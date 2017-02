Mhoni Vidente: los horóscopos de este fin de semana

ARIES

Fin de semana para estar con muchos compromisos familiares y festejos pero recuerda amigo de Aries que tienes que tomar medida en cuestiones de alcohol y no comer demasiado para que después no te sientas mal anímicamente. Viernes de estar de compras o renovar tu estilo. Tendrás el día 17 de febrero un golpe de suerte con amores nuevos o personas compatibles contigo. Recuerda que tu signo es el líder del zodiaco y siempre necesita estar en pareja para que tu vida sea más feliz. Ten cuidado con golpes internos o trata de no caerte. Te invitan a salir de viaje para el mes de abril. Te buscan para hacer un negocio nuevo el domingo y van a ser amigos tuyos, hazlo te va a ir muy bien. A los Aries casados traten de no pelear, recuerda que en una relación no se puede ser tan posesivo, date espacio, tus números de la suerte son 21, 33 y 07.

TAURO

Viernes mágico para tu signo, recuerda que tu número de la suerte es el 17 y en este día tendrás la oportunidad de crecer más profesionalmente y si tienes esa oportunidad, trata de buscar otro trabajo con mejores ingresos porque si lo decides se te va a dar. Te llega un familiar. Ten cuidado con problemas de economía o trata de pagar tus deudas a tiempo y ser prudente con tus gastos. Piensas en casarte o en un compromiso formal pero recuerda que, primero lo primero, es decir, tu estabilidad económica. Sábado y domingo de salir con tu pareja o amigos. Tendrás un golpe de suerte con los números 23, 40 y 97. No olvides tener muy presente a los amigos, especialmente los que están contigo en buenos y malos momentos.

GÉMINIS

Viernes de problemas en tu trabajo o escuela, recuerda amigo de Géminis que necesitas tener más paciencia y no alterarte tan fácil y siempre pensar lo que vas a decir. Haces trámites de pagos de tu casa. Te llega una invitación para una fiesta este viernes. En el amor estarás muy bien. Con mucha pasión en este fin de semana. Sigue con el ejercicio, recuerda que tu cuerpo y mente necesitan estar sanos para avanzar en tu vida. Ya busca a ese amor del pasado, recuerda que todos nos equivocamos y se vale pedir perdón. Haces trámites de cambios de un curso los sábados. Arreglas tu cuarto o cambias la recámara. Vendes tu carro. Tendrás un golpe de suerte el día 18 de febrero con los números 08, 66 y 21.

CÁNCER

Viernes de estar en juntas para venta o compra de un negocio. Recuerda que a tu signo lo domina mucho el comercio y siempre necesita estar analizando cómo asegurar su futuro. Sales de viaje o compras un boleto de avión. Trata de no meterte en chismes en el trabajo o deja que los demás hablen. Recibes un regalo que no esperabas. Tendrás juntas de última hora con tus jefes para cambios de personal. Amores nuevos te estarán rodeando en este fin de semana. Tendrás un golpe de suerte el día 19 de febrero con los números 23, 14 y 56. Trata de buscar más a tu familia para que sientan tu apoyo, has estado muy distante de tus amigos también. Recuerda comunicar mejor tus sentimientos, a veces por orgullo no expresas tus verdaderas intenciones o necesidades.

LEO

Viernes de mucha actividad en tu trabajo. Piensas en nuevos proyectos para mejorar. Recuerda amigo de Leo que tu número de la suerte es el 17 y en este mismo día debes comenzar una vez más en todos los sentidos para que las buenas energías te iluminen. Si tienes la oportunidad, date tiempo de buscar nuevos retos y trabajos donde te sientas mejor, además, más ingresos. Ya deja esas depresiones que sólo te quitan tiempo y sigue con el ejercicio y dieta para estar de la mejor forma. Compras un boleto de avión o preparas un viaje con tu familia. Ya no seas tan celoso con tu pareja, trata de darte un espacio. Te llega un dinero extra por lotería con los números 21, 33 y 45.

