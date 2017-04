Mhoni Vidente: los horóscopos de esta semana

ARIES

Semana para estar revisando pendientes de trabajo y juntas con tus superiores. Te buscan de un trabajo nuevo o te ofrecen una jefatura, trata de analizar bien tus cambios. Compras muebles para tu casa o decides pintarla. Celebras el cumpleaños de un familiar. Trata de dormir más y dejar un poco las redes sociales que sólo te quitan tiempo. Se reúnen compañeros de trabajo para emprender un proyecto que te va a dejar un dinero extra. No ayudes tanto a tu pareja, deja que se haga fuerte en la vida. Tendrás un golpe de suerte el día 27 de abril con los números 04, 55 y 71. Ten cuidado en la calle. Piensas en casarte y formar un hogar. Eres el líder del zodiaco por eso te recomiendo estudiar relaciones internacionales o administración.

TAURO

Semana de festejos y regalos sorpresa. Recuerda que eres uno de los signos más carismáticos por eso siempre tendrás personas que te aprecian. Tramitas tu pasaporte o la residencia. Te llega un amor del signo Piscis que hablará de un relación formal. Ten cuidado con facturas, trata de ordenar bien todo en tu trabajo. Te buscan para invitarte a un viaje en mayo, recuerda que tu signo siempre necesita estar en movimiento para que su energía se renueve. Ten cuidado con un amigo que te va a traicionar. Sigues con el ejercicio y la dieta. Trata de tomar un curso de idiomas, eso te va a ayudar mucho en el futuro y recuerda que estudiar otro idioma te hace más importante ante la sociedad. Tendrás un golpe de suerte el día 25 y será con los números 24, 30 y 87.

GÉMINIS

Semana para retomar tus obligaciones laborales y de estudio, recuerda que estás en tu mejor época para realizar todo lo que tienes pendiente en tu vida. Tendrás una sorpresa económica. Ten cuidado con las envidias o chismes, sobre todo en tu trabajo. Recuerda no platicar tus asuntos personales. Un amor de Aries o Sagitario te va a hablar de tener una relación. Vas con el médico para una revisión y todo sale bien, sólo cuídate de una eventual infección en el estómago. Haces trámites de pago de tarjetas. Sacas un crédito para un departamento. Cambias tu licencia de conducir. Organizas los muebles de tu casa para renovar la energía. Tendrás exámenes de última hora en tu escuela, trata de estudiar más. Compras un boleto de avión para Mayo. Tendrás un golpe de suerte el día 27 y será con los números 21, 23 y 09.

CÁNCER

Semana en la que compras un boleto de avión o sales de viaje. Recuerda que estás en tu mejor época amigo. Tu signo siempre tiene que estar en movimiento para seguir creciendo. Tu mejor día será el 26 abril porque vas a tener muchas sorpresas. Recuerda que debes dejarte querer, no le pongas límites al amor, de hecho, esta semana te buscan muchos amores del pasado o personas que salían contigo. Recuerda que tu energía es muy fuerte y tu pensamiento más. Trata de ir con el médico para que te revise las hormonas o problemas de nervios. Trata de escribir más o hacer tu tesis. Seguirás con el éxito en tu trabajo o te buscan de varias partes para ofrecerte un mejor puesto. Trata de leer siempre antes de firmar un convenio. Tus números de la suerte son 05, 66 y 71. Dale más tiempo a lo que te interesa.

LEO

Semana en la que tendrás dificultades en lo laboral o muchas envidias alrededor, por eso te recomiendo no pelear y prender una vela roja para que tu energía esté más fuerte. Te llega un dinero que no esperabas. Sabrás de un embarazo familiar. Recuerda que tu signo necesita del deporte y el contacto con la naturaleza, así que trata de irte unos días de campamento o de pesca. Tu mejor día será el 26 de abril. Te busca un familiar para pedirte ayuda económica. Cuídate de dolores de intestino o de infecciones de sangre, trata de checarte con tu médico. Te buscan de un trabajo mejor en estos días, trata de analizar bien todo lo que tienes y lo que te ofrecen. Sigues con tus cursos de economía o ingeniería. Te busca un amor del pasado para volver. Haces trámites para sacar un crédito o para poner un negocio. Tus números de la suerte son 23, 10 y 87.

VIRGO

Semana para estar con muy buena actitud hacia la vida, por fin te quitas todos esos reproches que venías cargando tiempo atrás. En estos días tendrás la oportunidad de cerrar círculos con amores del pasado. Recuerda que a veces se gana perdiendo y si ya no te gusta el trabajo en el que estás, renuncia y busca otro. Cuídate de dolores en los huesos, trata de ir con un médico. Tu mejor día será el 25 de abril porque vas a tener muy buenas noticias y suerte en juegos de azar. Trata de organizar más tu tiempo para poder hacer ejercicio. Tendrás un golpe de suerte con los números 13, 20 y 87. Recuerda calmar tu carácter, no ser tan impulsivo. Vendrán días de fiesta y reuniones con amigos. Te compras un seguro de gastos médicos y celebras el cumpleaños de tu madre.

