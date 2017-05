Mhoni Vidente: los horóscopos para este fin de semana

ARIES

Fin de semana para reinventarse por completo y dejar eso que no es para ti. Recuerda que tu signo es muy fuerte y siempre lo que desea lo logra. Por eso es tiempo de quitarte todo lo que te molesta de tu vida, incluyendo amistades y amores que no son para ti. Te llega una invitación para salir de viaje. En el amor te buscarán personas especiales este fin de semana, uno del signo Acuario y otro Géminis. Recuerda que tu signo es muy apasionado y siempre busca cubrir sus necesidades con parejas nuevas pero trata de madurar y decidirte por una sola persona. Te llega un regalo. No seas dramático en tu vida, aprende a ser feliz. Arreglas y pintas tu casa. Recuerda que son tiempos para renovar la energía. Tendrás una salida con tus amigos este sábado y te dará mucho gusto verlos, sólo ten cuidado de no tomar mucho alcohol. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 03, 20 y 77. Un amor te busca para volver. Te compras ropa y vas con el dermatólogo para una revisión.

TAURO

Fin de semana de muchos festejos y para estar con la familia. Recuerda amigo de Tauro que siempre va a llegar lo que necesitas para ser feliz. Trata de tener cuidado con los problemas en el trabajo. Este viernes trata de evitar los chismes con tus amigos. En el amor, seguirás con la buena racha de conocer personas afines a ti, de hecho, este sábado conocerás a alguien del signo de Escorpión o Capricornio que será compatible contigo. Tramitas el pago de un curso de natación. Te vas de viaje para visitar a tu familia. Ten cuidado con el alcohol o vicios, trata de controlarlos para que después no tengas problemas con tus amistades. Eres el más carismático de los signos del zodiaco y eso hace que siempre estés rodeado de amigos. Tendrás un golpe de suerte el día 07 de mayo y será con los números 23, 10 y 07. Vas con el médico para una revisión. Recuerda que todo sale bien cuando actúas con convicción.

GÉMINIS

Serán días para resolver tareas pendientes del trabajo. Recuerda siempre administrar tu tiempo. Este viernes vas a recibir un dinero extra. A veces piensas en separarte de tu pareja y darte un tiempo pero ten cuidado porque puedes tomar una decisión desafortunada por la premura. Eres muy buena persona, servicial, por eso siempre estás rodeado de buenas energías. Te vas de viaje y será rápido. Tu mejor día va a ser el domingo porque tendrás un golpe de suerte en el amor y te sentirás muy bien. Recuerda que tu signo compatible es Aries y Libra. Este fin de semana será para la comunicación con lo espiritual, por eso te recomiendo salir al campo y estar en contacto con la naturaleza. Tendrás ganas de pelear con tu familia. Recuerda que tu signo es muy dramático, trata de no ser así y estar más relajado. Tendrás un golpe de suerte el día domingo con los números 05, 21 y 37. Te llega un regalo que no esperabas.

CÁNCER

Será un fin de semana de buena suerte en todos los sentidos, sales de viaje por cuestiones de trabajo y aprovechas el tiempo para divertirte. Recuerda hablar claro con tu pareja y decirle lo que sientes y verás que así estarás más tranquilo. Terminas con amistades que eran muy problemáticas y eso va a hacer que tu energía se renueve. Trata de aprender a seleccionar con quién convives. Trata de pagar deudas. Recuerda que el dinero que se debe es una obligación y pagarlo hace que se libere la mala energía. Te llega una sorpresa amorosa en estos días. Tendrás un golpe de suerte el día 06 de mayo y será con los números 09, 32 y 17. Recuerda siempre estar pendiente de tu familia porque tú eres su pilar. Cuídate de dolores de estómago o cintura. Llénate de riqueza espiritual, cree más en tu potencial y todo se irá dando para tu bienestar.

LEO

Fin de semana para estar con la mejor actitud y retomar el ejercicio. Te recomiendo que en estos días salgas a caminar o subas a un cerro para que experimentes el bienestar de la naturaleza. Deja los celos a un lado y trata de controlar ese impulso que sólo te causa problemas. Te vas de fiesta este sábado y verás a amigos que hace mucho no frecuentabas. Tramitas tu permiso de migración o residencia. No seas tan rencoroso y trata de no guardar dolor para que tu energía positiva crezca y se mantenga. Ten cuidado con agentes de tránsito o policías, trata de ser más precavido al conducir. Eres muy fuerte y eso hace que siempre tengas la respuesta correcta a los consejos. Sigue con tu curso de meditación o yoga que eso te hará más espiritual. Días de sorpresas. Tendrás un golpe de suerte con los números 07, 66 y 21. Trata de frecuentar más a tus familiares.

VIRGO

Viernes para salir con amigos. Te pagan una deuda o te dan un bono. Recuerda tener cuidado con la envidia y no platicar tus planes a todos. Recuerda que tu signo siempre busca estar con su pareja y familia para lograr la elevación espiritual, por eso es muy importante la unidad con tus seres queridos y trata de mediar las situaciones complicadas. También trata de no comer mucho en este fin de semana y mantenerte a dieta. Te regalan boletos de avión o un viaje. Recibes una disculpa por parte de un amor del pasado. Sábado para tomar un curso o estar actualizando toda tu papelería de migración. Domingo para estar analizando un cambio de look. No lo pienses más, vende tu carro y cómprate uno nuevo, eso te va a ayudar para que tu mentalidad esté en un nivel superior. Tendrás un golpe de suerte el día 07 de mayo con los números 05, 44 y 31. Debes dormir mejor, descansar y llevar una vida sana.

