Mhoni Vidente: los horóscopos para San Valentín

ARIES

Semana de compromisos profesionales, recuerda que debes tener paciencia siempre, especialmente, en juntas o reuniones porque a veces tu carácter hace que se molesten las personas, así que calma y piensa antes de hablar. Sabrás de una operación de emergencia de un familiar pero todo saldrá bien. Tramitas tu papelería de migración o visa. En el amor, llegará a ti una persona del pasado, recuerda tratar de cerrar ese círculo porque no te deja avanzar en tu vida sentimental. Te llega un dinero extra por una venta. Estás en tu época de invertir en un negocio con varios socios, haz la propuesta e inicia ya tu camino para este año 2017. Tus números de la suerte son 21, 33 y 44. Este día 13 de febrero te recomiendo prender una vela de color rojo y pedir un deseo para que ese día las energías positivas te envuelvan en todo los sentidos. Trata de tomar más agua y hacer ejercicio para que tu cuerpo y mente estén más sanos. A los casados les viene un embarazo en puerta.

TAURO

Semana para empezar otra vez. En estos días tendrás la fortuna de tener varias oportunidades de crecimiento en tu ámbito laboral o un amigo te va a conseguir un muy buen trabajo, por eso te recomiendo este día 13 de febrero prender una vela blanca y pedir un deseo y trata de ese día ponerte mucho perfume y algo de plata para que todas las energías positivas te estén acompañando. Terminas con tu pareja por situaciones de chismes. Empiezas a estudiar otra vez o tomas un curso de idiomas. Ya no quieras tanto ser el mejor, lo vas a ser pero dale tiempo al tiempo y verás cómo lo vas a lograr sin tanto estrés. Haces trámites de pagos de tu carro. Te busca un familiar para saber de una enfermedad. Te llega un dinero extra por la venta de un carro. Trata de dormir más para que repongas tus energías. A los Tauro solteros les vendrá un amor nuevo del signo de Aries. Festejas a un amigo en estos días, tus números de la suerte son 24, 15 y 08.

GÉMINIS

Semana de energías cruzadas o tener muchos problemas en tu casa y trabajo, así que trata de calmarte y te recomiendo que este día 13 de febrero prendas una vela azul y te pongas mucho perfume para que las energías positivas te rodeen en estos días intensos. A veces eres muy olvidadizo pero este 14 de febrero trata de darle algún presente a tu pareja para que sienta que está en tu mente. Pagas deudas del pasado. Tramitas un crédito de casa. A los Géminis solteros los buscará un amor nuevo del signo de Aries o Libra que va a ser compatible contigo. Va a ser una semana de mucho estrés, así que sigue haciendo ejercicio y mantente de buen humor para que no caigas en enojos sin razón. Haces cambios imprevistos en tu trabajo. Sabrás de una enfermedad de un familiar. Vuelves a estudiar o tomas un curso de leyes o medicina. Tus números de la suerte son 23, 11 y 09.

CÁNCER

Semana de cambios en tu vida personal, tomas las decisiones necesarias para ser feliz y alejar a esas personas que te hacían daño. Recuerda amigo de Cáncer que tu signo es muy intenso y dramático por eso necesitas mediar bien tu vida y no caer preso de situaciones que no te favorecen en lo sentimental. Este día 13 de febrero te recomiendo prender una vela blanca y vestirte de colores fuertes para que tu buena vibra se active. Sales de viaje por cuestiones familiares. Ten cuidado porque te quieren hacer daño por un chisme en el trabajo. Haces trámites de visa o migración. Te compras una mascota. En el amor seguirás conociendo personas compatibles contigo. Trata de ir con el médico y que te cheque bien el intestino o estómago para que prevengas enfermedades. Tus números de la suerte son 23, 19 y 87.

LEO

Semana de grandes oportunidades de crecimiento, en estos días vendrán a ti buenas propuestas y suerte en cuestiones de vida laboral, por eso te recomiendo este día 13 de febrero prender una vela amarilla y ponerte un listón amarillo en tu tobillo derecho amarrado con tres nudos y allí dejártelo hasta que se caiga solo. Ten cuidado con problemas con una ex pareja, trata de no caer en provocaciones, te llega un dinero extra por un golpe de suerte con los números 09, 22 y 15. Haces trámites de tu título o pagas colegiaturas. Te cambias el look y renuevas tu guardarropa. Recuerda que el signo de Leo siempre vive del qué dirán, por eso necesitas siempre verte de lo mejor. Sales de viaje por cuestiones familiares. Un amor nuevo del trabajo saldrá en estos días.

VIRGO

Semana de cambios radicales en tu vida personal, decides empezar a crecer más en lo profesional y poner algún negocio que te ayude a estar mejor económicamente. Recuerda que vendrán días complicados por eso es bueno prevenir y guardar para el futuro. Te busca un familiar para pedirte un consejo. Ya no le digas que no al amor y déjate querer, recuerda que tu signo siempre necesita estar en pareja para ser feliz. Te llega un regalo que no esperabas. Tramitas un crédito de carro, eres muy bueno para organizar o llevar a cabo reuniones por eso trata de estudiar relaciones públicas o ciencias políticas. Te recomiendo este día 13 de febrero prender una vela blanca y ponerte un listón rojo en el tobillo derecho amarrado con tres nudos y allí déjalo hasta que se caiga solo y con eso tendrás más energía positiva. Te busca un amor nuevo del signo de Piscis o Capricornio para formalizar. Tendrás un golpe de suerte con los números 00, 32 y 16.

