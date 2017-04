Mhoni Vidente: los horóscopos de esta semana

Aries

En este mes de mayo vendrá a ti una nueva oportunidad de trabajo y será bien remunerado. En este mes tu signo tendrá una metamorfosis para elevar más la energía, por eso te recomiendo mantenerte en comunicación con lo divino y meditar más en tu vida diaria. Ten cuidado con los dolores o golpes, recuerda que tu signo sufre de retención de líquidos o problemas de mala circulación, así que trata de llevar una dieta sin sal. Te llega una invitación para salir de viaje en este mes y va a ser con tu pareja. Van a ser unos días para volverse a enamorar de la pareja. Ten cuidado con el dinero o trata de no prestarlo para que no te roben la suerte. Terminas de pagar tu carro y piensas en cambiarlo por uno más reciente. Recibes un reconocimiento por un proyecto nuevo de trabajo. Trata de dormir más. Tus mejores días serán 02, 05, 09 y 12. Tu número de la suerte es el 09. No ofendas a las personas de tu entorno, eso sólo te llenará de energías negativas.

Tauro

Sigues de suerte en mayo. Recuerda que es tu cumpleaños y siempre se renueva la energía en esta época, por eso te recomiendo en este día primero, prender una vela de color rojo y usar mucho perfume para que tengas suerte en todo. Tramitas tu papelería de visa o residencia, trata de asesorarte muy bien con un abogado. Te llega un dinero extra por comisiones o utilidades, trata de invertirlo en ti. Recuerda que tu signo es muy terco e intenso y eso hace que a veces cometas muchos errores con las personas que más quieres, por eso en este mes trata de relajarte y quitarte esa actitud. Tus mejores días en este mes serán 02, 06, 11 y 15, así que aprovéchalos para realizar nuevos proyectos de vida. Tu número de la suerte es el 03. Trata de meditar por las noches antes de irte a dormir, te ayudará a bajar tus tensiones. Trata de salir y distraerte con mayor frecuencia, con amigos o pareja, pero sal a divertirte.

Géminis

En este mes de mayo vendrá a ti mucha suerte en el trabajo o cierras proyectos que tenías pendientes. Recuerda también que en este mes empieza tu mejor ciclo porque será tu cumpleaños y eso te va a ayudar a renovarte por completo. Unas amistades se van a alejar de ti por chismes o malas energías. Te recomiendo este primero de mayo prender una vela blanca y cargar un limón en tu bolsa para que tengas suerte todo el mes. Recuerda que en el amor eres muy difícil de complacer por tener la dualidad en tu signo. Recibes un dinero que no esperabas. Un familiar se divorcia. Pides un crédito bancario. Recuerda no adoptar los problemas de otros como tuyos y aprende a quitarte las malas energías de encima. Tus mejores días van a ser 02, 04, 07 y 09. Tu número de la suerte es el 05. Alégrate de las cosas buenas que le pasan a los demás porque de ello dependerá tu propia abundancia.

Cáncer

Mayo será un mes lleno de buenas oportunidades para crecer en lo personal y laboral. Recuerda que el quinto mes del año para tu signo es muy significativo porque es cuando tomas las decisiones más importantes. Te recomiendo que este día primero de mayo prendas una veladora blanca y te pongas algo de plata en el cuerpo para que tengas mucha suerte. Por fin resuelves una situación familiar que te tenía muy preocupado. Terminas de pagar algunas deudas y empiezas a ahorrar. Ten cuidado con tu pareja, recuerda que tu signo es agua y esto lo hace muy caprichoso y celoso, por eso a veces en el amor tu mente te hace crear situaciones que no son, así que trata de controlarte y ser feliz. Tus mejores días serán 02, 05, 07 y 09. Tu número de la suerte es el 04. Procura más a tus padres, no esperes a que enfermen para visitarlos o invitarlos a salir, recuerda que te dieron la vida y merecen tu afecto y respeto.

Leo

En este mes habrá muchas aventuras que te ayudarán a cambiar tu forma de pensar para que tengas más oportunidades de crecimiento en lo laboral. Recuerda que tu signo es muy fuerte y bueno para los negocios pero se desanima muy rápido. Este primero de mayo te recomiendo prender una vela de color azul o morada y ponerte agua bendita en la nuca para que tengas muy buena energía todo el mes. Ten cuidado con el dinero, trata de ahorrar y ser más precavido en tus finanzas. Te buscarán amores del pasado en este mes, trata de cerrar círculos y empezar a conocer personas afines a ti, sobre todo de Sagitario, Piscis o Capricornio. Viene un asunto legal que tendrás que resolver de la mejor manera. No seas tan intenso en tu vida diaria y aprende a dejar los vicios porque no son buenos. Tus mejores días serán 03, 06, 09 y 11. Tu número de la suerte el 08 y aprende a ser más constante en todo lo que te propongas en la vida.

Virgo

Mayo va a ser un mes muy especial para ti. Vendrán sorpresas. Recuerda que tu signo siempre trata de resolver de la mejor manera las situaciones, por eso es muy importante cerrar ese capítulo en tu vida que te está afectando. Te recomiendo el primero de mayo prender una veladora amarilla y ponerte mucho perfume para que las buenas energías estén presentes todo el tiempo. Recuerda dejar a un lado la flojera y poner en acción tu cuerpo, además de seguir con el ejercicio y la dieta para que te veas y sientas mejor. Te piden un consejo y va a ser para arreglar un asunto de traición o infidelidad. Ten cuidado con dolores de cabeza. Tus mejores días serán 03, 05, 09 y 11. Tu número de la suerte el 06. Te llega una invitación para salir de viaje con la familia. Recuerda ser más profesional en tu vida laboral. En el amor tendrás que darle mucho apoyo a tu pareja por culpa de una enfermedad.

