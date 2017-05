Mhoni Vidente: los horóscopos de esta semana

ARIES

Esta semana tendrás la oportunidad de arreglar trámites legales que tienes pendientes. Te invitan a salir de viaje a una playa en junio, aprovecha. Sigues con la dieta y ejercicio. En el amor, a los Aries solteros les va a llegar alguien del signo Géminis o Virgo. Si tienes pareja no seas tan obsesivo, relájate y disfrútalo. Sigue estudiando para los exámenes. Te busca tu mamá para pedirte apoyo económico. Arreglas y pintas tu casa, recuerda que son tiempos de renovar las energías. No pongas tanta atención a lo que dicen de ti, recuerda que eres como el sol, tu luz es muy fuerte y eso opaca a los demás. Te recomiendo cortarte el cabello este día 11 para que tu energía se renueve por completo y darte baños de agua bendita. Tendrás mucha suerte con el color rojo y blanco. Tus números 03, 22 y 18. Cuidado con las traiciones de amores del pasado. Mandas a cambiar una llanta de tu carro y te compras un celular nuevo.

TAURO

Semana de salir de viaje por cuestiones laborales, recuerda que mayo es tu mes y debes de aprovecharlo para el cierre de contratos. Ten cuidado con problemas de presión alta o pulmones, trata de ir con tu médico y evitar presiones emocionales. Te preparas para un examen profesional o tomar una maestría. No seas tan codo contigo, recuerda que lo mejor es gastar el dinero en lo que necesitas, así que consiéntete en tu cumpleaños. Este 11 de mayo ayuna hasta las 11 de la mañana y vístete de colores fuertes para aumentar tu energía positiva. Ten cuidado con los chismes en tu trabajo, trata de no hacer ningún comentario. Eres muy bueno para discutir y buscar la razón, así que te recomiendo estudiar para abogado o ingeniero. Tendrás un golpe de suerte con los números 00, 32 y 17. Te busca tu mami o hermano para pedirte un consejo. Ya no seas tan aprensivo en el amor recuerda que lo mejor de una relación es la confianza.

GÉMINIS

Semana para realizar trámites de escuela, gobierno, cambiar auto o sacar un crédito, recuerda actualizar todo lo que necesitas para tu vida diaria. Te llega dinero que no esperabas y empiezas a ahorrar. Ten cuidado con los enojos en el trabajo, es mejor no ponerle atención a esas personas que buscan sólo molestarte. Ya no juegues con el amor, si ya no quieres a tu pareja, es mejor ser sincero y darse un tiempo para analizar bien su relación. Construyes tu casa o la pintas, además cambias la recámara. Este 11 de mayo ponte algo de plata y agua bendita para que te sirva de amuleto. Es tiempo de poner tus condiciones en el trabajo y pedir un aumento de sueldo, al que no habla Dios no lo oye. Te estarás enamorado de un Aries o Libra, estás listo. Preparas un viaje para junio con tu familia. Trámites de residencia o visa. Va a ser una gran semana para ti Géminis, tus energías estarán muy bien y te sentirás muy feliz.

CÁNCER

Semana de cambiar la actitud y ponerle más fuerza a tus decisiones. Trata de no gastar de más y empezar a ahorrar para que hagas un patrimonio. Eres muy bueno y sentimental, eso hace que seas muy sensible en tu relación de pareja, pero trata de no tomar tan en serio lo que te sucede y disfrutar la vida. Haces cambios en tu casa. Ten cuidado en la calle con las caídas o robos, cambias el celular o el plan de pagos, realizas un trámite de crédito de casa o departamento. Recuerda seguir con la dieta, a tu signo lo dominan mucho los problemas estomacales e intestinales. No seas tan confiado en tu trabajo, no todo mundo es tan buena persona como tú, además llega un director nuevo a tu empresa. Este 11 de mayo pon una veladora blanca y pide al Arcángel Gabriel que te ayude y proteja para que te vaya mejor. Recuerda que el amor no se compra, así que no trates de impresionar a esa persona nueva que acabas de conocer.

