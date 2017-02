Mhoni Vidente: los horóscopos de esta semana

ARIES

Semana para analizar cambios de trabajo. Recuerda amigo de Aries que este febrero va a ser de transformación para tu signo y vendrán a ti varias oportunidades de crecer como profesional. No debes darle tanta importancia a todo lo que dicen de ti. Aprende a no estresarte por cualquier comentario. Te llega un golpe de suerte el día 7 de febrero con los números 03 y 21. Trata de jugarlo con tu día de cumpleaños para que lo puedas personalizar. Se vale a veces estar solo y no tener pareja para que puedas aprovechar más tu vida personal. Eres muy fuerte y tu carácter siempre tiende a imponer todo lo que necesitas pero a veces los que están alrededor tuyo se molestan. Aprende a ser más considerado con los que te quieren. Ten cuidado con problemas de hormonas, trata de ir con tu médico. Sigue con el ejercicio, ya no pienses tanto. Te busca un amor del pasado. Te visitan familiares. Sacas tu visa o permiso de migración. Arreglas tu casa.

TAURO

Semana de mucha presión laboral y reuniones de último minuto. Recuerda amigo de Tauro que tu signo es muy perfeccionista y terco y todo lo que emprende quiere que tenga éxito. No prestes atención a personas que buscan causarte momentos tristes. Es tiempo de crecer más como persona. Te busca un amor del pasado. Trata de pasar más tiempo con tus padres, te necesitas y recuerda que son lo único valioso en esta vida. Celebras el cumpleaños de un familiar. Tendrás un golpe de suerte el día 6 de febrero con los números 06 y 28, trata de combinarlos con tu día de cumpleaños. Eres muy bueno y eso hace que a veces abusen de ti, así que trata de poner un poco más de carácter en tu vida sentimental. Será una semana muy apasionada. Piensas en comprar una casa o departamento. Trata de no comer tantas grasas. A los Tauro que están casados traten de platicar más con tu pareja.

GÉMINIS

Semana de éxito en todo lo relacionado con el trabajo. Recuerda amigo de Géminis que van a ser unos días de reinventarse en todo, así que es tiempo de comenzar una dieta y empezar otra vez con el ejercicio, y te recomiendo hacerlo al aire libre para que la energía fluya, también ponte ropa deportiva de colores fuertes. Recuerda que a tu signo le gusta verse bien, por eso trata de seguir una vida más sana. Arreglas unos pleitos con una ex pareja y por fin encuentras la paz. Te viene un gasto inesperado por una enfermedad, así que trata de ahorrar para las emergencias. Ten cuidado con los accidentes, especialmente, no te vayas a afectar un hueso. Eres muy bueno para hacer dinero en juegos de lotería y esta semana tu golpe de suerte va a ser el día 08 de febrero con los números 09 y 22. Tu color, el azul fuerte. Prende un veladora azul para que tengas más ayuda de tu ángel de la guardia.

CÁNCER

Semana de presión en tus pagos atrasados. Trata de resolver esa situación o que un familiar te apoye para liquidar esos préstamos. Ten cuidado con resfriados por estos días. Te enfermas con frecuencia en esta época de frío. Trata de estar más tranquilo en tu trabajo. Te visitan familiares. Recuerda que tu signo es muy estricto y eso le puede causar conflictos con los demás. Te busca un amor del pasado para volver, trata de escucharlo pero déjalo ir. Tus padres se encuentran enfermos, préstales más atención. Nunca es tarde para volver a empezar, así que sigue adelante con tus proyectos de año nuevo y no los abandones. Tendrás un golpe de suerte el día 7 de febrero con los números 05 y 43. Tu color, el negro, trata de usarlo más en tu ropa para que tu energía positiva crezca. Ya no te desveles tanto.

LEO

Semana para sacar pendientes atrasados de trabajo. Sientes que te aburres donde estás. Recuerda que todo esfuerzo en la vida trae sus recompensas, entonces no te tensiones y da lo mejor de ti. Piensas mucho en un amor del pasado que no fue bueno para ti, mejor olvida esa experiencia y sigue adelante, ya sea con tu pareja actual para que la valores o para abrir el camino a nuevas oportunidades. Hablas de ser padre, recuerda que todo a su debido tiempo. Sigues estudiando inglés. Formas un empresa con un amigo o un taller. Te compras ropa. Necesitas más conexión espiritual. Tendrás un golpe de suerte el día 09 de febrero y va a ser con los números 04, 22 y 19. Trata de vender tu carro antes de que te de problemas. Cuídate de dolores de nuca o cabeza. Eres muy apasionado en tus relaciones amorosas y eso hace que tus ex parejas no te puedan olvidar.

VIRGO

Semana para estar concentrado en tus actividades laborales. No prestes atención a personas que busquen hacerte daño. En estos días tendrás dos golpes de suerte, uno relacionado con un contrato con una empresa muy importante que quiere darte un gran puesto y el otro va a ser relacionado con dinero o negocios fáciles. Tus números serán 04 y 33. Realizas trámites de migración, haces algunas mejoras a tu casa o arreglas tu oficina. Te vas de viaje en esta semana por cuestiones personales. Tu mejor día va a ser el día 07 de febrero porque tendrás mucha ayuda espiritual. Ten cuidado con tu dinero, trata de no prestarlo porque te roban tu suerte. En el amor te sentirás muy compatible con alguien que vas a conocer en estos días pero recuerda ser paciente y no te anticipes a los hechos o cometerás nuevamente errores que en el pasado te lastimaron.

