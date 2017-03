Mhoni Vidente: los horóscopos de esta semana

ARIES

Semana para estar con mucho ánimo porque empiezas a sentir la buena vibra de tu próximo cumpleaños y las energías se estarán renovando para tu bien. Debes tener cuidado con amores del pasado que estarán buscándote sólo para molestar o querer volver, recuerda que es mejor cerrar círculos. Ten cuidado con tus hormonas, trata de ir con el médico. Abril será uno de los mejores meses para ti, habrá varios cambios en en el trabajo. Cuídate de dolores de espalda o cuello porque tienes mucha energía negativa, trata de darte baños de agua bendita con sal en grano. Terminas de hacer tus pagos y te pones al corriente. Te buscan para un proyecto en el extranjero, no lo pienses tanto y diles que sí. Sabrás de un embarazo familiar. En esta semana tendrás dos golpes de suerte en juegos de azar con los números 21, 30 y 88. Ten cuidado en la calle, trata de no hacerle mucho caso a la gente desconocida.

TAURO

Semana de buena suerte en lo laboral. En estos días tu energía se renovará. No comentes tanto tus planes porque a los Tauro los rodea mucho la envidia, así que mantén la prudencia y a lograr tus objetivos. En el amor seguirás sufriendo porque no te puedes decidir por una sola persona, deja que todo fluya y no te presiones. Cuida tu dinero, trata de no prestarlo para que no te roben la suerte. En cuestión de salud debes cuidarte de dolores de intestino, trata de llevar una dieta rica en verduras y tomar mucha agua. Eres muy apasionado con todo lo que emprendes pero te desanimas muy rápido, así que trata de darle constancia a tus proyectos. Tomas un curso de medicina natural o empiezas la carrera de médico familiar. Esta semana te invitan a salir de viaje. Tus números de la suerte son 23, 10 y 77. Tu color, el verde. No olvides visitar a tus padres.

GÉMINIS

Semana de retos laborales, te pondrán a prueba tus superiores para saber si eres capaz de lograr un mejor puesto, así que trata de estar muy concentrado en todo lo que te pidan. Cuídate de los chismes, trata de no comentar lo que te platiquen. Semana de suerte en cuestión de negocios o resuelves papeles legales a tu favor. Tendrás varios problemas con tu pareja y será sin ningún motivo aparente, así que cálmate y trata de ser más paciente. Un amor del pasado te buscar para volver. Terminas tu carrera universitaria. Recuerda amigo que tu signo es doble y eso te hace muy voluble, así que trata de ser constante en todo lo que realices. Cambia de amistades. Los días 28 y 29 serán muy buenos para ti, tendrás un golpe de suerte con los números 05, 44 y 71.

CÁNCER

Semana para analizar un nuevo proyecto de vida. Abril será un gran mes para ti. Evita los chismes con amores del pasado porque pueden afectar tu relación actual, trata de poner una veladora roja y hacer una oración para callar esos chismes. Tú serás muy grande en lo que te propongas, recuerda que tu carisma es muy fuerte y eso te ayudará a tener éxito. En el amor vuelves a brillar y te vuelves a enamorar, recuerda que tu signo siempre tiene que estar acompañado. Ten cuidado con problemas legales o de impuestos, trata de llevar bien tus cuentas. Tramitas un crédito para la compra de un carro. Planeas tus vacaciones para el mes de abril. Tus números de la suerte son 09, 33 y 28. Tu color, el blanco. Tus mejores días serán 27 y 30. Te preocupas más de lo que deberías, trata de tener más calma amigo.

LEO

Semana para renovarte por completo, recuerda que el mes de abril va a ser muy bueno para tu signo, sobre todo en lo laboral. No cambies nada de tu forma de ser, sigue así de fuerte porque eso te va a ayudar a tener más éxito en los negocios. Ten cuidado con problemas en los pulmones, deja el cigarrillo y el alcohol para que no afecte tanto tu salud. En tu casa se juntarán por la enfermedad de un familiar, así que trata de estar pendiente. Sigues estudiando porque la inteligencia es tu fuerte. Te llega un bono por productividad o te pagan una deuda. Cambias tu carro por uno más reciente. Te busca un amor de Acuario o Sagitario que va a querer volver, trata de darte una nueva oportunidad. Los solteros, tengan cuidado con amores prohibidos. Tendrás un golpe de suerte con los números 13, 29 y 07. Trata de compartir más tiempo con tus amigos y lleva una dieta más balanceada.

VIRGO

Semana para estar con las energías positivas de tu lado. Te buscan amigos para proponerte un viaje en Semana Santa. Tendrás mejores oportunidades laborales en abril, es un momento de prosperidad que debes aprovechar amigo y no dejarte influenciar por las personas que sólo buscan hacerte daño. En el amor, cada vez estás más cerca de encontrar una pareja compatible que valore todo lo que eres. Te viene un problema con alguien del signo Tauro o Piscis y será por chismes, así que trata de resolverlo antes de que se haga más grande. Eres muy carismático y muy buen amigo, eso te ayuda a progresar en la vida pero trata de no ser tan confiado. Tus número de la suerte son 12, 30 y 99. Te compras un celular o renuevas tu plan de pago. Una sorpresa de dinero vendrá a ti. Sigue con la dieta.

