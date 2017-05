Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

ARIES

Fin de semana de mucha diversión y estar con seres queridos, tu energía es muy fuerte y hace que atraigas a muchas personas a tu alrededor. Un amor se va de tu lado, debes entender que no siempre se da el amor con la persona que quieres, así que sigue conociendo hasta que llegue la indicada. Cuídate del sol y los pies en general, especialmente los tobillos. Trámites de pagos de tarjeta de crédito, compras muebles para tu casa, tendrás un curso este sábado, te llega la invitación para una boda en un playa. Eres muy bueno para organizar y crear, así que trata de poner tu negocio y emplearte más. Tendrás un golpe de suerte en cuestiones amorosas con los signos Virgo o Sagitario. Tus números de la suerte son 21, 33 y 09. Este 21 de mayo será de mucha suerte para ti, usa el color amarillo.

TAURO

Este 19 de mayo será un día de cambios radicales en tu vida, decides ponerle fin a una situación amorosa que te complicaba mucho. También será un día de renovar contrato o estar en un mejor lugar de trabajo. Tu energía es muy atractiva, por eso siempre vas a tener alguien a tu lado, pero no debes de confundir el amor con el sexo y definir bien una relación formal. Te llega un dinero extra por cuestiones de una venta o te buscan para empezar un negocio para los fines de semana. Cuídate de dolores de estómago y trata de no tomar mucho alcohol. Van a ser unos días de mucha diversión, tendrás un golpe de suerte con los números 03, 21 y 98 y el color rojo. Domingo de salir con tu familia o salir a un día de campo, recuerda que siempre vas a buscar un tiempo para estar con tus seres queridos.

GÉMINIS

Este fin de semana será para recordar a alguien que se fue y sentirte melancólico, recuerda que a veces tu carácter hace que se alejen de ti las personas que realmente sí te quieren y después tú mismo te arrepientes, así que trata de cambiar y ser mejor con los demás. Habrá trámites de pagos de renta o casa, sabrás de una enfermedad familiar que te tendrá muy preocupado. Cuídate mucho del estómago o intestino, trata de comer más sano. Tendrás un curso o proyecto laboral este fin de semana. Recibes un regaño por parte de tus superiores en el trabajo. Decides arreglar papeles de tus estudios o sacar el título. No tendrás muchos deseos de salir a fiestas en estos días, pero recuerda que siempre hay tiempo para todo. Tendrás un golpe de suerte el 20 de mayo y será con los números 03, 22 y 81.

CÁNCER

Este viernes tendrás mucho trabajo y pendientes atrasados respecto a algunos pagos, recuerda ponerte al corriente en todo lo laboral. Cuídate de las malas energías de alguien que está muy cerca de ti, recuerda que tu signo despierta muchas envidias, así que nunca te confíes y trata de protegerte. Te surge la posibilidad de salir de viaje o decides visitar a tu familia. Recuerda no ser tan tacaño o codo contigo mismo, recuerda que siempre eres primero tú y luego los demás, así que date unos gustos y cómprate lo que quieras. Cuídate de robos o pérdidas, también de un vecino que te está vigilando. Tendrás un golpe de suerte el día 19 de mayo en cuestiones de contratos nuevos. Tus números de la suerte son 32, 10 y 76. Conoces un amor prohibido este fin de semana, pero será pura pasión, nada formal .

LEO

Este 9 de mayo será un día para analizar cambio de carro y estar mejor con tu persona, recuerda que tu signo es el rey de la selva y siempre necesita que lo vean bien. Ten cuidado con los chismes con tus amigos, trata de no confiar nada personal. No te rindas con el ejercicio, ya te ves de lo mejor. Eres muy coqueto y eso hace que siempre tengas problemas con tu pareja, sé más discreto en eso. Pagos de tarjeta de crédito, compras un boleto de avión o decides irte de viaje para junio. Cuidado con problemas de úlceras, trata de no tomar tanto alcohol o picante. Tus números de la suerte son 31, 29 y 07. Tendrás un golpe de suerte el día 21 de mayo en cuestiones de comenzar un proyecto de trabajo o que te suban de puesto. A los Leo que están solteros les llega un amor muy apasionado en estos días.

VIRGO

Este fin de semana será muy bueno, la suerte estará de tu lado y vas a realizar varios cambios en tu persona. Date la oportunidad de irte a consentir a un spa, recuerda que tu signo vive de verse bien. El viernes habrá mucho trabajo. Organízate, pues andarás a las prisas por salir a realizar varias compras que te faltan para una fiesta familiar. Cuídate mucho de dolores de tobillo o rodilla, así que trata de no cargar cosas pesadas. Cuídate de las malas energías de un familiar que sólo quiere verte en la ruina, recuerda que tu signo siempre despierta muchas envidias entre su familia, así que siempre busca protegerte y no confiarte. Ayudas a tu pareja a pagar unas cuentas médicas. Tendrás un golpe de suerte el día 21 de mayo y será con los números 09, 32 y 17, vístete con el color azul fuerte.

