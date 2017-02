Mhoni Vidente: los horóscopos para este fin de semana

ARIES

Viernes para recuperarte de pérdidas emocionales o cerrar círculos amorosos. Recuerda amigo de Aries que estás en tu momento y eso se traduce en que puedes crecer más como persona y dejar todo lo negativo atrás. Trata de ir a fiestas este fin de semana para que tu energía se renueve y estés con mejor ánimo. Tendrás una junta familiar para comprar un casa. Te llega un amor del signo de Géminis o Virgo que hablará de estar en formalidad contigo, ve con calma. Ten cuidado con problemas de pulmones o gripa, ve con tu médico. Haces trámites de pagos de tu casa. Sales de viaje para visitar familiares. Tendrás un golpe de suerte con los números 11, 20 y 99. Trata de vestirte de colores fuertes para que te llegue más amor en este mes.

TAURO

Viernes para estar con algunos compromisos de trabajo o juntas con tus gerentes para cambios de puestos o reajuste de personal. Recuerda amigo de Tauro que estás en tiempo de renovación espiritual y eso te va a ayudar a crecer más como persona. Recuerda que en la vida no todo es dinero y tienes que aprender a compartir más lo que tienes. Los Tauro que tienen pareja pasarán unos días maravillosos y estables y a los que están solteros les vendrán amores nuevos y fugaces. Te buscan para salir de viaje. Trata de cambiar de estudios o trata de tomar un curso de ventas o administración. No dejes que te manipulen y menos tu pareja, recuerda que lo mejor de tu signo es tu carácter. Tendrás un golpe de suerte el día 11 de febrero con los números 09, 88 y 23.

GÉMINIS

Viernes para estar con las energías cruzadas y tener un poco de problemas económicos. Trata de no gastar de más y organizarte en tu vida. Te llega una invitación para un bautizo o boda. En el amor, vas a estar muy bien, pero recuerda que eres el gemelo del zodiaco y que a tu signo lo domina el sexo y la pasión, por eso casi siempre son infieles. Trata de no caer en tentaciones. Te llega un proyecto de trabajo y va a ser fuera de tu ciudad. Te compras un celular o cambias el plan. Festejas a un amigo el domingo. Tendrás un golpe de suerte el día 10 de febrero con los números 09, 33 y 21. Cuídate de dolores de cabeza. Eres encantador pero a veces tu soberbia destruye lo bonito de ti, aprende a ser más humilde.

CÁNCER

Viernes para estar analizando tu vida laboral o de poner un negocio con tu pareja. Recuerda amigo de Cáncer que estás en tu mejor año y época para formar un patrimonio y comprar una casa. Ten cuidado con los chismes en el trabajo o trata de ser discreto. Recuerda que tu signo puede confiar en los Libra y Piscis, que ellos siempre van a ser leales contigo. Pagas deudas de tu tarjeta. Compras una computadora. Empiezas a hacer ejercicio o ponerte a dieta. Te busca una hermana para pedirte un consejo. Eres muy bueno para enamorarse y detallista y en este fin de semana se te va a dar el amor más fuerte que nunca. Compras los regalos de San Valentín. Tendrás un golpe de suerte con los números 23, 14 y 66.

LEO

Viernes para estar visitando familiares o estar más cerca de tus padres. Recuerda que tu signo es el pilar de la casa, así que siempre estarás en compañía de la familia. Trata de estar mejor espiritualmente y no caer en los excesos de alcohol o apuestas, controla tus impulsos o cambia de amistades. Te llega una propuesta de negocio y va a ser con un amigo del signo Aries o Sagitario y les va a ir muy bien. Haces trámites de licencia de conducción. En el amor seguirás con tu pareja estable sólo deja los celos infundados o trata de tener más confianza en ti. Tendrás un golpe de suerte el día 11 de febrero con los números 21, 55 y 77. Te llega un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo.

VIRGO

Viernes para consentirte a ti mismo y de comprarte lo que te guste como ropa, un celular nuevo o comprar un boleto de avión. Recuerda amigo de Virgo que tú cargas mucho estrés en tu trabajo o vida diaria y necesitas a veces darte unos cariños. Ten cuidado con problemas de abogados o legales, trata de ir con personas que sepan de tu caso legal. Te llega una invitación para salir de antro o una boda. Te pones a dieta y te verás de lo mejor. Ya no seas tan aprensivo con tu pareja, aprende a relajarte y ser menos celoso. Te busca un amigo para pedirte trabajo. Haces composturas para tu casa o decides comprar unos muebles. Recuerda que tendrás un golpe de suerte el día 11 de febrero y va a ser con los números 06, 33 y 27. Los Virgo solteros conocerán este fin de semana a personas del signo de Aries o Capricornio que van a ser compatibles contigo.