VIRGO

Fin de semana de estar acomodando toda tu papelería legal para estar al día por si se necesita. Recuerda amigo de Virgo que siempre debes estar prevenido para cualquier situación. Viernes de suerte en cuestiones de juegos de azar o lotería con los números 33, 21 y 07. Trata de no platicar tus planes o deseos a nadie para que no te roben la suerte. No tengas miedo a los cambios que ellos te ayudar a crecer más como persona. Te busca un amor nuevo y apasionado del signo de Aries o Piscis que va a ser muy compatible contigo. Trata de no gastar mucho y seguir ahorrando para tu futuro. Recuerda que debes ser más prudente en el trabajo. No olvides visitar a tus padres. Sigue con el ejercicio.

LIBRA

Fin de semana de agradecer por haber tenido una gran semana. Tu signo es muy sentimental y amiguero, por lo que este fin de semana estarás invitado a muchos eventos. Te recomiendo que no te excedas en el alcohol. Debes retomar la dieta, no le has dado continuidad, trata de ser más constante y practica alguna rutina de ejercicio. Te preocupas mucho por las cuestiones económicas, procura ahorrar y pagar lo más fundamental, también adminístrate para liquidar las tarjetas de crédito. Tus números de la suerte son 07, 11 y 13, trata de combinarlo con tu fecha de nacimiento. Seguirás muy enamorado de tu actual pareja, sé paciente, ya empiezan a sentirse en paz y estables como pareja.

ESCORPIÓN

A veces piensas lo que no es en cuestiones amorosas y eso te hace ser una persona muy desconfiada y celosa, así que aprende a tener pensamientos más positivos y relajarte con tu pareja. Recuerda que a tu signo lo domina mucho su carácter tan fuerte. Te llega este día 17 de febrero una propuesta para un trabajo nuevo o empiezas un negocio. Mandas a arreglar tu carro o decides venderlo. Fin de semana de muchas fiestas y compromisos familiares. Cambias tu estilo o te compras ropa. Sigue estudiando, no dejes tu carrera profesional que eso te va a ayudar mucho en tu futuro. Tus números de la suerte son 27, 06 y 11.

SAGITARIO

Viernes para tener cambios muy positivos con tu signo, sobre todo en cuestiones de trabajo o nuevos puestos laborales. Trata de ya no ser tan dramático en tu vida sentimental y aprende a relajarte en cuestiones amorosas. Te regalan una mascota. Sigues con los cursos de idiomas o diseño que eso te va a ayudar en un futuro. Tendrás muchas fiestas en estos días. Te compras ropa y zapatos. Cuida mucho tu celular para que no se te pierda. Trata de dormir más y descansar para que puedas tener más energía en el día. Te invitan de padrino a una boda. Tus números de la suerte son 21, 33 y 05.

CAPRICORNIO

Viernes de muchos cambios positivos en tu vida, sobre todo en cuestiones de inversiones o compras un carro. Recuerda que estás en tu mejor época del año para crecer más en lo económico. Te buscan de una empresa nueva para ofrecerte un puesto laboral mejor pagado. Trata de dejar los rencores con la familia y trata de buscarlos para convivir más. Arreglas tu papelería de visa o pasaporte. Tendrás un golpe de suerte el día 19 de febrero con los números 00, 32 y 17. Trata de poner tu día de nacimiento antes de los números para que los personalices.

ACUARIO

Viernes de suerte para tu signo. Recuerda que todos los días 17 tendrás una racha de buenas energías positivas alrededor de ti que van a ayudar a que te sientas mejor. Decides festejar este fin de semana y la vas a pasar muy bien. Recibes regalos que no esperabas. Trata de no juntar dos amores o más para que no tengas problemas de celos en ese día. Te llega una invitación para salir de viaje en el mes de abril. Arreglas papelería de tu carro o pagas deudas del pasado. Ten cuidado con dolores de estómago o intestino. Te pide apoyo económico un amigo. Un amor nuevo va a estar muy presente en estos días y va a ser del signo de Acuario. Tus números de la suerte son 23, 15 y 09.

PISCIS

Fin de semana para analizar los cambios positivos de tu vida. Viernes de recordar mucho a personas que ya no están contigo. Recuerda que tu signo es agua y eso lo hace sentimental. Te buscan para un negocio nuevo y va a ser de ventas o comercializadora, trata de decirles que sí porque eso te va a ayudar a estar mejor económicamente. En el amor seguirás con mucha suerte y tendrás mucha compatibilidad con los signos de Géminis y Libra. Tendrás un golpe de suerte el día 17 con los números 21, 08 y 77. Trata de dejar un poco los vicios o trata de controlarlos. Te buscan para que pagues una deuda del pasado.