Mhoni Vidente: los horóscopos de este fin de semana

ARIES

Viernes de juntas en el trabajo y para darle un cambio positivo a tu vida laboral. Recuerda que una de las características de tu signo es el gusto por progresar y siempre buscar el bienestar económico. Ten cuidado con amores del pasado, trata de no volver a caer en lo mismo, mejor seguir conociendo personas más afines a ti. Haces trámites para pagar tus tarjetas. Cuídate de dolores de estómago. Te busca un familiar para pedirte dinero prestado. Eres muy carismático por eso siempre vas a estar en las mejores fiestas. Te compras ropa. Recuerda que a tu signo le encanta siempre verse bien. No dejes pasar las oportunidades en los negocios porque te va a llegar uno muy bueno. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 33 y 21. Eres compatible con los signos Acuario y Virgo. Te pagan una deuda.

TAURO

Fin de semana para estar con buena vibra. Viernes para tener una oportunidad nueva de trabajo con personas extranjeras. Recuerda vestirte con colores fuertes y zapatos nuevos para que pises el éxito. Te invitan a tomar un curso de actuación o modelaje. Eres muy impulsivo en tu vida amorosa por eso constantemente estás en relaciones nuevas pero no tan compatibles, por eso recomiendo que estés un tiempo solo y le des tiempo a que llegue el verdadero amor. Terminas de arreglar tu cuarto o cambias tus muebles. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 03, 22 y 81. Trata de poner tu día de nacimiento junto con estos números para que personalices tu suerte. Tendrás regalos sorpresa y una fiesta por tu cumpleaños que no esperabas.

GÉMINIS

Este 21 de abril será un día lleno de buenas energías y tendrás la oportunidad de crecer más en tu vida profesional, así que trata de buscar nuevas oportunidades laborales porque se te van a dar sin problemas. Te llega un regalo que no esperabas. Este fin de semana andarás muy confundido entre dos amores y eso te va a dejar muy pensativo, trata de no estresarte y dejar que los sentimientos te indiquen con quién quedarte. Te llega un dinero extra por una deuda o te pagan un bono. Arreglas trámites para un curso de idiomas este sábado. Trata de no pelear con tu familia. Tendrás un golpe de suerte con los números 32, 19 y 08. Trata de visitar más seguido a tus padres. No comas tantos alimentos dulces.

CÁNCER

Este fin de semana te sentirás con muy buena actitud para lograr todo lo que te propongas. Recuerda seguir con la dieta y el ejercicio que ya te estás viendo bien. Haces trámites para pagar tu renta. Recuerda que no siempre es bueno comentar lo que te pasa en la vida, no todos son tus amigos, así que trata de ser más discreto. Te llegan familiares de visita. Eres muy bueno para crear y diseñar por eso te recomiendo tomar un curso de arte. Entras a clases de natación. Te busca un amigo del signo Tauro para pedirte un consejo amoroso. Este fin de semana será de muchas fiestas y convivencia. Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 32 y 17. Trata de no guardarte los problemas porque eso no te libera y te crea rencores.

LEO

Viernes de mucho trabajo. Recuerda amigo que estos próximos tres días van a ser de mucha suerte para tu signo, así que trata de aprovechar y reinventarte en todos los sentidos. Sales de viaje por cuestiones de trabajo. Te vas a sentir más enamorado este fin de semana. Recuerda que eres fuego y eso hace que seas muy intenso en tu relación amorosa. Haces una limpia en tu casa o decides pintarla para que entren buenas energías. Haces planes con unos amigos para poner un negocio de comida los fines de semana. El sábado es para salir de antro con tus amigos, trata de no tomar mucho alcohol porque recuerda que tu signo con unas copas de más se extralimita. Arreglas tu carro para venderlo. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 21, 07 y 66. No te pongas triste por todo lo malo que te pasa, mejor enfrenta esa situación.

VIRGO

Viernes de suerte en juegos de azar con los números 03, 22 y 17. Trata de ponerte mucho perfume para que te llegue la suerte más rápido. Terminas de hacer tus pagos de tarjeta, recuerda que necesitas administrarte mejor en tus ingresos, no compres cosas que no vas a utilizar, recuerda que tu signo calma su ansiedad comprándose ropa o zapatos pero trata de evitarlo. Te buscan para ofrecerte un trabajo los fines de semana. Ten cuidado con los chismes, trata de no platicar tus asuntos personales. Compras un regalo para un familiar en estos días. Te invitan a salir de paseo pero va a ser cerca de tu ciudad. Recuerda no volver con un amor del pasado que te atormenta porque sólo te quiere lastimar, es mejor cerrar ese círculo. Tendrás mucha compatibilidad con los signos Tauro y Sagitario.