Libra

Mayo va a ser un gran mes para tu signo. Por fin decides cambiar de actitud y renovarte por completo en lo físico o emocional y eso te va a ayudar a estar mejor. Te recomiendo este día primero prender una veladora verde y poner siete pétalos rojos en tu bolsa para que las buenas energías reinen en tu vida. Tus días de más suerte van a ser 03, 06, 09 y 11. En estos días vas a poder tener la oportunidad de cambiar de trabajo o cerrar proyectos. En el amor, conocerás a una persona que llenará muchos vacíos de tu corazón, no te apresures y dale tiempo al tiempo para que llegue y seas feliz. Tu número de la suerte el 24. Este primero de mayo te recomiendo prender una veladora blanca para que la energía fluya y trata además, de ser más espiritual, acércate a lo divino y verás cómo todo se empieza a alinear a tu favor. Recuerda que el contacto con tu familia es muy importante por eso trata de visitarlos con mayor frecuencia.

Escorpión

En este nuevo mes tus energías van a estar más despiertas que de costumbre, eso significa que la oportunidad de saber qué te conviene en cuestiones de trabajo y vida personal vendrá a ti como una sensación o intuición que te va a dar la señal de saber qué camino tomar. Tus mejores días van a ser 03, 05, 09 y 11. Tu número para todo el mes es el 06 y tendrás un golpe de suerte el día 16, sólo trata de combinarlo con tu día de nacimiento. Ten cuidado con problemas de salud, sobre todo de hormonas o alteración de los nervios, trata de ir con tu médico. A veces piensas en dejar a tu pareja o divorciarte y eso te hace infeliz, asegúrate de que la decisión que tomes sea la mejor. En tu trabajo habrá cambios, recuerda que trabajar en gobierno o empresas internacionales siempre llega a su fin. Tendrás más contacto con lo espiritual, aprovéchalo para ser una mejor persona. Sales de viaje en junio y será con amigos por motivo de vacaciones.

Sagitario

Mayo es un mes de buena suerte amigo. Por fin terminas ciclos que tenías pendientes de escuela o proyectos. Recuerda que en la vida debes ser ordenado y administrado con tu tiempo para así poder cumplir tus metas. Te recomiendo en este día primero prender una vela blanca y ponerte mucho perfume para que las buenas energías te sigan rodeando y así crecer más en lo económico. Cierras un ciclo en una relación amorosa y piensas en darte un tiempo para ti. Terminas de pagar una deuda y decides empezar a ahorrar. Recuerda tratar de poner en orden tu papelería de visa y pasaporte porque te van a invitar a ir de viaje en estos días. Tus mejores días del mes van a ser 03, 06, 09 y 11. Tu número de la suerte es el 05 y tu color, el azul fuerte. Terminas de arreglar tu carro para venderlo. Trata de dormir mejor para ayudar a tu salud, a veces pasas mucho tiempo en el celular y no está bien.

Capricornio

Esa mentalidad tan fuerte y tu forma de ser tan dura hace que tus enemigos no te puedan vencer. Recuerda que eres el más inteligente del zodiaco y por eso siempre te atacan sin razón, por eso debes siempre poner un alto a los malos comentarios y te recomiendo, en este día primero de mayo, prender una vela de color rojo y ponerte agua bendita en tu cuerpo para que te sirva de protección. Este mes de mayo será de mucha energía positiva y de actualizarte con todo en el trabajo y escuela, además, en este mes empiezas a recibir buena vibra de tus amistades. En el amor te encuentras con la pareja ideal o regresa el que se fue. En el trabajo te reconocen y te dan otro puesto que será muy importante. Tus mejores días van a ser 03, 05, 11 y 20. Vas a tener toda la suerte de tu lado, sobre todo en los estudios que emprendas en esta época. Trata de salir más con tu pareja para que no se aleje.

Acuario

Será un mes de muchos cambios personales, por fin te decides a ser feliz y dejar los prejuicios a un lado, con eso tendrás más seguridad y éxito. Empiezas con el pie derecho este mes porque te llega un dinero que no esperabas y ya piensas en cambiar de carro o de casa. Cuidado con las mentiras, recuerda que tu signo miente para no lastimar a los demás pero a veces te metes en problemas amorosos sin querer. No quieras abarcar todo al mismo tiempo, date tiempo para que todos tus proyectos se cumplan, recuerda paso a paso. Tus mejores días este mes serán 07, 12, 17 y 24. Tu número de la suerte, el 11, y tu color, el amarillo. Piensas en poner un negocio propio, te aconsejo que sea de comida o un salón de belleza. No te atormentes por amores que ya fueron, mejor piensa en tu estabilidad actual y date una nueva oportunidad con esa persona que te está frecuentando.

Piscis

Este mes de mayo será para reinventarse por completo y poder crear lo que necesitas para estar bien. Recuerda dejar esas malas amistades y amores que sólo te quitan la buena energía. Te recomiendo este primero de mayo, prender una veladora roja y ponerte mucho perfume para que las energías positivas estén de tu lado. Recuerda que eres el signo más carismático y espiritual del zodiaco por eso siempre tiendes a ser muy servicial y tratas de ayudar a los demás, por eso te recomiendo estudiar medicina. Tus mejores días del mes serán 08, 15, 22 y 27. Tú número de la suerte para todo el mes será el 09 y procura cuidarte de malas amistades que sólo te causarán malestar por su mala vibra. No te dejes llevar por todo lo que comentan de ti en el trabajo, siéntete seguro de ti mismo y con eso será suficiente para estar contento, no sobra que busques más ayuda espiritual.