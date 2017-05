Mhoni Vidente: los horóscopos de esta semana

ARIES

Semana de salir de viaje por cuestiones de trabajo, procura poner buena actitud ante todo lo que se presente. Te invitan a empezar un negocio de publicidad. Trata de no tomar muy personal situaciones con tus amigos, recuerda que los comentarios sólo son pasajeros. Sigues con buena racha en los juegos de azar o la lotería con los números 21, 07 y 98. Tu mejor día será el 17 de mayo, habrá sorpresas que te harán sentir de lo mejor. Regresa a ti un amor del pasado que te hablará de formalidad. Sigue con la dieta y haz más ejercicio para renovar toda tu energía. Arreglas papeles de una demanda legal o resuelves a tu favor. Los Aries casados seguirán muy estables; los solteros conocerán personas afines del signo Virgo o Libra. Tu lema esta semana será: “Nunca volver a lo mismo, siempre crecer”.

TAURO

Semana para analizar hacer algo más en tu trabajo para demostrar tus aptitudes, verás que pronto te darán ese puesto de jefe que tanto deseas. Tu signo es muy creativo y siempre está creciendo profesionalmente. Habrá muchos festejos o eventos sociales, aprovecha para cambiar de look y comprar ropa. En cuestión de salud, vas con el médico o te haces unos análisis de sangre. Te busca un amigo para pedirte prestado y también tu ex pareja. Te invitan a salir de viaje y piensas en tomar vacaciones en julio. Es tu etapa de estar en pareja o enamorado así que aprovéchalo. Tu mejor día será el 16 de mayo por una sorpresa económica. Sé más discreto en tu vida privada para no tener problemas de chismes. Tus números de la suerte son 34 ,20 y 91 y tu lema de esta semana será: “Siempre ser el mejor en todo”.

GÉMINIS

Semana de preocupación porque no llega la oportunidad de ser más exitoso en tu trabajo, te va llegar, sólo ten calma. Piensas en darte un tiempo para saber si te conviene seguir con tu pareja o separarte definitivamente. A los solteros los busca alguien de signo Aries o Escorpión que será su pareja ideal. Serán días de abundancia económica, así que trata de ahorrar. Decides vender tu carro o cambiarlo por una camioneta. Decides ir de vacaciones en verano con tus amigos. La familia te pedirá ayuda económica. Te compras ropa o cambias de look. Tendrás un golpe de suerte el 19 de mayo, te va a llegar una oportunidad de crecimiento personal, ya no seas tan tímido y enfrenta todos tus retos. Cuida a tu papi ya que va a andar enfermito, así que trata de visitarlo más. Tus números de la suerte 19, 08 y 75.

CÁNCER

Semana de presiones en tu trabajo y tu vida diaria, tu signo es muy dramático, así que trata de relajarte y pensar bien cómo vas a resolver los problemas. Sigue con el ejercicio para estar más tranquilo y no tener tantos nervios. Pagas deudas de tu tarjeta de crédito, te invitan a una boda o cumpleaños familiar. Tu mejor día será el 16 de mayo, pues los astros se van a poner a tu favor y la fortuna te va a llegar, así que pon una vela amarrilla. Tus números de la suerte son 14, 30 y 99 y tu lema: “Ser auténtico”. Eres el mejor signo para impulsar a los demás y salir de todos los obstáculos. A los Cáncer que están solteros, podrán conocer a personas muy afines, pero trata de no enamorarte tan rápido y procura conocer mejor a las personas. Te regalan una mascota y vendes una propiedad familiar.

LEO

Esta semana querrás hacer algo más en tu vida y crecer en lo profesional, es tiempo de hacer lo que deseas. Recuerda que tu signo es el más atrevido del zodiaco. Te proponen un negocio de comida o venta de celulares con los que te irá muy bien. Te pones al corriente en todos tus pagos pendientes, recuerda no dejar al último tus tareas de escuela. Los Leo siempre sobresalen por carisma y personalidad, pero eso hace despertar muchas envidias, así que ponte un listón rojo en la muñeca derecha con tres nudos como protección. Tramitas un crédito para comprar una casa. En estos días te llegará una gran oportunidad el día 17, así que aprovéchala. Procura no regresar con ese amor del pasado, porque te va a volver a hacer lo mismo. Tu lema será: “No tener el miedo al qué dirán”, y tus números 21, 07 y 66.

VIRGO

Semana de mucha presión laboral, tus jefes te van a pedir resultados, trata de organizar mejor toda la estructura de ventas, recuerda que los negocios tienen altas y bajas. Decides si sigues con tu pareja o no, pero trata de analizar todo lo bueno y no precipitarte, te puedes arrepentir. Para los Virgo solteros serán unos días de encuentros con amores nuevos y verdaderos, así que aprovecha. Compras ropa para un evento importante en estos días, cambias el plan de tu celular o te compras otro. Te invitan a salir de viaje y arreglas asuntos legales. Tu mejor día será el 18 de mayo, te llega dinero extra por lotería, trata de prender una vela de color rojo para que tu energía positiva aumente más en estos días. Tu lema de esta semana va a ser: “El que se enoja pierde”, y tus números de la suerte son 45, 61 y 90.

