Mhoni Vidente: los horóscopos de esta semana

ARIES

Semana de seguir con tus relaciones públicas para avanzar en tu carrera y nivel profesional, recuerda que tu signo domina todas las relaciones con personas muy importantes y la administración de empresas. Trámites de sacar tu pasaporte o visa o hablas con un abogado sobre papeles de migración. Ten cuidado con los chismes con personas de tu trabajo y protégete poniendo una veladora roja el 23 de enero para cortar todo lo negativo. Recibes un regalo sorpresa. Te llega un amor nuevo del signo de Leo o Libra y hablará de darte mucha seguridad y protección. Tus números de la suerte son 21, 33 y 45; tu color, el blanco. Los casados hablan de problemas relacionados a los celos o desconfianza. Viene una gran sorpresa el 27 de enero o un golpe de suerte. Sigue con la dieta. Hablas con un médico para una operación. Compras ropa y zapatos. Cambias tu celular o el plan de pago. Serán días de renovación. Este mes es muy importante para dejar saldadas tus deudas.

TAURO

Semana de mucho trabajo y auditoría o revisión mensual, recuerda que tu signo necesita estar ocupado y avanzando para sentirse bien. No platiques tanto tus planes porque tus amigos realmente no lo son, trata de ser más discreto. Recuerdas en estos días a un amor que se fue, procura prender una veladora blanca el día 25 para que tu alma esté más tranquila. Te llega un dinero extra y será por la lotería con los números 09, 77 y 21. Estás en tu tiempo de crecer y salir adelante en cuestiones de proyectos o negocios propios, pero siempre trata de tener desconfianza e irte con mucha cautela para que no te vean la cara. A los solteros les llegará un amor del signo de Escorpión o Capricornio, muy compatibles contigo. Los casados están planeado ser padres o formar una familia, estás en tu tiempo de madurar. A tu signo le gusta mucho rogar a sus ex parejas, ya no lo hagas para que no abusen de ti. Recibes un reconocimiento en tu trabajo y va a ser en efectivo.

GÉMINIS

Semana con mucha energía positiva a tu alrededor para empezar a crecer profesionalmente y tener más oportunidad de trabajo. Este 2017 va a ser muy bueno para ti, trata de mentalizártelo para que todas las energías positivas fluyan. Cuidado con tus problemas de enojos o carácter, a veces dices palabras que lastiman mucho. Cuídate de dolores de brazo o rodilla, es por tanta energía negativa de tu trabajo, date baños de canela y eso te va a ayudar a limpiarte. En el amor te sentirás de lo mejor. Esta semana te van a buscar muchos amores nuevos, ya enamórate para que sientas estabilidad emocional. Tu mejor signo para hacer pareja es Virgo o Libra. Tu mejor día será el 27 de enero, pinta para ser magnífico en negociaciones de proyectos nuevos. Te llega un dinero extra y va a ser por juegos de azar, apuesta a los equipos de color azul o blanco. Números de la suerte son 24, 55 y 01. Color, azul fuerte. Pon atención a tus sueños, tu ángel te manda un mensaje.

CÁNCER

Semana con muchas presiones de trabajo o deudas del pasado, trata de hablar con tus padres para que te apoyen económicamente y puedas salir de tus deudas. Será una semana de muchos retos personales y energías cruzadas en el trabajo, eso significa pleitos o renuncias, así que trata de pensar antes de actuar. Te visita un familiar de fuera para ir a una boda o cumpleaños. No te desanimes en cuestiones de negocios, recuerda que como quiera se te va a dar, sólo ten calma y trata de pintar el negocio de colores fuertes para atraer más la abundancia. En el amor estarás de lo mejor y por fin decides entregarte por completo a tu pareja que es del signo de Libra o Sagitario que hablarán de reconciliación o amor verdadero. Te compras una camioneta o cambias tu carro. Trata de no platicar mucho tu privacidad porque las envidias están muy fuertes en estos días, te recomiendo prender una veladora azul el día 25 para la protección. Tus números de la suerte 20, 91 y 88. Tu color, el rojo. Intenta buscar otro trabajo los días 25 y 29 de enero.

