Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

ARIES

Ésta será una semana para evaluar tu vida y pensar en hacer cambios radicales en tu forma de ser, especialmente dejar de ser tan celoso y posesivo con tu pareja. El 11 y 13 de septiembre serán días decisivos para tu proyecto laboral. Ve con tu médico para revisarte de las vías urinarias o problemas de hormonas. Debes de aprender a administrar mejor tu dinero para ahorrar para el futuro. Te ángel de la guarda traerá noticias esta semana. En los próximos días tendrás la oportunidad de ayudar a los menos necesitados. Tendrás un golpe de suerte el día 15 de septiembre con los números 00, 21 y 13 y también tendrás una sorpresa amorosa. Para protegerte de las envidias y cortar el mal de ojo que te ha estado afectando, este martes te recomiendo prender una veladora roja y que te pongas mucho perfume.

TAURO

Semana de muchas preocupaciones por cuestiones económicas, por eso el 11 de septiembre prende una veladora azul y ponte un listón amarillo amarrado con tres nudos en el tobillo derecho para cortar las envidias que te están rodeando y prosperar más. No te preocupes, un familiar te prestará dinero para salir de apuros. Tu ángel de la guarda vaticina muy buenas noticias en cuestiones amorosas, en ese aspecto, los signos más compatibles con el tuyo serán Escorpión, Capricornio y Piscis. Hazte un chequeo general con el doctor por esos malestares que has tenido en los últimos días. Te regalan una mascota. Te llega la noticia de que alguien en tu familia está esperando un bebé. Buscas retomar la universidad o tomar cursos. Tendrás un golpe de suerte el día 13 de septiembre con los números 03, 22 y 81.

GÉMINIS

Semana de mucha nostalgia por esas personas que ya no están contigo, tu signo es muy sensible, pero debes aprender a cerrar círculos. En estos días tendrás una sorpresa en el aspecto laboral. Te enteras de que una ex pareja se va a casar, trata de que no te afecte. Tus amigos te invitan de viaje para noviembre. No te rindas con la dieta y el ejercicio, ya está dando resultados. Este martes te recomiendo prender una veladora blanca y ponerte mucho perfume para que las buenas energías lleguen con más fuerza. Los que están casados atravesarán por momentos complicados en su relación. Tu ángel de la guarda te pide que estés preparado para cambios radicales en tu vida para los que deberás tomar decisiones muy importantes. Tendrás un golpe de suerte el día 14 de septiembre con los números 03, 22 y 81.

CÁNCER

Esta será una semana para crecer profesionalmente, sólo trata de quitarte de encima esas malas amistades o amores que sólo te quieren por interés económico. Este martes te recomiendo que prendas una veladora roja y traer contigo algo de plata para atraer la buena suerte. Te busca un familiar para invitarte a una fiesta. Te llega un dinero por parte de un bono o compensación laboral. Tienes que dejar de pelear con tu pareja. Tendrás un mensaje de tu ángel de la guarda en el que se te revelará tu misión en la vida, que tiene que ver con la enseñanza. Decides cambiarte de casa. Te regalan una mascota. Comienzas con un proyecto para emprender un negocio propio. Sigue con la dieta y el ejercicio, ya se comienzan a ver resultados. Tendrás un golpe de suerte el miércoles con los números 05, 44 y 71.

LEO

Esta semana te llega una propuesta para cambiar de trabajo que te traerá mucha estabilidad económica. Controla más tu temperamento con tu pareja para no arruinar la relación. Tendrás un golpe de suerte el martes con los números 07, 21 y 15, te recomiendo poner una veladora amarilla y ponerte algo dorado para atraer el dinero. Tu ángel de la guarda te pide que tengas más tacto con tus seres queridos, a veces ofendes a las personas sin querer y eso hace que poco a poco se alejen de ti. Los Leo que son solteros tendrán una semana con varios amores prohibidos, te recomiendo ser cauteloso para que nadie salga lastimado. Los casados deben ser precavidos con las personas en el trabajo, pues son días difíciles para su matrimonio y es fácil que caigan en tentaciones que pueden ser peligrosas a la larga.

VIRGO

Esta semana empieza la mejor etapa económica de tu vida y se vislumbra ese aumento de sueldo que tanto habías esperado. Te recomiendo este 11 de septiembre poner una veladora verde con canela en polvo y cargar un limón verde en tu bolsa para que no tengas ningún obstáculo. Te llegan regalos que no esperabas y te hacen una fiesta sorpresa en el trabajo. Sales de viaje por cuestiones familiares. Te busca tu papá para pedirte un consejo o ayuda médica. Te regalan un perfume o reloj. Los solteros tendrán mucha compatibilidad con Aries, Géminis y Acuario. Te ángel de la guarda te aconseja administrar mejor tus tareas y ser más organizado con tus pendientes, eso te ayudará a tener más éxito en el trabajo y los negocios que tienes en puerta. Tendrás un golpe de suerte el viernes con los números 06, 22 y 16.