LIBRA

Viernes para estar con muchas dudas sobre tu vida personal o amorosa. Recuerda que tu signo es muy aprensivo y siempre se sabotea a sí mismo. Lo que tienes que hacer amigo de Libra es dejarte querer y estar sin dudas en tu mente. Te invitan a una boda en este fin de semana. Tu pareja va a estar genial contigo y te adelantará el regalo de San Valentín que va a ser un anillo de compromiso. Eres muy bueno para ayudar a los demás y por eso las buenas energías te van a estar rodeando siempre. Trata de vestirte de rojo o amarillo para que tu energía positiva crezca más. Tendrás un golpe de suerte el día 12 de febrero y va a ser con los números 88, 63 y 21.

ESCORPIÓN

Viernes para cambiar de amistades o estar con personas que sean más sinceras y no sólo te busquen cuando necesiten algo. Recibes un bono de compensación. Ten cuidado con los préstamos, trata de gastar sólo lo que tienes. Eres muy bueno para las relaciones públicas y políticas, trata de tomar un curso sobre esto. En el amor estarás muy bien con tu pareja, pero recuerda que los dos deben trabajar más en este tiempo que se necesita estar bien económicamente. A los escorpiones solteros les vendrá una sorpresa amorosa que llegará en estos días y será muy romántica. Cuídate de problemas de gastritis o úlceras, no hagas corajes inecesarios. Tus números de la suerte son 23, 18 y 04.

SAGITARIO

Fin de semana para estar pagando deudas del pasado o estar al corriente con tus tarjetas de crédito. Recuerda que a tu signo le gusta mucho gastar, así que trata de controlarte y ahorrar para el futuro. En el amor estarás de lo mejor y más con los signos de Aries y Cáncer que van a ser compatibles contigo. Recibes un regalo de San Valentín adelantado que te hará sentir muy bien. Ten cuidado con problemas de cuello o de la piel. Tendrás muchas fiestas en estos días y te invitan a ver un juego de futbol o concierto. Te compras ropa o cambias tu celular. Ya no seas tan coqueto, si ya tienes pareja aprende a respetarla. Tendrás un golpe de suerte el día 11 de febrero con los números 04, 33 y 21.

CAPRICORNIO

Viernes para estar con toda la buena suerte a tu alrededor. Recuerda que este día 10 de febrero tienes que dar de caridad alguna moneda para que la buena energía te siga fluyendo. Ten cuidado con problemas de chismes en el trabajo porque habrá despidos. Eres muy bueno para la administración o medicina, trata de tomar un curso sobre esto los sábados. En el amor te seguirá yendo muy bien, sólo ten calma y no precipites una relación formal todavía. Te llega un dinero extra por lotería con los números 03, 22 y 71.

ACUARIO

Viernes de festejos o de juntarte con tus amigos para celebrar tu cumpleaños. Recibes regalos que no esperabas y un amor te busca para felicitarte y querer volver a tener una relación amorosa. En el trabajo habrá juntas y ajustes de puestos. Trata de seguir estudiando idiomas, recuerda que no todo es fiesta. Un amigo te invita a formar un negocio que va a ser muy próspero. Haces trámites de cambio de casa. En el amor, los solteros de Acuario estarán rodeados de amores nuevos y muy apasionados. Va a ser un fin de semana bueno en todos los sentidos, sólo trata de no tomar mucho alcohol o no caer preso de los vicios. Tendrás un golpe de suerte el día 12 de febrero con los números 04, 33 y 27.

PISCIS

Viernes de cambios radicales en tu vida y serán para estar mejor y dejar todo lo negativo atrás. Recuerda amigo de Piscis que ya vas a entrar en tu mejor etapa cuando cumplas años y así podrás renovar todas las buenas energías. Cuídate de dolores de garganta o pulmones. Una amistad se aleja de ti por chismes. En el trabajo tendrás muchas juntas y auditoría de última hora. Debes preocuparte por buscar más ingresos para salir adelante y eliminar tus deudas económicas. Tendrás un encuentro con un amor del pasado para volver o tener una relación más seria. Los Piscis que están casados hablarán de divorcio o separación por problemas de celos inventados. Recuerda que los Piscis odian ser celosos y es a lo que más temen. Tus números de la suerte son 23, 19 y 07.