LEO

Semana de estar muy activo en tu trabajo. Decides tomar un curso de ingeniería o arquitectura, recuerda que a tu signo le gusta crear y diseñar. Hablarás con tu mami y la invitas de viaje con tus hermanos. Te notifican de una demanda legal, trata de asesorarte lo mejor posible. Necesitas dedicarle más tiempo al ejercicio para tener más energía. Tu pareja se está cansando de ti por ser tan frío, trata de platicar antes que decidan separarse. Recuerda que tu signo es el león y lo domina todo y a todos, pero no debes ser tan determinante en tu vida. Tendrás una junta con tus directivos para los nuevos cambios de la empresa, te recomiendo que este día 11 de mayo te des un baño de sal en grano y agua para que se limpie por completo toda tu energía. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 22 y 71. En el amor sigues conociendo, pero nada formal sólo diversión, para los Leo casados hay embarazo en puerta.

VIRGO

Semana de cambiar tu forma de pensar, recuerda que tu signo se sabotea a sí mismo y no avanza, lo que necesitas hacer es tener en tu mente la idea clara de lo que quieres hacer de tu vida y la meta que quieres alcanzar. Cuídate de dolores de cabeza o estómago, son corajes guardados, trata de sacar todo el rencor. Decides festejar a tu mami con tus tíos y hermanos, recuerda que Virgo está muy unido con su mamá y eso lo hace fuerte. Tramitas tu residencia o pasaporte. Ya no compres cosas que no necesitas, recuerda ahorrar para tu futuro. Este día 11 te recomiendo prender una vela blanca y pedirle al Arcángel Rafael que te ayude y que nunca te falte salud, verás que ese día se va a acercar a ti. Compras una computadora o cambias tu celular, tramita un seguro de gastos médicos. Compras unos boletos de avión para junio. Terminas de hacer tu declaración anual y pagas impuestos, tus números de la suerte son 23,10 y 98.

LIBRA

Semana de mucho trabajo, además habrá cambios inesperados en tu oficina. Recuerda que tu signo siempre va a ser jefe o gerente en su área de desempeño, por eso te dan más responsabilidad, pero ya es tiempo de pedir un aumento. Cambias tu carro o sacas un crédito bancario. Ten cuidado con problemas hormonales o del intestino, trata de ir con el médico y hacerte una revisión. En tu relación amorosa trata de no ser tan desconfiado, vas a hacer que tu pareja se separe de ti, trata tú mismo de no pensar tanto en eso. Te busca tu mami para salir a comer y que festejes con ella el 10 de mayo. Recuerda que el signo de Libra es el pilar de la familia y eso te hace estar siempre con tus padres. Esta semana comprarás ropa para aumentar tu armario. Este día 11 de mayo te recomiendo prender una vela roja y pedirle a todos los ángeles para que te ayuden a realizar lo que tanto deseas. Tus números de la suerte son 23, 07 y 66.

ESCORPIÓN

Semana de retomar por completo todas tus obligaciones de trabajo o escuela, realiza todo lo que tienes pendiente y trata de terminar tus estudios universitarios. Ponte el propósito de ahorrar más y dejar de comprar cosas que no necesites. Este 11 de mayo ponte algo de plata y date baños de agua bendita para que tu energía positiva crezca. Un amor llega tu vida para cambiar por completo tu entorno. Ten cuidado con problemas de envidias o chismes en tu trabajo. Vas con el médico para tu revisión, sólo cuídate de infecciones de estómago. Trámites de pagos de tarjeta, sacas un crédito para un departamento, cambias tu licencia de conducir, reacomodas tus muebles para renovar energía, compras un boleto de avión para junio. Decides convivir más con la familia y más este Día de las Madres, recuerda que ella es la que te va a dar el mejor consejo y su amor es desinteresado. Tus números de la suerte son 31, 29 y 08.

