Mhoni Vidente: los horóscopos para este fin de semana

ARIES

Viernes de buena suerte para tu signo, se juntarán las mejores oportunidades de crecimiento sólo trata de no platicar tus éxitos porque recuerda que te siguen mucho las envidias. Vas con el médico o te haces un tratamiento médico. Buscas un local para abrir un negocio o cambiar de trabajo. Sales de viaje para visitar a unos familiares. Te invitan a una boda. Sábado de curso o para estar arreglando tu casa. Ten cuidado con tu dinero, trata de ahorrar. Te busca una ex pareja para volver, trata de cerrar círculos. Domingo de suerte en cuestiones de juegos de azar con tus números 03, 22 y 76. Te compras ropa y zapatos. Ya estás pensando que vas a hacer el día de tu cumpleaños. Recuerda que a tu signo le gusta juntar a sus amistades.

TAURO

Viernes de mucho trabajo y para estar en juntas de última hora. Recibes un dinero extra por cuestiones de un bono o comisiones. Trata de no pelear con tu pareja, recuerda que tu energía es muy fuerte y eso hace que a veces te sientas mal, por eso te recomiendo seguir con el ejercicio. Tramitas tu título o vuelves a estudiar. Recibes una invitación para salir de viaje en abril. Te llega un amor nuevo. Para los Tauro que están solteros esa nueva pareja va a ser del signo de Capricornio o Escorpión. Domingo para salir con tus amigos de paseo o te vas al cine. Arreglas tu cuarto o le cambias el color a las paredes. Ten cuidado con un amor del pasado que te quiere hacer daño con chismes o brujería. Tus números de la suerte son 23, 10 y 87.

GÉMINIS

Viernes de cambios radicales en tu forma de pensar. Decides dejar todo lo negativo atrás y empezar nuevamente con mucha energía. Recuerda amigo de Géminis que tu signo son dos a la vez y eso te hace ser a veces muy voluble, así que trata de seguir un proyecto de vida y sé coherente con tus acciones. Te invitan a una boda familiar. Recibes un dinero de una renta o venta. Arreglas papeles legales de una propiedad o demanda. Ten cuidado con amores prohibidos porque te van a causar problemas. Sigues con la dieta. Te compras una motocicleta. Tus números de la suerte son 23, 07 y 61. Y tu color, el blanco.

CÁNCER

Viernes de buenas noticias en cuestiones de trabajo o cierre de contratos. Trata de no pelear en estos días con tu pareja para que después no te sientas mal. Recuerda que tu signo es muy sentimental y eso hace a veces ser muy dramático. Tomas un curso de publicidad o periodismo, recuerda que tu signo domina la comunicación. Arreglas papeles de viaje. Te busca una hermana para pedirte dinero prestado. Un amor del signo de Piscis o Libra te hablará de amor sincero. Te regalan una mascota. Sábado de salir a festejar a un amigo. Domingo de suerte con los números 05, 21 y 18. Tu color, el rosa. Recuerda que si te vistes con colores cálidos proyectarás más confianza en los demás.

LEO

Viernes para salir de viaje o estar visitando familiares. Recuerda que tu signo es el pilar de la casa por eso siempre busca estar en compañía. Te busca un amor del signo de Aries o Piscis que va a querer regresar, trata de platicarlo e intentarlo pero no te estreses con el tema. Cuídate de dolores de estómago o infecciones de la piel. Sigues pensando en poner un negocio o hacer algo para tu futuro y de hecho, ya es tiempo, recuerda que este 2017 va a ser un año para tener más ingresos. Arreglas tu ropa o sacas todo lo que no utilizas del armario. Sábado y domingo para estar muy divertido. Tus números de la suerte son 21, 04 y 55.

VIRGO

El 24 de febrero es un día de suerte para tu signo, sobre todo en cuestiones de trabajo o juegos de azar con los números 09, 21 y 33. Recuerda amigo de Virgo que estás en una etapa para sacar adelante todos los problemas que tenías en el pasado y avanzar. Te buscan para un negocio de renta de casas o departamentos. Ten cuidado con las caídas, trata de no hacer tanto ejercicio. Sábado para estar muy alegre con tu familia y amigos. Pintas tu casa o arreglas el baño. A los Virgo que están solteros andarán muy conquistadores. Cambias tu celular. Tomas un curso de leyes o redes sociales.