LIBRA

Semana de pendientes y juntas en el trabajo, tú eres una pieza clave en tu empresa por eso siempre te van a pedir tu opinión. Ten cuidado con dolores de estómago o intestino. Compras un boleto de avión para visitar a tu familia. Conocerás a la persona ideal en el amor, pero sigue divirtiéndote. Vendes tu carro o sacas un crédito para comprar uno nuevo. Sigue con el ejercicio y la dieta. Un amigo te pedirá dinero prestado. Preparas una fiesta para el jueves o juntas a tus amigos. Tendrás un examen de última hora, tratar de terminar bien tu carrera universitaria. Tu lema de esta semana va a ser: “Siempre estar de lo mejor”. Tendrás un golpe de suerte el día 16 de mayo y va ser con los números 00, 32 y 18. Recuerda que no todo es como uno quiere, así que trata de tener más paciencia en tu vida.

ESCORPIÓN

Te llega una propuesta de trabajo o cambio de puesto, estás en tu mejor época, pero nunca dejes de actualizarte. Son tiempos de ahorrar y no gastar en cosas que no utilices. Recordarás a un amor del pasado, háblale y trata de volver y empezar de cero. Tramitas un crédito para poner un negocio. Trata de visitar a tu mami, que va a andar algo malita. Alguien te buscan con intenciones amorosas en el trabajo. Tu lema de esta semana será “Se vale equivocarse y volver a empezar”. Tu mejor día va a ser 19 de mayo, trata usar ropa de colores fuertes o zapatos nuevos. Tendrás la suerte con los números 03, 22 y 81. Recuerda no ser tan incrédulo o inocente, en esta vida hay personas que te quieren sacar provecho de algún tipo. A los Escorpión que están casados traten de no pelear tanto y controlar sus celos.

SAGITARIO

Semana de renovarse por completo, tu signo siempre necesita estar en movimiento para renovar su energía. Sigue con el ejercicio y la dieta. Cuidado con las infecciones de la piel o sexuales. Piensas en volver con tu ex, pero recuerda retroceder y cerrar círculos. El día 17 de mayo será tu mejor día y tendrás un golpe de suerte con los números 24, 10 y 97. Date baños de flores con agua bendita el martes. Te buscará alguien de Leo o Tauro, date la oportunidad de salir. Ten cuidado con los chismes y trata de no platicar tanto tus asuntos personales. Tu lema: “No tener límites”. Un amor se va de tu lado, a veces las personas se cansan de esperar algo que no va a llegar es mejor hablar claro con tu pareja. Te piden dinero prestado. Ten cuidado con los pleitos y trata de ser más tranquilo.

CAPRICORNIO

Esta semana surge un plan de trabajo para tu futuro, estás cruzando por una racha de nuevas oportunidades de prosperar, así que trata de aprovecharlas. Arreglas tus papeles de pasaporte o visa. Controla tu carácter fuerte con tu pareja o familia. Te pones a dieta y sigues con el ejercicio. Te busca un amor del pasado del signo Géminis o Libra. Recibes un regalo sorpresa. Hablas de poner un negocio, recuerda que lo tuyo son las ventas. Tendrás un golpe de suerte el día 15. No gastes de más, recuerda que tu signo es mucho de comprar lo que no vas a necesitar así que trata de controlar esa manía. Cuídate de dolores de espalda y trata de tomar más líquidos. Tus números de la suerte son 13, 28 y 70. Para los Capricornio que están casados, esta semana tendrán una sorpresa que cambiará sus vidas: un embarazo.

ACUARIO

Semana de preocupaciones por tu futuro o situación económica, tu signo siempre trata de asegurar su porvenir, así que es tiempo de poner un negocio. Te llega la invitación a una boda o cumpleaños, cuídate de dolores de rodilla o huesos, trata de no caerte. Cambia de actitud y no dejes que los malos pensamientos te dominen. Tomas un curso de sistemas administrativos. Sales de viaje por cuestiones de negocios. Los Acuario siempre están llenos de talento que necesitan ser explotados. A los solteros les va llegar un amor prohibido en estos días. Tendrás un golpe de suerte el día 16 de mayo con el que llegarán propuestas de proyectos nuevos o oportunidad de conocer personas muy importantes. Trata de arreglar ese problema legal para no tener pendientes en tu vida, tus números de la suerte son 14, 30 y 97.

PISCIS

Semana de muchas juntas de trabajo o cambios de puesto. Firmas un documento legal que te ayudará a sentirte más tranquilo. Tu signo es puro sentimiento y vive de emociones, así que sólo date ánimos para hacer cosas diferentes y ser feliz. Terminas de hacer tus pagos de tarjeta y te pones al corriente. Preparas un viaje o te vas de vacaciones para el mes de julio. Tendrás un golpe de suerte el día 16 de mayo y habrá una propuesta de trabajo. Te buscan amores nuevos del signo Géminis o Virgo recuerda que no sabes estar solo y siempre estás en busca de una pareja. Los casados se sentirán muy bien y estables. No quites tu negocio, ten paciencia y dale tiempo para que funcione más o trata de pintarlo de colores fuertes, Tus números de la suerte son 21, 03, 74, y tu lema: “No rendirte sin antes luchar”.