LEO

Semana de cambios en el trabajo o decides buscar en otra parte. En este mes se te van a dar oportunidades de nuevos puestos laborales y mejor pagados, sólo trata de no comentarlo. Ten cuidado de andar con dos a la vez, trata de ser más fiel en tu relación amorosa. Ya no pienses más en cuestiones de vida y mejor actúa, así lograrás tus objetivos. Tu signo cree tener la razón, por ello casi siempre terminan siendo ingenieros o administradores. Ya no mires atrás en cuestiones de amores, es mejor cerrar círculos y empezar de nuevo con personas del signo Aries o Capricornio. Te regalan una mascota o decides adoptar una. Trata de salir, hacer más ejercicio o correr más para mantenerte sano. Será una semana de muchas fiesta o cumpleaños. Te vas de viaje por cuestiones de trabajo. Tendrás un golpe de suerte el día 27 de enero con los números 04, 33 y 21. Cuídate del estómago, tendrás una infección muy fuerte. Eres muy bueno para hacer dinero pero también para gastarlo. Tu color, el negro o gris. Te busca un hermano para decirte que se va a divorciar.

VIRGO

Semana para aprender de tu entorno. Recuerda que tu signo es muy sentimental, siempre tiene que estar enamorado y el amor llega, así que ten calma. Trata de cuidar más a tus padres o visitarlos. Ten cuidado con las personas comprometidas o casadas, trata de no seguirles el juego porque vas a salir perdiendo. Trata de convencerte de ser feliz y no ponerte tantas dudas en tu mente. Aprende a perdonar a todos los que te han lastimado. En el trabajo tendrás la oportunidad de superarte en todos los sentidos. Recuerda que tu signo es comunicador o hace siempre negocios de comunicación. Te llega un dinero extra por cuestiones de suerte en lotería o juegos de azar. Cuídate de problemas hormonales si eres mujer o si buscas embarazarte, lo vas a lograr en este mes de enero. No te dejes llevar por tantos que te quieren engañar con negocios falsos. Ten cuidado en las juntas de trabajo, trata de no opinar donde no te lo piden. Tus números de la suerte son 00, 21 y 34. No le hagas tanto caso a los amigos y sigue los consejos de tu familia.

LIBRA

Semana para estar conectado con todas las buenas energías que encuentres en tu entorno. Por fin se te va a dar en estos días lo que tanto deseas, una estabilidad amorosa o decidirte por el matrimonio. Vendrán grandes sorpresas a tu vida personal. Cuídate de problemas relacionados con el sistema nervioso, trata de salir a caminar para que te relajes. Cambias papeles de un crédito. Ya no hagas corajes en tu trabajo, trata de que nada logre afectarte y así no te estresarás más. Cuida tu dinero y trata de no prestarlo para que no te roben tu suerte. Recuerda que tu signo es el mejor amigo y eso hace que siempre estés rodeado de personas muy queridas. Compras boletos de avión para irte de viaje en febrero. Te haces una operación dental. Te busca tu madre para pedirte un apoyo emocional. Te dan la sorpresa de un trabajo nuevo y mejor pagado. Te va a buscar una ex pareja, trata de bloquearla de tu vida y no caer en el mismo círculo vicioso. Tendrás un golpe de suerte el día 24 de enero con los números 03, 22 y 71.

ESCORPIÓN

Semana para estar con mucho ánimo por empezar tu vida laboral en nuevas partes y con grandes retos. Recuerda que todo lo que deseas va a venir a tu vida, sólo ten calma y prepárate más para ello. Recuerda que tu signo tiene muchas oportunidades de progreso en cuestiones de trabajo, ya sea en gobierno o en una empresa internacional. Terminas tu maestría. Decides en esta semana salir de viaje por negocios. Pagas deudas de tu carro. Ten cuidado con la rodilla o problemas de huesos. Eres el mejor conversador en las fiestas. Recuerda que tendrás un golpe de suerte el día 27 de enero o ese día tendrás muy buenas noticias en todos los aspectos. Trata de no estresarte en tu trabajo o date tiempo para resolver tus problemas. Te pones a dieta y decides entrar a un gimnasio. Te buscan para que pagues una deuda del pasado. Amigos de Escorpión que están casados deben tener mucha paciencia con su pareja porque va a estar hablando de divorciarse. Ten cuidado con las pérdidas o robos. Tus números de la suerte son 01 y 22. Tu color, el azul.

