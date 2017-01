Mhoni Vidente: Los horóscopos de este fin de semana

ARIES

Viernes de analizar los cambios necesarios para estar mejor en tu vida personal, recuerda que estás en tu tiempo de tomar decisiones y crecer más y no tengas miedo al futuro. Fin de semana de mucha diversión y fiestas, sales de viaje por paseo o a visitar a tus familiares. Ten cuidado con problemas en el cuello o espalda y deja a un lado el estrés. Trámites de pagos de tu escuela o colegio de tus hijos. Sábado de hacer un trabajo atrasado. Te llega un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 12 y 30, juégalos el domingo. Un amor del signo de Sagitario o Acuario te va a estar buscando para salir.

TAURO

Fin de semana de estar con muy buena energía a tu alrededor para realizar tareas de la casa o trabajo y estar mejor en cuestiones económicas. A tu signo lo domina todo lo que sea relacionado en cuestiones de trabajos propios. Te invitan a una fiesta de tu trabajo, trata de no tomar mucho alcohol y no platicar tu situación personal. Sigue el ejercicio o dieta que ya te estás viendo de lo mejor. Con tu pareja sigues muy estable y formal. Vas con el dentista el sábado. Te llegan unos amigos de fuera. Cuídate de un amor del pasado que hablará de ti por despecho, procura quedar en paz siempre en tus relaciones o trabajos anteriores. Tus números de la suerte son 21 y 89.

GÉMINIS

Viernes de recibir buenas noticias o te invitan a trabajar en un proyecto nuevo que te hará sentir de lo mejor, en el amor vas a tener problemas con tu pareja por culpa de celos o traiciones amorosas, trata de siempre resolver bien tu vida personal, recuerda que tu signo son dos a la vez y siempre sus sentimientos cambian constantemente. Te busca tu mamá para pedirte ayuda económica o apoyo moral. Te llega una invitación el sábado para salir con una pareja nueva del signo de tierra. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 00 y 52.

CÁNCER

Fin de semana con muy buenas compañías y hablando de estar muy enamorado, recuerda que tu signo es muy sentimental y siempre necesitas estar con la pareja. Te llega un dinero extra el viernes con los números 23 y 19, va a ser un día de mucha suerte para tu signo en todo, así que trata de ponerte ropa de color clara para que tu energía positiva esté más fuerte. Sábado de ir a un curso místico, no olvides que tu signo domina todo lo relacionado a lo sobrenatural. Cuídate de dolores de estómago o intestino. Te buscan para hacer unos pagos atrasados. Cuídate de los pensamientos negativos, trata de siempre dejar lo malo atrás. A los solteros del signo de Cáncer les llegará un amor muy compatible.

LEO

Viernes de transformación total en tu vida, recuerda que tu signo es muy intenso en todo lo que realiza y por eso en este mes de Enero estarás llevando a cabo las renovaciones de tus energías para estar mejor. Viernes de juntas de trabajo o con los compradores. Te hablan para hacer unos pagos pendientes, compras un boleto de avión para ir a visitar a tu familia. Realizas una pequeña remodelación en tu casa. Ten cuidado con el amor o trata de despegarte de personas que son tóxicas para ti. Sigue con tus cursos de idiomas los sábados. Domingo de estar con mucha comunicación divina.

VIRGO

Fin de semana de estar analizando el cambio necesario en tu trabajo para ganar más o crecer económicamente, recuerda que estás en tu tiempo para crecer en cuestiones económicas. Te llega un requerimiento de gobierno o Hacienda. Realizas un trámite de migración, recuerda que a tu signo lo domina mucho la comunicación o diseño, trata de tomar un curso los fines de semana para crecer más en lo personal. En el amor te encuentras muy estable con tu pareja actual. A los solteros les llegará un amor fugaz y apasionado. Recuerda que no debes de quedarte en el camino y seguir con tu proyecto de vida. Tus números de la suerte son 21 y 33.

LIBRA

Viernes de quitar de tu vida todo lo que no necesitas y hacer una renovación para tu vida, recuerda que estás en tu mejor año y más porque encuentras el amor verdadero o, si ya lo tienes, vas a formalizar, así que a renovar todo a tu alrededor. Te buscan tus padres para que les ayudes en cuestiones de una enfermedad. Tendrás una revelación por parte de tu ángel de la guarda, así que trata de prender una veladora blanca para tener más comunicación. Te llega un dinero extra gracias un premio en la lotería con los números 17 y 03. Va a ser un fin de semana de mucho trabajo y sacando tareas pendientes.

