Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

ARIES

Todo diciembre será clave en tu vida profesional y conocerás a personas que te ayudarán a vanzar en tu carrera. Tramita tu pasaporte y visa para un viaje que vas a tener a principio de año. Ten cuidado con los chismes o pleitos, trata de poner una vela blanca y rezarle a San Benito para quitar las malas energías. Te llega un amor nuevo del signo de Leo o Virgo con el que tendrás una relación estable y que hará que te sientas muy seguro y protegido. Los que están casados tendrán unos días difíciles por cuestiones de celos, sólo intenta no estancarte en peleas y hablar para solucionar las cosas de la mejor manera. Llevas a revisar tu coche. Te llega un dinero extra en el trabajo por un bono o fondo de ahorro, gástalo en ti mismo. Tus números de la suerte son 00, 32 y 17, tu color el amarillo.

TAURO

Esta semana dejas atrás toda la energía negativa y el día 07 de diciembre tendrás un golpe de suerte con la llegada de una propuesta de trabajo. Deja de buscar a ese amor imposible que no te valora y sólo te hace daño. Este mes te llegará la oportunidad de salir de viaje con tu familia, aprovecha para renovar energías. Recuerda que si necesitas consejos, las mejores personas a las que puedes recurrir son tus padres. Decides volver a estudiar o tomar cursos de inglés. Tienes que aprender a ser más humilde, pues aunque eres el signo más carismático del zodiaco a veces tu soberbia hecha a perder todo lo bueno. Cuídate de dolores de espalda o cuello, así que no te excedas con el ejercicio. Tus números de la suerte son 01, 77 y 23, viste de colores fuertes en esta semana para atraer buenas vibras.

GÉMINIS

Esta semana estará llena de suerte en cuestiones laborales y llegarán propuestas para ascender de puesto. Trata de olvidar de una vez ese amor del pasado por el que te has sentido nostálgico, recuerda que por algo se terminó esa relación y no es bueno retomarla. Haces trámites para un crédito de casa o de carro. Tu mejor día va a ser el día 05 de diciembre y te vendrá un golpe de suerte. A los Géminis que están solteros les llegará un amor del signo Piscis o Libra, así que debes estar muy atento a las señales que te dará la vida. Sacas tu pasaporte y visa. Tendrás presiones en la oficina por chismes de que tienes una relación con alguien casado, trata de aclarar la situación y pon una veladora blanca y reza a San Ramón para que no comenten nada de ti. Tus números de la suerte son 01, 98 y 65.

CÁNCER

Semana con algunas preocupaciones económicas, así que trata de ahorrar lo más que puedas y pagar tus deudas para cerrar bien el año; además piensas en iniciar tu propio negocio para tener un 2018 más próspero. Estarás muy presionado con tareas en el trabajo, pero debes de tener la mejor actitud. Trata de ya no discutir tanto con tu pareja, pues aunque la han pasado mal últimamente lo mejor es solucionar sus problemas y seguir adelante con la relación. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 09, 87 y 11 el día viernes. Los Cáncer que están en la escuela deben prepararse mucho para sus exámenes finales, pues las presiones personales los tienen distraídos. Terminas de pagar tu carro o una deuda del pasado que te hacía sentir estancado. Los solteros tendrán mucha suerte en el amor.

LEO

Semana de mucha intensidad en tu vida personal y piensas mucho en poner fin a tu relación, sólo trata de no tomar ninguna decisión precipitada. Te llega una oferta de trabajo el día 7 de diciembre que significará un gran avance en tu carrera, te recomiendo tomar cursos de idiomas para estar mejor preparado. Debes controlar tus impulsos con las compras para no endeudarte con las tarjetas de crédito. Para los Leo solteros vendrá un amor verdadero para quedarse en su vida. Tus números de la suerte son 03, 08 y 27. Trata de no platicar tanto tus planes para no generar envidias y energías negativas. Te llega la oportunidad de salir de viaje con tu familia. Debes cuidar mucho tu alimentación, pues tendrás algunos problemas estomacales. Trata de no ser tan soberbio para no crear enemistades.

VIRGO

Estos días comienzas a aplicarte para terminar con todos tus pendientes antes de que termine el año. Esta semana te viene un golpe de suerte en cuestiones de negocios o proyectos de trabajos nuevos con personas muy importantes, sólo trata ya no platicar tus planes para que no te los salen. Los solteros conocerán a personas muy afines con las que podrían iniciar una relación. Cuídate mucho de problemas de intestino o dolores de estómago. Pagas deudas atrasadas o resuelves problemas legales a tu favor. Trata de estar más cerca de tu familia y llevar a tu mamá con el médico para saber que está bien de salud. Procura no prestar dinero este mes para que no te roben buenas vibras. Tus números de la suerte son 03, 28 y 99. Vístete de color rojo para atraer buena energía y que tus propósitos se cumplan.

