempo y no traer esa preocupación. Sales de viaje y va a ser muy relajante. Procura seguir con tu rutina de ejercicio o empezar la dieta para bajar esos kilos de más. Te busca un amor del signo de Capricornio o Escorpión que va a querer volver, trata de pensarlo muy bien y tomar la mejor decisión. Domingo de estar analizando lo que vas a hacer todo el 2017 para progresar lo que más se pueda y administrar mejor tu tiempo. Sabrás de una boda familiar. Tus números de la suerte son 13 y 27.

GÉMINIS

Fin de semana para poner en orden todos tus pendientes de trabajo o escuela. Eres muy tardado para tus tareas y a veces no te alcanza el tiempo, así que trata de ser siempre más administrado en tu vida profesional. Te llega una invitación a una fiesta este viernes o irte a cenar con tus amigos. Cuídate del estómago o trata de no comer tanto en la calle. Sábado de ir a un curso o te va a tocar trabajar de último momento. En cuestión de pareja tendrás algunas discusiones o sientes que no se quieren, intenta tener calma y analizar bien tu relación de pareja. Tus números de la suerte son 01 y 24.

CÁNCER

Viernes de estar con muchas buenas noticias sobre tu trabajo o te hablan para una propuesta, mejor recuerda que estás en uno de tus mejores meses de 2017, así que aprovéchalo en todos los sentidos. En cuestión de tu pareja seguirás muy enamorado y estable. A los solteros les llegará un amor fugaz pero muy apasionado. Cuídate de dolores de garganta o trata de dejar el cigarro. Te pide dinero prestado un familiar. Tomas un curso de fin de semana acerca de esoterismo o algo relacionado a lo místico, recuerda que tu signo domina las ciencias ocultas. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 00 y 31.

LEO

Viernes de muchas reuniones o tendrás ganas de salir a divertirte, recuerda que tu signo cuando pasa mucho tiempo encerrado se siente como un león enjaulado, por eso date tiempo para que te diviertas después de tu trabajo. En cuestión laboral vas a saber de cambios repentinos o reajuste, trata de estar preparado para esos acontecimientos. Sabrás de una enfermedad familiar que va a necesitar de todo tu apoyo. Días de suerte en los juegos de azar con los números 24 y 05. Domingo de salir con tu pareja o irte al cine. Ten cuidado con las operaciones médicas o trata de ir con un buen especialista a tu revisión. Pagas deudas de gobierno.

VIRGO

Fin de semana de mucha suerte en juegos de azar y va a ser con los números 09 y 17, recuerda que estás en uno de tus mejores meses, así que trata de aprovecharlo. Viernes de mucho trabajo o tener revisión anual. Te invitan al cumpleaños de un amigo. Compras ropa o cambias tu look. Ya no pelees con tu pareja o familia, trata de estar más tranquilo y no pensar lo que no es. Trámites de pagos de tu casa o impuestos. Preparas este fin de semana tomar un curso para desempeñarte mejor en tu vida diaria. Te busca un abogado. En el amor seguirás con esa racha de buena suerte en las relaciones nuevas.

LIBRA

Viernes de estar con mucha prisa por sacar todos tus pendientes de trabajo o de escuela para irte de viaje o tomar un bien merecido descanso este fin de semana. Te busca tu pareja para invitarte a una fiesta familiar. Te vuelves a poner a dieta y ahora sí vas a poder adelgazar. Te buscan familiares de fuera para pedirte un préstamo. Visitas a tu médico para un chequeo. Te invitan a un bautizo o cumpleaños. En el amor seguirás muy pleno y lleno de buenas sorpresas agradables. Tus números de la suerte son 23 y 16.

ESCORPIÓN

Fin de semana de estar arreglando tu casa, recuerda, a tu signo lo domina la limpieza y el orden. Viernes de mucho trabajo o juntas con tus jefes, trata de no discutir o no tener ningún problema en tu trabajo y desempeñarlo mejor. Si eres casado trata de darle nuevas aventuras a tu matrimonio porque estás entrando a una monotonía que te va a llevar al divorcio. Si eres soltero te llegará un amor apasionado del signo de tierra en estos días. Arreglas tu carro o le cambias una llanta. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 03 y 21.

SAGITARIO

Este 13 de enero es día de suerte para tu signo. Este viernes tendrás una sorpresa económica o vendrán a ti buenas noticias que te harán sentir de lo mejor. Te invitan a salir de viaje. Nuevamente te pones a dieta o a seguir con el ejercicio. Trata de no andar con dos amores a la vez porque con uno vas a quedar mal, así que trata de controlar tu temperamento sexual. Te invitan a varias fiestas este fin de semana. Te compras ropa. Cambias de celular o cambias el plan. Ten cuidado con los chismes familiares, trata de no platicar de más. Tus números de la suerte son 71 y 02.

CAPRICORNIO

Fin de semana de estar con muy buenas noticias sobre un negocio o un nuevo desempeño laboral. Este viernes 13 va a ser de buena suerte para tu signo, por eso te recomiendo poner una vela de color blanco y ponerte algo de plata para que tus energías positivas crezcan en este 2017. Te viene un dinero extra por lotería con los números 03 y 22. Cuídate de dolores de espalda o huesos, recuerda que los cambios de tiempo te afectan mucho. Ya olvida el pasado en cuestiones amorosas, es mejor volver a conocer personas más compatibles para ti. Compras ropa para tu fiesta de cumpleaños, recuerda que siempre tienes que estrenar en ese día tan especial para ti. Recibes muchos regalos y felicitaciones.

ACUARIO

Viernes de estar con muy buen ánimo y con ganas de crecer profesionalmente, recuerda que este 2017 va a ser muy bueno para ti en lo económico. Fin de semana de muchas fiestas o reuniones de última hora. Cuídate de dolores de intestino o estómago, trata de no tomar mucho alcohol o fumar. Te busca un amor del pasado para volver, pero tú estás en una etapa de salir y conocer sin formalizar. Demuéstrate a ti mismo que puedes con proyectos nuevos de trabajo. Te compras un reloj o te regalan un perfume. Ya piensas en qué harás en tu cumpleaños próximo, recuerda que tu signo siempre quiere celebrar. Números de la suerte: 23 y 16.

PISCIS

Viernes de cambiarte de trabajo o de casa, recuerda que este año va a ser de metamorfosis total para ti. Fin de semana de salir con tus amigos de fiesta o estar rodeado de personas que te quieren. En el amor recuerdas mucho a alguien del pasado pero es mejor cerrar ese círculo amoroso y volver a conocer personas más compatibles. Evita endeudarte de más porque va a venir un poco la escasez económica a tu vida. Ya no fumes o tomes tanto alcohol, es mejor sacar las depresiones haciendo ejercicio. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 03 y 44. Vas con tu médico o piensas en hacerte una cirugía. Regalas una mascota. Cuidado al manejar o sé más precavido.