LIBRA

Viernes de cierre de mes o revisión laboral. Recuerda amigo de Libra que este día 24 tendrás muchas noticias que no te esperabas, de trabajo y en temas amorosos. Trata de no enojarte y mantener la calma para que puedas resolver todo de la mejor manera. Las energías están revueltas. Haces trámites de cambio de casa. Te invitan a salir de viaje para el mes de marzo. Te busca un amigo para pedirte un consejo de divorcio. Vuelve un amor del pasado para quedarse. Llega un dinero que te debían. Domingo para reflexionar y estar en contacto con tu familia. Tus números de la suerte son 21, 06 y 31.

ESCORPIÓN

Viernes de mucha suerte en todo lo relacionado con cambios en el trabajo o cierre de contratos. Recuerda amigo de Escorpión que estás en tu mejor época. A veces te arrepientes de estar casado o comprometido porque piensas que te faltó tiempo para ti, trata de hablarlo con tu pareja y llegar a un acuerdo o busca tu libertad. Te invitan a salir este sábado con amigos. Vas a visitar a un enfermo en estos días. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 00, 13 y 27. Cambias el celular o la computadora. Sigue con tus estudios, recuerda que eso te va a hacer más fuerte en el futuro.

SAGITARIO

Viernes de extrañar a un amor que ya no está contigo. Trata amigo de Sagitario de ocupar tu mente y tu vida en otra cosa para que no caigas en depresión y seguir adelante. Exámenes en puerta o tendrás una revisión escolar, trata de estar bien preparado. Sigues con la dieta. Recuerda que a tu signo le gusta mucho verse bien. Sábado de fiesta y reunión con tus amigos. Te compras ropa. Tus números de la suerte son 23, 10 y 77. Recibes un dinero que no esperabas.

CAPRICORNIO

Fin de semana para estar muy feliz. Tendrás mucha convivencia familiar y amigos. Viernes de junta de trabajo o te ofrecen un puesto nuevo que te va a dejar más sueldo, tu acéptalo. Ten cuidado con los robos o pérdidas sobre todo de tu cartera o celular. Te compras una bicicleta. Arreglas toda tu papelería de hacienda o trabajo. Te busca un familiar para invitarte a una fiesta. Compras boletos de avión para el mes de abril. Un amor nuevo te va a llegar en estos días y te hará pensar en dejar a tu pareja actual. Tus números de la suerte son 44, 62 y 13.

ACUARIO

Fin de semana para relajarse y mantener una buena convivencia con amigos y familia. Tendrás una sorpresa por parte un amor nuevo que hablará de formalizar contigo. Ten cuidado con las llantas de tu carro o maneja con más cuidado. Haces trámites para sacar un crédito bancario para poner un negocio. Piensas mucho en hacer tus proyectos y eso hace que se te quiten las ganas de realizarlos, así que menos pensamiento y más acción. Te regalan un perfume. Te invitan de padrino para una boda. Tendrás un golpe de suerte con los números 21, 18 y 97. Sabrás de un embarazo familiar.

PISCIS

Viernes de mucho trabajo o reuniones con tus superiores. Recuerda que estás en cierre de mes y eso hace que todo mundo esté presionado. Te llega una invitación para salir de viaje en marzo. Tendrás muchas sorpresas y regalos este sábado. Recuerda que eres muy querido y siempre vas a tener a muchas personas a tu alrededor. Trata de cuidar más a tu madre porque va a estar enferma. Recuerdas mucho a un amor del pasado y sientes que por tu carácter se fue de tu vida pero recuerda que todo pasa por algo amigo de Piscis, así que a cerrar círculos. Haces trámites de pagos de seguro de tu carro. Domingo de salir con los amigos o familia. Tus números de la suerte son 21, 45 y 77.