LIBRA

Este 19 de mayo será un día raro para ti, estarás con muchas energías cruzadas, así se tornará un poco complicado en el trabajo o con tu pareja, trata de no tomar tan intensamente lo que te digan. Recibes un regalo que no esperabas o te piden matrimonio. Eres muy bueno para administrar y diseñar, así que trata de tomar un curso de páginas web ya que eso te ayudará en el futuro a estar mejor económicamente. Te sacas un premio en la lotería y será con los números 03, 21 y 87, además trata de usar los colores fuertes para que te llegue más abundancia. Ya no pienses que tu pareja te es infiel, recuerda que tu signo es muy inseguro y desconfiado, siempre tiene miedo a quedarse solo, así que disfruta tu relación y sé feliz lo que dure. Te invitan a trabajar en gobierno o en una campaña política.

ESCORPIÓN

Este fin de semana lograrás sentirte pleno en todo lo que te rodea y piensas en irte de viaje unos días en el mes de junio, hazlo, pues eso te ayudará a estar más relajado y a renovar energías. Ten cuidado en tu trabajo, sobre todo el día 19 de mayo, pues vas a tener un problema con un compañero de contabilidad, pero trata de no darle tanta importancia. Te compras ropa o cambias tu look, recibes una invitación para irte de antro o fiesta, aprovéchala ya que te vas a divertir mucho. Recuerda seguir con la dieta, pero no uses pastillas para bajar de peso, siempre es mejor lo natural y hacer ejercicio. Te busca un amor del pasado para tener una aventura. Ya no pienses tanto en comprar tu casa y hazlo, que es tiempo de tener algo más seguro para tu futuro. Tus números de la suerte son 32, 10 y 76.

SAGITARIO

Este viernes será mágico para tu signo, tendrás la oportunidad de conocer personas importantes en tu vida que te ayudarán en tu futuro. Trata de ahorrar y no gastar mucho dinero en ropa o joyas, recuerda que a ti te domina mucho el despilfarro así que tienes que controlarlo. Vas con el médico para un chequeo. Sales de viaje, pero va a ser cerca de tu casa para visitar a tus abuelitos. Te llega un regalo que no esperabas, recuerda ya no ser tan rencoroso en cuestiones amorosas, todos merecemos una segunda oportunidad así que trata de ser feliz. Tendrás un golpe de suerte el día 21 de mayo con los números 34, 20 y 87 estarás rodeado de abundancia. Empiezas un curso los sábados y va a ser de idiomas. Van ser unos días de muchas fiestas y festejos de amigos, sólo trata de no tomar mucho alcohol.

CAPRICORNIO

Este fin de semana podrás salir de viaje por cuestiones de negocios, especialmente por cierre de contratos o para visitar a un familiar. Ten cuidado con las discusiones con tu pareja, intenta ser más paciente, recuerda que tu signo es muy dominante y eso hace que siempre tenga problemas con sus relaciones amorosas. Ten mucho cuidado con perder el celular o la cartera. Habrá muchas fiestas este fin de semana. Tendrás un golpe de suerte el día 20 de mayo y será con los números 03, 22 y 71. Recibirás un regalo que no esperabas, trata de no platicar tus planes de crecimiento personal para que no te los salen. Cuídate mucho de las infecciones en la piel. Recuerda tener cuidado con el alcohol o drogas, trata de no caer en excesos estos días. Recibes una invitación para entrar en una campaña política.

ACUARIO

Este 19 de mayo será un día lleno de suerte en cuestiones de ventas o recibir un dinero que no esperabas. Avisas en tu trabajo para que te den unos días de vacaciones para el mes de junio. Ten cuidado con una llanta o los frenos de tu carro, revísalo. Eres una muy buena persona que siempre busca la felicidad de los demás y eso hace que las energías positivas te rodeen en estos días. Un amigo se enoja contigo por cuestiones de celos. Le ayudas a tu papi en un negocio o le prestas un dinero, ya no seas tan rencoroso y trata de no tomar tan intenso lo que te dicen. Te invitan a trabajar los fines de semana. Un amigo tuyo sale del clóset, así que trata de darle todo tu apoyo moral. Intenta cerrar círculos con tu ex pareja y olvídate de esa relación para que te puedas encontrar un nuevo amor.

PISCIS

Viernes de estar con mucho trabajo, habrá varios cambios importantes en tu empresa, recuerda que estás en unos días de energías cruzadas y eso significa que tienes que ser más precavido con tus palabras o acciones. Piensas mucho en un amor del pasado, pero tú trata de hablar y arreglar la situación sentimental. Ya no seas tan gastón en tu vida, trata de ahorrar e invertir para un futuro. Te vas de viaje en junio, con unos amigos, a una boda. Ten cuidado con problemas de la sangre o infección, ve con tu medico a checarte. Te invitan a ver un show este sábado. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 27 y 88, pero trata de jugarlo el día 21 de mayo. Ya date tiempo para ti y descansar más. Renueva tus papeles para el pasaporte o visa y cuidado con tu casa, trata de asegurarla bien.