ESCORPIÓN

Fin de semana de muchas buenas noticias y recibiendo un dinero extra. Recuerda que la felicidad está enfrente de ti, es tiempo de tomarla y pensar en estar de lo mejor en tu vida personal. Tendrás algunos problemas de salud en cuestión de presión alta o sobrepeso, trata de ir con tu médico. Sigue con tus cursos de idiomas los sábados porque los vas ocupar en tu futuro. Viernes de mucho trabajo y de estar con amigos para presentar un proyecto nuevo laboral. Te busca un amigo para pedirte un consejo sentimental. Será un fin de semana de muchos amores fugaces y apasionados. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 27 y 08. Trata el domingo de prender una veladora roja para multiplicar tu energía positiva. Arreglas tu carro o le compras una llanta. Te buscan amores del pasado pero es tiempo de borrar esos contactos y renovar por completo tu vida.

SAGITARIO

Viernes de juntas laborales y hacer revisión de tu desempeño, trata de no sentirte atacado para que no tengas problemas más adelante con tus superiores. Te buscan para arreglar papeles de abogados en cuestiones de migración o visa. Un familiar muy cercano te comunica que se va a casar. Sigues con tu filosofía de vida de ser feliz en el momento y dejar todo lo negativo a un lado. A veces es difícil olvidar a personas que fueron muy importantes en tu vida pero ya son tiempos de renovarse. Tendrás una fiesta muy importante el sábado y te compras ropa. Ten cuidado con problemas de espalda o pierna, evita las caídas. Cancelas un viaje planeado. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 99 y 21. No descuides tus estudios y haz tus tareas. Cambias tu carro. Un amor nuevo del signo de Aries o Leo va a ser muy importante en tu vida.

CAPRICORNIO

Viernes de estar con los sentimientos encontrados por varias decepciones amorosas, pero recuerda que debes de aprender de las situaciones que vivimos. Sabrás del embarazo de un familiar. Ten cuidado con las infecciones estomacales o trata de no comer tanto. Eres muy bueno para organizar festejos o reuniones, así que trata de encontrar un negocio de eso para que te ayude a estar mejor económicamente. Tendrás un golpe de suerte el sábado con los números 10 y 67. Trata este 21 de enero de prender una veladora blanca para que tengas más luz en tu vida. Arreglas toda tu papelería de escuela o trabajo. En el amor seguirás conociendo personas, pero nada estable por el momento.

ACUARIO

Fin de semana de estar con muchas sorpresas agradables y te busca un amor del pasado para volver, trata de platicar pero es mejor cerrar círculos. Eres el mejor deportista del zodiaco, por eso necesitas siempre estar haciendo deporte para que tu mente se sienta de lo mejor. Te buscan para pagar una deuda. Tomas un curso de ventas. Arreglas papeles de notarios o piensas en vender una propiedad. Actualizas tu celular o cambias tu plan de pago. Trata de no decirle mentiras a tu pareja si eres casado, porque ya sospecha que andas con alguien más, ten cuidado. Tu forma de ser tan cambiante te ocasiona problemas sin querer, es mejor mantener una sola decisión en tu vida. Tu mejor día, el domingo y será porque tendrás una ayuda divina que te hará sentir de lo mejor. Sabrás de un embarazo de un familiar. Tus números de la suerte son 31 y 07.

PISCIS

Viernes de estar muy ocupado y pensando mucho en un amor que se fue, trata de tranquilizarte y dejar que todo fluya. Cuidado con los chismes entre tu familia, trata de no platicar de más. Te llega un dinero extra y será por un bono o venta de tu carro. Eres muy sensual y por eso te llegan mucho los amores prohibidos, evita meterte en problemas en ese tipo de relaciones. Te buscan tus familiares para invitarte a un casamiento. Sales de viaje o piensas irte a vivir a otro país. No dejes nunca de ser tan buena persona y humilde que tu signo tiene esa virtud. Tendrás un sábado de lo mejor y divertido, sólo trata de no tomar mucho alcohol o comer mucho para que no tengas problemas digestivos. Tus números de la suerte son 41 y 09. Te busca alguien del signo de Géminis o Aries para reclamarte una situación amorosa.