LIBRA

Semana para controlar tu temperamento y no sentirte agredido por las opiniones de tus amigos, recuerda que las cosas se reciben de quien vienen y tu haz hecho grandes esfuerzos para salir adelante, entonces no prestes atención y sigue adelante. Realizas trámites de un trabajo nuevo y será de jefe o coordinador. Ten cuidado con andar con dos amores o de salir a escondidas con tu ex pareja porque te van a descubrir. Cuídate de alergias por estos días. Come más saludable y no olvides hacer ejercicio, eso te ayudará a tener las ideas más claras. Tendrás un golpe de suerte el día 08 de febrero con los números 02, 11 y 76. Trata de no tomar pastillas porque eso siempre te hace sentir mal. Eres el signo del zodiaco más ingenioso por eso trata de canalizar todas esa capacidades en empezar un negocio y conseguir dinero.

ESCORPIÓN

Semana para estar en juntas con los jefes. No te dejes influenciar por amigos que no aportan nada bueno a tu vida. En el amor todo irá bien pero recuerda que no debes adelantarte a los hechos, procura ir con calma, especialmente si acabas de conocer a esa persona. Eres el más astuto del zodiaco y eso hace que tu personalidad sea más fuerte y se distinga frente a los demás. Recibes a familiares en tu casa. Festejarás un cumpleaños en esta semana. Trata de cuidarte del clima, a veces te confías porque enfermas poco. Serás padre nuevamente. Arreglas tu casa. Tus números de la suerte son 05, 21 y 33. Tu color, el blanco. Prende una vela el día miércoles para renovar tu energía en la mitad de la semana y prepararte para San Valentín. Tienes que organizarte más porque dejas todo para después y eso termina por causarte estrés.

SAGITARIO

Semana para estar muy alegre. Tendrás el éxito que te propongas, sólo no te aceleres porque así, todo te saldrá mal. Recuerda que las cosas a su debido tiempo. Te busca un amor del pasado para volver. El día 09 de febrero va a ser muy divertido y de mucha convivencia con familiares. Recuerda que tu signo es muy legal en todo lo que realiza. Cuídate de dolores de estómago o problemas de úlceras. Haces pagos atrasados. Tendrás un golpe de suerte con los número 05, 44 y 31, así que aprovecha tu buena racha y más porque es tu mejor mes. Trata de visitar más a tu madre y llevarla con el doctor. Prende una veladora azul esta semana, especialmente el martes para que tu energía se renueve y se abran nuevos caminos. No olvides compartir más tiempo con amigos, a veces los olvidas por las obligaciones diarias.

CAPRICORNIO

Semana de cambios positivos aunque te costarán un poco. En el trabajo debes estar atento a las personas que busque causarte daño o indisponerte con los demás. Recuerda que los problemas se solucionan siempre pero no si tu decides insistir en ellos. Recuerda amigo de Capricornio que estás en tu época de crecer y buscar nuevas oportunidades a nivel profesional, así que hazlo y no le tengas miedo a los cambios. Tú mejor día va a ser el 07 de febrero, en ese día te vendrá un golpe de suerte en los juegos de azar con los números 07 y 66. Trata de vestirte de colores fuertes para que tu energía positiva crezca más en estos días. No seas terco, a todo le dices que no y eso está mal, ten más apertura y verás como las cosas se van a ir dando de lo mejor. Te vas de viaje. Te visitan familiares. Ten cuidado con dolores de cabeza y musculares, no te confíes porque te sientas saludable, mejor ve con tu doctor.

ACUARIO

Semana de sentirse con mucha emoción, de conocer personas nuevas en tu vida que te están dejando nuevos aprendizajes en tu forma de pensar, estás en una nueva etapa de prosperidad y abundancia, así que aprovecha esta semana y más el 8 de febrero que será algo mágico o sentirás que la suerte está de tu lado. Ten cuidado con problemas de espalda o cintura, recuerda que si haces ejercicio debes tener precaución. En el trabajo tendrás juntas o te invitan a un negocio nuevo de ventas. Ten cuidado con amistades que no te convienen, trata de identificar a las personas que buscan causarte daño. Tu números de la suerte son 15 y 21. Te llega un bono, trata de pagar deudas o ahorrar para tu estabilidad. Sentirás un poco de angustia por culpa de un problema matrimonial.

PISCIS

Para los amigos de Piscis serán unos días de cambios muy fuertes y más en lo laboral, así que prepárate para buscar nuevos caminos en cuestiones profesionales. Trata de actualizar toda tu papelería o pendientes de trabajo porque te lo van a pedir. Tendrás dos golpes de suerte, uno será el día 8 de febrero y será con juegos de azar u oportunidades de trabajo mejor pagadas, trata de jugar con los números 01, 77 y 31. Y el otro golpe de suerte será el día 9 y será más en cuestiones amorosas. Te pones a dieta o cambias tu look. Te pagan una deuda del pasado. Un amor nuevo del signo de Sagitario o Piscis hablará de estar en un compromiso formal contigo. Para los que tienen pareja hablan de ser padres. Te invitan a una boda de padrino. Tu meta en esta semana es no ser rencoroso y olvidar el pasado negativo. A veces es difícil para tu signo olvidar un amor que ya no está, pero trata de ser fuerte y aprender de los errores.