Mhoni Vidente: los horóscopos de esta semana

ARIES

Mes para sentirse realizado. En esta semana te llegará una oportunidad de crecimiento en tu trabajo, te hablarán de un puesto internacional, trata siempre de meditar tus oportunidades y de escoger lo mejor para tu vida. Sales de viaje o regresas a tu casa. Recuerda que tu signo es muy fuerte y atrae muchas energías negativas, trata siempre de llevar una moneda de plata para cortar eso negativo. Este año tendrás la oportunidad de consolidarte como uno de los mejores líderes o empresarios. Ten cuidado con tu dinero, trata de no enseñarlo tanto o ser más discreto. En cuestión de salud intenta relajarte más o no tener tantas presiones. Tus mejores días del mes de febrero serán 02, 07, 10, 13, 24 y 27. Eres el mejor conquistador pero ya trata de no andar con dos a la vez. Tus números de la suerte para este mes son 21, 09 y 70. Tu color, el dorado. Tu meta será no hacer caso de chismes o malos entendidos y ser más fuerte en tu vida.

TAURO

En febrero vienen dos golpes de suerte por lotería. Eres muy conquistador por eso en estos días tendrás la oportunidad de conocer personas muy afines a ti y hablarán de enamorarse. Tus mejores regalos para San Valentín serán los chocolates. Recuerda que tu signo en este mes se va a sentir muy pleno en el amor. Realizas un trámite de crédito de carro que sí se te va a dar. Cuídate mucho de problemas de nervios o insomnio. Pagas deudas atrasadas o resuelves problemas legales a tu favor. Tus mejores días en el mes de febrero serán 03, 06, 09, 12, 18 y 23. Ya no prestes dinero porque te roban tu suerte. Tus números serán 09, 12 y 33. Tu color, el rojo intenso. Tu meta será no perder el tiempo y ser alguien en la vida. Amigo de Tauro trata de cuidarte de las brujerías por parte de personas de tu trabajo, para ello, prende una veladora blanca el día 1 de febrero que te va a proteger el resto del mes de envidias y malas energías.

GÉMINIS

Mes de mucha fuerza interior y para salir de todos los problemas relacionados con deudas o cambios de trabajo. Recuerda que estás en tu mejor año y eso te ayudará a crecer en lo profesional. Trata de dejar vicios o dejar de fumar o no tomar tanto alcohol. Este mes será fundamental en tu relación amorosa para saber si te quedas o te vas. Sólo trata de meditar muy bien o ir con un especialista para que te guíe en tu vida sentimental. Ten cuidado con las infecciones estomacales. Tendrás un golpe de suerte con juegos de azar con los números 06, 21 y 88. Te invitan a salir de viaje y será tu pareja. Tus mejores días en el mes de febrero serán 01, 09, 11, 14, 20, 23 y 25. En esos días tendrás la oportunidad de progresar en cuestiones de negocios o trabajos nuevos. Ten mucho cuidado con los vicios, recuerda que tu mente es muy débil y eso te hace sentir muy vulnerable. Tomas un curso en el extranjero de idiomas. Te pagan una deuda que te debían. Tu color, el rojo.

CÁNCER

Mes para estar con mucho ánimo y con todas las buenas energías. Recuerda amigo de Cáncer que siempre que es febrero los astros te ayudan a estar de lo mejor, así que trata de prender una veladora roja este día primero para que las energías positivas duren más tiempo. Ten cuidado con los accidentes de carro o en las calles trata de ser más precavido. Tendrás un golpe de suerte que te cambiará la vida en este mes con los números 04, 29 y 55. En el amor estarás un poco confundido, no sabrás con quien quedarte, con un amor nuevo o alguien del pasado. En el trabajo tendrás varias juntas y hablarán de ti para darte un aumento o más responsabilidad. Tus mejores días en este mes de febrero serán 02, 07, 10, 16, 23 y 27. Tu meta será intentar ya no ser tan rencoroso y tu compatibilidad va a ser con el signo de Escorpión y Capricornio. Eres muy sentimental por eso trata de guardar el equilibrio siempre en tu vida personal.