SAGITARIO

Semana de mucha suerte en todos los aspectos. Recuerda que tu signo siempre busca mucho más en todos los sentidos. Trata de cuidarte de dolores de cuello o cabeza. Recuerda que tu signo es muy intenso y siempre toma las cosas muy profundas, así que a relajarse un poco. Eres el mejor en administración y defensor de todo, así que trata de tomar un curso de esas carreras para que te puedas desempañar mejor. Recuerda que el amor es admiración y a tu signo esa frase le cae como anillo al dedo porque no eres tan fácil de enamorar y siempre buscas el amor perfecto. Te metes a un gimnasio y decides verte bien. Recuerda que tu signo tiende a engordar. Ten cuidado con los accidentes en la calle o trata de manejar más tranquilo. Yo sé que duele el amor, pero es mejor cerrar ese círculo porque ya no va a regresar. Te llega auditoría o tendrás revisión de tus jefes, así que trata de poner en orden todo lo que necesitas. Eres un buen jugador de azar y esta semana reina la suerte de tu lado con los números 02, 31 y 66. Tu color, el amarillo.

CAPRICORNIO

Semana de estar renovando papelería de tu contrato o de escuela, recuerda que estás a tiempo de arreglar todo tus documentos personales y estar al día. Te pide dinero prestado un amigo. Te llega la invitación de trabajar para gobierno o en una campaña política. Ten cuidado con problemas de intestino o trata de no guardar corajes y ser más relajado en tu vida laboral. Tendrás un golpe de suerte el 26 de enero con los números 33, 21 y 07, trata de combinarlo con tu día de nacimiento al principio de los números. Los capricornio que están casados tendrán una sorpresa de embarazo. Ya no hagas caso a los chismes que hacen de ti en el trabajo o escuela, recuerda que si hablan es que eres muy importante para ellos. Para la protección, cárgate un limón verde en la bolsa para quitar lo negativo. A los solteros les vendrá en estos días un amor muy apasionado y fuerte.

ACUARIO

Semana para estar con mucho trabajo y resolver pendientes. Recuerda que estás en tu semana de cumpleaños y tendrás muchas reuniones y regalos sorpresa. Tendrás revisión de tus jefes o los dueños de la empresa, pero te ven muy bien y tendrás un aumento de sueldo o te cambiarán de puesto. Te busca una ex pareja para reclamarte algo de chismes, no le pongas tanta atención a eso. Esta semana será muy buena para ti que estás soltero, pues tendrás la oportunidad de conocer personas nuevas del signo de Aries y Cáncer, muy compatibles. Tendrás un mensaje divino o tu ángel de la guarda te va a proteger de los peligros, así que trata de prender una veladora blanca el día de tu cumpleaños o el 27 de enero. Ten cuidado con dolores de cabeza. Mandas a reparar tu carro para venderlo. Nadie es perfecto, trata de recordar eso. Sacas un crédito para comprar casa. Tus números de la suerte son 42, 01 y 22. Tu color, el azul.

PISCIS

Semana de cambios en el trabajo. Recuerda amigo de Piscis que este mes de enero es muy importante para ti porque todo lo que hagas en estos días va a repercutir en el resto de año. Cuídate de dolores en los pulmones o garganta. En el amor piensas mucho en divorciarte de tu pareja, recuerda que a tu signo le gusta mucho el drama y todo lo hace ver de manera muy determinante. Trata de calmarte y hablar antes de actuar. Será una semana llena de amores nuevos o aventuras apasionadas. Recuerda que este año 2017 va a ser unos de los mejores para ti en el sentido profesional. Eres el mejor amigo y siempre das el mejor consejo. Eres de fiestas y eso te hace la personas más querida del zodiaco. Una de tus virtudes es ser muy buen vendedor, así que aplícate en eso. Recuerda que tu signo es el pilar de la familia. Trata de protegerte con una veladora roja el día 26 de enero porque un amor del pasado te está haciendo un encantamiento para que te vaya mal. Tendrás un golpe de suerte con los números 08, 20 y 77.