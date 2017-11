Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

ARIES

Mes de tener toda la buena actitud en todos los sentidos, recuerda que diciembre siempre te da el amor sin límites. Vendrá a ti una pareja estable que hablará de formalizar. Toma en cuenta que tu signo es muy intenso y de carácter fuerte, por eso necesitas ser más tolerante y no pensar de más en las situaciones complicadas. Serán 31 días de mucho trabajo y estar preparando el cierre del año. Recibes un dinero extra por cuestiones de trabajo o una deuda del pasado. Compras un boleto de avión para pasar la Navidad con tu familia o irte con tus amigos de fin de año. Tendrás un golpe de suerte con los números 02, 99 y 13. Cuídate de los chismes, recuerda que tu luz es la envida de los demás. Te recomiendo este día primero encender una veladora blanca y pedir a todos los ángeles que te ayuden a prosperar y uses mucho perfume.

TAURO

Mes de mucho trabajo y de exámenes finales de escuela. Recuerda que tu signo siempre tiene que estar ocupado para que su energía pueda fluir más y poder avanzar en tus proyectos de vida. Tú eres el toro del zodiaco y eso significa que siempre necesitas una pareja a tu lado para que puedas avanzar en tu vida personal; eso porque a tu signo lo caracteriza la sexualidad y pasión. Tendrás un golpe de suerte con los números 07, 32 y 16, trata de jugar los días martes. Usa mucho el color rojo en todo para que te abra los caminos. Piensas mucho en un amor del pasado, recuerda que lo que no fue no será, así que ya olvídalo y sigue con tu vida. No te pongas trabas para iniciar ese negocio, empiézalo ya que necesitas tener más ingreso. Te recomiendo este día primero que prendas una veladora de color rojo.

GÉMINIS

Diciembre, un mes lleno de recuerdos y de mucha convincecia familiar, recuerda que tu signo es el pilar de la familia por eso todo mundo acude a ti para hacer las fiestas o eventos importantes. Serán 31 días de nuevas oportunidades de trabajo o ideas de poner un negocio. Empiezas a decorar tu casa para las fiestas navideñas y piensas en hacerle una fiesta a un familiar que cumple años. Tendrás un golpe de suerte con los números 02, 44 y 17. Usa mucho color azul, pues te ayudará a abrir los caminos. Recuerda que eres el gemelo del zodiaco y eso te hace tener la virtud de poder avanzar más que los demás en cuestiones de proyectos de trabajo, sólo necesitas aplicarte más. Te recomiendo este día primero prender una veladora de color azul y pedir a todos los ángeles que se abrán los caminos para tu prosperidad.

CÁNCER

Diciembre, tiempo de renovarse por completo y sacar los rencores. Recuerda que es el mes del perdón y la convivencia con tus seres queridos. Recibes un dinero extra por cuestiones de trabajo. Te proponen un negocio de publicidad o venta de ropa, acepta te irá muy bien. Ya no pienses en lo que no fue y que ese amor no te valoró, es mejor dejarlo atrás y buscar una pareja más estable. Este 1 de diciembre te recomiendo un corte de cabello y que uses mucho perfume para que renueves por completo tu buena vibra. Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 33 y 21. Recuerda ir a todas las fiesta y posadas pues te sacarás un premio, es tu mes de suerte. En el amor seguirás estable. Para los cáncer solteros hay muchos amores nuevos. A las mujeres de cáncer recuerden que ya es tiempo de ser madres o formar una familia.

LEO

Vienen 31 días llenos de emociones, muchos viajes y personas nuevas. Recuerda que en el mes de diciembre tu signo siempre se siente mejor y más porque eres el organizador de las posadas o eventos importantes, sólo ten cuidado con los vicios. Te recomiendo encender una valedora roja y que le pongas perfume tuyo a la cera; al momento de prenderla pide a todos los ángeles que te ayuden para que este mes de diciembre tengas abundancia. Ten cuidado con problemas del estómago o intestino, recuerda que nosotros somos lo que comemos, así que lleva una alimentación más saludable. No juegues con los sentimientos de la personas, recuerda que si no quieres algo en serio con tu pareja es mejor decirlo. Tendrás un golpe de suerte con los números 70, 14 y 33, juégalos los jueves porque ese día será de mucha suerte.

VIRGO

Diciembre es el mes que más espera tu signo porque es cuando tu energía positiva crece más y puedes realizar todo lo que tienes planeado. Recuerda que a tu signo le gusta mucho la convivencia familiar y estar ayudando a tus seres queridos. Recuerda no hacer caso a los chismes y dejarlos pasar, así como controlar tu impulso de venganza. Realizas un proyecto sobre ingeniería o arquitectura. Este día primero te recomiendo encender una veladora blanca y ponerle canela a la cera; al momento de prenderla pide a todos los ángeles que te ayuden a estar mejor en este mes. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 22 y 17. Una ex pareja del signo de Aries o Piscis te busca para volver. Si estás separado de tu ex pareja trata de buscarlo y quedar en paz, recuerda que diciembre es el mes del perdón.

