Mhoni Vidente: los horóscopos para el fin de semana

ARIES

Viernes de suerte en cuestión de amores nuevos o para volver a enamorarte. Recuerda amigo que a tu signo lo domina la pasión antes que la razón, por eso te recomiendo dejarte querer y pasarla bien. Ve con un médico para un chequeo. Terminas de hacer tus pagos de tarjeta o de casa. Recuerda que debes administrar mejor tus ingresos para que no pidas prestado en el futuro. Te buscan para ofrecerte un trabajo nuevo y va a ser muy bien remunerado. Ten cuidado con los chismes, trata de no platicar mucho tus asuntos personales. Sábado y domingo para arreglar tu casa. Tendrás un golpe de suerte el día 5 de marzo con los números 03, 22 y 71. Compras un regalo para un familiar. Te regalan una mascota. Te invitan a salir de paseo cerca de tu ciudad. Recuerda no volver con un amor del pasado porque sólo te quiere lastimar.

TAURO

El 3 de marzo es un día para comenzar una vez más en asuntos personales y dejar todas esas amistades que sólo te quieren por interés, así que trata de reinventarte en todo y de salir de esa situación. Te recomiendo en este día ayunar hasta las 11 de la mañana y pedir a tu ángel de la guarda que aleje todo lo negativo de tu vida. Tramitas un crédito de carro. Te busca tu familia para invitarte a una fiesta. Ayudas a un hermano a conseguir trabajo. Te compras ropa y zapatos. Ten cuidado con los dolores de muela, ve con tu dentista. En el amor, conocerás personas muy afines a ti en todos los sentidos y para los que tienen pareja va a ser un fin de semana apasionado. Tendrás un golpe de suerte con los números 32, 10 y 88. Visita a tus abuelos más seguido.

GÉMINIS

Viernes para salir de problemas económicos o te llega un dinero extra que debes tratar de administrar mejor y no gastar sin razón. Haces trámites para un cambio de trabajo que se avecina. Ten cuidado con los pleitos en fiestas, también sé un poco más controlado con los vicios. Tramitas tu licencia de conducción y haces un curso o empiezas una maestría. Arreglas papeles de tu casa o un terreno. Ya no seas tan voluble, recuerda que eso te afecta y hace que no tengas una verdadera meta. Te busca un amor del signo de Aries o Piscis quien hablará de enamorarse otra vez. Tendrás un golpe de suerte con los números 21, 19 y 76. Usa azul en tu ropa. Si tienes automóvil ten cuidado con los choques o maneja con más cuidado.

CÁNCER

Viernes para salir con los amigos o pareja a celebrar un cumpleaños. Recuerda que a tu signo le encantan las relaciones públicas y estar en todos los eventos. Cuídate de dolores de estómago o páncreas. Trata de ir con tu médico. Te cambias de casa o buscas irte a vivir a otro país. No busques a ese amor que no fue para ti y trata de olvidarlo y conocer personas más compatibles contigo. Tomas un curso de baile o natación para estar en forma. Cuidado con un amigo que te va a estar acusando de una traición, trata de arreglar la situación. Sales de viaje o te vas a la playa, te busca tu madre por un malestar de salud, trata de ayudarla en todo lo que necesite, recuerda que primero la familia y después los amigos. Tendrás un golpe de suerte el día 4 de marzo con los números 32, 10 y 99.

LEO

Fin de semana para estar recuperando energías perdidas de meses atrás y estarse renovando en todo. Recuerda amigo que tu signo es muy apasionado y siempre necesita una pareja a su lado, así que este fin de semana tu déjate querer y sal con amores nuevos. Compras unos muebles para tu casa. Te busca un hermano para decirte que se va a divorciar y le das apoyo moral. Decides poner un negocio los fines de semana para tener más ingresos. Recuerda guardar tu dinero y no gastar por gastar porque son tiempos difíciles. Si estas casado amigo, trata de no pelear por cualquier motivo y ser más tolerante. Te compras unos lentes de sol. Tendrás un golpe de suerte el día sábado con los números 23, 10 y 76.

VIRGO

El 3 de marzo será un día de suerte en todo lo relacionado con el trabajo o tu jefe reconoce tu labor y te da un bono o aumento de sueldo. Ten cuidado con problemas de salud, sobre todo de nervios y trata de dormir más para que tu cerebro esté tranquilo. Mandas a arreglar tu carro o pagas los impuestos. Eres muy fuerte en tu carácter y eso hace que te den un mejor puesto de coordinador o jefatura. Tramitas tu licencia de conducir. Sábado de fiesta en tu casa o celebras el cumpleaños de un familiar. Domingo de tener comunicación con lo divino o estar más tranquilo en tu vida. Te metes a un curso de yoga o ejercicio. Tus números de la suerte son 23, 18 y 07.