LIBRA

Semana perfecta para depurar tu vida y alejarte de las amistades tóxicas que te rodean. Este martes te recomiendo ponerte algo de color blanco y prender una veladora roja para cortar cualquier brujería o mal de ojo que te pudieron hacer. También debes cuidarte de las personas del trabajo que te envidian por tu puesto y que te lo intentan quitar. Te buscan para invitarte a una campaña política o trabajar en gobierno. Tu ángel de la guarda te manda a decir que es el momento de crear un proyecto nuevo de trabajo más personal. Tendrás un golpe de suerte el día 13 de septiembre con los números 99, 17 y 08. Tu compatibilidad amorosa será más fuerte con los signos de Géminis, Piscis y Aries, que serán perfectos para formar una pareja. Empiezas a ahorrar para comprar una casa y formar tu patrimonio.

ESCORPIÓN

Será una semana de mucha suerte en materia económica, pero debes aprender a administrarte mejor para empezar a ahorrar para el futuro. Te busca un amor del pasado con el que pasarás algunos días intensos, recuerda que sólo es algo pasajero. Sigues firme con tus planes para independizarte y comienzas a buscar un departamento. Este 11 de septiembre te recomiendo prender una veladora de color blanco y ponerte mucho perfume para que la abundancia llegue a tu vida con mucha fuerza. A los Escorpión que están casados les llega la noticia de un embarazo. Tu ángel de la guarda te manda a decir que no te detengas e inviertas toda tu energía para hacer caminar con éxito ese proyecto que tienes en el horno desde hace tiempo. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 55 y 21 el próximo 13 de septiembre.

SAGITARIO

Esta semana comienzas a reinventarte y piensas en retomar los estudios o inscribirte a algunos cursos. Este martes toda la buena energía está de tu lado y los deseos que pidas se te cumplirán, para eso te recomiendo prender una veladora amarilla y ponerte agua bendita en la nuca. Recibes una invitación de salir de viaje con tu familia. Un amor del pasado regresa, pero sólo para incomodarte, trata de no hacerle tanto caso. Tendrás un golpe de suerte con los números 12, 33 y 54. Trata de ir con tu médico para revisar por esos dolores de cabeza o espalda. Trata de no hacerle caso a los chismes o comentarios malintencionados que sólo te quieren robar la buena energía que te rodea. Tu ángel de la guarda te pide que te desprendas de todo eso que no es para ti y que te enfoques en lo que te gusta.

CAPRICORNIO

Semana para solucionar esos problemas personales que te han estado aquejando, especialmente con amistades que no te hace bien. Para mejorar tu suerte, te recomiendo que este martes prendas una veladora blanca y te amarres un listón rojo en el tobillo. No presumas mucho que te está yendo bien económicamente, pues puedes atraer envidias y robos. Sigue cuidando tu alimentación para evitar problemas de salud. El jueves tendrás un golpe de suerte con los números 05, 44 y 31. Tu ángel de la guarda te ayudará estos días para sacar con éxito los proyectos que tienes y alcanzar la prosperidad. En el amor, si estás soltero te vendrá una pareja muy compatible del signo de Escorpión, Tauro o Piscis; si estás casado debes evitar las peleas, especialmente si se tratan de problemas o discusiones sin importancia.

ACUARIO

Semana para pensar mucho en un cambio de trabajo para no tomar decisiones precipitadas. Te recomiendo en este día 11 de septiembre prender una veladora blanca y ponerte algo de plata para que se cumplan tus deseos. Terminas de arreglar tu casa o de hacer esas modificaciones que necesitabas. Serán días de muchos amores nuevos y fugaces, nada de compromiso formal. Te haces un tratamiento estético y decides seguir con el ejercicio para verte mejor en tus vacaciones. Ten mucho cuidado con tus tarjetas de crédito para evitar fraudes. Tu ángel de la guarda te recomienda poner en práctica los conocimientos que adquieres, pues sólo así podrás emplearlos para llegar al éxito en todos los proyectos que tienes en puerta. Tendrás un golpe de suerte el día 13 de septiembre con los números 13, 14 y 22.

PISCIS

Semana de crecimiento profesional y económico. Este día 11 de septiembre te recomiendo que te levantes temprano, hagas ejercicio, te bañes con agua fría y prendas una veladora blanca para que la suerte y el éxito no se obstaculicen. Te llega la invitación de viaje con tu pareja. Recibes la noticias de un embarazo en tu familia. Los Piscis solteros deben aprender a disfrutar de la soledad y recordar que no necesitan a nadie para ser felices. Tu ángel de la guarda te manda mucho ánimo, pues esta semana es decisiva en conseguir ese ascenso laboral que buscabas. Te compras ropa. Cambias el celular o el plan de pagos. Analizas regresar a la escuela, tomar un curso o cambiarte de universidad. Tendrás un golpe de suerte el 15 de septiembre con los números 21, 08 y 77, combínalos con tu día de nacimiento.