LIBRA

Semana para estar con menos presiones y sentirte más tranquilo, recuerda amigo que tu signo se preocupa por todo y siempre carga con los problemas que no son suyos, así que empieza a quitarte energías negativas y trata de vivir más sereno. Te viene una gran sorpresa en este mes de abril que te dará mucha satisfacción personal. Arreglas papeles de migración o visa. Sabrás del nacimiento de un sobrino o hermanito que te dará mucho gusto. Será una semana de renovación. En cuestión de salud trata de tomar más agua o seguir una dieta de jugos verdes para que puedas bajar más rápido de peso. Tus números de la suerte son 24, 33 y 09. En esta semana vendrá a ti un amor del pasado que sólo quiere tener una relación sin compromiso, trata de subir tu autoestima y decirle que no y dejar que el verdadero amor llegue.

ESCORPIÓN

Semana de fuertes presiones en el trabajo o juntas de última hora. Habrá cambios muy buenos para ti, sólo trata de estar siempre con la mejor actitud. Recuerda amigo que tu signo es muy responsable y siempre trata de hacer las cosas bien por eso se tarda para terminar cualquier tarea. Trata de no gastar tu dinero en cosas que no necesitas. Recuerda que eres un líder natural y eso hace que siempre estés invitado a todos los eventos sociales. Tus números de la suerte son 21, 40 y 99. Cuídate del estómago o trata de no comer mucho, recuerda que tu signo tiende a padecer de colitis. Buscas un amor apasionado. En esta semana va a llegar alguien del signo Aries o Leo que va a ser compatible contigo, aprovecha y disfruta porque será por muy corto tiempo.

SAGITARIO

Semana de mucha suerte en los negocios. Recuerda que tu signo requiere estabilidad económica para sentirse fuerte por eso debes procurar mucho tu trabajo y no perder la ambición de nuevos proyectos. Eres el mejor para oír a los demás y darles consejo. No hagas caso a los chismes que de ti se comentan, recuerda que hay mucha gente envidiosa que sólo busca causar daño. Tus números de la suerte son 21, 05 y 44. Ten cuidado con problemas de salud, sobre todo de colesterol o presión alta, trata de no comer tanto y hacer más ejercicio. Alguien te busca para volver a tener una relación amorosa. No seas tan sentido con tu familia, recuerda que siempre quieren lo mejor para ti. Pagas colegiaturas o tarjeta de crédito. Visita y comparte más con tus amigos, a veces te encierras mucho y no es sano.

CAPRICORNIO

Semana en la que tendrás mucha prisa por salir de las deudas. Recuerda que este mes de abril vendrá con muy buenas vibras, especialmente en el amor y los negocios. Conocerás a varias personas especiales y una de ellas será muy compatible contigo. Recuerda que siempre te debes dar segundas oportunidades. Cambias tu carro pero ten cuidado en la calle con tus pertenencias por los niveles de inseguridad. Tus números de la suerte son 19, 05 y 44. Ten cuidado con las envidias o trata de no comer nada que venga de personas de las que desconfías. En el trabajo recuerda que hay personas muy malas, así que trata de estar alerta. Tus mejores días van a ser 28 y 29. Vas con el dentista o te revisas tu dentadura. Trata de manejar en esta semana con más precaución, evita el alcohol y los vicios. Comparte más tiempo con tus amigos.

ACUARIO

Semana para estar con la mejor actitud, decidido a crecer más en tu vida personal. Recuerda amigo que este mes de Abril te vendrá más suerte, además de un bono que te ayudará a cambiar de carro o renovar tu casa. En el amor debes ir con menos prisas, no lleves las situaciones con tu pareja al límite, permítele tomar sus propias decisiones y verás cómo todo fluye. Renuevas varios aspectos de tu vida, entre ellos tu ropero. Sigue con la dieta y el ejercicio que eso te ayudará a mantenerte contento y evitar las envidias. Tus números de la suerte son 23, 10 y 87. Tu color, el azul. Trata de ser más espiritual o hablar con tu ángel de la guarda para que te proteja de las malas personas. Un amigo te quiere más de lo que piensas y se te declarará en estos días, trata de no reaccionar mal, sólo habla para aclarar la situación.

PISCIS

Esta semana será muy buena para seguir con tus proyectos de crecimiento en el trabajo, sólo trata de ser constante en lo que deseas y no desanimarte tan rápido. Extrañas mucho a alguien que fue muy importante para ti y se alejó. Recuerda que tu signo es muy dramático y rencoroso y no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde por eso trata de aprender de esa situación y ser mejor persona en el futuro. Esta semana el dinero te fluirá y pagarás deudas de tu tarjeta, recuerda que estás en muy buena época y debes aprovecharla. Cambias el carro o mandas a renovar su seguro. Cuídate de problemas en la piel, trata de ir con un dermatólogo. Trata de visitar más a tus abuelos. Vuelves a estudiar idiomas o haces un diplomado. Tus números de la suerte son 13, 29 y 07.