LIBRA

Semana de trámites de cambio de casa o buscas otro trabajo. Van a ser unos días de muchos movimientos en tu vida personal. Recuerda amigo de Libra que tu signo siempre necesita estar en movimiento para que tu energía se renueve. Grandes sorpresas amorosas en esta semana. Juntas de trabajo con tu gerente o cambios de puesto. Te llega un dinero extra por cuestiones de una comisión. Trata de no caer en chismes con personas de tu trabajo. Resuelves una demanda legal. Empiezas a dar clases o estar dando capacitación. Sigue con tu dieta que ya te estás viendo bien. Recuerda seguir estudiando o tomar un curso de idiomas que lo vas a utilizar. Haces trámites de pagos atrasados. A los Libra que están casados les vendrá una sorpresa de un embarazo. Cambias tu carro y te llegan familiares de visita. Te recomiendo este día 13 de febrero prender una vela roja y darte baños de agua bendita para que tus energías positivas estén más fuertes. Tus números de la suerte son 23, 11 y 09.

ESCORPIÓN

Semana de mucha suerte en cuestiones de trabajo o contrataciones. Recuerda amigo de Escorpión siempre ser discreto con tus planes para que no te los tumben. Te llega un dinero por un préstamo. Tramitas tu licencia o pasaporte. Recibes un regalo que no esperabas que te hará sentir de lo mejor. Recuerda que en tu casa eres el pilar de la familia, así que trata siempre de darles el apoyo que ellos necesitan. A los escorpiones solteros les vendrá un compromiso firme. Cuídate de dolores de espalda o cuello. Cambias el celular. Te buscan para pedirte un préstamo financiero. Te recomiendo que este día 13 de febrero prendas una vela de color rojo y darte baños de canela para que las energías positivas estén más fuertes en tu vida, tus números de la suerte son 23, 19 y 08.

SAGITARIO

Semana para seguir con tus metas en pleno.Tendrás una sorpresa en tu trabajo o te dan un ascenso. Trata de no pelear con familiares por cuestiones de chismes. Recuerda que a tu signo lo siguen mucho las intrigas, trata de librarte de eso. Tomas un curso de leyes o publicidad. Te busca un amor nuevo del signo de Piscis o Libra que va a ser compatible contigo. Tendrás un golpe de suerte este día 13 de febrero con los números 09, 12 y 45. Te recomiendo que ese día prendas una vela de color rojo y ponerte mucho perfume para que tu energía positiva esté más fuerte. Ten cuidado con problemas de piel o garganta, trata de cuidarte más. Sigue juntando dinero que eso te va a ayudar a conseguir lo que tanto necesitas. Recuerda que tu signo es muy despilfarrador y no piensas para gastar, así que trata de cambiar tu actitud. Recibes un regalo que no esperabas.

CAPRICORNIO

Semana con algunos problemas en tu trabajo o cambios de puesto repentinos. Recuerda amigo de Capricornio que estás en los días en que tu energía está muy cruzada, por eso te recomiendo este día 13 de febrero prender una vela blanca y darte baños de manzana roja y ponerte algo de plata para que tu energía positiva este más fuerte. Te llega un amor nuevo del signo de Aries que va a ser compatible contigo. Trata de no gastar mucho y seguir ahorrando para tu futuro. En la escuela tendrás exámanes de última hora. Ya no seas tan caprichoso o no guardes tanto rencor, es mejor olvidar esos malos momentos y aprender a ser feliz. Sabrás de una enfermedad de un familiar y le estarás dando apoyo. Te llega un crédito de una tarjeta. Tus números de la suerte son 23, 15 y 66. Decides cambiar de alimentación y vivir más sano.

ACUARIO

Semana de cambios en tu vida personal o analizas poner un negocio o buscar un crecimiento en tu trabajo. Compras unos boletos de avión para verano. Te buscan para pedirte un consejo de un divorcio. Eres muy bueno para hacer reuniones y más en tu cumpleaños que todos te van a festejar. Recuerda que tu signo es muy querido y por eso siempre vas a estar rodeado de muchas personas. Recibes dobles regalos, uno de un amor y otro por tu cumpleaños. Trata de este día 13 de febrero prender una vela de color rojo y ponerte una prenda nueva para que tu suerte se multiplique cada día más. Mandas a arreglar tu carro. Te compras un reloj. Cuida a tu madre porque va a enfermar. Recuerda que tus compañeros de trabajo no son tu familia, así que no tomes los problemas de allí tan intensos, trata de liberarte de energías negativas. Tendrás un golpe de suerte con los números 15, 21 y 09.

PISCIS

Semana de suerte para tu signo en cuestiones de trabajo o negocio propio. Recuerda amigo de Piscis que tu signo siempre busca estar bien económicamente y asegurar su patrimonio. En estos días te llegará una buena propuesta de trabajo. Te recomiendo en este día 13 de febrero prender una vela de color blanca y ponerte mucho perfume para te lleguen más energías positivas. Trata de dormir más y dejar un poco las redes sociales. Recuerdas a un amor del pasado que por tu culpa se fue. Trata de cerrar ese círculo y avanzar. Recibes un dinero por una venta o comisión. Ten cuidado con los robos o pérdidas. A los Piscis que están solteros les llegarán unos regalos que no esperaban. A los Piscis que están casados o en compromiso tendrán problemas por infidelidad o chismes. Arreglas tu casa o decides cambiarte para renovar energías. Cuida a tu madre porque va a estar enferma.