LIBRA

Fin de semana de cambios radicales en tu vida y forma de pensar. Van tres días de muchas energías positivas en tu entorno, por eso te recomiendo que este 3 de marzo ayunes hasta las 11 de la mañana para que tu energía positiva se quede contigo. Te invitan a poner un negocio de comunicaciones o publicidad, tú di que sí que eso te va a ayudar mucho. Compras muebles para tu casa. Decides cambiar tu carro por uno más reciente. El sábado tomarás un curso de alimentación o dietas modernas. Domingo de suerte en los juegos de azar con los números 32, 10 y 88. Con tu pareja vas a estar muy bien y van a estar haciendo planes para salir de viaje. Los Libra que están solteros conocerán personas afines pero serán amores fugaces.

ESCORPIÓN

Viernes con algunos problemas en tu trabajo. Van a estar las energías muy cruzadas en este día 3 de marzo, así que trata de no meterte en problemas que no son tuyos o no opinar. Piensas mucho en un amor que está lejos de ti, trata de buscarlo y solucionar los problemas. Te llega un dinero extra por cuestiones de una venta. Ten cuidado con vicios, trata de empezar otra vez el ejercicio y mantenerte ocupado. Sábado de fiestas o reuniones familiares. Te invitan a un curso de idiomas. Domingo de salir con tu pareja al cine o distraerte. Recuerda que tendrás un golpe de suerte con los números 23, 18 y 65.

SAGITARIO

Viernes de hacer pagos de tarjeta o colegiaturas porque recuerda amigo que siempre tienes que estar pendiente de tus deudas y no dejarlas para después. Te llega una invitación para salir de viaje en Semana Santa. Extrañas a un amor que está lejos de ti, recuerda que el tiempo cura todo, entonces trata de salir y divertirte. Arreglas papeles legales o estudias algo relacionado con el fisco. Eres muy carismático y lleno de arte por eso te recomiendo poner un negocio relacionado con esa virtud. Te busca un amigo para poner un negocio en la playa. Tendrás un golpe de suerte con los números 32, 18 y 96. Trata de vestirte con colores fuertes para que las buenas energías te rodeen.

CAPRICORNIO

Este 3 de marzo será de buenas noticias sobre todo en cuestiones de trabajo o cierre de contratos, sólo trata de no platicarlo para que no te contaminen tus proyectos. Ten cuidado con problemas de hormonas o de nervios. Trata de ir con tu médico. Eres muy bueno para crear y diseñar, así que trata de tomar un curso los sábados para que te puedas preparar más. En el amor tendrás suerte con los Libra, Leo y Tauro que van a ser compatibles contigo. En este fin de semana tendrás la oportunidad de empezar otra vez con el ejercicio y la dieta para verte bien. Trata de no hacerte ninguna cirugía plástica, sobre todo en estos días por las energías cruzadas. Tus números de la suerte son 21, 10 y 77.

ACUARIO

“Gracias a Dios es viernes”, esta va a ser tu frase todo el día y sentirás que por fin podrás dejar todo lo negativo atrás. Te invitan a una fiesta y en ella, tendrás suerte en cuestión de amores nuevos pero recuerda que tu signo es muy intenso y después se aburre y se aleja, así que trata de ser más tranquilo con los amores nuevos. Este fin de semana será de mucha diversión y para entender que la vida se vive una sola vez, así que trata de dejar los malos recuerdos. Te buscan unos amigos para hacer un negocio de publicidad o ventas, así que aplícate. Recuerdas a personas que ya no están contigo y les prenderás una veladora. Limpia bien tu casa y más tu cuarto, eso te ayudará a renovar a energías. Alguien del trabajo se está enamorando de ti y es del signo Libra o Sagitario. Recuerda que tu signo es muy buena persona y eso hace que los amigos se confundan.

PISCIS

Recuerda amigo que eres el signo consentido de Dios y más en este día 3 de marzo que tendrás mucha comunicación espiritual, así que trata de prender una veladora blanca y hacer tu petición. Te festejan en este fin de semana y recibes muchos regalos que no esperabas. Te vas de viaje con tu familia. Estarás muy bien con tu pareja o te sentirás muy enamorado. Tendrás otra vez un golpe de suerte con el número 84, 08 y 21. Recuerda combinarlo con tu fecha de nacimiento y verás muy pronto un premio grande. Te busca un familiar para invitarte de padrino a una boda. Compras un celular. Recuerda que tu signo se representa con dos pescados encontrados, eso significa que tienes la cualidad de entender a los dos sexos y siempre estar dando el mejor consejo. Trata de vestirte con ropa nueva este fin de semana y con colores claros y así se renovará más tu energía.