LIBRA

Semana para reinventarse en todo. Estás en la mejor etapa de tu vida y por eso necesitas fortalecer la buena actitud y lograr tus objetivos. Recuerdas mucho a un amor del pasado y eso te hace sentir algo triste, mejor háblale y arreglas los problemas de raíz para que quedes en paz. En estos días vas a conocer amores nuevos y serán del signo Acuario o Tauro. Para los Libra que tiene pareja traten de no pelear por cosas sin importancia. Tu mejor día será el 27 de abril porque por fin te pagan lo que te debían, también trata de comprar lotería y jugar los números 06, 73 y 21. Recuerda amigo que para ganar más en tu trabajo tienes que cotizarte más, entonces trata de seguir estudiando, haz un curso de comunicación o política. Compras boletos de avión para mayo.

ESCORPIÓN

Semana en la que sentirás mucha prisa por enamorarte y conseguir una pareja estable. Recuerda que tu signo siempre necesita estar enamorado para funcionar en la vida. Trata de estar pendiente de auditorías porque vas a tener una revisión de tus jefes y cambios de puesto. Eres el más político del zodiaco, así que trata de estudiar derecho o relaciones internacionales. Cuídate de dolores de cabeza o de tensión nerviosa, sigue con el ejercicio que eso te va a ayudar a estar muy bien. Tu mejor día será el 25 de abril porque te va a llegar un dinero extra o ganarás en los juegos de azar con los números 09, 45 y 77. Te busca un amor del pasado para reclamarte, trata de no estar en esa sintonía y cortar lo negativo. Trata de vestirte con colores claros para tener mayor abundancia.

SAGITARIO

Esta semana tendrás la oportunidad de crecer y renovar tu energía. Recuerda que tu signo es fuego y eso te ayuda a tener más comunicación con lo divino. Tu mejor día va a ser el 24 de abril. Habrá cambios en tu trabajo y no te dan el puesto que te habían prometido, por lo cual decides renunciar porque te sientes estancando, hazlo amigo porque estás en tu mejor época para crecer. Eres el artista del zodiaco, así que trata de poner un negocio sobre eso y ver el trabajo como una diversión. Intenta quedarte con tu pareja y luchar por ese amor. Tu compatibilidad amorosa es con los Libra y Aries. Tus números de la suerte son 06, 55 y 31. Pagas deudas de tu carro. Tramitas tu pasaporte o residencia. Trata de no pelear con tu familia, recuerda que es lo más importante en la vida y se debe valorar por encima de todo.

CAPRICORNIO

Semana de mucha suerte en todo lo relacionado con propuestas nuevas de trabajo. Estás enamorando de alguien que no es tu pareja, trata de poner en claro tu situación sentimental y quédate con quien más te quiera. Serán unos días de abundancia en lo personal y por fin cancelas todas las deudas que tenías pendientes. Trata de no volverte a endeudar y administrarte mejor. Tendrás un examen muy difícil, así que trata de ponerte a estudiar. En el trabajo siguen los cambios fuertes y varias juntas con tus superiores. Tu mejor día va a ser el 25 de abril porque tramitas un crédito que saldrá, así que trata de poner una vela amarilla para seguir con la abundancia. Hablas con un abogado para arreglar papeles de divorcio. Tus números de la suerte 06, 55 y 47. Cuida tu salud, trata de no comer muchas grasas saturadas y toma más agua.

ACUARIO

Semana en la que te sentirás un poco desanimado. Recuerda amigo que tu signo es especialista en salir adelante y quitarse las cosas negativas de encima, sólo trata de no darle tanta importancia a lo que no la tiene y que tu mente no piense tanto. Será una semana de buena suerte en cuestiones de trabajo. Haces trámites de un curso o para seguir con tu escuela universitaria. Cuídate de dolores de espalda o cuello, ten cuidado con el ejercicio, no exageres. Empiezas a ver que las personas te toman más en cuenta en sus decisiones o le dan más importancia a tus opiniones. Te invitan a un cumpleaños en esta semana. Tu mejor día va a ser el 26 de abril. Tus números de la suerte son 11, 20 y 98. Te compras ropa deportiva para estos días, sólo ten cuidado con el alcohol o trata de medirte en las fiestas.

PISCIS

Semana para cultivar la energía positiva. Trata de hablar con tus superiores en el trabajo para que te reconozcan y te den un aumento. Tendrás una invitación para salir de viaje. Haces trámites de tu maestría. Una hermana se casa y te invitan para ser padrino. Recuerda que eres el signo más espiritual del zodiaco y eso te hace tener una misión en la vida como ayudar a los demás, así que no lo hagas a un lado y acepta tu destino. En el amor seguirás con tu pareja y estarás tranquilo. Recuerda que tu signo es compatible con Piscis y Virgo. Haces trámites de un crédito o tarjeta bancaria. Hablas con un abogado para arreglar unas escrituras o un asunto legal. Te compras ropa para un evento muy importante a nivel laboral. Trata de dormir más y deja de pensar en lo que no fue. Tus números de la suerte son 31, 20 y 09. Tu mejor día va a ser el 27 de abril.