LIBRA

Esta semana comienzas a sentir cambios positivos en tu vida, pues 2018 será tu mejor año. Esta época estará llena de muchas expresiones de amor. Trata de ser más discreto con el dinero para no atraer robos. Debes trabajar más en tus problemas de estrés para que no tengas consecuencias de salud. Un familiar te pedirá ayuda económica, trata de dársela, recuerda que esa buena voluntad siempre se te multiplica. Tendrás un golpe de suerte en esta semana en cuestiones de juegos de azar con los números 09, 33 y 21. Eres uno de los signos más carismáticos del zodiaco y por eso siempre tienes mucho éxito en el amor, pero debes evitar tener más de una relación a la vez para no herir a nadie. Los mejores regalos que podrías recibir en estas fechas son perfumes y anillos. Aplícate para atraer buena energía.

ESCORPIÓN

Esta será una semana de renovación personal en la que comenzarás a pensar en formar un patrimonio y formalizar más tu relación de pareja. También te sientes listo para olvidar rencores del pasado y perdonar a personas que te han lastimado en el pasado. Ten cuidado con dolores de huesos o de cuello. Te recomiendo tomarte unas horas al día para salir a caminar, eso te va a ayudar mucho a relajarte y controlar tus problemas de estrés, recuerda que la actividad física te hará sentir mejor. La relación con tu familia estará de lo mejor y comienzan a planear la reunión para fin de año. Te llega un dinero extra y lo vas a usar para irte de viaje. Los mejores regalos que podrías recibir esta navidad son una bicicleta, un reloj, joyería o un perfume. Tendrás un golpe de suerte con los números 21, 13 y 44.

SAGITARIO

Semana para renovarse en todos los sentidos de tu vida y dejar todo lo negativo atrás. Serán días de muchas sorpresas y regalos de gente muy querida. Comenzarás a buscar más opciones laborales para crecer profesional y económicamente. Debes poner más empeño para lograr los cambios que quieres hacer a tu vida, recuerda que vas a lograr lo que te propongas siempre y cuando le pongas dedicación. Estarás nostálgico por un amor del pasado, sin embargo, lo mejor es cerrar círculos y continuar con tu vida. Te regalan una mascota o decides adoptar una. Trata de salir a hacer más ejercicio o correr más para mantenerte saludable. Te vas de viaje por cuestiones de trabajo. Vas a recibir dinero extra en tu trabajo con el que podrás pagar algunas deudas del pasado. Tus números de la suerte son 04, 33 y 87.

CAPRICORNIO

Semana de estar con muchas presiones laborales por juntas de última hora y revisión de personal, por eso te recomiendo estar controlado y no alterarte. Cuídate de dolores de los huesos o de columna, ve con un médico para hacerte una revisión. Vístete de colores fuertes para atraer buena fortuna. Piensas en emprender tu propio negocio para tener más dinero. Este mes debes tener la mejor actitud para lograr todo lo que te propongas y cerrar bien el año. Los que tienen una relación pensarán en formalizarla, mientras que los solteros conocerán a alguien muy compatible de los signos de Escorpión o Aries. Te compras una bicicleta. Procura mejorar tu alimentación y controlar tus nervios para evitar problemas estomacales. Vas a tener un golpe de suerte con los números 22, 19 y 76. Vístete de color rojo.

ACUARIO

Semana de mucha energía positiva y crecimiento profesional, pues te llegarán ofertas de mejores puestos. Trata de controlar más tus enojos o carácter, muchas veces dices cosas sin pensar y que hieren a los demás. Cuídate de dolores de espalda o estómago. En cuestiones amorosas, esta semana conocerás a una persona muy compatible con la que podrás iniciar una relación formal. Te pones a dieta o empiezas a comer más saludable. Tramita tu pasaporte y visa para un viaje sorpresa que tendrás iniciando el año. Debes poner más atención a tu entorno para evitar peligros y robos. Este 7 de diciembre será ideal para cierre de contratos o proyectos nuevos. Te va a llegar un dinero extra en el trabajo que te servirá para comprar los regalos de navidad. Tus números de la suerte son 99, 87 y 31. Tu color el azul.

PISCIS

Semana de mucho trabajo o juntas de última hora con jefes. Te llega un dinero extra y será por cuestiones de lotería con los números 02, 21 y 34. Terminas de pagar tu tarjeta de crédito, trata de controlar tus compras para no volver a endeudarte. Comienzas un nuevo proyecto, pero te recomiendo ser muy cauteloso para que nadie te intente defraudar económicamente. Es momento para hacer arreglos a tu automóvil para evitar accidentes. Entras en la etapa de madurar y hablar sobre formar una familia con tu pareja. A los Piscis que están solteros les llegará un amor del signo de Aries o Libra muy compatibles, sólo trata de no salir con más de una persona para no herir a nadie. Ya estás preparando tus vacaciones para finales del año. Trata de vestirte de colores claros para atraer la buena energía.