LEO

Mes de grandes oportunidades. Tendrás un golpe de suerte en juegos de azar. Vas a cerrar un contrato nuevo de trabajo que te va a ayudar a tener más ingresos y va a ser con los números 00, 21 y 67. Te haces una operación estética en este mes. Trata de no pelear con tu familia y deja que te ayuden en tus problemas. Tendrás que hacer varios trámites de escuela o pagos de colegiatura. Cambias tu carro por uno más reciente. Ten cuidado con los robos, trata de no salir solo o siempre cambia las rutas de tu tareas diarias y trata de prender una veladora azul el día primero para que tus energías positivas estén junto a ti. Tus mejores días en este mes de febrero son 04, 10, 12, 19 y 25. En cuestión de salud cuídate de los excesos de alcohol o desveladas. Ten cuidado, un amor del pasado tratará de causarte problemas con tu pareja actual. Tu color, el rojo fuerte y tu meta para este mes, no ser presa de los chismes o que no influyan mucho en tu vida.

VIRGO

Mes de transformación completa para tu vida. Trata de negociar las deudas del pasado y dejar los egos a un lado para controlar más tu carácter. Este día primero de febrero prende una veladora blanca y reza el Salmo 91 para que te brinde protección. Eres el mejor del zodiaco por servicial, por ayudar a los demás, por eso te ganas a pulso todo el reconocimiento de tus superiores en tu trabajo. En este mes de febrero te vendrá un bono o una promoción de cambio de puesto. Te viene un golpe de suerte con los números 04 y 67. Cuídate de dolores de garganta o rodilla, trata de tomar más vitaminas. Tus mejores días en este mes serán 03, 08, 12, 16, 21 y 27. Tu color, el azul. Tu meta en este mes es ser el mejor en todo lo que te propongas y siempre terminar tus objetivos. Ten cuidado con caídas en este mes. No dejes de tomar un curso de espiritualidad. En este mes te buscará un amor del signo de Aries. Renuevas por completo tu estilo.

LIBRA

Será un mes lleno de éxitos y triunfos personales. Por fin te vas a sentir aliviado de tantas cargas negativas o problemas que venías soportando del mes de enero. Recuerda que este 2017 va a ser un año de metamorfosis. Te buscarán para ofrecerte un crédito de casa o carro, trata de tomarlo. Recuerda que tu signo es el amigo de todos y eso hace que en el mes del amor todo el mundo te busque para demostrarte su cariño. En este mes de San Valentín te llegan regalos que no esperabas. Si eres libra mujer te recomiendo que vayas con tu médico para que te revise las hormonas. Te llegan familiares. Te invitan a una boda. Tus mejores días serán 01, 18, 14, 19 y 21. Hablarás de cerrar por fin un trámite legal o asuntos que te molestan mucho. Trata de ser muy cauteloso porque te están espiando para inventarte chismes en tu trabajo o escuela. Ayudas a un familiar para una operación o tratamiento médico. Tu meta en este mes es cerrar círculos con amores del pasado o cambiar de actitud ante la vida.

ESCORPIÓN

Mes de renovación personal y de sentirse muy bien. Este tiempo va a ser muy productivo en cuestiones de trabajo o puestos nuevos, sólo recuerda no contar tanto tus planes para que no te los salen. Tendrás un golpe de suerte con los juegos de azar. Eres el mejor amigo y compañero del zodiaco y eso hace que te confundas mucho entre el amor y la amistad, así que trata de poner en claro tus sentimientos. Recuerda que estás en el mes del amor y ya es tiempo de que vivas en pareja o tengas algo formal en tu vida. Cuídate de problemas del riñón o trata de tomar más agua y hacer más deporte. En este mes de San Valentín recibirás grandes sorpresas de amores que no esperabas. Tus mejores días en este mes van a ser los días 01, 04, 09, 11, 17, 23 y 27. En estos días tendrás la oportunidad de poner un negocio o buscar un trabajo fuera de tu país. Recibes un dinero por la venta de una casa o te dan una herencia. Tus números de la suerte en este mes son 04, 55 y 87. Tu color, el gris plata. Tu lema, siempre ser el mejor en todo.