SAGITARIO

Semana de empezar con el pie derecho todas tus actividades de escuela y trabajo. Ten cuidado en las calles con robos o pérdidas, a tu signo le sigue esa energía negativa porque tu luz es muy fuerte. Trámites de pasaporte o la residencia extranjera. Con tu pareja hablarás de una relación formal. Ten cuidado con problemas del intestino. Te buscan para invitarte de viaje en junio, tu signo siempre necesita estar en movimiento para que su energía se renueve más. Trata de no prestar tu dinero. Sigues con ejercicio y dieta, entras a una competencia deportiva. Trata de tomar un curso de administración o enfermería, además recuerda que estudiar otro idioma te hace más fuerte ante la sociedad. Te recomiendo este 11 de mayo prender una vela blanca y pedirle al Arcángel Miguel que te quite todas esas malas energías que te rodean y avanzar más tus proyectos de vida. Tendrás un golpe de suerte con los números 00, 32 y 17.

CAPRICORNIO

Semana para revisar todos tus documentos personales y ponerlos al día, recuerda que es tiempo que te organices más. Eres muy bueno para aprender y enseñar, por eso muchos te buscan para que les ayudes. Te ofrecen una jefatura, pero analiza que no siempre es bueno cambiar mucho de trabajo. Ten cuidado, alguien habla de embrujarte o hacerte daño por una traición amorosa, para protegerte este día 11 date baños de agua bendita y prende una vela roja para pedirle a los Ángeles que te liberen de todo hechizo o mala energía. Le compras un perfume a tu mami y decides juntar a toda la familia para celebrarla. Arreglas tu casa o la pintas para atraer buena energía. Trata de dormir más y dejar un poco las redes sociales. Eres muy protector, pero ya no ayudes tanto a tu pareja, déjalo que solo se haga fuerte. Tendrás un golpe de suerte con los números 31, 29, 07. Tu compatibilidad más fuerte es con los Piscis y Aries.

ACUARIO

Semana para crecer en tu vida laboral y no ser tan conformista, ya es tiempo de que te hagas de un patrimonio, así que trata de sacar un crédito bancario y comprar una casa. Realizas pagos de impuestos o haces el cierre anual. Cuidado con las infecciones de piel o sexual, trata de ir con un médico. Recuerda que no todos son tus amigos así ya no cuentes tanto tu vida personal porque te sale una traición en estos días. Este 11 de mayo prende una vela blanca y date baños de flores para atraer buena energía. Llega un amigo de fuera para salir a divertirse, trata de no comer tanto y seguir con la dieta. Recibes un bono o te paga Hacienda un dinero que te debía. Controla tus nervios, tu cerebro a veces te sabotea a ti mismo. Compras un boleto de avión para junio, te gusta mucho la playa y contacto con la naturaleza. Le regalas a tu mami un vestido y decides llevarla a cenar, tus números de la suerte son 31, 29 y 08.

PISCIS

Semana de sacar las energías negativas y estar con toda la buena actitud, por eso te recomiendo que este día 11 prendas una vela azul y te pongas algo de plata para pedir a todos los Ángeles que te ayuden. Te llega un dinero extra por comisiones y te invitan a salir de viaje para julio. Tramitas tu seguro social. Una amiga se casa y tendrás una gran sorpresa familiar: un embarazo por parte de un hermano. Ya no seas tan intenso en el amor, trata de relajarte y disfrutar tu relación. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 33 y 21. Le regalas a tu mami un reloj o perfume y disfrutas con la familia su festejo. Un amor del signo de Tierra buscará a los Piscis solteros para salir. Trata de no platicar de más en el trabajo que te van a estar rodeando los chismes, sé prudente. Ya es tiempo de que tu negocio crezca más, así que trata de buscar un socio o una inversión más fuerte. Te compras una bicicleta o moto.