LIBRA

Este 5 de Mayo va a ser tu día de suerte porque vendrá a ti la oportunidad de crecer en lo laboral y económico, trata este día de no comentar nada de tus proyectos a futuro para que no te roben la suerte. Tendrás problemas de pie o talón, trata de cambiar tus zapatos. Eres muy buena persona, es una cualidad de tu signo pero no dejes que abusen de ti tus amistades. Te llega un dinero extra para pagar deudas. Rompes con tu pareja por celos infundados. Te compras ropa. En el amor, estarás conociendo personas compatibles contigo y te harán sentir muy feliz. Recuerda que tu signo no sabe estar solo, así que siempre buscas estar en compañía, de hecho, ya es tiempo para formar una familia. Tendrás un golpe de suerte con los números 06, 77 y 24. Aprovecha más el tiempo, no lo pierdas en las redes sociales. Relájate en el trabajo, no ganas nada con estresarte con tus actividades diarias.

ESCORPIÓN

Viernes de suerte para tu signo en juegos de azar o realizar el cierre de contratos que tenías pendientes. Recuerda amigo que necesitas capacitarte más en lo profesional y tomar un curso los fines de semana. Aprovecha tu tiempo. Eres muy bueno para hacer amistades, por eso este fin de semana estarás lleno de fiestas y con mucha convivencia familiar. Eres muy terco en cuestiones amorosas y a veces un amor no es para ti, es mejor cerrar ese círculo, es tu tiempo de avanzar en esa situación del amor. Te compras un celular. Te piden dinero prestado. Hablas con un familiar que va a estar enfermo y le darás apoyo emocional. Celebras la fiesta de tu hijo. Trata de seguir con la dieta y ejercicio, recuerda que tu signo es muy vanidoso y siempre le gusta verse bien. Domingo de comunicación espiritual y estar en paz, tus números de la suerte son 34, 56 y 70. Te recomiendo prender una vela blanca este fin de semana para renovar tu energía y cultivar una vida en paz.

SAGITARIO

Este 5 de mayo va a ser un día de cambios muy positivos para tu vida. Recuerda que hay tiempo para todo y este momento es para crecer económicamente y dejar la indecisión a un lado. No te desveles tanto, recuerda que ese tiempo ya no vuelve. Trata de no estar nervioso por situaciones que no puedes controlar, recuerda que tu signo es fuego y le afecta todo lo que está en su entorno pero debes aprender a soltar problemas que no son tuyos. Te vas de fiesta este sábado y te la vas pasar muy bien. Eres muy bueno para convivir y este fin de semana te llegará sin pensar, un amor. Recuerda siempre estar pendiente de tus deudas y no comprar por comprar. Domingo para estar en paz en tu casa y arreglando tu jardín. Tus números de la suerte son 04, 31 y 27. Tendrás una sorpresa muy agradable este fin de semana. Deja los vicios, especialmente el tabaco y alcohol porque te afectan mucho.

CAPRICORNIO

Viernes de juntas en el trabajo y para darle un cambio positivo a tu vida. Recuerda que la característica de tu signo es ser muy organizado y siempre tendrás la respuesta correcta a los problemas. Ten cuidado con amores del pasado, trata de no volver y no caer otra vez en esa situación. Haces trámites para pagar tus tarjetas. Cuídate de dolores de garganta, trata de hacer ejercicio y dejar el cigarro. Te busca un familiar para pedirte prestado. Eres muy carismático, por eso siempre vas a estar en las mejores fiestas. Te compras ropa, recuerda que tu signo desea siempre verse bien. Tendrás un golpe de suerte con los números 07, 66 y 27. Tendrás mucha compatibilidad con los signos Aries y Libra. Vas a estar extrañando a alguien que está lejos pero no te tensiones que va a regresar. Trata de no tomar mucho alcohol en fiestas este fin de semana. Te invitan a un viaje en el mes de junio. Administra mejor tus tiempos para obtener mejores resultados en tus proyectos.

ACUARIO

Fin de semana para estar rodeado de buena energía. Recuerda que tu signo tiene el pensamiento muy fuerte y siempre va a venir a ti lo que deseas, por eso debes pensar puras cosas positivas. Te invitan a tomar un curso de natación, recuerda que lo tuyo es estar en contacto con el agua. Eres muy impulsivo en el amor por eso, constantemente estás en relaciones nuevas pero no tan compatibles, por eso te recomiendo que estés un tiempo solo y le des tiempo a que llegue el verdadero amor. Terminas de arreglar tu cuarto o cambias tus muebles. Tendrás un golpe de suerte el día 6 de mayo con los números 07, 23 y 19. Trata de poner tu día de nacimiento junto con tus números de la suerte para que la personalices. Apuéstale al color rojo. Tendrás un regalo sorpresa. Una amiga se está enamorando de ti, trata de dejar clara tu situación sentimental. No dejes que la opinión de los demás te afecte.

PISCIS

Estes 5 de mayo va a ser un día lleno de buenas energías porque tendrás la oportunidad de crecer en tu vida profesional, así que trata de buscar trabajo porque se te va a dar sin problemas. Recuerda amigo que lo tuyo son las ventas y las relaciones públicas. Este fin de semana andarás muy confundido entre dos amores y eso te va a dejar muy pensativo, trata de no estresarte y dejar que los sentimientos te indiquen con quién debes quedarte en la vida. Te llega un dinero extra por una deuda. Arreglas trámites para un curso de idiomas los sábados. Trata de no pelear con tu familia, recuerda que ellos quieren lo mejor para ti. Es tiempo de terminar lo que comenzaste y no ser tan desidioso. Tendrás un golpe de suerte con los números 07, 21 y 34. Un amor de Géminis te va a estar buscando para volver. Busca refugio espiritual, eso te ayudará a ver la vida con mayor claridad.