SAGITARIO

Mes para salir de viaje o tramitar varios permisos de migración o visado. Será un gran mes para ti amigo de Sagitario, sobre todo en cuestiones de dinero o inversiones de negocios de arte o eventos masivos. Recuerda que a tu signo lo domina el diseño y todo lo relacionado con la publicidad, así que sácale provecho a esa virtud que Dios te dio. Tendrás tres golpes de suerte en este mes y todos relacionados con los juegos de azar. También con los números 09, 22 y 18. En el amor encuentras a la persona ideal. Trata de no jugar con los sentimientos de las personas o ser más claro en tu relaciones amorosas. Recuerda que a tu signo lo domina la pasión sin razón. En cuestión de salud ocúpate de las infecciones de la piel. Tus mejores días en este mes van a ser 02, 08, 12, 16, 21 y 23. Tendrás la oportunidad de ver otras opciones de trabajo o superarte profesionalmente. Tu lema en este mes es no dejar que los chismes te quiten la sonrisa.

CAPRICORNIO

Mes para ponerte al día en proyectos o trabajos nuevos. Recuerda amigo de Capricornio que siempre se te va a dar tener todo en orden y eso te ayuda a que tu energía positiva se renueve o a estar siempre de buen humor. Tendrás un golpe de suerte en cuestiones de dinero extra o vas a hacer una venta que no esperabas. Tendrás varias oportunidades de estar muy bien en cuestiones económicas. Tomas un curso de psicología o meditación que te va a ayudar a controlar tu carácter. Eres el más fuerte del zodiaco y eso te ayuda para estar apoyando a tu familia. Cuidado con un amigo que te va a traicionar y será por un dinero. Tus mejores días en este mes van a ser 01, 05, 09, 11, 13, 21 y 23. En estos días podrás arreglar papeles legales y saldrás victorioso de ello. También podrás hacer cualquier ritual para atraer la suerte o el amor. Tus números de la suerte son 07, 88 y 19. Tu color, el verde claro. Tu lema, no dejarse vencer sin antes pelear.

ACUARIO

Mes para sentirte bien. Tu energía se renueva cada vez que cumples años y este año 2017 no será la excepción. Tendrás mejores oportunidades de trabajo. Tus mejores días en este mes de febrero son 01, 08, 13, 17, 22 y 25, en estos días tendrás el doble de suerte en cuestiones de dinero o abundancia pero debes de tener cuidado con las pérdidas o robos porque tu signo siempre atrae las energías de las envidias o malos deseos. Eres muy buen deportista o siempre estás en buena condición atlética y eso te ayuda a atraer el amor y más en este mes. Cuídate mucho del riñón o estómago. Además tendrás muchas fiestas o reuniones de última hora. Tendrás mucha suerte con regalos inesperados. Haces trámites de pagos de Hacienda o impuestos. Te buscará un amor del pasado, ten cuidado con esos amores porque hablan de coraje o despechos. Tus números de la suerte en este mes son 02, 17 y 88. Tu color, el amarillo.

PISCIS

Mes para sentirte en plena renovación personal y darte cuenta que es tiempo de crecer profesionalmente. Tu meta en este mes será no guardar rencor y empezar a perdonar para que no te cargues de energías negativas. Acuérdate que eres el signo consentido de Dios y eso te va a ayudar a salir adelante más rápido, sólo pide y se te dará. Ten cuidado con los pagos atrasados de tu casa o renta. En este mes tendrás un golpe de suerte en juegos de azar o lotería. Eres el mejor conversador y siempre te rodeas de personas con mucho amor, eso te ayuda a sentirte mejor como persona. Cuidado con dolores de cabeza o cuello, tu signo guarda muchos corajes y eso hace que te enfermes. En tu casa y con tu familia todo va a estar muy bien. Te llega un dinero extra para salir de viaje o tramitas tu pasaporte o visa. En el amor seguirás con tu pareja de Géminis o Libra y hablarán de vivir juntos o casarse. Tus mejores días en este mes serán 01, 11, 16, 20 y 23. Tu color, el blanco.