LIBRA

Este 21 de abril será un día para comenzar de nuevo en cuestiones personales y dejar todas esas amistades que sólo te quieren por interés, así que trata de reinventarte en todo. Tramitas un crédito de carro. Te busca un familiar para invitarte a una boda. Ayudas a un amigo a conseguir trabajo. Te compras ropa y zapatos para salir de la depresión amorosa. Recuerda que tu signo es muy emotivo y siempre tiene que sentirse amado para estar bien. Ten cuidado con los dolores de muelas o ve con tu dentista. En el amor estarás conociendo personas afines a ti. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 55 y 71. Piensas en hacerte una cirugía plástica, recuerda que todo lo que sea para tu bien, bienvenido. Trata de frecuentar más a tus familiares, no todo son los amigos. Recuerda ser más agradecido en la vida.

ESCORPIÓN

Viernes para salir de problemas económicos o te llega un dinero extra. Haces trámites para un cambio de trabajo. Ten cuidado con discusiones en fiestas, trata de ser un poco más controlado con los vicios. Tramitas tu licencia de conducir o renuevas el seguro. No seas tan cambiante en tu vida, recuerda que eso te afecta. Te busca un amor del signo Capricornio o Piscis que hablará de enamorarse. Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 44 y 33. Recuerda que a tu signo lo persiguen los conflictos sin razón, así que trata de tomar clases de meditación o natación para que no te estreses tanto y busca más ayuda espiritual o simplemente no seas terco en tus decisiones. A veces es mejor decir adiós y no quedarse esperando lo que no va a ser.

SAGITARIO

Viernes para renovar tu actitud frente a la vida. Recuerda que tu signo es muy emprendedor pero a veces tú mismo te saboteas y no avanzas, así que trata de alcanzar tus metas. Cuídate de dolores de estómago o trata de comer menos. No busques ese amor que no fue para ti, trata de olvidarlo y conocer personas más compatibles. Tomas un curso de natación para mejorar tu salud. Cuidado con un amigo, te va a estar acusando de una traición, trata de arreglar esa situación. Tendrás un golpe de suerte el día 23 de abril con los números 41, 20 y 99. Recuerda que necesitas compartir en pareja para sentirte bien, así que no discutas por cosas sin importancia. Sales al cine. Te compras ropa para subir el ánimo.

CAPRICORNIO

Fin de semana para reponer energías y estar tomando las decisiones correctas en el amor. Recuerda que tu signo se desgasta mucho tratando de resolver la vida de los demás, así que mejor ocúpate de ti nada más. Compras unos muebles para tu casa. Decides poner un negocio o venta de ropa los fines de semana para tener más ingresos. Recuerda guardar tu dinero y no gastar por gastar, son tiempos difíciles. Te compras unos lentes de sol. Tendrás un golpe de suerte el día sábado con los números 45, 77 y 01. Te invitan a un día de campo este fin de semana, recuerda que lo tuyo es estar en contacto con la naturaleza por eso te recomiendo ir y relajarte un poco. Trata de tener un refugio espiritual para equilibrar tus sentimientos.

ACUARIO

Este 21 de abril será un día de suerte en el trabajo porque tu jefe reconocerá tu labor o te invitan a hacer un trabajo extra los fines de semana. Ten cuidado con problemas de salud, sobre todo con los nervios o trata de dormir más para que tu cerebro esté tranquilo. Mandas a arreglar tu carro o pagas los impuestos. Eres muy fuerte de carácter y eso hace que tengas siempre problemas en tu relación amorosa, así que trata de pensar antes de hablar. Tramitas tu licencia de conducir. Este sábado será de fiesta, celebras el cumpleaños de un familiar. Te metes a clases de pilates o natación. Tus números de la suerte son 31, 27 y 08. A veces no agradeces lo que la vida te ha dado y sólo te quejas de lo malo, así que pide perdón y valora más lo que está.

PISCIS

Fin de semana de cambios radicales en tu vida. Serán días de energía positiva. Decides cambiar tu carro por uno más reciente. El sábado tomarás un curso de metafísica o relacionado con la medicina alternativa. Con tu pareja estarás muy bien, de hecho estarán haciendo planes para salir de viaje en el mes de mayo. Trata de arreglar tus asuntos familiares y dejar los rencores a un lado. Te busca un amor del signo Aries o Géminis para volver. Tendrás tres días de fiesta y convivencia con tus amigos, así que trata de estar con la mejor actitud. Trata de no ser tan limitado en tus metas, piensa en grande aunque empieces por pequeño. Tendrás un golpe de suerte el día 23 de abril con los números 31, 29 y 08.