LIBRA

Vienen 31 días de muchas noticias agradables, recuerda que estás en el momento ideal de ser alguien en la vida y este mes de diciembre se te dará la oportunidad que tanto estabas esperando y más en lo profesional. Recuerda cuidarte de las envidias o malos deseos, por eso te recomiendo este día primero te pongas algo nuevo como una camisa o ropa interior. Enciende una veladora amarilla para que te abra los caminos y así no tengas tropiezos. Te busca un amor de otro estado o país para pedirte una relación formal. Tendrás un golpe de suerte con los números 02, 33 ó 14. Los viernes serán tu mejor día, trata de cambiar el look en esta temporada. Ya no analices tanto el amor, tú déjate querer. En este mes habrá cambios de puestos en tu trabajo, trata de hablar con tus superiores para que te den una mejor oportunidad.

ESCORPIÓN

Diciembre, mes de muchos compromisos familiares y hacer tus compras de última hora para los regalos de Navidad. Tu signo siempre está dispuesto a ayudar a los demás y más en este diciembre, por eso te recomiendo que este día primero enciendas una veladora blanca y le pongas una moneda adentro de la cera para que estos 31 días estén llenos de suerte y abundancia en tu vida. Recuerda que es el mes del perdón y a tu signo le ayuda mucho esa situación y más porque eres el más rencoroso del zodiaco. Tendrás un golpe de suerte con los números 23, 10 y 88, trata de jugarlo en martes que será el mejor día para ti. Te buscará un amor del pasado para volver en esta semana; trata de quedar claro en tus asuntos amorosos. Sabrás del nacimiento de un bebé familiar. Eres fuerte y tu temperamento domina en todos los sentidos, pero trata de no estar enojón.

SAGITARIO

Diciembre, tu mes de suerte y más porque estás de cumpleaños. Recuerda que tu signo es el más artístico y fiestero de todo el zodiaco y siempre está esperando este mes para poder sacar todas sus actitudes artísticas en las fiestas. Serán 31 días de mucha convivencia con tu familia y amigos, sólo trata de no meterte en problemas que no son tuyos. Te recomiendo que este día primero te pongas algo de plata y mucho perfume para que tu energía se renueve por completo. Ya no seas tan dramático en tu vida laboral si no te dieron ese puesto que querías es que no era el momento. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 22 y 61. Recuerdas a un amor del signo Aries o Cáncer, trata de hablarle en Navidad que será la mejor ocasión para decir lo siento. No gastes mucho en los regalos, es mejor ahorrar.

CAPRICORNIO

Vienen 31 días de tener buena actitud y de ser alguien en la vida. Recuerda que diciembre es uno de tus mejores meses y más porque empieza tu época de cumpleaños, así que trata de realizar todo lo que tienes planeado. Serán días de mucho trabajo y de estudiar para los exámenes finales, sólo trata de administrar tu tiempo y no estar con cosas negativas en tu mente para que puedas realizarlo de la mejor manera. En el amor piensas mucho en dejar a tu pareja o cambiarlo por alguien más. Cuídate de problemas de la piel o enfermedad sexual, trata de ir al médico. Te recomiendo que este día primero enciendas una veladora roja y cargues una moneda de plata para que reine la abundancia todo el mes. Tendrás un golpe de suerte así que te recomiendo que vayas a las posadas y tomes el número de la rifa 02, 14 y 27.

ACUARIO

Diciembre, el mes más agradable para tu signo y más por tantas fiestas. Recuerda que tú eres el alma de las fiestas y siempre estás invitado a las reuniones. Te recomiendo que este día primero te pongas zapatos nuevos o uses ropa interior nueva de color rojo para que reine la abundancia en estos 31 días. Trata de no comprar tantos regalos y seleccionar mejor a quien le vas a dar un presente. Tendrás un golpe de suerte con los números 10, 23 y 44, juégalo en martes que será tu día de suerte. Vístete de azul fuerte y blanco para atraer más las energías positivas. En el amor decides darte un tiempo sólo para conocer personas más afines a ti. No pagues mucho con tu tarjeta de crédito y paga deudas para que este 2018 entres con más solvencia económica.

PISCIS

Vienen 31 días de renovación total en tu forma de ser y de estar más aplicado en todo lo laboral. Recuerda que este mes de diciembre será de suerte para tu signo y más porque eres el más místico y cercano a Dios. Te recomiendo que este día primero de diciembre te pongas mucho perfume, te cortes el cabello y enciendas una veladora blanca para que las energías positivas estén en tu vida. En cuestiones de amor te vuelves a enamorar de tu pareja, recuerda que en la relación hay descontentos o pleitos, pero nada que no se pueda arreglar y más porque tu signo es muy dramático. Ya no pidas tantas opiniones sobre tu vida, recuerda que lo que desees es lo mejor para ti. Tendrás un golpe de suerte en las posadas o loterías con los números 08, 21 y 33. Te cambias el look o decides empezar una dieta más saludable.